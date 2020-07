വിഖ്യാത മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്‍ എറിക് ഹൊബ്സ്ബാമിന്റെ ഒരു വാക്യം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും സി.പി.എമ്മിന്റെയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ്. 2010-ല്‍ ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് റിവ്യൂവിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യദശകങ്ങളില്‍തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചില സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എറിക് എടുത്തുപറഞ്ഞത് ബംഗാളില്‍ സി.പി.എമ്മിനുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന തകര്‍ച്ചയാണ്. 2011-ല്‍ ബുദ്ധദേബ് സര്‍ക്കാരിനെ മമത ബാനര്‍ജി വീഴ്ത്തും മുമ്പുള്ള അഭിമുഖമായിരുന്നു ഇത്. തനിക്ക് സി.പി.എമ്മില്‍നിന്നു കിട്ടുന്ന വിവരം ബംഗാളില്‍ പാര്‍ട്ടി തകരുകയാണെന്നും ഇത്തരമൊരു തകര്‍ച്ച താന്‍ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് എറിക് പറഞ്ഞത്. ഒരു കൊല്ലത്തിനപ്പുറം ബുദ്ധദേബ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോല്‍ക്കുകയും സി.പി.എം. അധികാരത്തില്‍നിന്ന് തെറിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ ലോകമാകെതന്നെ അത് ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്.

1977 മുതല്‍ 2000 വരെ ജ്യോതിബസുവായിരുന്നു ബംഗാളില്‍ സി.പി.എം. മുഖ്യമന്ത്രി. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ബസു സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ബുദ്ധദേബ് ആ കസേരയിലേക്കെത്തി. 2011-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് 34 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം സി.പി.എം. ബംഗാളില്‍ അധികാരത്തിന് പുറത്തായത്. ഇതു പക്ഷേ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ തകര്‍ച്ചയല്ല. മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ടു നിന്ന ഭരണത്തുടര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ ഈ തകര്‍ച്ച തടയുന്നതിന് സി.പി.എം. നേതൃത്വത്തിന് കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇന്നിപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അടങ്ങുന്ന പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം സ്വയം ചോദിക്കുക തന്നെ വേണം. കാരണം നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ സി.പി.എം. നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി 2011-ലെ ബംഗാള്‍ പ്രതിസന്ധിയെപ്പോലെ രൂക്ഷവും ആഴമാര്‍ന്നതുമാണ്.

ബുദ്ധദേബിനും പിണറായിക്കുമിടയിലുള്ള കണ്ണികള്‍ പരിശോധിക്കും മുമ്പ് നമുക്ക് 1989-ലെ രാജിവ് ഗാന്ധിയെ ഒന്നോര്‍ത്തെടുക്കാം. 1984-ല്‍ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷവുമായാണ് രാജിവ്ഗാന്ധി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ലോക്സഭയില്‍ 414 സീറ്റുകള്‍ നേടിയ ആ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടനം നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബി.ജെ.പിയുടെയും നിതാന്ത സ്വപ്നമാണ്.

രണ്ടേ രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് 1984-ല്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്. നെഹ്രുവിന് കീഴില്‍പോലും 1952-ല്‍ 364 സീറ്റുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് നേടാനായത്. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് 1984-ല്‍ രാജീവിനെ തുണച്ചതെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. പക്ഷേ, അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സീറ്റുകള്‍ 197-ലേക്കിടിഞ്ഞു. വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയില്‍ നിന്നുള്ള വന്‍ വീഴ്ചയായിരുന്നു അത്. ബോഫോഴ്സ് അഴിമതിയുടെ കരിനിഴലിനു കീഴില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ന്നു തരിപ്പണമായതാണ് ഈ പരാജയത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണം.

വിശ്വസ്തനും വലംകൈയ്യുമായിരുന്ന വി.പി. സിങ് തന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയാവുന്നത് രാജീവിന് കണ്ടുനില്‍ക്കേണ്ടി വന്നു. ബന്ധുവും ഉറ്റ സ്നേഹിതനുമായിരുന്ന അരുണ്‍ നെഹ്രു ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതും രാജീവിന് കാണേണ്ടിവന്നു. സദാ കൂടെയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ അമിതാഭ് ബച്ചനും ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ ഒപ്പമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് രാജീവിനെ ശരിക്കും തകര്‍ത്തു. 2004-ല്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ബോഫോഴ്സ് അഴിമതിക്കുരുക്കില്‍നിന്ന് തന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും രാജീവിനുണ്ടായില്ല.

പറഞ്ഞു വന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രതിച്ഛായ തകരുന്നതിന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ്. ഈ മാസമാദ്യം ഒരു ചാനല്‍ നടത്തിയ സര്‍വ്വെയില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ കേരളത്തില്‍ അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതകളാണ് തെളിഞ്ഞത്. കൊവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ പ്രതിച്ഛായയുടെ തണലില്‍ സി.പി.എമ്മും പിണറായിയും തലയുയര്‍ത്തി നിന്നപ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷം എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ ജൂലായ് അവസാനിക്കാന്‍ ഇനിയും ഒരാഴ്ച ബാക്കി നില്‍ക്കെ പിണറായിയുടെയും സി.പി.എമ്മിന്റെയും പ്രതിച്ഛായ വന്‍ പ്രതിസസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്.

സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തിന്റെ മാത്രം സൃഷ്ടിയല്ല ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് സി.പി.എം. തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇ.എം.എസിനും നായനാര്‍ക്കും വി.എസ്സിനുമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിച്ഛായയായിരുന്നില്ല പിണറായിയുടേത്. പാര്‍ട്ടിയെ മറികടന്ന് കേരള ജനസമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇ.എം.എസ്സിനും നായനാര്‍ക്കും വി.എസ്സിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയുടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിസന്ധിയുടെയോ പുറത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഈ പ്രതിച്ഛായയുടെ അടിത്തറ.

കൊവിഡ് 19-നെ നേരിടുന്നതില്‍ കേരളം പ്രകടിപ്പിച്ച മിടുക്കാണ് പിണറായിക്ക് കരുത്തായത്. ഒരു മഹാമാരിക്ക് മുന്നില്‍ ലോകത്തിന് മൊത്തത്തില്‍ കാലിടറിയപ്പോള്‍ കേരളം കെട്ടിയ പ്രതിരോധക്കോട്ട എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും വിസ്മയമായി. ഈ കോട്ടയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വിള്ളലുകള്‍ വീഴുന്നുണ്ടെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. കൊറോണ പോലൊരു വൈറസിനെ അങ്ങിനെയങ്ങ് പിടിച്ചുകെട്ടാനാവില്ലെന്നും കേരളം ഒരു ദ്വീപല്ലെന്നും ആരോഗ്യപരിപാലന മേഖലയിലെ വിദഗ്ദര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതാണ്.

കോവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലും കൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഈ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം പാളിയെന്നല്ല അതിന്റെയര്‍ത്ഥം. കൊറോണയ്ക്കെതിരെ കേരളം നീങ്ങിയത് ശരിയായ വഴിയിലുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഗുണമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലും കേരളം അനുഭവിക്കുന്നതന്നെ് പറയാന്‍ മടിക്കേണ്ടതില്ല.

സി.പി.എമ്മിന്റെ പ്രതിസന്ധി കൊവിഡ് 19-ന്റെ വ്യാപനമല്ല. പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന് മേല്‍ കേരള ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യതയുടെ തകര്‍ച്ചയാണ് സി.പി.എം. നേരിടുന്ന മുഖ്യ പ്രതിസസന്ധി. ഈ പ്രശ്നം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല. പാര്‍ട്ടിക്കു മേല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉയര്‍ന്നുവന്നതോടെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്.

ഇ.എം.എസിനെയും നായനാരെയും വിഎ.സ്സിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ആളുണ്ടായിരുന്നു. 1998 മുതല്‍ 2015 വരെ സി.പി.എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്‍. ഇത്രയും കാലം തുടര്‍ച്ചയായി മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു നേതാവ് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. 2015-ല്‍ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തില്‍ കോടിയേരിക്ക് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവി കൈമാറിയതിന് ഒരു വര്‍ഷത്തിനപ്പുറത്ത് പിണറായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പാര്‍ട്ടിയിലും ഭരണത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവായി എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമായാണ് പിണറായിയുടെ ക്യാമ്പ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ, ആ നേട്ടത്തില്‍ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ ചതുപ്പും കെണിയുമുണ്ടെന്നത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്നിപ്പോള്‍ പിണറായിയുടെ ഓഫിസ് വിവാദങ്ങളുടെ കരിനിഴലില്‍ നില്‍ക്കെ സി.പി.എം. നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി പിണറായിക്ക് പകരം വെയ്ക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ മറ്റൊരാളില്ലെന്നതാണ്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഒരു തരത്തിലും പിണറായിക്ക് പകരം വെയ്ക്കാവുന്ന നേതാവല്ല. ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കാണെങ്കില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ പല മുഖങ്ങളില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വി.എസ്. മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിണറായിയായിരിക്കും പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെന്ന് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു രണ്ടാം നിര നേതൃത്വമേയില്ല.

ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഗംഭീരമാണ്. പക്ഷേ, അതൊരു മന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ മാത്രമാണ്. ഗൗരിയമ്മയെപ്പോലൊരു നേതാവായി പരിണമിക്കാന്‍ ശൈലജ ഇനിയും കാതങ്ങള്‍ താണ്ടേണ്ടതായുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്നു മാറി നില്‍ക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ ഈ പ്രതിച്ഛായയുടെ ആഴവും പരപ്പും അപ്പോള്‍ നമുക്കറിയാനാവും. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഒരു രണ്ടാം നിര നേതൃത്വത്തെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതിന് സി.പി.എം. വലിയ വിലയാണ് കൊടുക്കാന്‍ പോവുന്നത്.

ജനങ്ങളുമായുള്ള പൊക്കിള്‍ക്കൊടി ബന്ധം തകര്‍ന്നതാണ് ബംഗാളില്‍ സി.പി.എമ്മിന് വിനയായത്. ടാറ്റയുടെ നാനോ കാര്‍ പദ്ധതിക്ക് കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ സിംഗൂരിലും നന്ദിഗ്രാമിലുമുയര്‍ന്ന ജനരോഷം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാന്‍ സി.പി.എമ്മിന് കഴിയാതെ പോയത് ഈ ബന്ധമില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ കൃത്യമായൊരു ആത്മപരിശോധനയുണ്ടായില്ല. പാര്‍ട്ടിക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ലെന്ന വ്യാജ ബോദ്ധ്യത്തില്‍ ഉറച്ചുനിന്ന് മുന്നോട്ടുപോയപ്പോള്‍ 2011-ല്‍ ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ ആ വലിയ തിരിച്ചടി പാര്‍ട്ടിയെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കടപുഴക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വെറും 6.28% വോട്ടാണ് ബംഗാളില്‍ സി.പി.എമ്മിന് നേടാനായത്. ജാവെദ്പൂര്‍ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടിക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി.

ഇതുപോലെ ഭീതിദമാണ് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ, കേരളത്തിലും സി.പി.എം. പ്രതിസന്ധിയുടെ മുനമ്പിലാണെന്നത് പകല്‍പോലെ വ്യക്തമാണ്. 2011-ല്‍ ബുദ്ധദേബ് കളം വിട്ടപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ സൂര്യകാന്ത് മിശ്രയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പാര്‍ട്ടിക്ക് സുവ്യക്തവും സുഭദ്രവുമായ നേതൃത്വം നല്‍കാനായില്ല. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെപ്പോലെ സി.പി.എം. പോളിറ്റ്ബ്യൂറൊ അംഗമാണ് സൂര്യകാന്തെന്നതും കാണാതിരിക്കാനാവില്ല.

വരാപ്പുഴയിലെ പോലിസ് കസ്റ്റഡി മരണവും വാളയാറിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മരണവും അലന്‍ - താഹ വിവാദവും സി.പി.എമ്മിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ, പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന അതിശക്തനായ നേതാവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പാര്‍ട്ടിക്ക് ആലോചിക്കാന്‍ പോലുമാകുമായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ സ്പ്രിങ്ക്ളര്‍ വിവാദമുണ്ടായപ്പോഴെങ്കിലും അപായസൂചനയുടെ അലാറം മുഴങ്ങുന്നത് പാര്‍ട്ടി കേള്‍ക്കണമായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കും ജനങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലുണ്ടാവുന്ന വിശ്വാസത്തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്തുകൊണ്ട് പാര്‍ട്ടിക്കില്ലാതെ പോയി എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്.

ചിലപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് ഈ സൂചനങ്ങള്‍ നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 2010-ലെ ആ അഭിമുഖത്തില്‍ എറിക് ഹോബ്സ്ബാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതീവ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ബംഗാളില്‍ സി.പി.എം. തകരുകയാണെന്നും അടുത്ത കൊല്ലം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആ തകര്‍ച്ചയുടെ അനുരണനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നും തന്നോട് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സി.പി.എം. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ടാണെന്നാണ് എറിക് അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്.

ബംഗാളിലെ തകര്‍ച്ച പാര്‍ട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ടിരുന്നുവെന്നര്‍ത്ഥം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ തകര്‍ച്ച തടയാനാവാവതെ പോയി എന്നത് ഒരു നിഗൂഢതയാണ്. ചിലപ്പോള്‍ 2011-ലെ ബംഗാള്‍ പാര്‍ട്ടി ഘടകത്തിന് മേല്‍ പാര്‍ട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പിടിയൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല. കാരാട്ടിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ബംഗാള്‍ ഘടകം അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.

സമാനമായൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണോ കേരളത്തില്‍ ഇന്നിപ്പോഴുള്ളതെന്ന് സംശയിച്ചാല്‍ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. സി.പി.ഐ.(എം) എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഒഫ് ഇന്ത്യ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ആണെന്നും കേരള എന്നല്ലെന്നും സഖാവ് യെച്ചൂരി പറയുന്നത് ബധിരകര്‍ണ്ണങ്ങളിലായിരിക്കാം വീഴുന്നത്. യു.എ.പി.എ. പോലുള്ള കിരാതനിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നൂറുവട്ടം ആലോചിച്ചിരിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടും പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്തുപോലെ വേരു പിടിക്കാതെ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും.

കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഇടതുമുന്നണിയും യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കേരളത്തില്‍ 2011-ലെ ബംഗാള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കില്‍ തൊലിക്കുപുറത്തുള്ള ഈ ചികിത്സ മതിയാവില്ല. ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാന്‍ സി.പി.എം. തയ്യാറാവണം. പാര്‍ട്ടിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുകള്‍ വീഴുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം കണ്ടെത്തണം.

പണവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും അധികാരത്തിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകളുമല്ല, ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള പൊക്കിള്‍ക്കൊടി ബന്ധമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിയുടെ അടിത്തറയെന്ന പരമമായ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക് സി.പി.എം. തിരിച്ചുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനസംഘം സ്ഥാപകനായ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജി സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വളര്‍ച്ചയിലേക്കാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ ബംഗാളില്‍ ബി.ജെ.പി. എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നതും സി.പി.എം. വിസ്മരിക്കരുത്. ബംഗാളിനും ത്രിപുരയ്ക്കും ശേഷം കേരളവും കൈ വിട്ടുപോവുന്നത് സി.പി.എമ്മിന് താങ്ങാന്‍ പറ്റിയെന്നു വരില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ 150 രാജ്യങ്ങളെ സഹായിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. നാല് മണിക്കൂര്‍ മാത്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സഹായിച്ച പോലെയായിരുന്നോ ഈ സഹായമെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കരുത്.

