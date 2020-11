കേരള സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് കുപിതനും രോഷാകുലനുമാണ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോള്‍ മനുഷ്യര്‍ ചെയ്യുന്നത് യുക്തിഭദ്രമാവില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഐസക്കിന്റെ ദേഷ്യം പക്ഷേ, പൊടുന്നനെയുണ്ടായതല്ല. അതിനു പിന്നില്‍ ഒരാസൂത്രണമുണ്ട്. ഷേക്സിപിയര്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭ്രാന്തിന് കൃത്യമായൊരു രീതിയുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരിനെ ബി.ജെ.പിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഒന്നിച്ചാക്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനു പിന്നില്‍ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ഐസക്ക് ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഒരു കണ്ണിയാണ് ഐസക്ക് സി.എ.ജി. (കംപ്‌ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കാണുന്നത്. അങ്ങിനെയൊരു കണ്ണി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? അങ്ങിനെയാണ് കേരള സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നത് .

അടുത്തിടെയായി കേരളത്തില്‍ കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷത വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ തന്നെ നടത്തുന്നുവെന്നതാണ്. സ്പ്രിങ്ക്ളര്‍ ഇടപാടിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് സ്വന്തമായി ചാനലും പത്രവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കൊരു എക്സ്‌ക്ലൂസീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആലോചിച്ചതേയില്ല.

വീക്ഷണവും ജയ്ഹിന്ദും വായിക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും എത്രപേരുണ്ടാവുമെന്നാലോചിച്ചാല്‍ ചെന്നിത്തലയെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. പക്ഷേ, തോമസ് ഐസക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുരുങ്ങിയത് ദേശാഭിമാനിയെയെങ്കിലും പരിഗണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ 'എക്സ്‌ക്ലൂസിവ്' സ്വന്തം നിലയ്ക്കുതന്നെ പുറത്തുവിടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് ഐസക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്.

സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചോര്‍ത്തപ്പെടുന്നത് പുതിയ സംഭവമല്ല. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷവുമായി ലോക്സഭയിലെത്തിയ രാജീവ് ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരിനെ തകര്‍ത്ത ബോഫോഴ്സ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ട് പാര്‍ലമെന്റില്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പെ പുറത്തുവന്നത് വന്‍വിവാദമായിരുന്നു. ടി.എന്‍. ചതുര്‍വ്വേദിയായിരുന്നു അന്നത്തെ സി.എ.ജി.

ചതുര്‍വ്വേദിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നാണ് ഈ ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായതെന്നും ഇതിനു പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പിയും കോണ്‍ഗ്രസിലെ വിമത വിഭാഗവുമാണെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. ചതുര്‍വ്വേദിയെ ബി.ജെ.പി. 1992-ല്‍ രാജ്യസഭ എം.പിയാക്കിയപ്പോള്‍ ഈ ആരോപണത്തിന് ശക്തിയേറി. 2002-ല്‍ ചതുര്‍വ്വേദിയെ കര്‍ണ്ണാടക ഗവര്‍ണ്ണറാക്കാനും ബി.ജെ.പിക്ക് മടിയുണ്ടായില്ല.

യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 2ജി, കല്‍ക്കരി ഖനനം, കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പാര്‍ലമെന്റില്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പേ മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ വന്നു. സി.എ.ജിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നാണ് ഈ ചോര്‍ച്ചയുണ്ടാവുന്നതെന്ന ആരോപണമുയര്‍ന്നപ്പോള്‍ അന്നത്തെ സി.എ.ജി. വിനോദ് റായ് പറഞ്ഞത് സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം വിവരാവകാശ നിയമത്തിനു കീഴില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ ക്രമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ്.

ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചോര്‍ന്നപ്പോള്‍ അതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സി.എ.ജി. തന്നെ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ട് വിശുദ്ധ പശുവോ രഹസ്യമോ അല്ലെന്ന നിലപാടാണ് അന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും സ്വീകരിച്ചത്. അന്നത്തെ അറ്റോണി ജനറല്‍ വഹ്നാവതിയും സമാനമായ ഉപദേശമാണ് സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയത്. പറഞ്ഞുവന്നത് സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ചോര്‍ച്ച ഒരു പുതിയ സംഗതിയല്ലെന്നാണ്.

2ജി ഇടപാടില്‍ വിനോദ് റായ് ബി.ജെ.പിയുടെ ചട്ടുകമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നും 1.76 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി വെറും ഊഹാപോഹം മാത്രമായിരുന്നെന്നെും ആരോപണമുണ്ടായി. മുന്‍ ടെലികോം മന്ത്രി എ. രാജയെയടക്കം എല്ലാവരെയും ഈ കേസില്‍ കോടതി വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു. ശിക്ഷിക്കാന്‍ തെളിവ് എവിടെ എന്നാണ് കോടതി ചോദിച്ചത്.

നിഷ്പക്ഷനും സത്യസന്ധനും എന്ന് പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ട വിനോദ് റായിയെ 2016-ല്‍ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ ബാങ്ക്സ് ബ്യൂറൊ ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രഥമ ചെയര്‍മാനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ചതുര്‍വ്വേദിയുടെയും ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയുടെയും പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് ഇനിയിപ്പോള്‍ വിനോദ് റായ് രാജ്യസഭയിലെത്തുമോ എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്.

വിനോദ് റായിയും ചതുര്‍വ്വേദിയുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. തോമസ് ഐസക്ക് സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതെന്തു കൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. 2ജി സ്പെകട്രം കുംഭകോണത്തില്‍ സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ട് സി.പി.എം. തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാം യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിനെ പ്രഹരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ആയുധമായാണ് സി.പി.എം. അന്ന് സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ, കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിറക്കിയതിനെതിരെ സി.എ.ജിയുടെ വിമര്‍ശം വരുമ്പോള്‍ സി.പി.എം. അത് ഗൂഡാലോചനയായി കാണുന്നു.

സി.എ.ജി. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. ജുഡീഷ്യറിക്കൊപ്പമോ അതിലേറെയോ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് സി.എ.ജിക്കുള്ളതെന്നാണ് ഭരണഘടന അസംബ്ളിയിലെ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ബി.ആര്‍. അംബദ്കര്‍ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. കാരണം കേന്ദ്ര - സംസഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ സസൂക്ഷമം വിലയിരുത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണത്. ഭരണകൂടത്തിനോടല്ല ഭരണഘടനയോടാണ് സി.എ.ജിയുടെ വിധേയത്വം.

സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരും ചീഫ്ജസ്റ്റിസും എടുക്കുന്നതിന് സമാനമായ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് സി.എ.ജിയും എടുക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നതാണ് ആ പ്രതിജ്ഞയുടെ കാതല്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സി.എ.ജിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ്. മടിയില്‍ കനമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും ഭരണാധികാരിക്കും സി.എ.ജിയുടെ ഓഡിറ്റിങ്ങില്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടാവില്ല. പി.എം. കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിന് സി.എ.ജിയുടെ ഓഡിറ്റിങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത് വെറുതെയല്ല.

സി.എ.ജിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഒരു ധനമന്ത്രി ചോര്‍ത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത്. ഐസക്കിനെതിരെ അവാശലംഘനത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭയില്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് നിയമസഭയില്‍ അവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആത്യന്തികമായി തീരുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമസഭയുടെ അവകാശലംഘനം എന്ന ഉമ്മാക്കിയിലൊന്നും ഐസക്ക് പേടിക്കില്ല. അങ്ങിനെ ഒന്നും കാണാതെ എടുത്തുചാടുന്ന പാര്‍ട്ടിയല്ല തോമസ് ഐസക്ക്.

കിഫ്ബി വിദേശ കമ്പോളത്തില്‍ ഇറക്കിയ മസാല ബോണ്ടുകള്‍ നിയമാനുസൃതമല്ലെന്നും ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തില്‍ സിഎജി എത്തുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നാണ് ഐസക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടുള്ള അടി വരുന്നതിനു മുമ്പേ അങ്ങോട്ടു കയറി അടിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണിത്. അടി നടക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തെ അടി നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആദ്യത്തെ അടി അടിക്കാനായാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ വിചാരിക്കുന്നിടത്തേക്കെത്തിയെന്നിരിക്കും.

വരുന്ന ജനുവരിയിലാണ് ഇനിയിപ്പോള്‍ നിയമസഭ സമ്മേളിക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ട് വെയ്ക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ, അതില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ധനമന്ത്രി തന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. അതായത് ഒന്നര മാസത്തിനപ്പുറം സമ്മേളിക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭയില്‍ വെയ്ക്കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വിവരങ്ങള്‍ എടുത്തു പുറത്തിട്ട് ഐസക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം നടത്തുന്നു.

ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം ആക്രമണമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ വഴിയേയാണ് ഐസക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതു തന്നെയാണ് കുറച്ചു നാള്‍ മുമ്പ് പിണറായിയുടെ മാദ്ധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവും ചെയ്തത്. ലൈഫ് മിഷനില്‍ നാലരക്കോടി രൂപയുടെ കൈക്കൂലി ഇടപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും പുറത്തുവിടുന്നതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനലില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് കുടപിടിക്കാന്‍ അന്നേരത്ത് ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ തോമസ് ഐസക്കുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് യാദൃശ്ചികമാണോ എന്നറിയില്ല. ലൈഫ് മിഷനിലെ കൈക്കൂലി വേറെ ഏതെങ്കിലും മാദ്ധ്യമമായിരുന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെങ്കില്‍ അതിന് മൂര്‍ച്ച കൂടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വന്തം ഉപദേഷ്ടാവ് തന്നെ അതു വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അതൊരു പ്രത്യാക്രമണ പദ്ധതിയായി മാറുന്നു.

സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഐസക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അതിബുദ്ധിയാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ ഇടതു മുന്നണി സര്‍ക്കാരിനെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കുകയാണെന്ന സമീപനം സി.പി.എം. കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തം ഐസക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2ജി സ്പെക്ട്രത്തില്‍ സി.എ.ജിയെ ഭരണഘടനയുടെ കാവല്‍ മാലാഖയായിട്ടാണ് സി.പി.എം. കണ്ടതെന്ന് ഐസക്ക് തല്‍ക്കാലം സൗകര്യപൂര്‍വ്വം മറക്കുകയാണ്.

2 ജി റിപ്പോര്‍ട്ട് എഴുതിയ വിനോദ് റായിയാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവെന്നതും ഐസക്ക് കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നു. കിഫ്ബിക്കെതിരെ ആര്‍.എസ്.എസ്. സഹയാത്രികരായ സ്വദേശി ജാഗരണ്‍ മഞ്ചാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നതും കേസിലെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴല്‍ നാടനാണെന്നതും ഐസക്കിന് എളുപ്പത്തില്‍ കിട്ടിയ വടിയായി. കേരളത്തിലെ മണിശങ്കര്‍ അയ്യരാവാനുള്ള ഭാഗധേയമാണോ കുഴല്‍നാടനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നറിയാന്‍ അധികനാള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല.

ഐസക്ക് നീട്ടിയെറിയുന്ന ഈ കയറില്‍ സി.പി.എമ്മിന് ബി.ജെ.പിയേയും കോണ്‍ഗ്രസിനേയും കുരുക്കാനാവുമോയെന്നത് കണ്ടറിയണം. പക്ഷേ, നിലവില്‍ ഐസക്ക് തന്നെയാണ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ വികസനം അട്ടിമറിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിവശങ്കറിനെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ തിരിയുന്നതെന്ന ഒരു തിരക്കഥ ഇടക്കാലത്ത് സി.പി.എം. മെനഞ്ഞിരുന്നു.

കെഫോണ്‍ പദ്ധതി മന്‍മോഹന്‍സിങ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നയസമീപനമനുസരിച്ച് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ബീജാവാപം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ആ തിരക്കഥ അത്ര കണ്ടങ്ങ് ക്ലച്ചു പിടിച്ചില്ല. പക്ഷേ, കിഫ്ബി കുറെക്കൂടി നല്ലൊരായുധവും അവസരവുമാണെന്നാണ് സി.പി.എം. വിലയിരുത്തുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ വികസനം എന്ന തുറുപ്പു ചീട്ടില്‍ പിടിച്ച് ഒരു കളി കളിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് സി.പി.എം. തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതിനവര്‍ കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തില്‍ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മിടുക്കനായ മന്ത്രിയെത്തന്നെയാണ്.

പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കോടിയേരിയെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയ സി.പി.എമ്മിന്റെ നടപടി വ്യക്തമായ ആലോചനയുടെ പുറത്തായിരുന്നു. ആരോപണങ്ങളുടെ പുകമറയില്‍നിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പാര്‍ട്ടിക്കറിയാം. ഐസക്കിനെ മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി സി.പി.എം. കളിക്കുന്ന ഈ കളിക്ക് അങ്ങിനെയാരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട്.

കിഫ്ബി എന്ന ചുവരിലാണ് സി.പി.എം. ഈ ചിത്രമഴുതുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിനെയും ബി.ജെ.പിയേയും ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലാക്കാനുള്ള സുവര്‍ണ്ണാവസരമാണിതെന്ന് സി.പി.എം. കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഈ കളി സി.പി.എമ്മിന് അതീവ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാര്‍ട്ടിയുടെ സമസ്ത വിഭവശേഷിയും ഐസക്കിന് പിന്നില്‍ അണിനിരക്കുന്നത് വരും ദിനങ്ങളില്‍ കേരളം കാണും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: തോമസ് ഐസക്കിന് ബുദ്ധിഭ്രമമുണ്ടോയെന്ന് വി. മുരളീധരന്‍. എന്തായാലും ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയെന്ന ഒരാരോപണം കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ആരും ഉന്നയിക്കാനിടയില്ല.

