ക്രിഷ് 3 സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് കങ്കണ റണാവത്തും ഹൃതിക് റോഷനും തമ്മിലുളള പ്രണയം ബോളിവുഡ് ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളില്‍ നിറയുന്നത്. പതിവുപോലെ ഗോസിപ്പ് വാര്‍ത്തകളോട് താരങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചില്ല. ബോളിവുഡില്‍ പുതിയ പ്രണയജോഡികള്‍ വരുന്നതോടെ മറന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്ന കങ്കണ-ഹൃതിക് പ്രണയ ഗോസിപ്പ് പക്ഷേ ആരോപണ-പ്രത്യാരോപണങ്ങളും പോലീസ് കേസുമായി കത്തിക്കയറിയത് പിന്നെയും രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാണ്. അതും കങ്കണയുടെ നാവില്‍ നിന്നുവീണ 'സില്ലി എക്‌സ്' എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ. അതിനുകാരണമായത് ആഷിക്കി ത്രീ എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാര്‍ത്തയും. ചിത്രത്തില്‍ ഹൃതിക്കിന്റെ നായികയായി കങ്കണയെ പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ ഹൃത്വിക്കിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇവരെ പിന്നീട് മാറ്റിയെന്നുമായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. ഒരു മാധ്യമത്തിന് കങ്കണ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് 'ഈ സില്ലി എക്‌സിന്റെ ഒരു കാര്യം' എന്ന രീതിയില്‍ കങ്കണയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നത്.

വീണുകിട്ടിയ 'സില്ലി എക്‌സ്' പദപ്രയോഗം മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. സില്ലി എക്‌സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹൃതിക്കിനെയോ എന്ന രീതിയില്‍ ചോദ്യങ്ങളുയരാന്‍ തുടങ്ങി. ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂടുപിടിച്ചതോടെ ഹൃതിക്കും രംഗത്തുവന്നു. 'ഞാന്‍ ഒരുപക്ഷേ പോപ്പുമായി പ്രണയത്തിലായേക്കാം, എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീയുമായി അതിന് യാതൊരുസാധ്യതയില്ല.'- എന്നായിരുന്നു ഹൃതിക്കിന്റെ ട്വീറ്റ്.

പിറകേ തന്നോട് പരസ്യമായി മാപ്പുപറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കങ്കണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ലീഗല്‍ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കങ്കണ തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നെന്നായിരുന്നു ഹൃതിക്കിന്റെ പക്ഷം ആസ്‌പെര്‍ജേഴ്‌സ് സിന്‍ഡ്രോം ഉളള കങ്കണ താനുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്നും അത്തരത്തില്‍ യാതൊരുബന്ധങ്ങളും തങ്ങള്‍ക്കിടയിലില്ലെന്നും ഹൃതിക് വ്യക്തമാക്കി. ആയിരത്തിലേറെ മെയിലുകള്‍ കങ്കണ തനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മെയിലുകളോട് താന്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഈ വാദങ്ങള്‍ കങ്കണയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. 2014-ല്‍ തങ്ങളിരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കങ്കണ തനിക്കെതിരേയുളള നോട്ടീസ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഹൃതിക്കിനെതിരായി ക്രിമിനല്‍ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നും കാണിച്ച് തിരിച്ചും നോട്ടീസ് അയച്ചു. രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മെയിലുകള്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മെയിലുകള്‍ തന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഹൃതിക് തന്നെ അയച്ചതാണെന്നും കങ്കണ വാദിച്ചു.

അവരുടെ വാദങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ കങ്കണക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ കണ്ടത്. അതിലൊന്നായിരുന്നു മുംബൈ മിററിന് കങ്കണയുടെ സുഹൃത്ത് എന്നവകാശപ്പെട്ട വ്യക്തി നല്‍കിയ അഭിമുഖം. ആ അഭിമുഖത്തില്‍ ഹൃതിക് പാരീസില്‍ വെച്ച് കങ്കണയെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. (ഇക്കാര്യം വ്യാജമാണെന്ന് പിന്നീട് തന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് രേഖകള്‍ കാണിച്ച് ഹൃതിക്ക് തെളിയിച്ചിരുന്നു) എന്തും വെട്ടിത്തുറന്നുപറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്ന കങ്കണ വീണ്ടും വീണ്ടും ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണെന്ന നിലപാടിലുറച്ചുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ രജത് ശര്‍മ അവതാരകനായ ആപ്കി അദാലത്ത് ടെലിവിഷന്‍ ഷോ അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒന്നാണ്.

വളരെ വിശദമായിത്തന്നെ ഷോയില്‍ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവര്‍ സംസാരിച്ചു. റോഷന്‍ കുടുംബം തന്നോട് മാപ്പുപറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഇനിയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ ആള്‍മാറാട്ടക്കാരനെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാന്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍ എന്നോട് മാപ്പുപറയണം. എത്ര വലിയ അപമാനമാണ് ഞാന്‍ സഹിച്ചിരുന്നത്. രാത്രികളോളം ഞാന്‍ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എത്ര മനഃക്ലേശമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്..എന്റെ പേരില്‍ മോശമായ കുറേ മെയിലുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടു അതില്‍ പലതും ആളുകള്‍ ഇപ്പോഴും ഗൂഗിള്‍ ചെയ്ത് വായിക്കുന്നു. എന്നോട് കാണിച്ച ഈ വൃത്തികേടിന് നിങ്ങള്‍ മാപ്പുപറഞ്ഞേ മതിയാവൂ.' കൈയടികളോടെയും ആര്‍പ്പുവിളികളോടെയുമാണ് കങ്കണയുടെ വാക്കുകളെ സദസ്സ് സ്വീകരിച്ചത്.

ഹൃതിക് റോഷന്‍, പിതാവ് രാകേഷ് റോഷന്‍|Photo; PTI

പക്ഷേ, ഹൃതിക്കിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും പരിഹസിച്ചും രജതിനോട് സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയ കങ്കണ ഒടുവില്‍ വാക്കുകളിടറി വിതുമ്പി.. 'രണ്ടുവ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സവിശേഷമായ ആ അടുപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. ആ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഞാനയച്ച മൂന്നോ നാലോ കത്തുകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് അവര്‍ വ്യാജകത്തുകള്‍ ചേര്‍ത്തത്. പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യര്‍ വ്യത്യസ്ത ലോകത്തായിരിക്കും, അപ്പോള്‍ പരസ്പരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍, കവിതകള്‍, മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങള്‍ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അതെല്ലാം വ്യാജകത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. മരിച്ചതിന് തുല്യമായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ'. ആ പ്രണയകഥ സംബന്ധിച്ച വാസ്തവം ഇന്നും വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഹൃതിക്കിനോടുളള തന്റെ പ്രണയത്തെ, വികാരത്തെ കങ്കണ എത്രമേല്‍ നെഞ്ചോടുചേര്‍ത്തിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇടര്‍ച്ചകള്‍.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍

പ്രചരിച്ച ഹൃതിക്കിന്റെയും

കങ്കണയുടയും ചിത്രം

പ്രണയം വിവാദമായി മാധ്യമങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ കങ്കണയുടെയും ഹൃതിക്കിന്റെയും സ്വകാര്യനിമിഷമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കങ്കണയുടെ വാദങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് ഒരുഘട്ടത്തില്‍ തോന്നിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. തന്നെയുമല്ല പാര്‍ട്ടിയില്‍ താനും ഹൃതിക്കിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുളള പ്രചാരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഹൃത്വിക്കിന്റെ മുന്‍ഭാര്യ സൂസെയ്ന്‍ രംഗത്തെത്തി. സൂസെയ്‌നുമായുളള വിവാഹബന്ധം വേര്‍പിരിയലിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് കങ്കണ-ഹൃതിക് പ്രണയം ചര്‍ച്ചയാവുന്നത്.

എന്തും വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന, വാക്കുകള്‍ രൂക്ഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കങ്കണയ്ക്ക് മുന്നില്‍ മൗനം പാലിച്ചും കരുതലോടെയുമായിരുന്നു ഹൃതിക്കിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള്‍. ദീര്‍ഘകാലം ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് മൗനം പാലിച്ച ഹൃതിക് തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ്. കങ്കണയും താനും തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചിട്ടുളളതെല്ലാം പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു ഹൃതിക് പറഞ്ഞത്. തന്നെയുമല്ല താന്‍ അറിയുന്ന കങ്കണ അങ്ങേയറ്റം നാണക്കാരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രിഷ് ത്രീയുടെ ചിത്രീകരണവേളയില്‍ സഹതാരത്തിന് നല്‍കിയിരുന്ന കരുതലിനും പരിഗണനയ്ക്കും ഉപരി തങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മെയിലുകളിലൂടെയാണ് തങ്ങള്‍ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിരുന്നതെന്ന കങ്കണയുടെ അവകാശവാദത്തെയും ഹൃതിക് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റേതല്ലാത്ത മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്കാണ് കങ്കണ ആദ്യം മെയിലുകള്‍ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും കങ്കണയുടെ സഹോദരി രംഗോലിയിലൂടെ ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ആദ്യം അവരെ സഹായിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും താരം പറയുന്നു. (ഹൃതിക്കിന്റെ ലാപ്‌ടോപ്പും മൊബൈലും അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. കങ്കണയ്ക്ക് വന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുളള മെയില്‍ ഐഡിയെ കുറിച്ചോ, അതിന് പിന്നില്‍ ആരാണെന്നോ ഉളള വിവരങ്ങള്‍ പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഹൃതിക്കിന്റെ വക്കീല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരം ഹൃതിക്കിന്റെ കേസ് 2020 ഡിസംബറില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു.) എന്നാല്‍ ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലാണ് രംഗോലി അടുത്ത മെയില്‍ അയച്ചത്. കങ്കണയെ മാനസികമായും വൈകാരികമായും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനാണ് ഹൃതിക് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രംഗോലി ആരോപിച്ചു. 'ബലാത്സംഗം' എന്ന പരാമര്‍ശം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞുവെന്നും ആരാണ് കബളിപ്പിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കങ്കണയെ സഹായിക്കാനുളള ഉദ്യമത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഹൃതിക് പറയുന്നുണ്ട്. 'ഭയന്നോ?' എന്ന അര്‍ണബിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് 'ഉവ്വ് വല്ലാതെ..' എന്നായിരുന്നു ഹൃതിക്കിന്റെ മറുപടി..

ഹൃതിക് റോഷനും

മുന്‍ഭാര്യ സൂസെയ്‌നും

രംഗോലിയുമായുളള അവസാന സംഭാഷണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഹൃതിക്കിന്റെ യഥാര്‍ഥ മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്ക് കങ്കണയുടേതായ മെയിലുകള്‍ വീണ്ടും വന്നു. ദിവസം ഒന്ന്, രണ്ട്, പത്ത്, പതിനഞ്ച് എന്ന രീതിയില്‍ മെയിലുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. മൂവായിരത്തോളം മെയിലുകള്‍ ലഭിച്ചു.

ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്, അന്ന് കണ്ട ആളുകള്‍, ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍, ഹൃതിക്കിനെ കുറിച്ചുളള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍, പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങള്‍, സ്വകാര്യചിത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഒരു ഡയറിയെഴുത്ത് പോലെയായിരുന്നു ആ മെയിലുകളെന്ന് ഹൃതിക് ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃതിക് പക്ഷേ പ്രതികരിച്ചില്ല. അവഗണനയാണ് ഇതിനുളള ഉചിതമായ മറുപടിയെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഹൃതിക്കിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ശരിയാണെങ്കില്‍ തെറ്റുപറ്റിയത് അവിടെയാണ്. തന്റെ ഇന്‍ബോസ്‌കില്‍ ആരംഭിച്ച് അവിടെ ഒടുങ്ങിയെന്ന് കരുതിയത് പൊതുജനമധ്യത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് ഹൃതിക്ക് നിയമനടപടികളിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. നിയമപരമായി നോട്ടീസ് അയച്ചത് പരസ്പരം പോരാടാനായിരുന്നില്ല, പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം തിരിച്ചടിച്ചു.'ഞാന്‍ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഓരോ ചുവടുകളും പിഴച്ചു.'ഹൃതിക് പറയുന്നു. നോട്ടീസില്‍ ആസ്‌പെര്‍ജേഴ്‌സ് സിന്‍ഡ്രോമിനെ കുറിച്ചുളള ഹൃതിക് റോഷന്റെ പരാമര്‍ശം വിവാദമായി. ആസ്‌പെര്‍ജേഴ്‌സ് സിന്‍ഡ്രോമുളള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ഹൃതിക്കിന് കത്തുകളയച്ചു, വിമര്‍ശിച്ചു. അര്‍ണബിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സൂപ്പര്‍താരമായ താന്‍ വല്ലാതെ ഭയന്നെന്നും താനൊരുകരുത്തനല്ലെന്നുമെല്ലാം ഹൃതിക് തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രണയിച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് ബ്രേക്കപ്പായി, അതെല്ലാം വിട്ട് ഞാന്‍ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി..പക്ഷേ ഹൃതിക് ഇപ്പോഴും അതുംപറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കങ്കണ പറയുമ്പോള്‍ പ്രണയമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സൂപ്പര്‍താര പദവി ജനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അംഗീകാരമാണ്. ആ കിരീടം തലയില്‍ എടുത്തുവെച്ച് കരുത്തനാണെന്ന് അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഹൃതിക്കും പറയുന്നു. ആ പ്രണയകഥയുടെ യാഥാര്‍ഥ്യം ഇന്നും നിഗൂഢം!

