ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയം വീണ്ടും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. പ്രവചനാതീതമായി കേരളത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന മഴയും മാറുന്ന കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയുമാണ് വീണ്ടും മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ചയാകാന്‍ കാരണം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള മധുര, തേനി തുടങ്ങിയ തമിഴ്‌ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ജലസേചനത്തിനായി ജലം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിർമിച്ചത്. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഉയരം കൂടിയ ഭൂഗുരുത്വ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലേത്. നിർമ്മാണകാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാര്‍. സുർഖി മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടുകളിൽ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഏക അണക്കെട്ട് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ. ഇത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതും. ഓരോ തവണ അണക്കെട്ട് പരമാവധി സംഭരണശേഷിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും അണപൊട്ടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കയാണ്. മൂന്ന് ഭ്രംശപാളികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്ത്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ. മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ സംഗമിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭ്രംശപാളി കോഴിക്കോട് നിന്നും ആരംഭിച്ച് പെരിയാറില്‍ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തേക്കടി പ്രദേശം ഭൂകമ്പത്തിനിടയാക്കുന്ന ഭൂവിള്ളലുകള്‍ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭൗമപഠന കേന്ദ്രം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തുനിന്നാരംഭിച്ച് മുല്ലപ്പെരിയാറിനടിയിലൂടെ പോകുന്ന കമ്പം വിള്ളല്‍, പെരിയാര്‍ വിള്ളല്‍, ഇടമലയാര്‍, മാട്ടുപ്പെട്ടി എന്നിവ ഈരാറ്റുപേട്ട മേഖലയിലെ വിള്ളലുകളുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ അപകടാവസ്ഥ സൂചിപ്പിച്ച് യു.എന്‍. സര്‍വകലാശാലയുടെ കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ വാട്ടര്‍ എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് ആന്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത്, 'പഴക്കമേറുന്ന ജലസംഭരണികള്‍: ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ആഗോളഭീഷണി' എന്ന പേരിൽ തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ലോകത്തെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ആറ് വലിയ ഡാമുകളിലൊന്നായി മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 50 വർഷത്തെ കാലാവധിയിട്ട് 1895ൽ നിർമിച്ച മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം 125 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. 2021 ജനുവരിയിൽ പുറത്തുവന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടും ചർച്ചകളിൽ നിറയുകയാണ്.

യുഎന്‍ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട്

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തിലേറെ അണക്കെട്ടുകള്‍ ലോകത്തെ വളരുന്ന ഭീഷണിയാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (യു.എന്‍) റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. വലിയ കോണ്‍ക്രീറ്റ് അണക്കെട്ടുകളുടെ ശരാശരി ആയുസ്സ് 50 കൊല്ലമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് യു.എന്‍. ഈ മുന്നറിയിപ്പുനല്‍കുന്നത്.

2025 ആകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തിലേറെ അണക്കെട്ടുകള്‍ ഈ കാലപരിധി പിന്നിടും. കേരളത്തിലെ മുല്ലപ്പെരിയാറാകട്ടെ നൂറുകൊല്ലത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ അണക്കെട്ട് തകര്‍ന്നാല്‍ 35 ലക്ഷംപേര്‍ അപകടത്തിലാകും. അണക്കെട്ട് ഭൂകമ്പസാധ്യതാപ്രദേശത്താണ്. ഘടനാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. കേരളവും തമിഴ്‌നാടും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കവിഷയമാണിതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച ലോകത്തെ പതിനായിരക്കണക്കിന് അണക്കെട്ടുകളുടെ ഒഴുക്കുദിശകളിലായിരിക്കും 2050-ഓടെ ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗമാളുകളും താമസിക്കുകയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 2025-ഓടെ 50 വര്‍ഷം പഴക്കമെത്തുന്ന 1115-ലേറെ വലിയ അണക്കെട്ടുകള്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 2050-ഓടെ ഇത് 4250 എണ്ണമാവും. 64 വലിയ അണക്കെട്ടുകള്‍ക്ക് 2050-ഓടെ 150 വര്‍ഷം പഴക്കമാകും. ലോകത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ 58,700 വലിയ അണക്കെട്ടുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും 1930-നും 1970-നുമിടയില്‍ നിര്‍മിച്ചവയാണ്. 50മുതല്‍ 100വരെ വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ളവയാണവ. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെപ്പോലെ മറ്റൊരു അണക്കെട്ടുനിര്‍മാണവിപ്ലവം ലോകത്തുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്താണ് യുഎൻയു-ഇൻവേ?

നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ നിർണായക വിശകലനത്തിലൂടെയും സമന്വയത്തിലൂടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കും അതിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ജനങ്ങളും ആശങ്കാകുലരാക്കുന്ന ജല വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് യു.എൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വാട്ടർ, എൻവയോൺമെന്റ് ആന്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന യുഎൻ ഏജൻസിയുടെ ദൗത്യം. ലോകത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന നയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഗവേഷണം, കുടിവെള്ളപ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രവർത്തന രീതി. മറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ, വിദ​ഗ്ധർ എന്നിരുടെ ശൃംഖലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് യുഎൻയു-ഇൻവേ ലോകമെമ്പാടും അവരുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.

യുഎൻയു-ഇൻവേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് - യുഎന്നിന്റെ ഒരു അക്കാദമിക് വിഭാഗമാണിത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 12 രാജ്യങ്ങളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 13 സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വിവിധ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഇവർ മുന്നിലാണ്. 1996-ലാണ് യുഎൻയു-ഇൻവേ സ്ഥാപിതമായത്. ഒരു പൊതു സേവന ഏജൻസിയായും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ 'പഴക്കമേറുന്ന ജലസംഭരണികള്‍: ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ആഗോളഭീഷണി' എന്ന പഠനറിപ്പോർട്ടിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ഡീകമ്മിഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്ന ക്യാമ്പെയ്ൻ കേരളത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്ന 'സേവ് കേരള ബ്രി​ഗേഡ്', 'ഡീകമ്മിഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ' ക്യാമ്പെയ്നുകൾ

വിവിധ പഠനറിപ്പോർട്ടുകളെയും യുഎൽ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ടിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സേവ് കേരള ബ്രി​ഗേഡ്, ഡീകമ്മിഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ ക്യാമ്പെയ്നുകൾ സജീവമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വ.റസ്സൽ ജോയ് ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഡീകമ്മീഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ, സേവ് കേരള ക്യാമ്പെയ്നുകൾക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഡീ-കമ്മിഷൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഡാമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പഴക്കമേറിയതാണ് മുല്ലപ്പെരിയറെന്നും എത്രയും വേ​ഗം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും വസ്തുവും രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. അഡ്വ.റസ്സൽ ജോയ് ആരംഭിച്ച സേവ് കേരള ബ്രി​ഗേഡ് എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ നാല്‍പതിനായിരത്തിലധികം അം​ഗങ്ങളുണ്ട്.

അമ്പത് വർഷം മാത്രം ആയുസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വർഷം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകാനാകുകയെന്ന് ക്യാമ്പെയ്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഡ്വ.റസ്സൽ ജോയ് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. യു.എൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ ഘടനയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും ​നിരവധി ജീവനുകൾക്ക് ആപത്താണെന്നും റസ്സൽ ജോയ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഒരു അണക്കെട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും എത്രയും വേ​ഗം ഡീ-കമ്മിഷൻ ചെയുക എന്നതല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങൾ ഇതിന്റെ അപകടം മനസിലാക്കി പ്രതിഷേധവുമായി രം​ഗത്തുവന്ന് അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കണമെന്നും റസ്സൽ ജോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ത് ത്യാ​ഗം സഹിച്ചും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡീ-കമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതുവരെ പോരാടുമെന്നും റസ്സൽ ജോയ് പറയുന്നു.

നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ഇതിനോടകം ഇതിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പൃഥ്വിരാജ്, ടൊവിനോ തോമസ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, സംവിധായകരായ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് തുടങ്ങി സിനിമാമേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായപ്രകടനവുമായി എത്തി. കൂടുതല്‍ പേര്‍ സേവ് കേരള , സേവ് മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ക്യാമ്പെയ്‌നുമായി രംഗത്തെത്തുകയാണ്.

വിദഗ്ധാഭിപ്രായം

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ്. അത് നിലനില്‍ക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാരം എന്ന ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ ഇതിന്റെ കാലപ്പഴക്കവും മറ്റൊരു ആശങ്കയാണ്. 125 വര്‍ഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ അണക്കെട്ടാണ്. അതിനാല്‍ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തരമായി നടപടിയുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണെന്ന് മുന്‍ കെഎസ്ഇബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ മുന്‍ മേധാവിയുമായ എം.കെ.പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ പറയുന്നു. പുതിയ അണക്കെട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതും ഓരോ വര്‍ഷവും അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്ന സുര്‍ക്കി മിശ്രിതം അണക്കെട്ടിനെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണെന്ന് ഡാം സേഫ്റ്റി വിഗദ്ധനായ എം.കെ.പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ പറയുന്നു. വര്‍ഷം 35 ടണ്‍ സുര്‍ക്കി മിശ്രിതം അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് ഒലിച്ചുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് തമിഴിനാട് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അണക്കെട്ടിന്റെ പ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ്. അണക്കെട്ടിന്റെ ഭാരം കുറയുന്നതോടെ ജലം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്താനുള്ള ശക്തിയും കുറയുന്നു. ഇത് അപകടകരമാണെന്നും പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ചരിത്രം

പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുല്ലയാർ നദിക്ക് കുറുകെയാണ് അണക്കെട്ട് പണിതിരിക്കുന്നത്. തേക്കടിയിലെ പെരിയാർ വന്യജീവിസങ്കേതം ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലസംഭരണിക്ക് ചുറ്റുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

1789-ലാണ്‌ പെരിയാറിലെ വെള്ളം വൈഗൈ നദിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ആദ്യ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമാനാട് മുത്തുരാമലിംഗ സേതുപതി രാജാവിന്റെ 'പ്രധാനി'യായിരുന്ന മുതിരുള്ളപ്പപ്പിള്ളയാണിതിനു നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് ഈ പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായതിനാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല. പ്രദേശം മദിരാശി പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിലായതോടെ തേനി, മധുര, ദിണ്ടിക്കൽ രാമനാഥപുരം എന്നിവടങ്ങളിലെ ജലക്ഷാമം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു തലവേദനയായി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പെരിയാർ നദിയിലെ വെള്ളം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മല തുരന്ന് മധുരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈഗൈ നദിയിലെത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഇതിനായി ജെയിംസ് കാഡ്‌വെല്ല് എന്ന വിദഗ്ധനെ പഠനം നടത്താനായി നിയോഗിച്ചു.

ജയിംസ് കാഡ്‌വെല്ലിന്റെ നിഗമനം പദ്ധതിക്കെതിരായിരുന്നു. എങ്കിലും വെള്ളം തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്മാറിയില്ല. പിന്നീട് മധുര ജില്ലാ നിർമ്മാണവിദഗ്ധനായ മേജർ റീവ്സ് 1867-ൽ മറ്റൊരു പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെച്ചു. പെരിയാറിൽ 162 അടി ഉയരമുള്ള അണകെട്ടി ചാലുകൾ വഴി വൈഗൈ നദിയുടെ കൈവഴിയായ സുരുളിയാറിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ ഇത് നടന്നില്ല. 1882-ൽ നിർമ്മാണവിദഗ്ധരായ കാപ്റ്റൻ പെനിക്യുക്ക്, ആർ സ്മിത്ത് എന്നിവർ പുതിയ പദ്ധതിസമർപ്പിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. 155 അടി ഉയരമുള്ള അണക്കെട്ടിന്‌ പെനിക്യുക്ക് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ചുണ്ണാമ്പ്, സുർക്കി, കരിങ്കൽ എന്നിവയുപയോഗിച്ചുള്ള അണക്കെട്ടിനു 53 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

ബ്രിട്ടീഷ് സെെന്യത്തിലെ നിർമ്മാണവിദഗ്ധരും തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ്‌ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത്. മദിരാശി സർക്കാരിന്റെ ഗവർണർ കന്നിമാരൻ പ്രഭുവാണ് മരം മുറിച്ച് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം പേർ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി വിവിധ കാലയളവുകളിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്നതായാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ

1886 ഒക്ടോബർ 29നാണ്‌ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് വിശാഖം തിരുനാളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടവും തമ്മില്‍ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് പെരിയാർ ജലം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിനു വേണ്ടി ദിവാൻ വി. രാം അയ്യങ്കാരും മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോൺ ചൈൽഡ് ഹാനിങ്ടണുമാണ്‌ കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. കരാറിന് എതിരായിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്. 999 വർഷത്തേക്ക് ഒപ്പിട്ട കരാറനുസരിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അധീനതയിലുള്ള 8000 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പെരിയാറിനെ അണകെട്ടി നിർത്താനും അണക്കെട്ടിന് 100 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി നൽകാനുമായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഇതിന് എക്കർ ഒന്നിന് അഞ്ചു രൂപ വച്ച് കേരളത്തിന് പാട്ടം നൽകണം. ഏകദേശം നാല്പതിനായിരം രൂപയാണ് അന്ന് കേരളത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നത്.

1886-ല്‍ ഉണ്ടാക്കിയ പെരിയാര്‍ പാട്ടകരാര്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതോടെ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. 1947ലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍സ് ആക്ടില്‍ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ടിലെ ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള എല്ലാകരാറുകളും റദ്ദായി. അതിനാല്‍ മദ്രാസ് ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാറുമായുള്ള തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പാട്ടക്കരാറിന് നിയമസാധുതയില്ല. പക്ഷെ, 1970ല്‍ പഴയകരാര്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി ഉല്പാദനത്തിനു കൂടി അനുമതിനല്‍കി ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ഇതാണ് കേരളത്തിന് എക്കാലത്തേക്കും തലവേദനയായിരിക്കുന്നത്.

പുതുക്കിയ കരാർ

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതോടെ സാധുത നഷ്ടപെട്ട കരാർ പുതുക്കാൻ 1958ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസ്സുമായും 1960ൽ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടം താണുപിള്ളയുമായും തമിഴനാട് നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ കേരളം വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 1970ൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി. അച്യുതമേനോന്റെ കാലത്ത് കരാർ പുതുക്കുകയായിരുന്നു. മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ കരാറനുസരിച്ച് പാട്ടത്തുക ഏക്കറിനു മുപ്പതു രൂപയായും ലോവർ ക്യാമ്പിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലമുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് കിലോവാട്ടിന് 12 രൂപയായും നിശ്ചയിച്ചു. നിയമസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയായിരുന്നു പുതിയ കരാർ. ഓരോ 30 വർഷത്തിലും കരാർ പുതുക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കരാറിലുണ്ട്. 2000ൽ പുതുക്കേണ്ടിയിരുന്ന കരാർ തമിഴ്നാടുമായുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് പുതിക്കിയില്ലെങ്കിലും പഴയനിരക്കിൽ കേരളത്തിന് നൽകാനുള്ള പണം തമിഴിനാട് തരുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന നിയമയുദ്ധങ്ങൾക്കും മുല്ലപ്പെരിയാർ സാക്ഷിയാണ്.

പുതിയ അണക്കെട്ട്

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള അണക്കെട്ടില്‍നിന്ന് 336 മീറ്റര്‍ താഴെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്താണ് 507 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും 158 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഡാം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ വേണ്ട പഠനങ്ങള്‍ നടന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി 1979-ല്‍ കേരളവും തമിഴ്നാടും സംയുക്തമായി സര്‍വ്വേ നടത്തി കണ്ടെത്തിയ ഈ സ്ഥലംതന്നെയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു നീക്കം. 1980-ല്‍ കേന്ദ്രം പുതിയ വനനിയമം നടപ്പാക്കിയതോടെയാണ് അന്ന് തുടര്‍നടപടികള്‍ മുടങ്ങിയത്. കേരളം 2010ല്‍ പുതിയ ഡാം നിര്‍മ്മാണത്തിന് പ്രാഥമികസര്‍വ്വേ നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതിമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയും തേടിയിരുന്നു.

മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ അണക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം നല്‍കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന നിലയിലാണ് ഡാം നിര്‍മാണവുമായുള്ള നടപടികളുമായി കേരളം മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് തമിഴ്‌നാടിന്റെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ കാരണം ഇത് മുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

999 വര്‍ഷത്തെ വിചിത്രമായ കരാര്‍ അസാധുവാകുമെന്നുള്ളതും അണക്കെട്ടിന്റെ മേല്‍നോട്ടം കേരളത്തിനാകുമെന്നതുമാണ് തമിഴ്നാടിനെ പുതിയ അണക്കെട്ട് എന്ന പരിഹാരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്നത്.

