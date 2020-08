കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസില്‍ പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് കോടതി പറയും. 1971-ലെ കോടതി അലക്ഷ്യ നിയമം വകുപ്പ് 12 പ്രകാരം ആറു മാസത്തെ തടവും രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ് പരമാവധി ശിക്ഷ. രാജ്യം 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നാണ് ഈ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നുവെന്നത് യാദൃശ്ചികമായിരിക്കാം.

അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുണര്‍ന്നത്. ഇരുട്ടില്‍നിന്നു വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സഞ്ചാരമായാണ് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു ഈ നിമിഷത്തെ കണ്ടത്. ''അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ ലോകം ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉണരുകയാണ്.'' രണ്ടു ട്വീറ്റുകളുടെ പേരില്‍ ഒരു അഭിഭാഷകനെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ നെഹ്രുവിന്റെ ആത്മാവ് തീര്‍ച്ചയായും സ്വാസ്ഥ്യവും ശാന്തിയും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പഴയൊരു കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസ് ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാനിവില്ല. 1992 ഡിസംബര്‍ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ടൈംസ് ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ നിയമകാര്യ ലേഖകന്‍ രാകേഷ് ഭട്നാഗര്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മയൂര്‍വിഹാറിലുള്ള വീട്ടിലായിരുന്നു. ബാബറി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികള്‍ ടൈംസിന് വേണ്ടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് രാകേഷായിരുന്നു. ആ വര്‍ഷം ആദ്യം ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കല്ല്യാണ്‍ സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തിരുന്നു. ബാബറി മസ്ജിദിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാനിയുമുണ്ടാവില്ലെന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ വെങ്കട ചെല്ലയ്യയും ജി.എന്‍. റേയും അടങ്ങിയ ബഞ്ചിനാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ഉറപ്പ് കൊടുത്തത്. വീട്ടിലെ ടി.വിയില്‍ ബി.ബി.സി. ലഭ്യമായിരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് രാകേഷിന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാനായത്.

രാകേഷ് വീട്ടിലെ ഫോണില്‍നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യയെ വിളിച്ചു. ജഡ്ജിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫോണ്‍ കൈമാറാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ, രാകേഷിന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യ ഫോണിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യ ഫോണ്‍ തനിക്ക് തരാന്‍ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു.

''സര്‍, ബാബറി പള്ളി തകര്‍ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.'' രാകേഷ് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യയോട് പറഞ്ഞു.

''അത് സംഭവ്യമല്ല. നിങ്ങളോട് ആരാണിത് പറഞ്ഞത്?''

ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യയ്ക്ക് സംഗതി വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ബി.ബി.സിയുടെ സംപ്രേഷണം താന്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രാകേഷ് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്റെ വീട്ടിലെ ടി.വിയില്‍ ബി.ബി.സി. കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യ പറഞ്ഞു. ഉടനെ രാകേഷ് ഫോണിന്റെ റിസിവര്‍ ടെലിവിഷന്‍ സെറ്റിനോട് ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു.



'' ഓ....'

ഞെട്ടലും അവിശ്വസനീയതയും കലര്‍ന്ന പ്രതികരണമാണ് താന്‍ അപ്പുറത്തുനിന്നു കേട്ടതെന്ന് രാകേഷ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ദ വയറില്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും ഇന്നുതന്നെ നടപടിയെടുക്കുമോ എന്ന് രാകേഷ് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ നോക്കട്ടെയെന്നും വിവരം സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുമെന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യ പറഞ്ഞത്.

അന്നു തന്നെ മുഹമ്മദ് അസ്‌ലം എന്നയാള്‍ കോടതി അലക്ഷ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അന്ന് വൈകീട്ടുതന്നെ ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യയ്യും ജസ്റ്റിസ് റേയും അടങ്ങുന്ന ബഞ്ച് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യയുടെ വീട്ടില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഇതിനിടയില്‍ പള്ളി തകര്‍ത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രറിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ന്യൂസ് ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും രാകേഷ് ജസ്റ്റിസ് ചെല്ലയ്യയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

ഇന്നത്തെ അറ്റോണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാലാണ് അന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായത്. കോടതി വേണുഗോപാലിനോട് കടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് രാകേഷ് ഓര്‍ക്കുന്നു. വേണുഗോപാലിനാണെങ്കില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമൊന്നും കാര്യമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പള്ളി സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കോടതി വേണുഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞു.

അയോദ്ധ്യയിലെ സംഭവവികാസത്തില്‍ വേണുഗോപാല്‍ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് രാകേഷ് പറയുന്നു. കോടതിയോട് വേണുവിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇതായിരുന്നു: ''എന്റെ ശിരസ്സ് അപമാനത്താല്‍ കുനിഞ്ഞുപോവുന്നു. ഞാന്‍ ഈ കേസില്‍നിന്നു പിന്മാറുകയാണ്. ''

കോടതിയെ ശാന്തമാക്കാന്‍ ഈ വാക്കുകള്‍ മതിയായിരുന്നില്ല.

''നിങ്ങളുടെ തലയില്‍ ഇവിടെ ആര്‍ക്കും താല്‍പര്യമില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര ചട്ടക്കൂടിനെയാണ് നിങ്ങള്‍ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.''

കോടതിയുടെ വാക്കുകള്‍ ശക്തമായിരുന്നു. കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസില്‍ നരസിംഹ റാവു, എല്‍.കെ. അദ്വാനി , മുരളി മനോഹര്‍ ജോഷി, അശോക് സിംഘാള്‍, കല്ല്യാണ്‍ സിങ് തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന മുഹമ്മദ് അസ്‌ലത്തിന്റെ ഹര്‍ജി കോടതി സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ കേസില്‍ ഒരു തീര്‍പ്പും നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് രാകേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

28 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള കേസാണിത്. അയോദ്ധ്യ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു. അവിടെ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള തറക്കല്ല് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസിലോ പൊളിച്ചതിനെതിരെയുള്ള കേസിലോ ഇനിയും തീര്‍പ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തിന് ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞത്, കശ്മീരില്‍ അ്യന്യായമായി നൂറുകണക്കിനു പേര്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട സംഭവം- ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിലും അടിയന്തരമായി തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കരുതാതിരിക്കുമ്പോള്‍ രണ്ട് ട്വീറ്റുകളുടെ പേരില്‍ ഒരു അഭിഭാഷകനെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ലോകത്തിന് എന്തു സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരില്‍ മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ചിഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.എം. ലോഥയും മുന്‍ ഡെല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ.പി. ഷായും അടക്കമുള്ളവരുണ്ടെന്ന കാര്യം കാണാതിരിക്കാനാവില്ല.

പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ആദ്യ ട്വീറ്റ് ഇതായിരുന്നു- ''പൗരന്മാര്‍ക്ക് നീതി കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ ലോക്ക്ഡൗണിലാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ്ജസ്റ്റിസ് ബി.ജെ.പി. നേതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ മാസ്‌കോ ഹെല്‍മറ്റോ ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുന്നു.''

രണ്ടാമത്തെ ട്വീറ്റില്‍ ഭൂഷന്‍ പറഞ്ഞതിതാണ്- ''ഭാവിയില്‍ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഔപചാരിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇല്ലാതെ തന്നെ ജനാധിപത്യം തകര്‍ക്കപ്പെട്ടതെങ്ങിനെയെന്ന് അവര്‍ കാണും. ആ തകര്‍ച്ചയില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പങ്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലയളവിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാല് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ പങ്ക് അവര്‍ അടയാളപ്പെടുത്തും. ''

ഈ ട്വീറ്റുകള്‍ സുപ്രീം കോടതി എന്ന മഹത്തായ സ്ഥപാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ അത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ്സും ആദരവും കെടുത്തുമെന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുണ്‍ മിശ്ര, ബി.ആര്‍. ഗവായ്, കൃഷ്ണ മുരാരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ഈ കേസില്‍ നിശിത വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 27-ന് ജസ്റ്റിസ് എ.പി. ഷാ ദ ഹിന്ദുവില്‍ ഒരു ലേഖനമെഴുതിയിരുന്നു. കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസുകള്‍ ലോകത്തെ പ്രമുഖ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ കോടതികള്‍ എത്രമാത്രം സംയമനത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഷാ ഈ ലേഖനത്തില്‍ എഴുതുന്നുണ്ട്. 1987-ല്‍ സ്പൈ കാച്ചര്‍ കേസില്‍ പീറ്റര്‍ റൈറ്റ് എന്ന മുന്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ചാരന്റെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ളണ്ടിലെ ഹൗസ് ഒഫ് ലോര്‍ഡ്സ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോള്‍ ഡെയ്ലി മിറര്‍ എന്ന പത്രം ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ ചിത്രം തലകീഴായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ചിത്രത്തിനുള്ള അടിക്കുറിപ്പ് 'you old fools' എന്നായിരുന്നു.

ചിത്രവും അടിക്കുറിപ്പും കണ്ട് ജഡ്ജിമാര്‍ ഡെയ്ലി മിററിനെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ കയറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചവര്‍ക്ക് പക്ഷേ, തെറ്റുപറ്റി. തീര്‍ത്തും സംയമനത്തോടെയാണ് ഈ ജഡ്ജിമാര്‍ പത്രത്തിന്റെ വിമര്‍ശം കണ്ടത്. കൂട്ടത്തില്‍ ലോര്‍ഡ് ടെംപിള്‍മാന്റെ നിരീക്ഷണം രസകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താന്‍ കിഴവനാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും എന്നാല്‍ വിഡ്ഡിയാണോയെന്നത് ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുമായിരുന്നു.

1970-ലാണ് നമ്മുടെ ഇ.എം.എസ്. കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. മാര്‍ക്സിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതികള്‍ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താനുള്ള ഉപകരണമാണെന്നും പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും ഒരു കേസില്‍ കോടതിയിലെത്തുകയും ന്യായം രണ്ടു പേരുടെ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയുണ്ടെന്നും വന്നാല്‍ കോടതി പണക്കാരനോടായിരിക്കും അനുകൂല മനോഭാവം കാട്ടുകയെന്നും 1967 നവംബറില്‍ ഇ.എം.എസ്. നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് കേസിന് കാരണമായത്.

ഈ കേസ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസുമാരായ രാമന്‍ നായര്‍, കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി അയ്യര്‍, കെ.കെ. മാത്യു എന്നിവരാണ് വാദം കേട്ടത്. ഹൈക്കോടതി വിധി ഇ.എം.എസിന് എതിരെയായിരുന്നു. ഒന്നുകില്‍ ആയിരം രൂപ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു മാസത്തെ തടവ് എന്നായിരുന്നു ശിക്ഷ.

ഈ വിധിയോട് ജസ്റ്റിസ് കെ.കെ. മാത്യു വിയോജിച്ചു. തന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും കോടതികള്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത ജഡ്ജിമാര്‍ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ജഡ്ജിമാര്‍ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്നാണ്. കോടതികളുടെ നീതി നിര്‍വ്വഹണപ്രക്രിയയില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് മാത്യു നിരീക്ഷിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരനെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയനായെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായാണ് ജസ്റ്റിസ് മാത്യു വിരമിച്ചത്.

ഈ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഇ.എം.എസിനുവേണ്ടി ഹാജരായത് വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോനാണ്. അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ളയും ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.എന്‍. റേയും ജി.കെ. മിത്തറുമടങ്ങുന്ന ബഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. ഇ.എം.എസിന്റെ നിലപാട് പൊളിക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹിദായത്തുള്ള മാര്‍ക്സിനെ വിശദമായി ഉദ്ധരിച്ചു. മാര്‍ക്സിന്റെ സുപ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍നിന്ന് ഖണ്ഡികകള്‍ തന്നെ എടുത്തുകാട്ടി ഇ.എം.എസ്സിന് മാര്‍ക്സിനെ അറിയില്ലെന്നും മാര്‍ക്സ് ജഡ്ജിമാര്‍ക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഹിദായത്തുള്ള പറഞ്ഞു.

ഒടുവില്‍ 50 രൂപ പിഴയടക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇ.എം.എസിനോടാവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇ.എം.എസ്. പിഴയടക്കുകയും ചെയ്തു. വിധിയില്‍ തനിക്ക് മാര്‍ക്സിനെ അറിയില്ലെന്ന കോടതിയുടെ പരാമര്‍ശത്തോട് ഇ.എം.എസ്. പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. മാര്‍ക്സിന്റെയും ഏംഗല്‍സിന്റെയും എല്ലാ രചനകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് താന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അവരുടെ എല്ലാ രചനകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെട്ടാല്‍ ആ ധൈര്യത്തെ താന്‍ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമെന്നുമാണ് ഇ.എം.എസ്. പറഞ്ഞത്. മാര്‍ക്സിന്റെയും ഏംഗല്‍സിന്റെയും എല്ലാ രചനകളും ഇനിയും ഇംഗ്ളീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റ് ജഡ്ജിമാരും ഇവ ജര്‍മ്മനില്‍ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും ഇ.എം.എസ്. ചോദിച്ചു.

അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അരുന്ധതി റോയ് ആണ്. 2002-ലാണ് സുപ്രീംകോടതി ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷയ്ക്കും രണ്ടായിരം രൂപ പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിനും അരുന്ധതിയെ ശിക്ഷിച്ചത്. അരുന്ധതി ഒരു ദിവസം തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുകയും പിഴ ഒടുക്കുകയും ചെയ്തു. നര്‍മ്മദ അണക്കെട്ട് നിര്‍മ്മാണക്കേസില്‍ കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ നടത്തിയ പ്രകടനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിനാണ് അരുന്ധതി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

ഈ ശിക്ഷകളൊന്നും തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തസ് ഉയര്‍ത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് രാജീവ് ധവാനെ പ്പോലുള്ള പ്രഗത്ഭ അഭിഭാഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നല്‍കുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ്. ഇതിന്റെ നിഷേധത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയും പങ്കാളിയാവുന്ന വിചിത്രമായ അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരം കേസുകളില്‍ ശിക്ഷാനടപടികളുണ്ടാവുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് ചിത്രകാരന്‍ എം.എഫ്. ഹുസൈനെതിരെയുള്ള കേസില്‍ ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗള്‍ പറഞ്ഞത്. ഹുസൈന്‍ ചിത്രം വരക്കട്ടെയെന്നും അതിനതെിരെ അക്രമമുണ്ടായാല്‍ അതാണ് ഭരണകൂടം തടയേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കരുതെന്ന് ഹുസൈനോട് പറയുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ്.

പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ വെറുമൊരു അഭിഭാഷകനല്ല. സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി എത്രയോ വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭൂഷണ്‍. നിരവധി പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജികളിലൂടെ രാജ്യത്തെ നീറുന്ന പല പ്രശ്്നങ്ങളും കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിനും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി സന്ധിയില്ലാതെ പൊരുതുന്ന ഭൂഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയില്‍ ജനസമൂഹത്തിന് സംശയമുണ്ടാവാനിടയില്ല. ഭരണഘടന ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മൗലിക അവകാശം തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള വിമര്‍ശത്തിന്റെ രൂപമാര്‍ജ്ജിക്കുമ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതി എങ്ങിനെയാണതിനെ കാണുന്നതെന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്.

വാസ്തവത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അപമാനം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായത് മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായ സദാശിവവും രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണെന്ന നിരീക്ഷണം കാണാതെ പോവരുത്. വിരമിച്ച് അധികം വൈകാതെ തന്നെ സദാശിവം കേരള ഗവര്‍ണ്ണറും ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭാംഗവുമായപ്പോള്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആദരവും അന്തസ്സും ആകാശങ്ങളിലേക്കെത്തിയെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നോണ്ടെയെന്നറിയില്ല.

കോടതിയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമെങ്കില്‍ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് നാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം എങ്ങിനെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുക? അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശമാണ് ഈ ജഡ്ജിമാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. പക്ഷേ, ഇവര്‍ക്കെതിരെ ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. കോടതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിമര്‍ശനത്തിലാണ് തങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതെന്നും ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മുന്നോട്ടു പോകാനാവുകയുള്ളുവെന്നുമാണ് ഈ ജഡ്ജിമാര്‍ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയും ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ഇന്നിപ്പോള്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം.

ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങളിലും ആരോപണങ്ങളിലും തകരുന്നതല്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും ആദരവുമെന്നതാണ് സത്യം. ഇന്നും ഒരു തര്‍ക്കമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍ ആത്യന്തികമായി പറയുക നമുക്ക് കോടതിയില്‍ കാണാമെന്നായിരിക്കും. അത്രമാത്രം ആഴമാര്‍ന്നതാണ് ഈ നാട്ടില്‍ സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ക്ക് കോടതിയിലുള്ള വിശ്വാസം.

അടുത്തിടെ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പില്‍ ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ലോക്കുര്‍ അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ഒലിവര്‍ ഹോംസിന്റെ ഒരു വാക്യം എടുത്തുകാട്ടിയിരുന്നു. ജീവിതവിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജസ്റ്റിസ് ഹോംസിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. ''ദൈവമൊന്നുമല്ലെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.'' നമ്മുടെ ചില ജഡ്ജിമാര്‍ക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ലോക്കുര്‍ എഴുതിയത്.

അഭിഭാഷകനായ ശ്രീറാം പഞ്ചു ഈ വിഷയത്തിലെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. കോടതിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമ്പോള്‍ അതും ഒരു അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിന്റെ പേരില്‍, ഓരോ ചുവടുവെയ്പും അതീവ സൂക്ഷമതയോടെയായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ചുവടുവെയ്ക്കരുത്. എന്നിട്ട് ആരുടേതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വാക്യം ശ്രീറാം പഞ്ചു ഉദ്ധരിക്കുന്നു: ''ഒരു ഗര്‍ത്തത്തിലേക്കുള്ള മുനമ്പില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പുരോഗതി എന്നു പറയുന്നത് പിന്നോട്ടുള്ള ചുവടുവെയ്പായിരിക്കും.'' ഭൂഷണ്‍ കേസിലെ പ്രതിസന്ധി കോടതി എങ്ങിനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് ഇതിലും മനോഹരമായും വ്യക്തമായും പറയാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ഫെയ്സ് ബുക്കിനെ ഇന്ത്യയില്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര്‍.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയുമെന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി. ആര്‍.എസ്.എസിനെതിരെ സേവാദളിനെ കളത്തിലിറക്കാനുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ എന്തു പറ്റിയോ ആവോ?

Content Highlights: Supreme court should not fear about the criticism | Vazhipokkan