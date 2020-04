ഒട്ടകപ്പക്ഷി തല മണ്ണില്‍ പൂഴ്ത്തുന്നത് ഒരു കലാപരിപാടിയാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വ്യാപകമാണ്. തല മണ്ണില്‍ പൂഴ്ത്തിയാല്‍ നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പലതും കാണാതിരിക്കാം എന്ന ചിന്ത ഒട്ടകപ്പക്ഷിയിലേക്ക് അടിച്ചേല്‍പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തരികിടപ്പരിപാടിയാണിത്. വാസ്തവത്തില്‍ ഒട്ടകപ്പക്ഷി അതിന്റെ മുട്ടകളുള്ള കുഴിയില്‍ ആ മുട്ടകള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ തലപൂഴ്ത്തല്‍ എന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍ സന്ധ്യാസമയത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ഒന്നു തലപൂഴ്ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല.

സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ എന്നു കേട്ടപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തല പൂഴ്ത്തിയത്. കൊവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കച്ചവടം നടത്താനുള്ള പരിസരമാണോ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനു മുന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഐ ടി വകുപ്പിനോട് ചോദിക്കണമെന്നും അവര്‍ മറുപടി പറയുമെന്നുമാണ്. ഈ ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയുടെ പേര് പിണറായി വിജയന്‍ എന്നാണെന്നാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് വരെ അപരന്മാരുണ്ടെങ്കിലും സഖാവ് പിണറായിക്ക് ഒരു അപരനുള്ളതായി ഇതുവരെ അറിവില്ല. അപ്പോള്‍ ഐടി മന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തന്നെയാണ് സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ വിഷയത്തില്‍ മറുപടി പറയേണ്ടത്. അതിനു പകരം തലപൂഴ്ത്തുന്നത് ഒട്ടകപ്പക്ഷി ചെയ്യുന്നതുപോലെ 'മുട്ടകള്‍' സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്ന് സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ ചോദിച്ചാല്‍ വെറുതെ അവരുടെ മെക്കിട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആരുടെ മുട്ടകള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ കലാപരിപാടി നടത്തുന്നതെന്ന ചോദ്യം ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും അനീതിയാവും.

ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യായാമമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലും ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ നടത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലീലിന്റെ മറുപടി അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. '' ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുന്ന നടപടികള്‍ ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാവരുത്. '' രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും വിമര്‍ശങ്ങളുമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇതേ മറുപടിയാണ് മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കാറുള്ളത്. '' പട്ടാളക്കാരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തരുത്. ''സുപ്രീംകോടതി മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് വിവാദക്കുരുക്കില്‍പെട്ടപ്പോള്‍ ചില ആസ്ഥാന ന്യായീകരണവാദികള്‍ പറഞ്ഞതും ഇതാണ് : '' കോടതികളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തരുത്. ''പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ജലീല്‍, എന്നുതൊട്ടാണ് സിപിഎമ്മിന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രേമം തുടങ്ങിയത്?

ഇവിടെ, സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കരന്‍ മറുപടി പറയുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ഐ ടി സെക്രട്ടറി മറുപടി പറയുന്നത് എങ്ങിനെ ശരിയാവുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ശബരിനാഥനുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. പിണറായിയുടെ ഈ മറുപടി ഒരു അഞ്ചു വര്‍ഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കില്‍ സഖാക്കള്‍ കേരളം ഇളക്കിമറിക്കുമായിരുന്നു. തലപൂഴ്ത്താന്‍പോയിട്ട് തലയൊന്ന് താഴ്ത്താന്‍പോലും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കാവുമായിരുന്നില്ല. സോളാര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി എത്രവട്ടം തല മണ്ണില്‍ പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്പ്രിംഗ്ളറിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ നോക്കരുത്. ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടിയാണത്. ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ബേബി ഒരിക്കലും അങ്ങിനെയങ്ങ് ചീപ്പാവരുത്.

കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ പിണറായി വിജയന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടം ആര്‍ക്കും തള്ളിപ്പറയാനാവില്ല. അത്രയും ഗംഭീരമായാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുന്നത്. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അങ്ങിനെ ചോദിച്ചാല്‍ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മസസ്സ് തകര്‍ക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോള്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിനുമേലുള്ള പ്രഭാവലയത്തിന്റെ ശോഭയ്ക്ക് മങ്ങലേല്‍പിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

അമേരിക്ക എന്ന ലോകശക്തിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. എഡ്വേഡ് സ്നോഡന്‍ എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് '' Permanent Record ' എന്നാണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നമ്മളെന്തെഴുതിയാലും അത് കല്ലില്‍ എഴുതുന്നതുപോലെയാണ്. അതവിടെ ശാശ്വതമായി കിടക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് വലയത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം ചോര്‍ത്തുന്നതും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ മറവില്‍ അത് ദുരുപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് സ്നോഡന്‍ 2013 ല്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ചൈന പരസ്യമായി അവരുടെ ജനതയോട് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക രഹസ്യമായി സ്വന്തം ജനതയോടും ലോക ജനതയോടും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സ്നോഡന്‍ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യരുടെ സ്വകാര്യത സംരകഷിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഈ പോരാട്ടത്തിന് സ്നോഡന്‍ കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്‍ഷങ്ങളായി സ്നോഡന്‍ മോസ്‌കോയില്‍ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്.

സ്വകാര്യത എന്നു പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും പൗരന്റെ മൗലികാവകാശമാണ്. ചില കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പോലും പറയണമെന്നില്ല. ശരിക്കുള്ള ആത്മകഥ ആരും എഴുതുന്നില്ലെന്നും ശരിക്കുള്ള ആത്മകഥ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളില്‍ നടക്കുന്ന വിചാരങ്ങളാണെന്നും ഈ വിചാരങ്ങളില്‍ മിക്കവയും ഒരിക്കലും എഴുതപ്പെടാറില്ലെന്നും മാര്‍ക്ക് ട്വെയിന്‍ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. ഈ സ്വകാര്യതയാണ് സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്തുള്ളത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മള്‍ നമ്മുടെ ആരോഗ്യസംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനു നല്‍കുന്നത്. അത് ഒരു സ്വകാര്യക്കമ്പനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കൈകകാര്യം ചെയ്യാനാവുമെന്ന് വന്നാല്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വാസത്തകര്‍ച്ച നിസ്സാരമല്ല.

സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ ഒരു പി ആര്‍ കമ്പനിയാണെന്നാണറിയുന്നത്. പല വന്‍കിട കമ്പനികളും ഇവരുടെ കക്ഷികളാണ്. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടിയാല്‍ പല നിലയ്ക്കും അവര്‍ക്കത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. വിവരം എന്നു പറയുന്നത് പുതിയ കാലത്തെ പെട്രോളാണ് എന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക എന്ന കമ്പനി ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ നിന്നു കിട്ടിയ വിവരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കളിച്ച കളി വന്‍വിവാദമായിരുന്നു. അടുത്ത കൊല്ലം കേരളത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ഡേറ്റ പൂര്‍ണമായും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കുമെന്ന് ഐ.ടി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം കൂടുതല്‍ വെളിച്ചമൊന്നും നല്‍കുന്നില്ല.

വിവാദമുണ്ടായതോടെ വിവരങ്ങള്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സൈറ്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ സ്പ്രിംഗ്ളറിന്റെ സൈറ്റിലേക്കു തന്നെയാണ് പോവുകയെന്നാണ് ഐ ടി വിദഗ്ദര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂലക്കല്ല് സുതാര്യതയാണ്. ആധാറുള്‍പ്പെടെ മനുഷ്യരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഭരണകൂടം ശേഖരിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടിയാണ് സിപിഎം. ഈ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമുയരുമ്പോള്‍ ഒരിക്കലും തല മണ്ണില്‍ പൂഴ്ത്തരുത്. അങ്ങിനെ പൂഴത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെയര്‍ത്ഥം അനന്തപുരിയില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തില്‍ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞുനാറുന്നുണ്ടെന്നു തന്നെയാണ്. ഏത് അണുബാധയക്കും സൂര്യപ്രകാശം പോലൊരു മറുമരുന്നില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പ്രകാശം എന്നാല്‍ സുതാര്യതയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്രിംഗ്ളറുമായുള്ള കരാര്‍ കേരള ജനതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ള നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ മാത്രമാണ് പ്രതിവിധി.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: പണ്ടൊരിക്കല്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്രു ഡെല്‍ഹിയില്‍ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രമുഖ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. '' Are you leftists or Rightists ? ''(നിങ്ങള്‍ ഇടതന്മാരാണോ വലതന്മാരാണോ? )

പാലക്കാട്ടുകാരന്‍ ഒരു മേനോന്‍ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു : '' Sir, We are typists. '' ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇങ്ങനെയാണ്. അവരല്ല, ജനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളാണ് ജനാധിപത്യത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.