1984 ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് അന്നത്തെ മദ്ധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി അര്‍ജുന്‍ സിങ്ങിന് ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ വന്നു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം അറുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ഒരു അമേരിക്കന്‍ പൗരന് വേണ്ടി ഭോപ്പാല്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഒരു വിമാനം തയ്യാറായി. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സയ്യിദ് ഹഫിസ് അലിക്ക് കിട്ടിയ നിര്‍ദ്ദേശം ഒരു വി.ഐ.പി. യാത്രക്കാരന്‍ ഉടനെ എത്തുമെന്നായിരുന്നു. ഭോപ്പാല്‍ സിറ്റി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വരാജ് പുരിയാണ് വി.ഐ.പിയുമായി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. വി.ഐ.പിയെ ഡല്‍ഹി വിമാനത്തവാളത്തില്‍ ഇറക്കിയ ശേഷമാണ് വാറന്‍ ആന്‍ഡേഴ്സന്‍ ആയിരുന്നു ആ യാത്രക്കാരനെന്ന് താന്‍ അറിഞ്ഞതെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ അലി പിന്നീട് പറഞ്ഞു.

ഭോപ്പാല്‍ ഗ്യാസ് ദുരന്തമുണ്ടായത് 1984 ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് പുലര്‍ച്ചെയാണ്. 3,828 പേര്‍ അന്നേ ദിവസം മരിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലായി ഈ ദുരന്തത്തിനിരയായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 15,000 വരും. പതിനായിരങ്ങള്‍ തീരാവേദനയുടെ തീരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. ഈ വലിയ പാതകത്തില്‍ മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാളായിരുന്നു ഗ്യാസ് ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായ യൂണിയന്‍ കാര്‍ബൈഡ് കമ്പനിയുടെ ആഗോള ചെയര്‍മാന്‍ വാറന്‍ ആന്‍ഡേഴ്സന്‍.

ദുരന്തമുണ്ടായി നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ആന്‍ഡേഴ്സന്‍ ഭോപ്പാലിലെത്തിയത്. തന്നെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്താവളത്തിലെത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ആന്‍ഡേഴ്സന്‍ വിമാനത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ചോദിച്ചത്. ആന്‍ഡേഴ്സന്റെ ഈ ധിക്കാരം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നാണ് അര്‍ജുന്‍ സിങ് പറഞ്ഞത്. ആന്‍ഡേഴ്സനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം താന്‍ നേരിട്ടാണ് എടുത്തതെന്നും അര്‍ജുന്‍ സിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

പക്ഷേ, അറസ്റ്റ് നടന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സിങ്ങിന് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് വിളി വന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വിളിയായിരുന്നു അതെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ആരോപണം. പക്ഷേ, അര്‍ജുന്‍ സിങ് ഒരിക്കല്‍ പോലും ആ വിളിയുടെ ഉടമയെ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആര്‍.ഡി. പ്രധാന്‍ ആണ് ചീഫ്സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരസിംഹ റാവുവാണ് പ്രധാനെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചതെന്നുമാണ് അര്‍ജുന്‍ സിങ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, സിങ്ങിന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ ഒരു പക്ഷേ, അടിയുറച്ച മറ്റൊരു നെഹ്രു കുടുംബ ഭക്തനായ ദിഗ്വിജയ്സിങിനു മാത്രമേ കഴിയൂ.

ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തം നടക്കുമ്പോള്‍ താന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നുവെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായതെന്നും പ്രധാന്‍ പറഞ്ഞതോടെ ദുരൂഹതയുടെ നിഴല്‍ വീണ്ടും അര്‍ജുന്‍ സിങ്ങിന് മേലായി. നരസിംഹ റാവുവുമായി അര്‍ജുന്‍ സിങ്ങിന് ഒരിക്കലും നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജീവിന്റെ സമ്മതം തേടാതെ അര്‍ജുന്‍ സിങ് ആന്‍ഡേഴ്സനെ വിട്ടയക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പിന്നീട് കേന്ദ്ര വിദേശ മന്ത്രിയായ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് സുഷമാ സ്വരാജ് ആരോപിച്ചത്. 2011-ല്‍ മരിക്കുന്നതുവരെ ഈ രഹസ്യം അര്‍ജുന്‍ സിങ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അമേരിക്കയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ ഒന്നിച്ച് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ കീഴ്പ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നതില്‍ മാത്രം സംശയമില്ല.

അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ ആന്‍ഡേഴ്സന്‍ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നില്ല. 2014-ല്‍ 93-ാമത്തെ വയസ്സില്‍ മരിക്കുന്നതവരെ ആന്‍ഡേഴ്സനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല. ജനാധിപത്യത്തിനു മേല്‍ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുകയെന്നതിന് വാറന്‍ ആന്‍ഡേഴ്സനെപ്പോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുണ്ടാവില്ല. ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിലുണ്ട്. രാത്രിക്ക് രാത്രി ഈയാംപാറ്റകളെപ്പോലെ മരിച്ചുവീണ പാവം മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കള്‍ ഇപ്പോഴും ശാന്തി കിട്ടാതെ ഭോപ്പാലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ അലയുന്നുണ്ടാവണം.

ഇന്നലെ വിശാഖപട്ടണത്തുണ്ടായ വാതകച്ചോര്‍ച്ചയില്‍ 11 പേര്‍ മരിച്ച വാര്‍ത്തയാണ് ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വിശ്വോത്തര ഫോട്ടോഗ്രഫര്‍ രഘു റായിയുടെ ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും മനസ്സില്‍ നിന്നു മാഞ്ഞിട്ടില്ല. തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണുകളുമായി ലോകത്തെ നോക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുകുട്ടിയുടെ ചിത്രം. ആരോ ഒരാള്‍ മണ്ണിട്ടു മൂടുകയാണ്, മുഖം മാത്രമേ ഇനി മണ്ണില്‍ പുതയുവാനുള്ളു. ആ നിമിഷമാണ് രഘുറായിയുടെ ക്യാമറ മിഴി തുറന്നത്. എന്തൊരു ചിത്രമാണത്! ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തത്തിന്റെ ആകുലതയത്രയും ഒരു മാന്ത്രികനെപ്പോലെ രഘുറായി ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയായിരുന്നു.

വിശാഖപട്ടണത്തുനിന്നു മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വരുന്നുണ്ട്. രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളില്‍ പൊടുന്നനെ കാറ്റിലൂടെ വന്ന മരണദൂതനു മുന്നില്‍ പിടഞ്ഞുവീണവര്‍. ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ എല്‍.ജി. പോളിമേഴ്സാണ് ഇവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍. യൂണിയന്‍ കാര്‍ബൈഡിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ ഭരണകൂടത്തിനും ഈ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല.

ഭോപ്പാലില്‍ സകല സുരക്ഷാനിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് യൂണിയന്‍ കാര്‍ബൈഡ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പിന്നീട് അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. മീതൈല്‍ ഐസൊസൈനൈറ്റ് എന്ന വിഷവാതകം സംഭരിച്ചുനിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്ന സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളില്‍ വന്‍വീഴ്ചയാണ് കമ്പനി വരുത്തിയത്. ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായാല്‍ അതിനെ നേരിടേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്ന അറിവോ പരിശീലനമോ സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരായിരുന്നു ചോര്‍ച്ചയുടെ സമയത്ത് കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഫാക്ടറിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ എങ്ങിനെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നോ അടിയന്തരഘട്ടത്തില്‍ എന്തു ചികിത്സയാണ് നല്‍കേണ്ടതെന്നോ ആര്‍ക്കുമൊരു പിടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്ത വന്‍കിട കമ്പനിക്കും ഭരണകൂടത്തിനും ആയിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യരുടെ ജീവന്‍ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല.

വിശാഖപട്ടണത്ത് ഭോപ്പാല്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. നാടും മനുഷ്യരും കമ്പനിയും മാറുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഭോപ്പാലിലെ അതേ കുറ്റകരമായ സമീപനമാണ് ഇവിടെയും കമ്പനിയുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. വിശാഖപട്ടണത്ത് ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരമൊരു ഫാക്ടറി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ എടുക്കേണ്ട ഒരു മുന്‍കരുതലും എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഫാക്ടറിയില്‍നിന്നു ചോര്‍ന്ന വിഷവാതകം നിര്‍വ്വീര്യമാക്കാനുള്ള രാസവസ്തുക്കള്‍ ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് എത്തിക്കേണ്ടി വന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടാണ് ഈ രാസവസ്തുക്കള്‍ ലോക്ക്ഡൗണിനിടയില്‍ വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ ഈ സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ പെട്ടവയാണ്. പക്ഷേ, ഫാക്ടറികള്‍ ഇവയൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതില്‍ നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടുപോവുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ അടച്ചിടുമ്പോഴും ഇത്തരം ഫാക്ടറികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും പരിപാലനത്തിലും ഒരു വീഴ്ചയുമണ്ടാവാന്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം വീഴ്ചകള്‍ ഒരു ആണവ റിയാക്ടറിലാണുണ്ടാവുന്നതെങ്കില്‍ (ദൈവമേ! അങ്ങിനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ!) എന്തിയിരിക്കും അതിന്റെ ആഘാതമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരാധികാരികള്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ?

1984-ല്‍ ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് അന്ന് കോളജേില്‍ പഠിക്കുകയായിരുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. യൂണിയന്‍ കാര്‍ബൈഡ് ഉത്പന്നമായ എവറെഡി ബാറ്ററി വാങ്ങില്ല എന്ന തീരുമാനം. കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം യൂണിയന്‍ കാര്‍ബൈഡില്‍നിന്ന് മാറിമറിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വീട്ടില്‍ ഒരു ബാറ്ററി വേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ വാങ്ങുന്നത് എവറെഡി ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താറുണ്ട്. ആ ബാറ്ററിയുടെ ചുവപ്പില്‍ ഭോപ്പാലിലെ മനുഷ്യരക്തമുണ്ടെന്ന ഓര്‍മ്മ മനസ്സില്‍ ഇപ്പോഴുമുള്ളതുകൊണ്ടാണിത്. നീതി ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുമ്പോള്‍ സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നത് ഇങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും മാത്രമാണ്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ആരോഗ്യസേതു സംഭരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വവുമില്ലെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ്. മുന്‍ താത്വികാചാര്യന്‍ കെ.എന്‍. ഗോവിന്ദാചാര്യ. നെല്ലേതാണ് പതിരേതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഗോവിന്ദാചാര്യ അറിയാതിരിക്കില്ല. പണ്ട് ബി.ജെ.പി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് വാജ്പേയി പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖകവചം(മാസ്‌ക്) മാത്രമാണെന്നും അദ്വാനിയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ നേതാവെന്നും വെച്ചുകാച്ചിയത്.

