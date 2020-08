കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു ദിവസങ്ങളായി ഓട്ടോയുമായി കൊച്ചിയിലൂടെ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടത്തിലാണ് നജീബ്. നേരം വെളുക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ നജീബിനെ തേടി കോളുകളെത്തും, ''കോവിഡ് 19 നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. വീട്ടിലേക്ക് പോകണം.' ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആകുന്ന സമയം കണക്കാക്കി കോവിഡ് സെന്ററോ ആശുപത്രിയോ എവിടെയുമായിക്കൊളളട്ടെ നജീബ് എത്തിയിരിക്കും. ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ അവരെ സുരക്ഷിതരായി വീട്ടില്‍ എത്തിക്കും.

കേരളം മുഴുവന്‍ ഒററക്കെട്ടായാണ് കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും കോവിഡ് ബാധിതര്‍ നേരിടുന്ന ഒറ്റപ്പെടലുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ്, ഇപ്പോഴല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എപ്പോഴെന്ന ചിന്തയോടെ നജീബ് തന്റെ ഓട്ടോയുമെടുത്ത് സന്നദ്ധസേവനത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ കോവിഡ് സെന്ററുകളില്‍നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടി തിരികെ വീട്ടിലെത്താന്‍ പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നജീബിന്റെ ഓട്ടോ സഡന്‍ബ്രേക്കിടും, അവര്‍ക്ക് ഓട്ടോയില്‍ കയറി വീട്ടിലെത്താം, സൗജന്യമായി.

'സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. കടം മേടിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പോലും ആരും വരാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് വിളിക്കുന്നവര്‍ പറയുമ്പോള്‍ പോകാതിരിക്കാനാവില്ല. എന്റെ കൈയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ സമ്പാദ്യമെടുത്തു. പിന്നെ ലോണടയ്ക്കാന്‍ വെച്ച പൈസയെടുത്തു. എന്തായാലും മോറോട്ടോറിയം ഉണ്ടല്ലോ, പിടിച്ചുനില്‍ക്കാം.' നജീബ് പറയുന്നു. കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരെ മാത്രമല്ല, ടെസ്റ്റിന് പോകേണ്ടവരേയും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തു സഹായത്തിനും നജീബ് തയ്യാറാണ്. നാല്‍പതോളം പേരെ ഇതിനകം നജീബ് വീട്ടിലെത്തിച്ചു.

'ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്‍ പറ്റും എന്ന ചിന്തയില്‍ നിന്നാണ് സിയാലില്‍ പോയി രോഗമുക്തി നേടിയ ഒരാളെ എടുക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് ഒരു കടപ്പാടുണ്ടല്ലോ.മാത്രമല്ല ഇവരെയൊക്കെ ജനങ്ങള്‍ കാണുന്നത് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ആരും ഇവരെ കൂടെ നിര്‍ത്തുന്നില്ല, വാഹനത്തില്‍ കയറ്റുന്നില്ല. ആളുകള്‍ക്ക് ഭയമുണ്ട്. ഇവരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിനിര്‍ത്തരുത് എന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ചെയ്തു കാണിച്ച് മാതൃകയാകണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് സ്വയം ഇറങ്ങിയത്. സിയാലില്‍നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയ ആളെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടെ എനിക്ക് നിരന്തരം കോളുകള്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാനതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.'

കോവിഡ് നെഗറ്റീവായാലും വീട്ടില്‍ കയറ്റാന്‍ സമ്മതിക്കാത്ത സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, വീണ്ടും ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ കോവിഡ് 19 നജീബിന് മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയത് പലതരം ജീവിതങ്ങളാണ്. ' ഒരിക്കല്‍ നെഗറ്റീവായി കോവിഡ് സെന്ററില്‍നിന്ന് എന്റെ ഓട്ടോയില്‍ കയറിയയാള്‍ വീണ്ടും പോയത് ക്വാറന്റീന്‍ സെന്ററിലേക്കാണ്. വീട്ടില്‍ പോയാലും ഏഴു ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, വീട്ടില്‍ ഒരു മുറിയുളളൂവെന്നാണ് അയാള്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. വല്ലാത്ത സങ്കടമായിപ്പോയൊരു കാര്യമാണത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ ഞാനിതെങ്ങനെ നിര്‍ത്താനാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ മറ്റുളളവര്‍ക്ക് ഇതിനോടുളള പേടിയെങ്കിലും കുറയുമല്ലോ.'

സമയത്തെ വരുതിയിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടാണ് നജീബ് ഓരോ ദിവസവും വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങുന്നത്. 'ആരുവിളിച്ചാലും ഇല്ലാന്ന് പറയാന്‍ തോന്നുന്നില്ല.ഇന്നെനിക്ക് സിയാലില്‍നിന്ന് മൂന്നുപേരെയും യു.സി. കോളേജില്‍നിന്ന് ഒരാളെയും എടുക്കാനുണ്ട്. മട്ടാഞ്ചേരിയില്‍നിന്ന് നാലു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരേയും ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിര്‍ത്തിയേക്കുവാണ്. എല്ലാവരേയും കൊണ്ടുവരണം. ഇന്ന് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുകയാണെങ്കില്‍ പത്തു പേരെ എടുക്കണം. മട്ടാഞ്ചേരിയില്‍ ഒന്നരയോടെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് സമ്മറി കൊടുക്കുവാണേല്‍ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എനിക്കവരെ പള്ളുരുത്തിയില്‍ എത്തിക്കാം. ഓണത്തിന്റെ തിരക്കുളളതുകൊണ്ട് അവിടത്ത് സിയാലിലെത്താന്‍ ചിലപ്പോള്‍ രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ പിടിക്കും.'

നജീബിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സ്ഥാനം. കാരണം ഒരു പി.പി.ഇ. കിറ്റിനകത്ത് ആറു മണിക്കൂര്‍ കഴിയാനേ പറ്റൂ. ദിവസം 300-350 രൂപ ഡീസലിന് വരും, ഇതിന് പുറമേയാണ് പി.പി.ഇ. കിറ്റും ഫെയ്‌സ്ഷീല്‍ഡും ഉള്‍പ്പടെയുളള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവ്. ഒരു മാസമായി ഈ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് വേറെ ഓട്ടത്തിനും പോകാന്‍ പററുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും നജീബിനെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടമെത്രയുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിനോക്കാമെന്നാണ് നജീബിന്റെ നിലപാട്.

പള്ളുരുത്തി തങ്ങള്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിയായ നജീബ് കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷമായി ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നു. അല്പം പൊതുപ്രവര്‍ത്തനവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, തന്റെ ഈ സേവനത്തിന് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നിറം നല്‍കാന്‍ മാത്രമാണ് നജീബിന് താല്പര്യം. നജീബിന്റെ വീട്ടുകാര്‍ക്കുമതേ. 'ആദ്യമൊക്കെ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വാപ്പയെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ്. വാപ്പക്ക് ഞങ്ങള്‍ ഫുള്‍ സപ്പോര്‍ട്ടാണ്.' നജീബിന്റെ മൂത്തകള്‍ ഫാത്തിമ പറയുന്നു.

ഭാര്യ സനൂജയും മക്കളായ ഫാത്തിമ സുരയ്യയും ആയിഷ നമിയയും മിസ്ബാഹുല്‍ ഹക്കും അടങ്ങുന്നതാണ് നജീബിന്റെ കുടുംബം. ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് നജീബ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും സനൂജ ആവി പിടിക്കാനും കുളിക്കാനുമായി ചൂടുവെളളം തയ്യാറാക്കി വെക്കും. 'ഇക്ക ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല.' സനൂജയുടെ വാക്കുകളില്‍ അഭിമാനം മാത്രം.

'രോഗമുക്തി നേടിയവരെ വീട്ടിലിറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വന്ന് ഒരു നില്‍പ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നില്, യാത്ര പറയാന്‍ വേണ്ടീട്ട്. ഞാനീ കടം എങ്ങനെ വീട്ടും എന്ന മട്ടിലുളള നില്‍പ്. അപ്പോ ആ കണ്ണുകളില്‍ നമുക്കവരുടെ മനസ്സ് കാണാം. രാത്രി പത്തുമണിക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ പതിനൊന്നുമണിക്ക് വീട്ടില്‍ വന്ന് കിടന്ന് ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തിയാണ്, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റില്ല.' നജീബിന്റെ ശബ്ദത്തിലും സംതൃപ്തി നിറയുന്നു.

Content Highlights:Covid 19 Heroes: Najeeb, Palluruthi native auto driver who provides free service to covid survivors