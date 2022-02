ഏഴു വയസ്സുളള മകനൊപ്പം 44-കാരിയായ മുന്‍മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക മുബൈയിലെ ഒരു ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ 12-ാം നിലയില്‍നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാര്‍ത്ത 2021 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിഷാദത്തിലായിരുന്നു രേഷ്മയെന്ന ആ നാല്‍പ്പത്തിനാലുകാരിയെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

എന്നാല്‍, വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് അവരുടെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണക്കാരായി രേഷ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അയല്‍ക്കാരെയാണ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രേഷ്മക്കെതിരേ അയല്‍ക്കാര്‍ നേരത്തേ പോലീസില്‍ നല്‍കിയ വിചിത്രമായ പരാതി പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. രേഷ്മയുടെ ഏഴു വയസ്സുളള മകന്‍ വീട്ടില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അയല്‍ക്കാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ പരാതി. പോലീസ് ഇരുവീട്ടുകാരെയും സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് കൗണ്‍സിലിങ് നല്‍കി തിരിച്ചയച്ചു. പക്ഷേ അയല്‍ക്കാരുടെ മുറുമുറുപ്പിന് ശമനമുണ്ടായില്ല.

ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് രേഷ്മയും ഭര്‍ത്താവും കുട്ടിയുമടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബം ഫ്‌ളാറ്റില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസത്തിനെത്തുന്നത്. മാതാപിതാക്കള്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി വരാണസിയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു രേഷ്മയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ശരത് മുലുകുട്‌ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കോവിഡ് ബാധിതനായി മരണപ്പെട്ടു. ഭര്‍ത്താവിന്റെ വിയോഗവും അയല്‍ക്കാരുടെ പരാതിയും മാനസികമായി തളര്‍ത്തിയതോടെ രേഷ്മ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തിയത്.

രേഷ്മയുടെ വാര്‍ത്ത കേരളത്തില്‍ അത്രയൊന്നും ചര്‍ച്ചയായില്ലെങ്കിലും കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളത്തിലും ഇതുപോലൊരു സംഭവം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സിനിമമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സീതാലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിനെ പിന്‍പറ്റിയായിരുന്നു ആ ചര്‍ച്ചകള്‍.

2018-ലെ സാമ്പിള്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമാണ്. കേരളത്തിലെ 9.3 ശതമാനം സ്ത്രീകളും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 9.2 ശതമാനം സ്ത്രീകളും സിംഗിളാണ്. (അതായത് വിധവകളോ വിവാഹമോചിതരോ വിവാഹത്തിന് ശേഷം വേര്‍പെട്ട് താമസിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചവരോ). ഇന്ത്യയില്‍ 5.5 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് തനിച്ച് താമസിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ തനിച്ച് കഴിയുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ 1.5 ശതമാനമാണ്.

കൊച്ചി പനമ്പിള്ളി നഗറില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സീത ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ അല്പം വൈകി. ഗേറ്റ് 10 മണിക്ക് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് അസോസിയേഷന്‍ നിര്‍ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഗേറ്റ് തുറക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. സംഭവത്തെ നിയമപരമായി നേരിടുക എന്നായിരുന്നു സീതയുടെ തീരുമാനം. പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അര്‍ധരാത്രി നടുറോഡില്‍ നില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുളള സീതയുടെ പോസ്റ്റ് കേരളം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

'ഞാന്‍ ഈ എഴുതാന്‍ പോകുന്നത് നിങ്ങള്‍ വായിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല.. മറിച്ചു വായിച്ചാല്‍ അതു ഒരുപാട് പേര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം ആകും... ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയില്‍ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വന്ന കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് പോയത്.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി... ഇത് എന്റെ മാത്രം വിഷയം അല്ല.. എന്നെപോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം ആണ്.

അമ്മയും, സഹോദരനും, 7 വയസ്സുള്ള എന്റെ മകളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കൊച്ച് കുടുംബം. സിനിമയുടെ മാര്‍ക്കറ്റിങ്ങും, പ്രൊമോഷനും ആണ് എന്റെ ജോലി.. Covid വന്നതിനു ശേഷം ജോലി ഇല്ലാതെ രണ്ട് അറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കാന്‍ പാടുപെട്ട എനിക്ക് ഈ അടുത്താണ് സിനിമകള്‍ സജീവമായതോടെ വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചത്.. യാത്രകളും മീറ്റിംഗുകളും കഴിഞ്ഞ് തളര്‍ന്നു വീട്ടില്‍ എത്തുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് സമൂഹത്തില്‍നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന ബിദ്ധിമുട്ട് ചെറുതല്ല.

പനമ്പള്ളി നഗറില്‍ ഒരു ഫ്‌ലാറ്റില്‍ വാടകയ്ക്ക് ആണ് ഞാന്‍ താമസിക്കുന്നത്... വിവാഹമോചിതയായ ഒരു സ്ത്രീ പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതും, അവള്‍ സ്വന്തം കാലില്‍ നിന്ന് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യുന്നതും സഹിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കുറേ ആളുകള്‍ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്.. രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകി വരുന്നത് വേറെ എന്തോ പണിക്ക് അവള്‍ പോയിട്ട് വരുന്നത് ആണ് എന്നൊക്കെ ആക്ഷേപം പറയാന്‍ സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന പലരും മടി കാണിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം.. സഹോദരനും, ഞാനും തമ്മില്‍ മോശമായ ബന്ധം ആണെന്നും... അത് സഹോദരന്‍ അല്ലെന്നും അവര്‍ ഒളിഞ്ഞും, മറഞ്ഞും പറഞ്ഞു... ഒന്നും വകവെക്കാതെ എന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആവുന്നത് പോലെ പിടിച്ച് നിന്നു.. സിനിമയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടു താമസ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു പോകാന്‍ പറഞ്ഞ് House Owner ന് മേല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയിരുന്നതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു.. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ House Owner നാള്‍ ഇതു വരെ സഹകരിച്ചിട്ടെ ഉള്ളു.. മനസികമായി പലതരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാക്കി... പ്രായമായ എന്റെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും, ഏഴു വയസ്സുകാരിയായ എന്റെ മകളുടെ മനസ്സിനെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.. ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗം തന്നെ വഴി മുട്ടി നില്‍ക്കുന്ന ഈ സമയത്തു ഇവരേം കൊണ്ടു ഞാന്‍ എങ്ങോട്ടു പോകാന്‍ ആണ്.

ഈ ഏപ്രില്‍ 12 ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കാലടി ഒക്കലില്‍ നിന്നും 12.25 am (ഏപ്രില്‍ 13) ന് വന്ന എന്നെ ( Securtiy യെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു അറിയിച്ചിട്ടും) ഉള്ളില്‍ കയറാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ, സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് തുറക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.. കാരണമായി പറഞ്ഞതു അസോസിയേഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ആണെന്നും (10 മണിയോടെ മെയിന്‍ ഗേറ്റും, 10.30 ഓടെ ബ്ലോക്ക് ഗേറ്റുകളും അടക്കുവാനുമാണ് അസോസിയേഷന്‍ തീരുമാനം), തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്നും ആണ്.. രാത്രി ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഒരു സ്ത്രീ നടുറോഡില്‍ നില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ... സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് പേരുകേട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എന്ത് സുരക്ഷ എന്ന് ഓര്‍ത്തു പോയ നിമിഷം.. അമ്മയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു ബ്ലോക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നു മെയിന്‍ ഗെയ്റ്റില്‍ എത്തിയിട്ടും എന്നെ ഉള്ളില്‍ കയറ്റാന്‍ അവര്‍ സമ്മതിച്ചില്ല.. തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു.. അവര്‍ എത്തി ഗേറ്റ് തുറപ്പിച്ചു... എന്നെ ഉള്ളില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിച്ചു... ജോലി ചെയ്തു കുടുംബം നോക്കുന്ന എന്നെപോലെയുള്ള സ്ത്രീകളോട് സമൂഹം കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നീതിക്കേടുകള്‍ ആണ്.. ഇനിയും ഇതുപോലെ ആവര്‍ത്തിക്കാതെ ഇരിക്കാന്‍ വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഞാന്‍ DCP Aiswarya Mam നോട് പരാതിപ്പെട്ടു.. ഇന്ന് ഏപ്രില്‍ 19 ന് തേവര പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ CI Sri. Sasidharan Pillai Sir ന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു.

എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയവരെ പിടിച്ച് ജയിലില്‍ ഇടാന്‍ അല്ല ഞാന്‍ പരാതി നല്‍കിയത്... മറിച്ചു എല്ലാവരെയും പോലെ ജോലി ചെയ്യുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, തലകുനിക്കാതെ ജീവിക്കാനും വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്.. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് എനിക്കില്ല... എന്നെയും അതുപോലെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണം.. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വളരെ നല്ല സഹകരണം ആണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ ഉണ്ടായത്.. തേവര സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അഭിമാനം ഉയര്‍ത്തി പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് ചെയ്തത്...വളരെ അധികം അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷം ആയിരുന്നു അത്..

അന്ന് രാത്രി എന്നെ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ കയറുവാന്‍ സഹായിച്ച കേരള പോലീസിനും Kerala Police (വന്നവരുടെ പേര് അറിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം), എന്റെ പരാതി കേട്ടു വേണ്ടത് പോലെ ചെയ്ത Aishwarya Dongre DCP Aiswarya Dongare Mam, CI Sasidharan Pillai Sir, DCP ഓഫീസിലെ Jabbar Sir, CI ഓഫീസിലെ Priya Madam എന്നിവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ?????? സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയും Chief Minister's Office, Kerala, ഭരണകൂടവും Kerala Government ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തില്‍ ആണ് എന്നെപോലെ ഉള്ള സാധാരണക്കാര്‍ ജീവിക്കുന്നത്.

മാനസികമായി തകര്‍ന്നപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നു... ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ... എന്നെ പോലെ പ്രതികരിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രം ആണ് ഞാന്‍.'

പോസ്റ്റ് കേരളം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ചയായെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് സീതക്ക് മേല്‍ വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് ഉണ്ടായത്. മകള്‍ മുകളിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ ചാടിക്കളിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദത്തില്‍ അസ്വസ്ഥരായ അയല്‍വാസികളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് വീടു മാറേണ്ടി വന്നതുള്‍പ്പടെ നിരവധി അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുളള സീത തന്നെപ്പോലുളള അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും ഇനിയൊരു വീടു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അനേകം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. 'ഒരു സ്ത്രീ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുടുംബം പുലര്‍ത്തുന്നത് ഇവര്‍ക്കെന്താണ് അംഗീകരിക്കാനാകാത്തത്? സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജോലിയും ജോലിയല്ലേ?' സീത ചോദിക്കുന്നു. തന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സീത കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്. പത്തു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ എന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കുചിതമെന്ന് സമൂഹം പറയുന്ന ഓഫീസ് ടൈമല്ല അവരുടെ ജോലിസമയം. അത് യാത്രകളും മീറ്റിങ്ങുകളുമായി നീണ്ടുപോയേക്കാം. ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ജോലിക്കൊടുവില്‍ ക്ഷീണിതയായി വീട്ടിലെത്തുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുന്നിലാണ് നേരം വൈകിയെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗേറ്റടയ്ക്കപ്പെട്ടത്.

സീത ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വെച്ച പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമായോ? ഇല്ലെന്നാണ് അടുത്തിടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായ സംവിധായക രത്തീനയുടെ അനുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. മുസ്ലീമാണ്, ഭര്‍ത്താവ് കൂടെയില്ല, സിനിമയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു... ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ കൊച്ചിയില്‍ വാടകയ്ക്ക് ഒരു താമസസ്ഥലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് രത്തീന ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതിയത്.

കൊച്ചിയില്‍ വാടകയ്ക്കു ഫ്‌ലാറ്റ് അന്വേഷിച്ചു നടപ്പാണ്. മുന്‍പും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.. ഒട്ടും പുതുമ തോന്നിയില്ല. ഇത്തവണ പുതുമ തോന്നിയത്

ഏഴു വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ.. അവര് വീടിന്റെ കഴുക്കോല്‍ ഇളക്കുമാരിക്കും!

പിന്നെ സ്ഥിരം ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ്

ഭര്‍ത്താവ് കൂടെ ഇല്ലേല്‍ നഹി നഹി

സിനിമായോ, നോ നെവര്‍

അപ്പോപിന്നെ മേല്‍ പറഞ്ഞ

എല്ലാം കൃത്യമായി തികഞ്ഞ എനിക്കോ?! ..

'ബാ.. പോവാം ....'

ജോലിയും ജാതിയും മാരിറ്റല്‍ സ്റ്റാറ്റസും നോക്കി മാത്രം വാടകക്കാരന് വീട് കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തില്‍ പുതിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. അധ്യാപകര്‍, ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ക്കു മാത്രമേ വീടു നല്‍കൂ എന്നുളളതാണ് പലരുടേയും നിലപാട്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരാണോ സിനിമയിലാണോ ജോലി? എന്നാല്‍ നേരത്തിനും കാലത്തിനും വീട്ടിലെത്തില്ല, സമയത്തിന് വാടക കിട്ടില്ല. ഇനി വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയാണോ? എന്നാല്‍ അവളല്പം തന്റേടിയായിരിക്കും, വിവാഹമേ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കള്‍ വീട്ടില്‍ വന്നാലോ? ജീവിതത്തെ തനിച്ചു നേരിടാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ചിലതുമാത്രം. (സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ദുരനുഭവമെന്ന് തലത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ ചുരുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ മറ്റുപ്രതിസന്ധികളെ തനിച്ച് നിന്ന് പോരാടി മറികടക്കുന്ന തനിച്ചായ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ക്കുളളില്‍ നിന്ന് മറ്റുളളവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നത്. അതിന് ഒറ്റക്കാരണമേയുളളൂ, അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ, തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണോ എന്നാല്‍ അവളത്ര ശരിയല്ല എന്ന സദാചാരവാദം മാത്രം!!

'തനിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഉള്‍ക്കൊളളാന്‍ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കില്‍ സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായ വീടുകളെ അവര്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ക്കുളളിലാക്കുന്നത്. ' മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയായ സരിത എസ്.ബാലന്‍ പറയുന്നു.

തൊഴിലിന്റെ പേരില്‍, ജാതിയുടെ പേരില്‍, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ പേരില്‍, വിവാഹമോചനത്തിന്റെ പേരില്‍, ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താല്‍, ചെറിയ കുട്ടിയുളളതിന്റെ പേരിലെല്ലാം വീട് കിട്ടാത്ത അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച സ്ത്രീകള്‍ നിരവധിയാണ്. ഇവരില്‍ പലരും വീടന്വേഷിച്ച് മടുത്തതോടെ നുണകളെ ആശ്രയിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ഭാഷയില്‍ സത്യത്തെ മറച്ചുവെക്കാന്‍ തുടങ്ങി. 'ഭര്‍ത്താവ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ വിദേശത്താണെന്ന് പറയും, പ്രശ്‌നം തീര്‍ന്നല്ലോ..' പേരു വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മാധ്യമസുഹൃത്ത് പറയുന്നു.

വീടന്വേഷണത്തില്‍ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച വീട് മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അവസാന നിമിഷത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുളള അനുഭവം എഴുത്തുകാരി മാനസിയാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ വീട്ടില്‍ ആര് വരുന്നു പോകുന്നു, മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ആരുടേതാണ് തുടങ്ങി സംശയക്കണ്ണുകളോടെ നോക്കുന്ന അയല്‍ക്കാരും സ്വയം രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളായി മാറുന്ന ശല്യക്കാരുമടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം വേറെ.

(തുടരും)

