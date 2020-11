ആര്‍.എസ്.എസിന് ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശാഖകളുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. നിത്യേന 4,500 ശാഖകള്‍ കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാവ് കൃഷ്ണഗോപാല്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം 50,000 ശാഖകളാണ് ആര്‍.എസ്.എസ്. നിത്യേന സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. 1.75 ലക്ഷം സജീവ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആര്‍.എസ്.എസിന് കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രാന്ത്കാര്യവാഹ് ഗോപാലന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായും ഇവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോള്‍ കൂടിക്കാണും.

അഞ്ചുകൊല്ലത്തിനപ്പുറത്ത് ആര്‍.എസ്.എസിന് നൂറു വയസ്സാവും. 95 കൊല്ലത്തെ ഈ യാത്രയില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ ആര്‍.എസ്.എസിന് ആഹ്ളാദിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനും ഏറെയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പരമപ്രധാന പദവികള്‍ നിലവില്‍ കൈയ്യാളുന്നത് സ്വയംസേവകരാണ്. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആര്‍.എസ്.എസ്. ശാഖകളില്‍നിന്നു വളര്‍ന്നു വന്നവരാണ്.

യോഗി ആദിത്യനാഥും ശിവ്രാജ്സിങ് ചൗഹാനും അടക്കം നിരവധി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അടിയുറച്ച സ്വയംസേവകരാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കൈപ്പിടിയിലമര്‍ന്നിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിയായി തുടരുകയാണെന്നത് ബി.ജെ.പിക്കും ആര്‍.എസ്.എസിനും ചിലപ്പോള്‍ കടങ്കഥയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രഹേളികയോ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമോ ആവാം.

മിഷന്‍ കേരള ആര്‍.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അജണ്ടയാണ്. കേരളത്തില്‍ അധികാരം പിടിക്കുക എന്ന ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്താകൊണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല എന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് കെ.ജി. മാരാരോട് ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനിടെ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ആലോചനാമൃതമായിരുന്നു: ''ഇതിനുള്ള മറുപടി കാലം നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കും.'' 1993-ലോ 94-ലോ ആണ് മാരാര്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കലും ജയിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതില്‍ മാരാര്‍ അലോസരം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ബി.ജെ.പിയുടെ കേരളത്തിലെ സാദ്ധ്യതകള്‍ കൃത്യമായറിയാവുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു മാരാര്‍. പിന്നെയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് 2016-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തില്‍ ഒരു നിയമസഭാംഗമുണ്ടാവുന്നത്. ഒ. രാജഗോപാല്‍ നേമത്തുനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് കാണാന്‍ മാരാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജഗോപാലിന്റെ വിജയം പാര്‍ട്ടിയുടെ വിജയമായല്ല വ്യക്തിയുടെ വിജയമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതിനെച്ചൊല്ലി വലിയ കലഹത്തിനൊന്നും ബി.ജെ.പി. വരാനിടയില്ല.

രാജഗോപാല്‍ തന്നെ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ, പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ മത്സരിച്ചു തോറ്റതിനു ശേഷം കിട്ടിയ വിജയമായിരുന്നു അത്. കാലമിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മാരാര്‍ പറഞ്ഞ ആ മറുപടി എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തില്‍നിന്ന് ഉയരാത്തത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഹിന്ദുത്വയുടെ ചിറകിലേറി ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രത്തില്‍ രണ്ടാം വട്ടം തുടര്‍ച്ചയായി അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷം നടക്കാന്‍ പോകുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. കേരളം ബി.ജെ.പിക്ക് മുന്നിലുയര്‍ത്തുന്ന സമസ്യ അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 90 പിന്നിട്ട രാജഗോപാല്‍ വീണ്ടും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ നേമം പോലും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ് ബി.ജെ.പി. നേരിടുന്നതെന്ന നിരീക്ഷണം ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് മൂര്‍ച്ചയും ബലവുമേകുന്നു.

ബി.ജെ.പിക്ക് ഏറ്റവുമധികം സാദ്ധ്യത കല്‍പിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 2019-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ശബരിമല വിവാദം സുവര്‍ണ്ണാവസരമാണെന്ന് അന്നത്തെ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. ശ്രീധരന്‍പിള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചത് വെറുതെയായിരുന്നില്ല. ഇതാദ്യമായി ലോക്സഭയിലേക്ക് കേരളത്തില്‍നിന്നൊരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ സമസ്ത വിഭവ ശേഷിയും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി. പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്. ഇ

തുപോലെ ആളും അര്‍ത്ഥവും കേരളത്തില്‍ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പി. വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മിസോറാം ഗവര്‍ണര്‍ പദവി രാജിവെയ്പിച്ചിട്ടാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിനെതിരെ ഇറക്കിയത്. പത്തനംതിട്ടയില്‍ കെ. സുരേന്ദ്രനെയും തൃശ്ശൂരില്‍ സുരേഷ് ഗോപിയെയും കളത്തിലിറക്കിയത് വിജയം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്.

പക്ഷേ, ഒരിടത്തും സുവര്‍ണ്ണാവസരം മുതലാക്കാന്‍ ബി.ജെ.പിക്കായില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍.ഡി.എ യ്ക്ക് 2014-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളത്തില്‍ കിട്ടിയത് 10.8 ശതമാനം വോട്ടായിരുന്നു. 2016-ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത് 14.9 ശതമാനമായി. ഈ വോട്ട് 15.5 ശതമാനാമായി വര്‍ദ്ധിച്ചുവെന്നല്ലാതെ 2019-ല്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തില്‍ ഒരത്ഭുതവും കാട്ടാനായില്ല.

കേരളം പിടിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കഴിയാതെ പോവുന്നതിന് മൂന്ന് മുഖ്യ കാരണങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയില്‍ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമടങ്ങുന്ന ന്യൂനപക്ഷം നിര്‍ണ്ണായക ശക്തിയാണ്. 45 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ കേരളത്തിലെ ഏതു മണ്ഡലത്തിലും അട്ടിമറി സൃഷ്ടിക്കാനാവും. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു മതിവിഭാഗത്തില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ഇടതു പക്ഷത്തിനും യു.ഡി.എഫിനുമൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നതും കാണാതെ പോവരുത്. ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കടന്നുകയറാന്‍ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല വിവാദത്തിനു പോലും ബി.ജെ.പിയെ കാര്യമായി സഹായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത.

എസ്.എന്‍.ഡി.പിക്കും എന്‍.എസ്.എസിനുമിടയിലെ അഭിപ്രായഭിന്നത മാത്രമല്ല ഇവിടെ ബി.ജെ.പിക്ക് പ്രശ്നമാവുന്നത്. കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുസമുദായം നവോത്ഥാന പാതയിലൂടെ നടന്നുവന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. നാരായണഗുരുവും അയ്യങ്കാളിയും വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടുമൊക്കെ നയിച്ച ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും ഉള്ളിലേറുന്നവരാണ് ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും.

ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ബി.ജെ.പി കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ബി.ജെ.പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വളര്‍ച്ച ഇവിടെയുമുണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതി ഉത്തരേന്ത്യയിലെപ്പോലെ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോകുന്നതില്‍ ഈ ഘടകത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഒരിക്കലും കുറച്ചുകാണാനാവില്ല.

ബി.ജെ.പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികള്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത വിരളമാണ്. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനവും പി.സി. ജോര്‍ജും വിചാരിച്ചാല്‍ മറികടക്കാവുന്ന കടമ്പയല്ല ഇത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൃശ്ശൂര് സുരേഷ് ഗോപിയെ ബി.ജെ.പി. ഇറക്കിയത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യനായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ്.

കുമ്മനം മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാളും സുരേന്ദ്രന്‍ ഇറങ്ങിയ പത്തനംതിട്ടയേക്കാളും ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശാരദന്മാര്‍ പ്രതീക്ഷ അര്‍പ്പിച്ചത് തൃശ്ശൂരിലായിരുന്നു. വടക്കുംനാഥന്റെ മണ്ണില്‍ ഇക്കുറി നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്ഭുതം കാണാമെന്നാണ് ഒരു മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. തൃശ്ശൂരിനെ താനങ്ങ് എടുക്കുകയാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഈ കണക്കുട്ടലുകളോടെയും പ്രതീക്ഷകളോടെയുമായിരുന്നു.

എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി. 2014-ല്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാള്‍ 1,90,000 വോട്ടുകളോളം കൂടുതല്‍ പിടിക്കാനും സുരേഷ്ഗോപിക്കായി. എന്നിട്ടും തൃശ്ശൂരിലും ബി.ജെ.പിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കാരണം, കേരളം വോട്ടുചെയ്യുന്നത് വൈകാരികമായല്ല. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ക്ക് പുറത്താണ് കേരളീയര്‍ വോട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുടെ നിരാകരണവും തിരസ്‌കരണവുമാണ് 2019-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളം കണ്ടത്. ലോകമെമ്പാടുനിന്നും നിരവധി മലയാളികള്‍ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വോട്ടു ചെയ്യാനായി മാത്രം കേരളത്തിലെത്തി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ ഊര്‍ജ്ജം നല്‍കിയെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഇനിയും ബി.ജെ.പിക്കായിട്ടില്ലെന്നാണ് 2019-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളിയിച്ചത്.

ഒരു പി. കൃഷ്ണപിള്ളയെയോ എ.കെ.ജിയെയോ കെ. കരുണാകരനെയോ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് ബി.ജെ.പി. കേരളത്തില്‍ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ദുര്യോഗം. ഒരു നായനാരോ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയോ ഇപ്പോഴും കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. കേരളത്തിലെവിടെയും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ആളെക്കൂട്ടാന്‍ കഴിയുന്ന നേതാക്കളില്ല എന്നത് ബി.ജെ.പി. നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ്.

പാര്‍ട്ടി എതിര്‍ത്തപ്പോഴും വി.എസ്. അച്ച്യുതാനന്ദന്‍ കേരളത്തില്‍ ജനകീയനായിരുന്നു. 2006-ല്‍ കേരളത്തിലെ സി.പി.എം. നേതൃത്വം കഠിനമായി എതിര്‍ത്തപ്പോഴും വി.എസിനെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കാന്‍ സി.പി.എം. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിര്‍ബ്ബന്ധിതമായത് ഈ ജനകീയത കൊണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ജനകീയനായ ഒരു നേതാവിന്റെ അഭാവം ബി.ജെ.പിയെ തീര്‍ച്ചയായും അലട്ടുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് ഇതര പാര്‍ട്ടികളില്‍നിന്നും ആകര്‍ഷിക്കാനാവുന്നത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയേയും അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനത്തിനേയും പോലുള്ളവരാണെന്നത് ബി.ജെ.പി. നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴവും പരപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സഖ്യമുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കിട്ടുന്നത് തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയേയും പി.സി. ജോര്‍ജിനേയും പോലുള്ളവരാണ്. പി സി തോമസിനെ ഇതില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്താം. അദ്ദേഹം ഒരു അപവാദമായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പി.സി. തോമസ് എന്‍.ഡി.എ. വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.

ഹിന്ദുത്വയുടെ നിഴലിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളീയരുടെ ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു നേതൃ നിരക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ ബി.ജെ.പിക്കാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ എത്ര തേങ്ങയരച്ചാലും കറി താളുതന്നെയല്ലേ എന്ന പഴമൊഴി ബി.ജെ.പിക്ക് അഭിമുഖീരിക്കേണ്ടിവരും. ഇടക്കാലത്ത് ബി.ജെ.പി. ഈ തലത്തില്‍ നടത്തിയ ഒരു നീക്കം ശശി തരൂരിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ, തരൂര്‍ ആ പ്രലോഭനത്തില്‍ വീണില്ല. ഇന്നിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ഹൈക്കമാന്റിന് അത്ര കണ്ട് അഭിമതനല്ലാത്തപ്പോള്‍ പോലും ബി.ജെ.പിയെ ഒരു ലാവണമായി കാണാന്‍ തരൂരിനാവുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വിഭാഗീയതയാണ് ബി.ജെ.പി. കേരളത്തില്‍ നേരിടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ പ്രതിസന്ധി. ഗ്രൂപ്പിനുള്ളില്‍ ഗ്രൂപ്പായി തമ്മിലടിച്ചു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങിനെയാണ് ഒരു പാര്‍ട്ടിക്ക് ജനമുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാവുക. ശോഭ സുരേന്ദ്രനാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും സമീപകാല ഉദാഹരണം. രണ്ട് നേതാക്കളുണ്ടെങ്കില്‍ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

സി.പി.എം. നേരത്തെ ഇതേ പ്രശ്നം നേരിട്ടിരുന്നു. 2018-ലെ തൃശ്ശൂര്‍ സമ്മേളനത്തോടെ വി.എസ്. പക്ഷത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും വെട്ടിനിരത്തി വിഭാഗീയത എന്ന കലാപരിപാടിക്ക് സി.പി.എം. തിരശ്ശീലയിട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ വിഭാഗീയത അതിന്റെ ദൗര്‍ബ്ബല്ല്യമല്ല, ശക്തിയാണ്. ഗ്രൂപ്പുകളില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കേരളത്തില്‍ ക്ഷീണിക്കുക. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിക്ക് വിഭാഗീയത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അതിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണ് ഗ്രൂപ്പിസം.

കേരളത്തില്‍നിന്ന് അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം മന്ത്രിയും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാവുന്നത് ഈ വിഭാഗീയതയുടെ പാര്‍ശ്വഫലമായിട്ടാണ്. ബി.ജെ.പിയെ എങ്ങിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനാവും എന്ന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമാണിത്. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തില്‍ ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല.

കേരളത്തേക്കാളും മോശമാണ് തമിഴകത്ത് ബി.ജെ.പിയുടെ അവസ്ഥയങ്കിലും അവിടെ ദ്രവീഡിയന്‍ പാര്‍ട്ടികളുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം വലിയ സംരക്ഷണമാണ് പാര്‍ട്ടിക്ക് നല്‍കുന്നത്. ഡി.എം.കെയുടേയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെയും തോളിലേറിയാണ് തമിഴകത്ത് ബി.ജെ.പി. കുറച്ചെങ്കിലും വളര്‍ന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബി.ജെ.പി.

ഇത്തരമൊരു പരിസരം കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്കില്ല. കോണ്‍ഗ്രസുമായും സി.പി.എമ്മുമായും ഒരു സഖ്യം കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് ആലോചിക്കാന്‍ പോലുമാവില്ല. ബംഗാളിലെപ്പോലെ തുടര്‍ച്ചയായി ഭരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദുഷ്പേര് കേരളത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിനില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സി.പി.എമ്മിന്റെ അസ്തിവാരത്തില്‍നിന്ന് പാര്‍ട്ടി വളര്‍ത്താനാവുമെന്നും കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. കണക്കുകൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരളം ബംഗാളല്ലെന്നും ജൈവപരമായി സ്വന്തം നിലയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു വളര്‍ച്ച കേരളത്തിലെ പശിമരാശി മണ്ണില്‍ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുമുള്ള യാഥാര്‍ത്ഥ്യവുമായാണ് ബി.ജെ.പിയും ആര്‍.എസ്.എസും മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്നത്.

2025-ല്‍ നൂറാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനെ ഏറ്റവുമധികം അലട്ടുന്നത് കേരളമായിരിക്കും. ഏറ്റവുമധികം ശാഖകളുണ്ടായിട്ടും കേരളം കൈവിട്ടുപോകുന്നുവെന്ന പ്രഹേളിക പരിഹരിക്കാന്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും അടുത്ത അഞ്ചുകൊല്ലം മതിയാവില്ല. കേരളത്തിലെ യാത്ര നീണ്ടതും വഴി ദുഷ്‌കരവുമാണ്. ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം കെ .സുരേന്ദ്രന്‍ അറിഞ്ഞാലുമില്ലെങ്കിലും അമിത് ഷാ തീര്‍ച്ചയായും അറിയുന്നുണ്ടാവും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സ്ത്രീ മരിക്കണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. ഇങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുള്ളപ്പോള്‍ ശത്രുക്കളെന്തിനാണ് വേറെയെന്ന് ചെന്നിത്തല.

