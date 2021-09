എനിക്ക് ആധാറില്ല, ആധാര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഹെല്‍ത്ത് ഐഡി ഉണ്ടാക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(I don't have Aadhaar/ I don't want to use my Aadhaar for creating Health ID. Click Here)