നിതി ആയോഗ് രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പുതിയ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഓക്‌സ്ഫഡ് പോവര്‍ട്ടി ഹ്യൂമന്‍ ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അഥവാ ഓഫി(OPHI)യുടെ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചികയെന്ന (മള്‍ട്ടി ഡയമെന്‍ഷണല്‍ പോവര്‍ട്ടി ഇന്‍ഡെക്‌സില്‍-എം.പി.ഐ) സാങ്കേതിക ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ പോലെ വലിയൊരു രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയുടെ ആകെയും ദാരിദ്ര്യ സൂചിക വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൂചിക പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദരിദ്രര്‍ ഉളളത് ബിഹാറിലാണ്, ജനസംഖ്യയുടെ 51.91 ശതമാനം പേര്‍. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ 42.16 ശതമാനവും, മധ്യപ്രദേശില്‍ 36.6 ശതമാനവും, ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 37.79 ശതമാനവും ദരിദ്രരുണ്ട്.

ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായത് കേരളം അടങ്ങുന്ന വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്ന പട്ടികയില്‍ പെടുന്നവയുടെ സൂചികയാണ്. അതിലൊന്നാമത് നില്‍ക്കുന്നു കേരളം. ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ അതായത് 0.71 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമേ കേരളത്തില്‍ ദരിദ്രരായിട്ടുളളൂ. ഇതേ പട്ടികയിലുളള ഗോവയില്‍ 3.76 ശതമാനവും, സിക്കിമില്‍ 3.82 ശതമാനവും, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 4.89 ശതമാനവും പഞ്ചാബില്‍ 5.59 ശതമാനവും ദരിദ്രരാണ് ഉളളത്. മറ്റു പല കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉദാഹരണത്തിന് പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ്, ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അഞ്ചുശതമാനത്തില്‍ താഴെ ദാരിദ്ര്യമേയുളളൂ. ഡല്‍ഹിയിലെ ദാരിദ്ര്യം 4.79 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

എന്തായാലും ഈ സൂചിക പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് പലരും കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ പറയാതെ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയെ കുറിച്ചുളള ചര്‍ച്ച പൂര്‍ണമാകില്ല. ഓഫിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്‌ നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ എങ്ങനെയാണ് ദാരിദ്ര്യ സൂചിക ഓരോ രാജ്യത്തിനും രാജ്യത്തിലെ തന്നെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ കാണാം.

അവരുടെ ഭാഷയില്‍ മൂന്ന് മാനങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിനുളളത്. ഒന്ന് ആരോഗ്യം, രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം, മൂന്ന് ജീവിത നിലവാരം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിലെന്ന പോലെ വരുമാനം ഒരു ഘടകമാക്കി എടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. കൃത്യമായ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലേ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണമാക്കപ്പെടുകയുളളൂ അല്ലെങ്കില്‍, ഒരുവിധം മെച്ചപ്പെടുകയുളളൂ എന്ന അടിസ്ഥാന ധാരണയില്‍ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ എത്ര ഡോളര്‍ വരുമാനമുണ്ടെന്നോ നോക്കാതെ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമ ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും പല ഉപഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ആദ്യത്തേത് ആരോഗ്യമാണ്. പോഷകാഹാരം എന്തു മാത്രമുണ്ട്, പോഷകഹാരമില്ലാതെ 70 വയസ്സിന് താഴെയുളള എത്രപേരുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ശിശുമരണ നിരക്ക്. ഇതില്‍ അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുളള കുട്ടികളെയല്ല, 18 വയസ്സിന് താഴെ എത്രപേര്‍ ഒരോ വീട്ടിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍, ഏതെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുന്ന വീടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വീടിനെ ദരിദ്രരായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുപോലെത്തന്നെ സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്‌കൂളില്‍ പോകാതിരിക്കുന്നതും(School Attendance)ഒരു പ്രധാനഘടകമാണ്.

അടുത്തത്, ജീവിത നിലവാരം. അതിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ പാചകത്തിന് ചാണകമുണക്കിയതും കമ്പൊടിച്ചതും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ അത് ഒരു ദാരിദ്ര്യ സൂചനയാണ്. മറ്റൊന്ന് ശൗചാലയങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍, മററുളളവരുടെ ശൗചാലയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. അതല്ലെങ്കില്‍, പുറത്ത് അക്കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുളള വീടുകളെയും ദാരിദ്ര്യമുളള വീടുകളായി കണക്കാക്കുന്നു.

കുടിവെളളമില്ലെങ്കിലും അതെടുക്കാനായി അരകിലോ മീറ്ററിലധികം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരും ദരിദ്രരാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതുപോലെ ടെലിവിഷന്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍, മോട്ടോര്‍ ബൈക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. വീട് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നതും ദാരിദ്ര്യ സൂചനയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിതനിലവാരത്തില്‍ ആറു ഘടകങ്ങളും ആരോഗ്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും രണ്ടു ഘടകങ്ങള്‍ വീതവുമായി 10 ഘടകങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു വീട് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണോ എന്ന് ഓഫിയുടെ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചിക പ്രകാരം കണക്കാക്കി തിരിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കേരളം മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. ഒരു ശതമാനം വീടുപോലും ഈ പത്തു ഘടകങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷ ഘടകങ്ങളും ഉളളതല്ല എന്നുകാണുന്നത് കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനുമുളള വകയാണ് എന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ഇനി നമുക്ക് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമതായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മറ്റ് വക്താക്കളും ഇത് ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടമായി കണക്കാക്കിയത് ഒരു വലിയ തമാശയായി പോയി. കാരണം ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നത് 2016-ലാണെങ്കില്‍ 2014-ൽ എടുത്ത ഡേറ്റ അനുസരിച്ച്, 2015-ല്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആണ് 2021-ല്‍ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2014-ലെ ഡേറ്റ കളക്ഷന്‍, 2015-ലെ കംപൈലേഷന്‍, 2021-ലെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതൊരിക്കലും ഈ സര്‍ക്കാരിന് ബാധകമായിരുന്നതല്ലെങ്കിലും ഇതിന് മുന്ന് ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും കേരളം ഭരിച്ച എല്ലാ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും ഈ നേട്ടത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ട് എന്നതാണ് എന്റെ വിനീതമായ നിലപാട്.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്തിനാണ് ബി.ജെ.പി. ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്‌. കോവിഡിന്റെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കോവിഡിന്റെ ആഘാതം എന്താണ് എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് നാം സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടു വര്‍ഷക്കാലംകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് ഘടനയെയും തകര്‍ത്തത് എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്ത കാലത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കോവിഡ് കൊണ്ട് നട്ടം തിരിയുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്.

മാത്രമല്ല, ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചിരിക്കുന്നു. നല്ലകാര്യം. കേരളത്തെ ഓര്‍ത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കേരളീയര്‍ക്കും ചിരിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ബി.ജെ.പിയെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാമോ സഖാവ് പിണറായി എന്നാണ് ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കേരളത്തില്‍ 0.71 ശതമാനം മാത്രമേ ദരിദ്രരുളളൂ എന്ന ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ നിതി ആയോഗിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് നല്ലത് തരാന്‍ വേണ്ടിയാണോ അതോ നമ്മളെ കൂടുതല്‍ അവഗണിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലേ?

കാരണം എം.പി.ഐ. അനുസരിച്ചുളള സൂചികകള്‍ കേരളം എന്നോ നേടിക്കഴിഞ്ഞവയാണ്‌. ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുളള ചോദ്യങ്ങളാണ് പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. പത്താം ക്ലാസിലെ കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നാം എന്നേ നേടിയ നേട്ടങ്ങള്‍ ഈ അടുത്തകാലത്ത് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ വായിച്ചതുകൊണ്ടും കണക്കുകള്‍ ചെയ്തതുകൊണ്ടും നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെയാണ് ഇന്ന് നിതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നമ്മുടെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക ബീഹാറിലെയും യു.പിയിലെയും ദാരിദ്ര്യ സൂചികയുടെ അതേ അളവുകോലുകൊണ്ടല്ല അളക്കേണ്ടത് എന്ന് ആര്‍ക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? അടുത്ത പ്രശ്‌നം എന്താണെന്നു നോക്കാം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി മുതല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുക. കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞു. കേരളം മഹാത്ഭുതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഇനി എന്തിനാണ് സഹായം അവര്‍ മുന്നോട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ, അവരെ വിളിക്കുന്നത് വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഞങ്ങളിനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക..

ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍? അത് ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യം കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയും അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയും ഭരിക്കുന്ന ബിഹാറില്‍ 51.9 ശതമാനം, യു.പിയില്‍ 31.7 ശതമാനം, മധ്യപ്രദേശില്‍ 36.6 ശതമാനം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്‍ പണം അങ്ങോട്ടല്ലേ ഒഴുകേണ്ടത് സര്‍, എന്ന് തിരിച്ചുചോദിക്കുമ്പോള്‍ അല്ല, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേയറ്റം വികസിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കേരളത്തിനാണ് സഹായം നല്‍കേണ്ടത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനുളള ഒരു വായടപ്പിക്കല്‍ തന്ത്രമല്ലേ നിതി ആയോഗിന്റെ നടപടിയെന്ന് സംശയിച്ചുപോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്നല്ല. നിതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലൂടെ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാമെന്ന കാര്യം ഒരര്‍ഥത്തില്‍ നല്ലതു തന്നെയാണ്. അതുപോലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ എത്ര കഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ കേരളം പത്താം ക്ലാസില്‍നിന്ന് പ്ലസ്ടുവിലേക്ക് പോകേണ്ട കുട്ടികളാണ്.

നമ്മുടെ ആവശ്യം വെളളമെടുക്കാന്‍ അര കിലോ മീറ്റര്‍ നടന്നു പോകേണ്ട വീടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കലല്ല. മറിച്ച് ഓരോ വീട്ടിലും കണക്ഷന്‍ കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു എന്നാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നാല്‍പത്‌കൊല്ലം മുമ്പ് നാം നേടിയ എന്റോള്‍മെന്റ് അഥവാ സ്‌കൂളില്‍ ചേരലല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്‌നം. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, ആരോഗ്യ നിലവാരം എന്നിവയെല്ലാം വര്‍ധിപ്പിക്കണം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ മറ്റുഘടകങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടണം. കോവിഡിലൂടെ തകര്‍ന്നുപോയിരിക്കുന്ന പൊതുജന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നിലനിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ എത്രയോ സഹായങ്ങള്‍ നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട്.

ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകള്‍ അത് സാമാന്യം നല്ല വീടുകള്‍ ഉണ്ടാകണം, അത് ഉറപ്പുളള കോണ്‍ക്രീറ്റ് വീടുകള്‍ ഉണ്ടാകണം, ആ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് ഒരു റോഡ് എത്തിച്ചേരണം, ഒരു ടൂ വീലറോ, ത്രീ വീലറോ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍. അവരെയാണ് ദാരിദ്യവുമായി മല്ലിടുന്നവര്‍ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വിളിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കില്‍ ലോവര്‍ മിഡില്‍ക്ലാസാണ് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഘടകമായി നില്‍ക്കുന്നത്. നിതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ നിതി ആയോഗിന്റെ പ്രശംസയിലൂടെ കേരളത്തിന് പാരപണിയാന്‍ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് ബി.ജെ.പിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിവര്‍ന്ന് നിന്ന് പറയേണ്ട സന്ദര്‍ഭമാണ് എന്നുപറഞ്ഞുവെക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ വരികയാണ്. യു.പി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, അതുപോലെ, ഭാവിയില്‍ ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്, പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദരിദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നപേരില്‍ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സഹായിക്കാനുളള ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ കളളക്കളി നാം വെച്ചുപൊറുപ്പിച്ചുകൂടാ. പിണറായി വിജയനും കേരള സര്‍ക്കാരിനും നന്നായിട്ട് അറിയാം; ധനകാര്യ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ വികസിതാവസ്ഥ നമുക്കൊരു പാരയായി തീരുന്നുവെന്ന്‌.

മിഷണറിമാരുടെ കാലം മുതല്‍ നേടിയിട്ടുളള, തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെ നേടിയിട്ടുളള, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഇടതു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കര്‍ഷക സമരങ്ങളുടെയും മൈഗ്രേഷന്റെയും ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെയും കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെയും എല്ലാം ഭാഗമായി നേടിയിട്ടുളള നേട്ടങ്ങളെ വീണ്ടും വലിയ വലിയ തൂവലുകളായി നമ്മുടെ തൊപ്പിയില്‍ കുത്തി നിര്‍ത്തവേതന്നെ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്, ആരോഗ്യരംഗത്ത്, സാങ്കേതികരംഗത്ത് എല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുളളത്.

ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്നുപറയുന്നതിലും അര്‍ഥമില്ല. തിരിച്ചുപറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ശരി. പരമ ദരിദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് വര്‍ഗീയതയുടെ ചീട്ട് ഇറക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കില്‍ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടു വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ തമിഴ്‌നാടും കേരളവും ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണെങ്കില്‍ അവിടെ ബി.ജെ.പി. ക്ലച്ച് പടിക്കുന്നില്ല. ബംഗാളില്‍ ദാരിദ്ര്യം മുന്നിലാണ് അവിടെ 38 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയിരിക്കുന്നു.

ബി.ജെ.പിക്ക് 35 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് നേടണമെങ്കില്‍ ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 35 ശതമാനം ദാരിദ്ര്യം വേണമെന്ന് വേണമെങ്കില്‍ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ശരി, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, ഡല്‍ഹി പോലുളള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിയുടെ തന്ത്രത്തിനെതിരേ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കകയും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നപ്പോള്‍ ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുളളവര്‍ക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുളള അവഗണനയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ കരയണമെന്നും തോന്നുണ്ട്.

എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതില്‍ അമിതാഹ്ലാദം വേണ്ട. മറിച്ച്, നമ്മുടെ വിലപേശല്‍ ശക്തികുറയ്ക്കാനുളള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രത്തിനേതിരേ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കണം.

