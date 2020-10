'ഹാഥ്‌റസിലെ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുന്നതില്‍ നിന്നും അവരുടെ വേദന പങ്കിടുന്നതില്‍ നിന്നും ലോകത്തെ ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ തടുക്കാനാവില്ല.' ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നിന് ഹാഥ്‌റസില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വീണ്ടും സന്ദര്‍ശിക്കാനിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ച വാചകം. പ്രിയങ്കാഗാന്ധി വദ്രയും സഹോദരന്റെ ഈ വാചകം റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കാനും അവരുടെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേരാനുമുളള ഗാന്ധികുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരുടെ ആദ്യശ്രമത്തെ യു.പി.പോലീസ് ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചതിനുളള മറുപടിയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാക്കുകള്‍.

തന്നെ തള്ളിയിട്ട, മര്‍ദിച്ച,അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്‌ നീക്കിയ യു.പി. പോലീസിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നില്‍ എന്തുവന്നാലും കീഴടങ്ങില്ലെന്നുറപ്പിച്ചായിരുന്നു രണ്ടാംതവണ പ്രിയങ്ക ഓടിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തിരുന്ന് രാഹുല്‍ ഹാഥ്‌റസിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും ഇരുവരുടേയും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിന് മുന്നില്‍ ഒടുവില്‍ യു.പി.പോലീസ് മുട്ടുമടക്കി. രാഹുലും പ്രിയങ്കയുമുള്‍പ്പടെ ഏതാനും പേര്‍ക്ക് ഹാഥ്‌റസിലേക്ക് കടക്കാനുളള അനുമതി നല്‍കി.

ഒടുവില്‍ രണ്ടാംശ്രമത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രിയങ്കയും രാഹുലും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ദുഃഖാര്‍ത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടു. മകളുടെ വേര്‍പാട് താങ്ങാനാകാതെ, അവസാനമായി ഒരുനോക്കുപോലും കാണാനാകാതെ പോയ മകളെയോര്‍ത്ത് നിലവിളിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി പോലീസ് തടങ്കലിലെന്ന പോലെ പുറംലോകവുമായുളള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനെ അവര്‍ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. തനിച്ചല്ലെന്ന് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യം മുഴുവന്‍ പറയാനാഗ്രഹിച്ചത്, ചെയ്യാനാഗ്രഹിച്ചത്...

These two Photographs actually define who they are and what they stand for. And they are better human being than most politicians around pic.twitter.com/hQjoZBSC1B