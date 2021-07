അഹമ്മദാബാദ്: അവിഹിതബന്ധം ആരോപിച്ച് ഭാര്യയെ പരസ്യമായി നഗ്നയാക്കി നടത്തിക്കുകയും ഇതിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവും കൂട്ടാളികളും അറസ്റ്റില്‍. ഗുജറാത്തിലെ ദാഹോദ് ജില്ലയിലാണ് ക്രൂരമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഭര്‍ത്താവിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 18 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഭര്‍ത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്.

ജൂലായ് ആറിനാണ് സംഭവം നടന്നത്.യുവതിയെ ഭര്‍ത്താവും സംഘവും ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും വിവസ്ത്രയാക്കി വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ശിക്ഷയെന്ന നിലയില്‍ യുവതിയെക്കൊണ്ട് ഭര്‍ത്താവിനെ തോളിലേറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അടുത്ത് യുവതി മറ്റൊരു യുവാവിനൊപ്പം ഒളിച്ചോടാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവും ബന്ധുക്കളും ചേര്‍ന്നാണ് അന്ന് ഇവരെ പിടികൂടി തിരിച്ചെത്തിച്ചത്.

വീഡിയോയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തിനും വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഐടി നിയമം ഉപയോഗിച്ചും കേസെടുത്തു.

Content Highlights: husband arrested for parading wife naked for having an extra marital affair