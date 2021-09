ടെലികോം, വാഹന, ഡ്രോണ്‍ മേഖലകളില്‍ സമഗ്ര പരിഷ്‌കരണം കൊണ്ടുവരാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 64,000 കോടി രൂപയുടെ 'ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ആരോഗ്യഭാരത പദ്ധതി'ക്കും മന്ത്രിസഭ അനുമതി നല്‍കി. ടെലികോം മേഖലയില്‍ 100 ശതമാനം നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപമടക്കം അനുവദിച്ച് സമഗ്രമാറ്റമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വാഹന മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ, തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിട്ട് 26,058 കോടി രൂപയുടെ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി അഞ്ചുവര്‍ഷംകൊണ്ട് നടപ്പാക്കും.

ടെലികോം മേഖല

100 ശതമാനം നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി. ഇതുവരെ 49 ശതമാനമായിരുന്നു.

ടെലികോം കമ്പനികള്‍ നിയമപ്രകാരം നല്‍കേണ്ട ലെവി നല്‍കാന്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന എ.ജി.ആറില്‍നിന്ന് (അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് റവന്യൂ) ടെലികോം ഇതര റവന്യൂ ഒഴിവാക്കി. എ.ജി.ആറിന്റെ നിര്‍വചനം മാറ്റി.

ലൈസന്‍സ് ഫീസിനും ലെവികള്‍ക്കും വലിയ ബാങ്ക് ഗാരന്റി ആവശ്യമായി വരുന്നത് 80 ശതമാനത്തോളം കുറയും. രാജ്യത്തെ വിവിധ ലൈസന്‍സ് മേഖലകളില്‍ വെവ്വേറെ ബാങ്ക് ഗാരന്റി ആവശ്യമില്ല.

പലിശനിരക്ക് കുറച്ചു. പിഴ ഒഴിവാക്കി. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ലൈസന്‍സ് ഫീ, സ്പെക്്ട്രം ഉപയോഗ നിരക്ക് എന്നിവ വൈകിയാലുള്ള പലിശ നാലില്‍നിന്ന് രണ്ടുശതമാനമാക്കി. പലിശയ്ക്കുമേലുള്ള പിഴ ഒഴിവാക്കി.

ലേലത്തിന് ഇനി ബാങ്ക് ഗാരന്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല.

ഇനിമുതല്‍ ലേലം, സ്‌പെക്രടത്തിന്റെ കാലാവധി എന്നിവ 20-നു പകരം 30 വര്‍ഷമായിരിക്കും.

Continuing the reform trajectory, the Cabinet has approved a PLI Scheme for the Auto Industry and Drone Industry. This will give an impetus to manufacturing and bring the sector at par with global trends as well as best practices. https://t.co/mfb7c2T1a1