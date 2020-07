ന്യൂഡല്‍ഹി: 2244 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഞായറാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ തലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 99,444 കേസുകള്‍. ഇതിനകം 3067 പേര്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഇവിടെ മരിച്ചു. 25,038 പേരാണ് നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 71,339 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഡല്‍ഹി വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ 6,43,504 പരിശോധനകളാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത്. 445 കേസുകളാണ് മാര്‍ച്ചില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. മാര്‍ച്ച് രണ്ടിനാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കോവിഡ് 19-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റില്‍ പുറത്തുവരുന്നത് മാര്‍ച്ച് 4-നാണ്. മാര്‍ച്ച് നാലിന് ആദ്യ മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ പുറത്തുവന്ന് രണ്ടു മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും കേസുകള്‍ അയ്യായിരത്തിനടത്തെത്തി. മെയ് നാലിന് ഡല്‍ഹിയിലെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 4898 ആയിരുന്നു. 64 പേര്‍ മരിച്ചു. 64,108 ടെസ്റ്റുകളും തലസ്ഥാനം നടത്തിയിരുന്നു. മാര്‍ച്ച് നാലില്‍ നിന്ന് ജൂലായ് നാലിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ അഞ്ചിരട്ടി വര്‍ധനവുണ്ടായി. രോഗബാധിതര്‍ 97,200 ലെത്തി, ജൂലായ് ആറിന് 99,444ഉം.

മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്‌നാടും കഴിഞ്ഞാല്‍ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത് തലസ്ഥാനത്തെയാണ്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്‍ധനവിനൊപ്പം രോഗവിമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനവുണ്ടെന്നത് മാത്രമാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ ഏക ആശ്വാസം. അതുതന്നെയാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ കേസുകള്‍ ഒരുലക്ഷത്തിലെത്തിയതിനെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുപറയാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ധൈര്യം നല്‍കിയത്.

ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 13 വരെ നാല്‍പതുശതമാനത്തില്‍ താഴെയായിരുന്നു ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍. ജൂണ്‍ പതിനെട്ടായപ്പോഴേക്കും അത് 42.69 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. നിലവില്‍ അത് 70 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. ദേശീയ ശരാശരി(60.77%)/യേക്കാള്‍ ഉയരെ. ജൂണിലാണ് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നല്‍കി രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. ജൂണ്‍ അവസാനമായപ്പോള്‍ രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ നിരക്ക്66.03 ആയി ഉയരുകയും ജൂലായ് നാലിന് അത് 70.22 ല്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു.

ജൂണ്‍ മാസത്തിലാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയുയര്‍ത്തി ജൂലായ് അവസാനത്തോടെ തലസ്ഥാനത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 5.5 ലക്ഷത്തിലെത്തുമെന്ന കണക്ക് ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ പുറത്തുവിടുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കണക്കുകളെ ചൊല്ലി കേന്ദ്രവും ഡല്‍ഹിയും പരസ്പരം പഴിചാരലുകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിരിനൊപ്പം കേന്ദ്രവും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി.

ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമായി. പരിശോധകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി വര്‍ധിപ്പിക്കുയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തില്‍ ഇരുപതിനായിരത്തില്‍ കുറയാതെ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തി. മറ്റൊന്ന് ഡല്‍ഹി സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ രൂപംനല്‍കിയ കോവിഡ് 19 വാര്‍ റൂമായിരുന്നു. 24ഃ7 നഗരത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പോരാട്ടങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനദൗത്യം. സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി കൃത്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കണം. 25 ജീവനക്കാര്‍ ഇവിടെ കര്‍മനിരതരായുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഐസിയുവിന്റെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഡല്‍ഹി വിജയിച്ചിരുന്നു. ജൂണ്‍ മൂന്നിന് നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 408 വെന്റിലേറ്റര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ അത് 898 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കേന്ദ്രസഹായത്തോടെ താല്ക്കാലിക ആശുപത്രികള്‍ ഉയര്‍ന്നു. അതില്‍ ഒന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രമാണ്.

20 ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനങ്ങളുടെ വലുപ്പമുളള ചികിത്സാകേന്ദ്രം-സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററില്‍ ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഡല്‍ഹി ഭരണകൂടം പത്തുദിവസംകൊണ്ട് പതിനായിരം കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയൊരുക്കിയത്. 50 കിടക്കകള്‍ വീതമുള്ള 200 ബ്ലോക്കുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 250 ഐ.സി.യു.കളും സജ്ജീകരിച്ചു.

നഗരത്തിലെ പ്രധാന കോവിഡ് ആശുപത്രികളായ ലോക് നായക്, ഗുരു തേജ ബഹാദൂര്‍, രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളില്‍ ഐസിയുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 169 ശതമാനം വര്‍ധവുണ്ടായെന്നാണ് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചത്.

കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്റര്‍, കോവിഡ് ഹെല്‍ത്ത് സെന്റര്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗികളെയാണ് കോവിഡ് കെയര്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ചികിത്സിക്കുക. 90 ശതമാനം കിടക്കകളും ഇവിടെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്തോ-ടിബറ്റന്‍ അതിര്‍ത്തി രക്ഷാസേനയ്ക്കാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല. ചികിത്സഐ.ടി.ബി.പി., കേന്ദ്ര പോലീസ് സേനകളിലെ മെഡിക്കല്‍ വിഭാഗത്തിന്റേതും.

എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വളരെക്കുറച്ച് കോവിഡ് രോഗികളെ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതല്‍ ആളുകളും വീട്ടില്‍ ചികത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ് രോഗമുക്തി നേടുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 'കഴിഞ്ഞാഴ്ച ദിവസവും 2300 രോഗികള്‍ വീതമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 6200 ല്‍ നിന്ന് 5300 ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ 9,900 കിടക്കകള്‍ ഒഴിവുണ്ട്.' ഗുരുതരമായി രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം മരണനിരക്കും കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള 25,000 സജീവ കേസുകളില്‍ 15,000 പേര്‍ ചികിത്സയുമായി കഴിയുന്നത് വീടുകളില്‍ തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ കൊറോണ പ്ലാസ്മ ബാങ്കിനും ഡല്‍ഹി ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിതമായ രീതിയില്‍ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന അനുഭവത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായതെന്ന് കെജ് രിവാള്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാന്‍ ജനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

'പ്ലാസ്മ നല്‍കാന്‍ മുന്നിട്ടുവരുന്നവരേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് അതാവശ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം. കഴിയുന്നവര്‍ മുന്നോട്ടുവന്ന് പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. വേദനയോ ബലക്കുറവോ ഇതുമൂലമുണ്ടാകില്ല. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന നിസ്വാര്‍ഥ സേവനമായിരിക്കും അത്.' കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകള്‍ നിത്യവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി. സാമ്പിള്‍ പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് 21.6 ശതമാനമായിരുന്നത് 11.6 ശതമാനത്തിലെത്തിയെന്ന അതിന് കരുത്തുപകരുന്നുമുണ്ട്.

Content Highlights:Covid 19 Delhi : From 445 Cases In March to 99,444 cases in July