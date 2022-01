വിയറ്റ്‌നാമിൽ, താൻ ധ്യാനിച്ചുവളർന്ന ഹിയു ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ച് തിച്ച് നാത് ഹാൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചപ്പോൾ നിലാപ്രഭചൊരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പൂർണചന്ദ്രൻ പെെട്ടന്ന് ഇരുളിലേക്ക്‌ അപ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ; നീലത്താമര ഇതളുകളടച്ച് ജലാശയത്തിലേക്ക്‌ അന്തർധാനം ചെയ്തതുപോലെ; സൗരഭ്യംപരത്തി സദാ വീശിയിരുന്ന ഇളംകാറ്റ് നിലച്ചതുപോലെ... അത്രമേൽ സാന്ദ്രവും സ്നേഹമയവുമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ ജീവിതം.

മധ്യവിയറ്റ്‌നാമിൽ 1926-ൽ തിച്ച് നാത് ഹാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ വിപ്ലവാചാര്യൻ ഹോ ചിമിന് 36 വയസ്സായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ കാലം. വിപ്ലവത്തിന്റെയും അധിനിവേശങ്ങളുടെയും രക്തപ്പുഴകളുടെയും നടുവിലേക്കാണ് ജനിച്ചുവീണതെങ്കിലും തിച്ച് നാത് ഹാന്റെ മനസ്സ് ഉന്മുഖമായത് ബുദ്ധന്റെ ശാന്തിയിലേക്കും അഹിംസയിലേക്കുമായിരുന്നു. തന്നിലെ കുട്ടിക്ക്‌ അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്:

‘എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ബുദ്ധമതമാസികയുടെ കവർച്ചിത്രമായാണ് ഞാൻ ബുദ്ധന്റെ രൂപം ആദ്യമായി കാണുന്നത്. പുൽത്തകിടിയിൽ അതിശാന്തനായി അദ്ദേഹമിരിക്കുന്നു. അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ചിത്രകാരൻ ആന്തരികമായി എത്രമേൽ ശാന്തി അനുഭവിച്ചിരിക്കുമെന്ന്‌ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അതെന്നെ ഏറെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ബുദ്ധനെപ്പോലെ ഒരാളാവണമെന്ന് എനിക്ക്‌ തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് അന്നുമുതലാണ്. ഒരു സന്ന്യാസിയാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുതുടങ്ങുകയായിരുന്നു...’

ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശം തീർന്നതോടെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരേയുള്ള ജീവന്മരണപോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക്‌ കടന്നു വിയറ്റ്‌നാം ജനത. പോരാട്ടങ്ങൾക്കുനടുവിലും തിച്ച് നാത് ഹാൻ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും തിരിനാളമായി പ്രകാശം പരത്തി. സ്കൂൾ ഓഫ് യൂത്ത് ഫോർ സോഷ്യൽ സർവീസ് (SYSS) എന്ന പേരിൽ യുവജനസംഘടന സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്‌ നടന്നു. കത്തിപ്പോയ ഗ്രാമങ്ങൾ അവർ പുനർനിർമിച്ചു. അഭയാർഥികൾക്ക് അഭയമായി. യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപക്ഷവും ചേരാതെ മധ്യപാത സ്വീകരിച്ചതിനാൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാലും അമേരിക്കൻ അധിനിവേശക്കാരാലും ഒരുപോലെ തിച്ച് നാത് ഹാൻ തള്ളിപ്പറയപ്പെട്ടു.

1975-ൽ വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ തിച്ച് നാത് ഹാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽനിന്ന്‌ ഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. സ്വദേശത്താൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട് അലയുക എന്ന എല്ലാകാലത്തെയും പ്രവാചകവിധി പേറി ലോകമെങ്ങും ശാന്തിഭാഷണങ്ങളുമായി സഞ്ചരിച്ചു തുടർവർഷങ്ങളിൽ തിച്ച് നാത് ഹാൻ. ഒടുവിൽ, 1982-ൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിൽ പ്ലം വില്ലേജ് എന്ന ഉപവനവിഹാരം പണിതു. ലോകമെങ്ങുംനിന്ന് സഹായങ്ങൾ പ്രവഹിച്ചെങ്കിലും അനാഡംബരമായി പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം വിഹാരം പണിതത്.

1991-ൽ ‘OLD PATH AND WHITE CLOUDS-WALKING IN THE FOOTSTEPS OF BUDDHA’ എന്ന പുസ്തകം തിച്ച് നാത് ഹാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ലോകം ബുദ്ധനെ അറിഞ്ഞതിലുപരി അനുഭവിച്ചുതുടങ്ങി. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പുറത്തുവന്ന തിച്ച് നാത് ഹാന്റെ പുസ്തകം ‘ZEN AND THE ART OF SAVING THE PLANET’ ആയത് ഒട്ടും യാദൃച്ഛികമല്ല.

എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെത്തന്നെ ധ്യാനമാക്കുക, വർത്തമാനനിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക, ചിന്തയുടെ മേഘമറകളോ വിധിക്കലുകളോ ഇല്ലാതെ സ്വയം മാറിനിന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാണുക -ഇതായിരുന്നു തിച്ച് നാത് ഹാൻ പഠിപ്പിച്ച മൈൻഡ് ഫുൾനസ്.

ദീർഘമായ 40 വർഷത്തിനുശേഷം 2007-ലാണ് വിയറ്റ്‌നാമീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തിച്ച് നാത് ഹാന്‌ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരാനും ധർമപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള അനുവാദം നൽകിയത്. അപ്പോഴേക്ക്‌ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ മഹാഗുരുവായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.