പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയില്‍ യുവതികള്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശുദ്ധിക്രിയ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ച സംഭവത്തില്‍ തന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പദ്മകുമാര്‍. ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയത് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അന്തഃസത്തക്ക് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുവതികള്‍ പ്രവേശിച്ച ശേഷം തന്ത്രി മറ്റൊരു ഫോണില്‍ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ശുദ്ധിക്രിയ നടത്താന്‍ പോകുകയാണ്, അതുമാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങള്‍ നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നാണ് നിയമത്തില്‍ പറയുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടാന്‍ ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്- പദ്മകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

15 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം തരാനാണ് തന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ് ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വിശദീകരണം തരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്- പദ്മകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

