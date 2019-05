കൊല്‍ക്കത്ത: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ വിദ്യാസാഗര്‍ പ്രതിമ തകര്‍ക്കപ്പെട്ട സംഭവമാണ് മുഖ്യപ്രചാരണ വിഷയം. ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത വിദ്യാസാഗര്‍ കോളേജിലെ ഈശ്വര്‍ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിമ തകര്‍ത്തത് തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് തൃണമൂലും ആരോപിക്കുന്നു. സത്യത്തില്‍ ആരാണ് പ്രതിമ തകര്‍ത്തത്. ബി.ജെ.പി. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെയും പോസ്റ്റുകളുടെയും യഥാര്‍ഥ്യമെന്താണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ്. വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും വാര്‍ത്തകളിലെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന ചെയ്യുന്ന ആള്‍ട്ട് ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇങ്ങനെ...

ബി.ജെ.പി.യുടെ വാദങ്ങള്‍...

അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹിതമാണ് ബി.ജെ.പി. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരേ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായും ബി.ജെ.പി. ഐ.ടി. സെല്‍ മേധാവി അമിത് മാല്‍വിയയും ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം വിദ്യാസാഗര്‍ കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബിരാജ് നാരായണ്‍ റോയ് എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരണക്കുറിപ്പും ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

First person account of a student from Vidyasagar College. Original post in Bangla and translation alongside. He recounts how TMC hooligans orchestrated vandalisation of Ishwar Chandra Vidyasagar’ bust inside the college for their petty politics. #SaveBengalSaveDemocracy pic.twitter.com/OWA79RTjbw

തൃണമൂലിന്റെ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടന പ്രവര്‍ത്തകരാണ് കലാപം നടത്തിയതെന്നും ക്യാമ്പസിനകത്തുനിന്ന് റാലിക്ക് നേരെ വടികളും കല്ലും എറിഞ്ഞെന്നും ഈ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. ശേഷം തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ഈശ്വര്‍ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ത്തെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇയാള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ക്യാമ്പസിനകത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രതിമ തകര്‍ത്തത് ബി.ജെ.പി.. പ്രവര്‍ത്തകരല്ലെന്നും പ്രതിമ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താന്‍ രണ്ട് ഗേറ്റുകള്‍ കടക്കണമെന്നും എന്നാല്‍ തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ബിരാജ് നാരായണ്‍ റോയ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിയില്‍ എഴുതിയ ഈ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ബി.ജെ.പി. ഐ.ടി. സെല്‍ മേധാവി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്ത് സോഷ്യല്‍മീഡിയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ പോസ്റ്റ് വ്യാപകമായതോടെ ബിരാജ് നാരായണ്‍ റോയിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. പകരം വിദ്യാസാഗര്‍ കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധിപേര്‍ സമാന കുറിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ട്വിറ്ററിലടക്കം ഇതിനെതിരെ പരിഹാസവുമുയര്‍ന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ മുഴുവന്‍ വിദ്യാസാഗര്‍ കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണെന്നായിരുന്നു പരിഹാസത്തോടെ ഒരാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ആ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ് സംഭവത്തിലെ യാഥാര്‍ഥ്യമെന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചത്.

ആദ്യം കല്ലെറിഞ്ഞത് എവിടെനിന്ന്

വിദ്യാസാഗര്‍ കോളേജിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം കല്ലേറുണ്ടായെന്നാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാല്‍ ബംഗാളിലെ പ്രാദേശിക പത്രമായ ആനന്ദബസാര്‍ ഈ സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് നേരേ തിരിച്ചാണ്. ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചവരാണ് ആദ്യം കല്ലെറിഞ്ഞതെന്ന് ആനന്ദബസാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ചില വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും. കാവിനിറമുള്ള Namo Again ടീഷര്‍ട്ട് ധരിച്ചവര്‍ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് കല്ലെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതിനു തെളിവായി ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

അമിത് ഷായുടെ റാലി നടക്കുന്നതിനിടെ തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കലാപസമാനമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെന്നും ബി.ജെ.പി. ഐ.ടി. സെല്‍ മേധാവി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണം സാധൂകരിക്കാനായി ഒരു വീഡിയോയും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാല്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകും. പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകള്‍ തള്ളിമാറ്റാനും ആക്രമണം നടത്താനുമായിരുന്നു ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകുടെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ ഈസമയം തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മറുഭാഗത്ത് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

Another video which shows TMC had strategically planted thugs to create riot like situation during BJP President’s road show. The question is why? What was the motivation? Is TMC whipping up sentiment to save its political turf? TMC is a shame on Bengal. #SaveBengalSaveDemocracypic.twitter.com/xeDBzQwgfj