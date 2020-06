മുംബൈ: മുംബൈയില്‍ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതുമുതല്‍ സംസ്ഥാനനേതൃത്വവും രാജ്യം തന്നെയും ഉറ്റുനോക്കിയത് ധാരാവിയെയാണ്. 1.75 കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയില്‍ രോഗം പടര്‍ന്നാല്‍ അത് മുംബൈയുടെ തന്നെ നിലനില്പിനെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു ആശങ്ക. പത്തുലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഒറ്റമുറി വീടുകളില്‍ ധാരാവിയില്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്നത്. വൃത്തിഹീനമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍, എണ്‍പതോളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പൊതുശൗചാലയം, ഓടകള്‍, ദുസ്സഹമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതിയിരുന്നതും.

മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ധാരാവിയിലെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ് ധാരാവിയില്‍ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരാഴ്ച ശേഷമായിരുന്നു അത്. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 47,500 വീടുകളില്‍ അവര്‍ കയറിയിറങ്ങി. അന്നുമുതല്‍ ഏഴുലക്ഷത്തോളം പേരെ അധികൃതര്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ചെയ്തു, പനി ക്ലിനിക്കുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റിയ സ്‌കൂളുകളിലേക്കും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ലുകളിലേക്കും മാറ്റി പാര്‍പ്പിച്ചു. തൊഴിലാളികള്‍ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന ധാരാവിയില്‍ നിന്ന് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ ആളുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാരംഭിച്ചത് രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാനും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ടാക്കാനും സഹായിച്ചു.നിരവധി എന്‍ജിഒകളും മറ്റുസംഘടനകളും ഭക്ഷണം, മരുന്ന് ,മറ്റ് ചികിത്സോപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയതും സഹായകമായി.

'ധാരാവിയില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ സാധ്യമാകില്ലെന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി. അവിടെ ആകെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാതെ വൈറസിനെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതിന് പകരം പ്രോആക്ടീവാകുക.' ധാരാവിയില്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണര്‍ കിരണ്‍ ദിഘവ്കര്‍ പറയുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തുടക്കത്തില്‍ അധികൃതര്‍ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രദേശവാസികളെ മുഴുവന്‍ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാന്‍ ദിഘാവ്കറും സംഘവും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചേരി നിവാസികളെ സ്‌ക്രീനിങ് നടത്തുന്നതും സ്രവപരിശോധന നടത്തുന്നതും വര്‍ധിപ്പിച്ചു

തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ആളുകളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ മറ്റുഭാഗങ്ങളില്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് പലപ്പോഴും രോഗികളെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം വിജയകരമായിരുന്നു. മരണനിരക്ക് കുറയ്്ക്കുന്നതിനും രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായകമായി. ധാരാവിയില്‍ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച 51 ശതമാനം പേരും രോഗമുക്തി നേടി. മുംബൈയില്‍ 41 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ നിരക്ക്. മെയ് തുടക്കത്തില്‍ പ്രതിദിനം 60 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ചിട്ടയായ പ്രതിരോധനടപടികളിലൂടെ 20 ആയി കുറയ്ക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് സാധിച്ചു. ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രോഗികളെ തിരിച്ചറിയുക, പരിശോധന നടത്തുക എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു മുന്‍തൂക്കം നല്‍കിയിരുന്നത്. പനിയും ചുമയുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി.

പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലംകണ്ടുവെന്നുതന്നെ വേണം പറയാന്‍. മെയ് ആദ്യവാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദിനംപ്രതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും മരണനിരക്കിലും വലിയ കുറവ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധനവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കര്‍ശമായി നടപ്പാക്കിയ ലോക്ക്ഡൗണും പരിശോധനകളുമാണ് ധാരാവിയെ കോവിഡിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കാന്‍ സഹായിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. 100 സ്‌ക്വര്‍ഫീറ്റ് വിസ്താരമുള്ള ഏഴോളം അംഗങ്ങളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് താമസിക്കുന്ന ധാരാവിയിലെ ഓരോ വീട്ടുകാരും തുടക്കത്തിലെ ആശങ്കകള്‍ക്കൊടുവില്‍ തങ്ങളോട് സഹകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കേസുകളിലും മരണനിരക്കിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറസിനെതിരായ ധാരാവിയുടെ പോരാട്ടം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവുവന്നതോടെ ആളുകള്‍ പുറത്തുപോകാനും ജോലി ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു രണ്ടാംഘട്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്ക അധികൃതര്‍ക്കുണ്ട്. 'വൈറസ് ഈ നഗരത്തില്‍നിന്ന്, സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന്, രാജ്യത്ത് നിന്നുതന്നെ പൂര്‍ണമായി ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം എന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോള്‍ അത്യാവശ്യം ധാരണകളുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഞങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും ഹെര്‍ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.' ദിഘാവ്കര്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: How Dharavi turned from Covid 19 hot spot to a model