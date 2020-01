സാഹിത്യ നിരൂപകന്‍ എം. കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടില്‍വെച്ച് നേര്‍ക്കു നേര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ പറഞ്ഞത്. മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ കവിയുടെ രചന മോശമാണെന്ന് കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രിയ കോളമായിരുന്ന സാഹിത്യവാരഫലത്തില്‍ എഴുതി. ലേഖനം അച്ചടിച്ചുവന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വൈകീട്ട് കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ വീടിന് പുറത്ത് നാലഞ്ച് തടിയന്മാര്‍ നില്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ അവരെ ഒന്നു നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കോളിങ് ബെല്‍ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. മുന്നില്‍ ആ ഘടാഗടിയന്മാര്‍. ആരോടും അതീവ വിനയത്തോടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ സംസാരിക്കാറുള്ളു.

''എന്താണാവോ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം?'' കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു.

മറുപടി പരുക്കനായിരുന്നു: ''നീയാണോടാ കൃഷ്ണന്‍നായര്‍?''

''അതേ'' എന്ന് കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ പറഞ്ഞതും തടിയന്മാരിലൊരാള്‍ മുന്നോട്ടുവന്നു.

''നീയെന്തിനാണ് *** എതിരെ എഴുതിയത്?'' നിന്നെ അടിക്കാന്‍ അവരുടെ ***(പേര് എഴുതാത്തത് കവി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവര്‍ ഈ സംഭവം നിഷേധിച്ചാല്‍ മറുപടി പറയാന്‍ കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ ജീവനോടെയില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്.) ഞങ്ങള്‍ക്ക് കരാര്‍ തന്നിട്ടുണ്ട്.''

അപ്പോള്‍ കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ''എന്റെ ആയുധം പേനയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് പേനകൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ എഴുതാം. എന്നെ വിമര്‍ശിക്കാം. പകരം തല്ലാനാണ് ഭാവമെങ്കില്‍ ഇവിടത്തെ ഐജി എന്റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാന്‍ വിളിച്ചാല്‍ പോലീസുകാര്‍ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിക്കും.''

ഐജി, പോലീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോള്‍ തല്ലുകാര്‍ പേടിച്ചു. ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരാളെയാണ് തല്ലേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ക്വൊട്ടേഷന്‍ ഏല്‍ക്കില്ലായിരുന്നെന്നും മാപ്പാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവര്‍ തിരിച്ചുപോയി.

ഇതിപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡെല്‍ഹിയില്‍ ജെ.എന്‍.യു. സര്‍വ്വകലാശാലയിലുണ്ടായ പേടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. വൈകീട്ട് നാലരയോടെ വലിയൊരാള്‍ക്കൂട്ടം ജെ.എന്‍.യുവിലെത്തുന്നു. സമരങ്ങള്‍ക്ക് നേൃത്വം നല്‍കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു. അക്രമം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച അദ്ധ്യാപകരെയും ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു. പുറത്ത് പോലീസുണ്ട്. അവര്‍ ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു.

മറ്റൊരാള്‍ക്കൂട്ടം കാമ്പസിന് പുറത്തു തമ്പടിച്ച് ആക്രമികള്‍ക്ക് പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്നു. കാമ്പസില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്കോ ഉള്ളിലേക്കോ ഒരാളെയും കടക്കാന്‍ ഇവര്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാവായ ഒരു പ്രൊഫസര്‍ പ്രാദേശിക ബി.ജെ.പി. നേതാവിന്റെയടുത്ത് ചെന്ന് പല വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മതിലിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തുകടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേതാവിന്റെ കൂട്ടാളികളോട് അവരെ തള്ളി ഉള്ളിലേക്കിടാന്‍ പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് ടെലിഗ്രാഫ് പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഈ സമയം തെരുവുവിളക്കുകള്‍ അണഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ജെ.എന്‍.യു. വിദ്യാര്‍ത്ഥിയൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിന്റെ തലതല്ലിപ്പൊളിച്ചു. മുഖമാസകലം രക്തത്തില്‍ക്കുളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഐഷിയുടെ ചിത്രം മനസ്സ് തകര്‍ക്കും. സുചരിത സെന്‍, അമിത് പരമേശ്വരന്‍ എന്നിവരടക്കമുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും നിരവധി വിദ്യാര്‍തഥികള്‍ക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അക്രമികള്‍ അഴിഞ്ഞാടുമ്പോള്‍ ജെ.എന്‍.യു. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ എം. ജഗദീഷ്‌കുമാര്‍ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലൊന്നില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും ചോര വീഴുമ്പോള്‍ ഭരണകൂടം വേറെയെങ്ങോട്ടോ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡെല്‍ഹിയില്‍ പോലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് പോലീസിന് മേല്‍ അധികാരമൊന്നുമില്ല. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ ജോലി അക്രമം കഴിയുമ്പോള്‍ അന്വേഷണം നടത്തുക മാത്രമല്ലെന്നും അക്രമം തടയാന്‍ കൃത്യമായി ഇടപെടുക കൂടിയാണെന്നുമുള്ള കാര്യം അമിത്ഷായെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത്യന്തം ഖേദകരമാണ്.

കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ തന്നെ അടിക്കാന്‍ വന്ന അക്രമികളില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് പോലീസിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പോലീസ് നീതിയുടെ കൂടെയുണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ അന്നങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ ദിനങ്ങളില്‍ അങ്ങിനെയൊരാത്മവിശ്വാസം നമുക്കെത്ര പേര്‍ക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവും?

ആശയങ്ങളെ നേരിടേണ്ടത് ആശയങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണെന്നത് ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക മര്യാദയാണ്. ജനാധിപത്യം ശല്യമായി കാണുന്നവര്‍ക്ക് ആശയസമരങ്ങള്‍ അന്യമാണ്. അവരുടെ ഭാഷ അടിച്ചമര്‍ത്തലിന്റേതും ഇല്ലാതാക്കലിന്‍േറതുമാണ്. സംവാദങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും അവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഏകപക്ഷീയമായ ആത്മഗതങ്ങളിലാണ് അവര്‍ അഭിരമിക്കുക. റേഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇവരെപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് ഏറെ പഥ്യം. തിരിച്ചുപറയാന്‍ ആരുമില്ലെന്നുറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷമേ ഇവര്‍ സംസാരിക്കുകയുള്ളു. ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുകയാണ് സംവാദത്തേക്കാള്‍ എളുപ്പമെന്ന് ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ജെ.എന്‍.യു .ഒരു തുരുത്തല്ല. ഈ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലയാണത്. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ കണ്ണുകള്‍ അവിടേക്കെത്താന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ മതി. അവിടെ ഇതാണ് നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ അലിഗഡിലും ഇന്ത്യയിലെ ഇതര വിദൂര കാമ്പസുകളിലും പോലീസ് നടത്തുന്ന തേര്‍വാഴ്ചകള്‍ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

ഈ അന്തരീക്ഷം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല. സാമൂഹിക വിരുദ്ധര്‍ അഴിഞ്ഞാടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അവര്‍ക്കുണ്ട്. ഡെല്‍ഹിയില്‍ പോലീസ് വിചാരിച്ചാല്‍, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മനസ്സിരുത്തിയാല്‍ ഒരക്രമിയും നിരത്തിലിറങ്ങില്ല. 1984-ല്‍ സിഖുകാര്‍ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പോലീസും പട്ടാളവും ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടോ നോക്കിയിരുന്നു. 2002-ല്‍ ഗുജറാത്തില്‍ നിരപരാധികള്‍ കശാപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ഭരണകൂടം നോക്കുകുത്തിയായിരുന്നു.

ഭീതിയാണ് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖമുദ്ര. സദാ ഭീതിയില്‍ ജിവിക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണിത്. ഈ ഭീതി കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. സകല മേഖലകളിലും പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അതിന്റെ വീഴ്ചകള്‍ മറയ്ക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. നോട്ടു നിരോധനത്തില്‍ , 370-ാം വകുപ്പിന്റെ റദ്ദാക്കലില്‍, ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിലൊക്കെ ഈ ഭീതിയുണ്ട്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയും ഈ ഭീതിയുടെ നിര്‍മ്മിതികളാണ്. ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചാല്‍ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നും പേടിയില്‍ ജിവിക്കുന്നവര്‍ സ്വന്തം കര്യം മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളുവെന്നുമുള്ള ചിന്താധാര ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്. നാസി ജര്‍മ്മനിയിലും ഫാസിസ്റ്റ് ഇറ്റലിയിലും ഈ ചിന്താധാര നിര്‍ദ്ദയം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോടതികള്‍ അടക്കമുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാരങ്ങളത്രയും ചൊല്‍പ്പടിക്ക് നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചിന്താധാര ആധിപത്യത്തിന് മുതിരുന്നത്.

പേടിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിപ്പിച്ചത്. ആ പേടിക്ക് പക്ഷേ, ഭൂരിപകഷം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു വ്യക്തിപരമായ അജണ്ടയായിരുന്നു. അതിന് കൃത്യമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടിയന്തരവാസ്ഥയ്ക്ക് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായില്ല. മതേതരത്വവും ബഹുസ്വരതയും തകര്‍ക്കാന്‍ ആ കാലത്തും ഇന്ദിര ശ്രമിച്ചില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലച്ചോറുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നിനെ കൂടുതല്‍ ഭയാനകമാക്കുന്നത്. അടിയന്തരവാസ്ഥ പോലെ ആയുസ്സില്ലാത്ത പ്രതിഭാസമല്ലിത്. മജോറിറ്റേറിയനിസം സൃ്ഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഭീകരമായിരിക്കും. സമൂഹത്തെയൊന്നാകെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മുന്നേറുക. വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ അപ്പോള്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടമായി മാറും. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇരയുടെ നിലവിളിയാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടത്. അതൊരു തരം ലഹരിയാണ്. അപകടകരവും മാരകവുമായ ലഹരി.

ഈ ലഹരിക്ക് മറുമരുന്ന് ജനാധിപത്യമാണ്. പേടിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭ്രാന്തിനെ നേരിടാനാവുകയുള്ളു. ഈ ധൈര്യം ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കാണുണ്ടാവുക. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പൊതുവെ ധീരരായിരിക്കും. ത്യാഗവും നിരാസവും അവരുടെ രക്തത്തിലുണ്ട്. സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അവര്‍ കരുതലെടുക്കുക മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാമ്പസുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളാല്‍ ജ്വലിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ജെ.എന്‍.യുവിലെ അതിക്രമം അറിഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ നിരവധി കാമ്പസുകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വമേധയാ സംഘടിച്ചു. നീതിക്കായി അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിഷേധവും പേടിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനാവുമോ എന്നാണ് ഭരണകൂടം നോക്കുന്നത്.

അടിയന്തരാവസ്ഥ പരാജയപ്പെടുന്നതില്‍ ജയപ്രകാശ് നാരായന്റെ പങ്ക് നിര്‍ണ്ണായകമായിരുന്നു. ഒരു ജനതയുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിനും അതിനായി പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്നതിനും ജെ.പിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ജെ.പിയെ തേടുന്നുണ്ട്. കാലം പക്ഷേ, ഒരേപോലെ ആവര്‍ത്തിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ജെ.പിക്ക് പകരം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ പല ജെ.പിമാര്‍ ഉദയം ചെയ്തേക്കാം. ഇന്ത്യന്‍ കാമ്പസുകളില്‍ നിന്നുയരുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദം നിലയ്ക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയുടെയും ബാദ്ധ്യതയും ചുമതലയുമാണ്.

