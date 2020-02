ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ വെക്കാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് സൗരവര്‍ഷമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 365 ദിവസത്തിലും അല്പം കൂടുതലുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 365 ദിവസം, 5 മണിക്കൂര്‍ 48 മിനിറ്റ്, 46 സെക്കന്‍ഡ്. ഇതിനെ പൊതുവേ 365 ദിവസമാക്കിയാണ് സാധാരണയായി വര്‍ഷം നിശ്ചയിച്ചത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ബാക്കിയായ സമയങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് നാലു വര്‍ഷത്തലൊരിക്കല്‍ ഒരു ദിവസമാക്കി. ഫെബ്രുവരിയിലാണത്. ഇങ്ങനെ ഒരുദിവസം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത വര്‍ശങ്ങളെയാണ് അധിവര്‍ഷം (ലീപ്പ് ഇയര്‍) എന്നു പറയുന്നത്.

അധിവര്‍ഷം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം

അധിവര്‍ഷം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ലളിതമായ ഒരു ഗണിതസൂത്രം മതി. വര്‍ഷത്തെ 4-കൊണ്ട് ഹരിച്ചുനോക്കുക. പൂര്‍ണമായി ഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് അധിവര്‍ഷമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് 1944, 1980, 2016 എന്നിവയെയെല്ലാം 4-കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാവുന്നയാണ്. അതിനാല്‍ അവ അധിവര്‍ഷങ്ങളാണ്.

പക്ഷേ, നൂറ്റാണ്ടുതികയുന്ന വര്‍ഷങ്ങളാണെങ്കില്‍ (ശതവര്‍ഷങ്ങള്‍) ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവയെ 4-കൊണ്ടല്ല, 400 കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചുനോക്കേണ്ടത്. അപ്പോള്‍ പൂര്‍ണമായി ഹരിക്കാനാവുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് അധിവര്‍ഷമാവൂ. 1200, 1600, 2000 എന്നിവ ശതവര്‍ഷങ്ങളാണ്. ഇവയെ 400 കൊണ്ട് പൂര്‍ണമായി ഹരിക്കാം. അതിനാല്‍ അവ അധിവര്‍ഷങ്ങളാണ്. 1000, 1100, 1400 എന്നിവ ശതവര്‍ഷങ്ങളാണെങ്കിലും അവ 400-കൊണ്ട് പൂര്‍ണമായി ഹരിക്കാനാവില്ല. അതിനാല്‍ അവ അധിവര്‍ഷങ്ങളുമല്ല.

ഒരു എക്സ്ട്രാ ദിനം

സാധാരണ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 365 ദിവസങ്ങളാണുണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ അധിവര്‍ഷത്തില്‍ 366 ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും. നാലുകൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു അധിവര്‍ഷം വരുന്നത്. ഇക്കൊല്ലം (2020) അധിവര്‍ഷമാണ്.

കലണ്ടറിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദിവസം

സാധാരണ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജനുവരി ഒന്ന് എന്താഴ്ചയാണോ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം. അതായത് 2010 ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായാല്‍ 2011 ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ ഒരു അധിവര്‍ഷം വന്നാല്‍ ഈ ക്രമം തെറ്റും. ഇക്കൊല്ലം ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ വര്‍ഷം അധിവര്‍ഷമായതിനാല്‍ ഒരു ദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞ്, വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും.

ജൂലിയന്‍ കലണ്ടര്‍

ഏതാണ്ട് 1500 വര്‍ഷത്തോളം യൂറോപ്പില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജൂലിയന്‍ കലണ്ടറായിരുന്നു. ജൂലിയസ് സീസര്‍ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ സോസിജെനസസിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം നടപ്പാക്കിയതാണ്. ഒരു വര്‍ഷമെന്നത് 365 ദിവസത്തെക്കാള്‍ അല്പം കൂടുതലാണല്ലോ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 365 ദിവസവും അഞ്ചു മണിക്കൂറും 48 മിനിറ്റും 46 സെക്കന്‍ഡും). പക്ഷേ, 365 ദിവസങ്ങളാക്കിയാണ് ഈ കലണ്ടറില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ, അപ്പോഴുള്ള ബാലന്‍സ് പരിഹരിക്കാന്‍ ആ കലണ്ടറില്‍ നാലുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഒരു ദിവസം കൂട്ടി, 29 ദിവസങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ബാലന്‍സ് കിടന്നു. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍ വന്നതോടെയാണ് ആ പ്രശ്നം തീര്‍ന്നത്.

ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍

ഒരു ദിവസമെന്നാല്‍ 24 മണിക്കൂറാണ്. നാലു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ഒരു അധികദിവസം കൂട്ടിയപ്പോള്‍ ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും 6 മണിക്കൂര്‍ (24ന്റെ നാലിലൊന്ന്) ലഭിച്ചു. വേണ്ടത് ശരിക്കും 5 മണിക്കൂര്‍ 48 മിനിറ്റ് 46 സെക്കന്‍ഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും ദിവസവും 11 മിനിറ്റിലും അല്പം കൂടുതല്‍ കിടന്നു. ഈ അധികസമയങ്ങള്‍ പെരുകിപ്പെരുകി 16-ാം നൂറ്റാണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും കലണ്ടറില്‍ 10 ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു.

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമന്‍ മാര്‍പാപ്പയാണ്. അദ്ദേഹം 1582 ഒക്ടോബര്‍ 4 വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒക്ടോബര്‍ 15 വെള്ളിയാഴ്ച എന്നാക്കി മാറ്റി. അതുവരെ അധികം വന്ന 10 ദിവസം കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഭാവിയില്‍ ഈപ്രശ്നം വരാതിരിക്കുവാന്‍, ഇന്നു കാണുന്ന വിധത്തില്‍ ക്രമപ്പെടുത്തലുകളും ചെയ്തു. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രകാരനും തത്ത്വചിന്തകനുമായിരുന്ന അലോഷിയസ് ലിലിയസാണ് ഈ കലണ്ടര്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറാണ് ഇന്ന് നമ്മള്‍ പിന്തുടരുന്നത്.

ചരിത്രത്തിലെ ഫെബ്രുവരി 29

മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലുമെന്ന പോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളും ഫെബ്രുവരി 29-ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊറോക്കോയില്‍ മൂവായിരത്തിലേറെ പേര്‍ മരിച്ച ഭൂചലനം 1960-ലായിരുന്നു. പെറുവില്‍ ബോയിങ് വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് നൂറിലേറെ പേര്‍ മരിച്ചത് 1996-ലായിരുന്നു. ലോകപ്രസിദ്ധരായിത്തീര്‍ന്ന ഒട്ടേറേപ്പേര്‍ ജനിച്ച ദിവസം കൂടിയാണത്.

ഇവര്‍ക്ക് പിറന്നാള്‍

ഫെബ്രുവരി 29-ന് ജനിച്ചവര്‍ക്ക് നാലുവര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലേ പിറന്നാളാഘോഷിക്കേണ്ടൂ. പ്രശസ്തരായ ചിലരുമുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍. അവരില്‍ ചിലര്‍

മൊറാര്‍ജി ദേശായ്

ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൊറാര്‍ജി ദേശായ് ജനിച്ചത് 1896-ലെ ഫെബ്രുവരി 29-നായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ആദ്യത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിതര പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1977 മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ 1979 ജൂലായ് 28 വരെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയായ ദേശായ് ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും മന്ത്രിസഭകളില്‍ അംഗമായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ബോംബെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുണ്ട്. 1995-ല്‍ അന്തരിച്ചു.

രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേല്‍

നര്‍ത്തികയും സംഗീത വിദുഷിയുമായ രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേല്‍ 1904 തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഭരതനാട്യം എന്ന കലാപരൂപത്തെ ബഹുജനശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചതില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. 1956-ല്‍ പദ്മഭൂഷണ്‍ ബഹുമതി ലഭിച്ച അവര്‍ 1986-ല്‍ അന്തരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ നര്‍ത്തികയുമാണവര്‍.

ഹെര്‍മന്‍ ഹോളറിത്

ജര്‍മന്‍-അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യന്‍. ഇല്ക്ട്രോമെക്കാനിക്കല്‍ ടാബുലേറ്റിങ് മെഷീന്‍ വഴി ഡേറ്റാ പ്രോസസിങ്ങിനുള്ള സങ്കേതം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. പഞ്ച് കാര്‍ഡുകള്‍ വഴിയുള്ള ഈ സംവിധാനം പില്‍ക്കാലത്ത് കംപ്യൂട്ടറുകളും ഡേറ്റാ പ്രോസസിങ്ങിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. 1860-ലായിരുന്നു ഹോളറിത്തിന്റെ ജനനം. മരണം 1929-ല്‍.

റോപ്പ് പോള്‍ മൂന്നാമന്‍, ഇംഗ്ലീഷ് കവി ജോണ്‍ ബൈറോം, ഇറ്റാലിയന്‍ ഗായകന്‍ ഗിയോഷിനോ റോസ്സിനി, ഫ്രെഞ്ച്-സിസ് ചിത്രകാരനായ ബാല്‍ത്തൂസ്, അമേരിക്കന്‍ ഗായികയും നടിയുമായ ദിന ഷോര്‍, ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനും ചിത്രകാരനുമായ ജീന്‍ ആഡംസണ്‍, ഓസ്ട്രേലിയല്‍ ക്രിക്കറ്റര്‍ സീന്‍ അബോട്ട് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 29-ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രമുഖര്‍ വേറെയുമുണ്ട്.

