കങ്കണയുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുളള കലഹ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂണിലാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ ആത്മഹത്യയോടെ. സംവിധായകന്‍ കരണ്‍ ജോഹറിനെതിരേ പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ച സ്വജനപക്ഷപാത ആരോപണങ്ങള്‍ സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കങ്കണ വീണ്ടും പുതുക്കി. സുശാന്തിനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ അകറ്റിനിര്‍ത്തുന്ന ബിടൗണിലെ എലീറ്റ് ക്ലാസിന്റെ നെപോട്ടിസം നിലപാടുകളാണെന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ആരോപണം. നെപോട്ടിസത്തിന്റെ ഇരയാണ് സുശാന്ത് എന്ന് വാക്കുകളിലൂടെ സമര്‍ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവര്‍.

ഔട്ട്‌സൈഡറായി വരികയും സ്വപ്രയത്‌നത്തിലൂടെ കൃത്യമായ ഇടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത കങ്കണയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ ബോളിവുഡിന് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും ഷാരൂഖിന്റെയും വിജയങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കങ്കണയുടെ വാദങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. ഔട്ട്‌സൈഡര്‍ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കങ്കണ ബോളിവുഡില്‍ നേടിയെടുത്ത വിജയങ്ങളും വിമര്‍ശിച്ചവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഔട്ട്‌സൈഡേഴ്‌സിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന കങ്കണ പക്ഷേ, തന്നെ പോലെ പുറത്തുനിന്നെത്തി വിജയം നേടിയവരെയെല്ലാം തരംകിട്ടുമ്പോള്‍ വാക്ശരങ്ങളാല്‍ മുറിവേല്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

തനിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാതെ സുശാന്തിന്റെ ഗേള്‍ഫ്രണ്ടായിരുന്ന റിയയെ പിന്തുണച്ചതിന് ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാനെയെ 'ചാപ്‌ലൂസ് ഔട്ട്‌സൈഡര്‍' എന്നാണ് വിളിച്ചത്. മറ്റൊരു അവസരത്തില്‍ മികച്ച അഭിനേത്രികളായ, കൃത്യമായ നിലപാടുകളുളള സ്വര ഭാസ്‌കറിനെയും താപ്‌സി പന്നുവിനെയും ബി ഗ്രേഡ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകള്‍ എന്നും പരിഹസിച്ചു. ഇതോടെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെ പതാകവാഹകനാണ് സംവിധായകന്‍ കരണ്‍ ജോഹറെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഷോയില്‍ വെച്ച് മുഖത്ത് നോക്കി കങ്കണ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കിട്ടിയ കൈയടിയും പിന്തുണയും പോകെപ്പോകെ അവള്‍ക്ക് ലഭിക്കാതായി.

സുശാന്ത് കേസില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുളള ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ ബോളിവുഡിലെ ലഹരി പാര്‍ട്ടികളെ കുറിച്ചും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെ കുറിച്ചുളള വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ കങ്കണ നടത്തി. സുശാന്തിന് ബോളിവുഡിലെ ചില വൃത്തികെട്ട മയക്കുമരുന്ന് ബന്ധങ്ങള്‍ അറിയാമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതാണ് അവന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നാര്‍കോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ് - എന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ്.

എന്‍സിബി ബോളിവുഡില്‍ കാല്‍കുത്തിയാല്‍ പല എ-ലിസ്റ്റ് പ്രമുഖരെയും ബാറിന് പിറകില്‍ കണ്ടെത്താനാകും അവരുടെ രക്തപരിശോധന നടത്തിയാല്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളും അറിയാന്‍ സാധിക്കും. ബോളിവുഡില്‍ ചാന്‍സ് തേടി ആദിത്യ പഞ്ചോളിയുടെ സംരക്ഷണയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് പോലീസിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഡ്രിങ്ക്‌സില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കലര്‍ത്തി നല്‍കിയിരുന്നതിനെ കുറിച്ചും സിനിമകള്‍ വിജയിച്ചതോടെ ബോളിവുഡ് പാര്‍ട്ടികളില്‍ ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പാര്‍ട്ടികളില്‍ വിളമ്പിയിരുന്ന മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബോളിവുഡ് പാര്‍ട്ടികളില്‍ ഏറ്റവും പോപ്പുലര്‍ കൊക്കെയ്‌നാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

'ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖരുടെ വീടുകളില്‍ നടത്തുന്ന പാര്‍ട്ടികളിലെല്ലാം കൊക്കെയ്ന്‍ അതിഥികള്‍ക്ക് വിളമ്പും. വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ വീട്ടിലെ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നല്ല വിലയുളള കൊക്കെയ്ന്‍ ആദ്യം സൗജന്യമായാണ് നല്കുക. എംഡിഎംഎ ക്രിസ്റ്റലുകള്‍ വെളളത്തില്‍ കലക്കി നിങ്ങള്‍ പോലുമറിയാതെയാണ് നല്‍കുക.' ബോളിവുഡിലെ നിശാപാര്‍ട്ടികളെ കുറിച്ചുളള കങ്കണയുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകള്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വരെ അലയടിച്ചു. അഭിനേതാവും ബി.ജെ.പി. എം.പിയുമായ രവി കിഷനും അഭിനേത്രിയും സമാജ് വാദിപാര്‍ട്ടി നേതാവും രാജ്യസഭ എം.പിയുമായ ജയ ബച്ചനും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തുന്ന വിവാദപ്രസ്താവനകളിലൂടെയും ആരോപണങ്ങളിലൂടെയും ബോളിവുഡിനെ മുഴുവന്‍ കങ്കണ തന്റെ എതിരാളികളാക്കി. തനിച്ചുനിന്ന് വാക്ശരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുളള പോരാട്ടം അവര്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണവാര്‍ത്തയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ കങ്കണ സജീവമാകുന്നത്. ബോളിവുഡിനെതിരേ അങ്കം കുറിച്ചായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റമെങ്കില്‍ പിന്നീട് കണ്ടത് സൂര്യനു കീഴെയുളള സകല വിഷയത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്ന, വലതുപക്ഷത്തിന്റെ വക്താവായ കങ്കണയെയാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുക്കുന്ന

ഏക്ത കപൂര്‍, കങ്കണ റണാവത്, ജാക്വിലിന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയവര്‍

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെയും മുംബൈ പോലീസിനെയും ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഭരണകൂടത്തിനെതിരേ കങ്കണ വാക്യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. കങ്കണയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചത് മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ നോട്ടീസിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. അനധികൃത നിര്‍മാണം നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ അവളുടെ ഓഫീസിന്റെ ഒരുഭാഗം പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു.

അയോധ്യ എന്ന ആദ്യ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച തന്റെ ഓഫീസിനെ രാമക്ഷേത്രത്തോടാണ് അന്ന് കങ്കണ ഉപമിച്ചത്. ബാബര്‍ വന്ന് രാമക്ഷേത്രം പൊളിക്കുന്ന ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ജയ് ശ്രീറാം നാമജപത്തോടെ കങ്കണ കുറിച്ചിട്ടു. (കോര്‍പറേഷന്‍ നോട്ടീസിനെതിരേ കങ്കണ ദിന്‍ദോഷി സിവില്‍ കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയെങ്കിലും ചട്ടലംഘനം നടന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹര്‍ജി കോടതി തളളിയിരുന്നു.) മുംബൈ പോലീസിനെതിരേ ട്വീറ്റുകളുടെ ഒരു പരമ്പര കങ്കണയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി.

ശിവസേന എം.പി. സഞ്ജയ് റാവത്ത് തന്നോട് മുംബൈയിലേക്ക് മടങ്ങി വരരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച കങ്കണ മുംബൈയെ പാക് അധീന കശ്മീരിനോട് ഉപമിച്ചതോടെ പരസ്യമായ പോരിന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി(കേന്ദ്രം കങ്കണയ്ക്ക് വൈ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു). 'കങ്കണ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ്. കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തില്‍ തന്നെ അവള്‍ തുപ്പുന്നു. ഇവിടെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ അവളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്താന്‍ അധീന കശ്മീരിലേക്ക് അവള്‍ പോകട്ടെ സര്‍ക്കാര്‍ അവള്‍ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനുളള ഫണ്ട് അനുവദിക്കണം. നമ്മുടെ സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത് പാക് അധീന കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ്. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടത്തിയിരുന്നു. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് കങ്കണ നില്‍ക്കുന്നത്. അവള്‍ തീവ്രവാദികളുടെ ഭാഗത്താണോ? എന്താണ് അവളുടെ മാനസിക നില?' സഞ്ജയ് റാവത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍, തന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ തന്റെ ഉപമ ശരിവെക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ് കങ്കണ ചെയ്തത്. കെട്ടിടം പൊളിച്ച അന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കങ്കണയുടെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 'ഇന്ന് എന്റെ കെട്ടിടം നിങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തു, നാളെ തകരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈഗോയായിരിക്കും' എന്നുപറഞ്ഞ കങ്കണ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ വേദന ഇപ്പോള്‍ താന്‍ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അയോധ്യ മാത്രമല്ല, കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ കുറിച്ചും താന്‍ സിനിമ ചെയ്യുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയുണ്ടായി.

കോര്‍പറേഷന്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ

ഓഫീസ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന കങ്കണ| ഫോട്ടോ:പി.ടി.ഐ

കങ്കണയ്‌ക്കെതിരായ വികാരം പൊതുജനങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെടുന്നത് കര്‍ഷകസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കങ്കണ നടത്തിയ ട്വീറ്റുകളിലൂടെയാണ്. കര്‍ഷകരെ തീവ്രവാദികളെന്ന് അവള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചു. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച റിയാന്നയെ വിഡ്ഢിയെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. കര്‍ഷക സമരമുഖത്തുണ്ടായ പ്രായമായ സ്ത്രീയെ നൂറു രൂപ കിട്ടാനായി സമരം ചെയ്യുന്നവളെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാല്‍, അവരുടെ യഥാര്‍ഥ വിവിരങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് ഗായകന്‍ ദില്‍ജിത്ത് രംഗത്തെത്തിയതോടെ അടുത്ത ഇര ദില്‍ജിത്തായി. കരണ്‍ ജോഹറിന്റെ ഓമനയെന്നും ഖലിസ്ഥാനിയെന്നും ദില്‍ജിത്തിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു. കങ്കണയുടെ ട്വിറ്ററിലെ പോര്‍വിളികള്‍ അധികം നീണ്ടില്ല. ട്വിറ്ററിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആജീവനകാലത്തേക്ക് കങ്കണയുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ അധികൃതര്‍ നീക്കം ചെയ്തു. അതോടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമായി കങ്കണയുടെ പോര്‍വിളികളുടെ വേദി. കങ്കണക്ക് കൈയടിച്ചിരുന്നവരും അവളെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചുതുടങ്ങി.

ഭ്രാന്തോ രാജ്യദ്രോഹമോ?

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ കുറിച്ചുളള കങ്കണയുടെ പരാമര്‍ശത്തോടെ അത് പൂര്‍ണമായി. ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ 1947-ല്‍ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം വെറും ദാനമായിരുന്നുവെന്നും 2014-ലാണ് ഇന്ത്യക്ക് യഥാര്‍ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാന്‍ രാജ്യസ്‌നേഹികള്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയ, പോരാടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും അവഹേളിക്കുകയാണ് വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ കങ്കണ നടത്തിയത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമതിയായ പദ്മശ്രീ തിരിച്ചുനല്‍കണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ന്നു.

2014-ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതെന്ന വ്യംഗാര്‍ഥമാണ് കങ്കണ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തെ തൃണവല്‍ഗണിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ക്കും രസിച്ചില്ല. കങ്കണയുടെ പ്രസ്താവനയെ ഭ്രാന്ത് എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് അതോ രാജ്യദ്രോഹമെന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് വരുണ്‍ ഗാന്ധിയാണ്. കങ്കണയ്‌ക്കെതിരേ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ നിര്‍വാഹക സിമിതിയംഗം പ്രീതി ശര്‍മ മുംബൈ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, കങ്കണയെ ഇതൊന്നും ബാധിച്ചതേയില്ല, മാപ്പു പറഞ്ഞുമില്ല.

രക്തസാക്ഷികളെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളെയും ബഹുമാനിച്ചില്ലെന്ന് തെളയിക്കാമെങ്കില്‍ പദ്മശ്രീ തിരികെ നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ പ്രതികരണം. വിവാദങ്ങളില്‍നിന്ന് വിവാദങ്ങളിലേക്കുളള യാത്രയില്‍ 'ഞാന്‍' മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന നിലപാടില്‍നിന്ന് കടുകിട വ്യതിചലിക്കാന്‍ അവരിപ്പോഴും തയ്യാറല്ല. മുയലിന് മൂന്നു കൊമ്പെന്ന് കങ്കണ പറഞ്ഞാല്‍ അതങ്ങനെ തന്നെ!!!

