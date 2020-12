മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിക്ക് ചിരിക്കാം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലത്തില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ചിരിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പിണറായി വിജയനാണ്. അപ്പോള്‍ ജോസ് കെ. മാണിയോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. പിതാവ് കെ.എം. മാണി 54 വര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ച പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഇപ്പോള്‍ ആരുടെ കൈവശമാണെന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലത്തെ ചൊല്ലി അങ്ങിനെയങ്ങ് ചിരിക്കാന്‍ ജോസിന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ശരിക്കൊന്ന് ചിരിക്കാന്‍ ജോസിന് അടുത്ത നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വരെ കാത്തിരുന്നേ മതിയാവൂ.

പിണറായിയുടെ കാര്യം അതല്ല. പാര്‍ട്ടികളായ പാര്‍ട്ടികളും മാദ്ധ്യമങ്ങളായ മാദ്ധ്യമങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെ അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രഹരമേറ്റിരുന്നെങ്കില്‍ പിണറായിയുടെ നേതൃശേഷി സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. നിരവധി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചുവെന്ന മഹിമ പിണറായിയെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്തു.

പിണറായിക്കുള്ളത് പിണറായിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോള്‍തന്നെ സി.പി.എമ്മിനുള്ളത് സി.പി.എമ്മിനും കൊടുക്കണം. സി.പി.എം. ചെയ്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ എടുത്തു പറയണം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയില്‍നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തിയതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. പോലിസ് നിയമ ഭേദഗതിയില്‍നിന്ന് പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെ പിന്നോട്ടു വലിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം.

ഈ രണ്ട് നീക്കങ്ങളും സി.പി.എമ്മിനുള്ളിലുണ്ടാക്കിയ ഉണര്‍വ്വ് ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. പ്രതികരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് സി.പി.എമ്മെന്നും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു കണ്ടാല്‍ ഏത് വമ്പനായാലും പാര്‍ട്ടിയോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ സംജാതമായത്. സൂചി കൊണ്ടെടുക്കേണ്ടത് സൂചി കൊണ്ടുതന്നെ എടുത്താലുള്ള ഗുണം ഇതാണ്.

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രസതന്ത്രം ഒന്നുവേറെ തന്നെയാണ്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലോ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ തകര്‍പ്പന്‍ നേതൃനിരയുള്ളതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. മോദിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് വെറുതെയിരിക്കുകയല്ല ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ ബി.ജെ.പി. ചെയ്തത്. എന്തിന് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് യു.ഡി.എഫിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒന്നന്വേഷിച്ചാല്‍ കാര്യം പിടികിട്ടും.

പള്ളി പ്രശ്നത്തില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സുകാരും യാക്കോബായക്കാരും തമ്മിലുള്ള അടിയാണ് മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂറില്‍ പൊതുവെ യു.ഡി.എഫിന് വിനയായതെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. അടിത്തട്ടിലുള്ള സംഘടന സംവിധാനവും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിര്‍ണ്ണായകം.

ഇക്കാര്യം പിണറായി വിജയനോ സി.പി.എമ്മിനോ ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് പിണറായി സ്വസ്ഥമായി തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നത്. ബൂത്ത് തലത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സി.പി.എമ്മിനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നിപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിക്കുമില്ല. ആളിനാളെ ഇറക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മിന് പുറത്തുനിന്നാരെയും കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല. ഇതിന്റെ കൂടെ പണവും ആവശ്യത്തിനുള്ളപ്പോള്‍ ലോക്കല്‍ ബോഡി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സി.പി.എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാനക്കാര്യമേയല്ല.

അടിത്തട്ടില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നടപടികള്‍ ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതും കാണാതിരിക്കേണ്ടതില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ നവീകരണവും സര്‍ക്കാര്‍ ആസ്പത്രികളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും ചെറിയ സംഗതിയല്ല. ആളുകള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ യഥാസമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നതും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ വിതരണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നതും തീര്‍ച്ചയായും ഇടതുമുന്നണിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19-നുള്ള ചികിത്സ ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നതും എടുത്തുപറയാതെ വയ്യ.

കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ സി.പി.എം. കാണിച്ച ബുദ്ധി കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ടുതന്നെ പഠിക്കണം. കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിയെന്ന് വിളിക്കാനാവുമോയെന്നറിയില്ല. സംഘടന സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ടെങ്ങോ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോയ സരസ്വതി നദിയാണ്. അതിന്റെ ചില ചാലുകള്‍ എവിടെയൊക്കെയൊ എന്തിനെയൊക്കെയോ നനയ്ക്കുന്നുണ്ടന്നല്ലാതെ പാര്‍ട്ടിയെ പാര്‍ട്ടിയാക്കുന്ന ഊര്‍ജ്ജ പ്രവാഹം കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇപ്പോള്‍ സ്വപ്നം കാണാനേ പറ്റൂ.

ബൂത്ത് തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ഒന്നു കൂടിയിരുന്നിട്ടോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചിട്ടോ കാലമെത്രയായിട്ടുണ്ടാവാമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇക്കുറിയാണെങ്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള ഫണ്ട് താരതമ്യേന ശുഷ്‌കമായിരുന്നെന്നാണറിയുന്നത്. അഞ്ചും പത്തും പിരിച്ച് പാര്‍ട്ടിയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഈ സംഘടന സംവിധാനം വെച്ച് ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയത് വാസ്തവത്തില്‍ വലിയ നേട്ടമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ കാണേണ്ടത്. ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമറിയാവുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെയാവണം ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളിയും കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനും യു.ഡി.എഫിനും കിട്ടിയ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം മുഖ്യമായും രണ്ടു കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടായിരുന്നു. രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ രംഗപ്രവേശമായിരുന്നു ഒരു കാരണം. മോദിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ എന്ന അവസ്ഥയില്‍ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ സി.പി.എമ്മിനെ വിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം.

ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി.ജെ.പിയെ എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഉത്തരം ഇടതു മുന്നണി എന്നായി മാറിയതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. തലസ്ഥാന നഗരം തൂത്തുവാരാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത ബി.ജെ.പിക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചൂലന്വേഷിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായത് കളമറിഞ്ഞു കളിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജ്ഞാനം കാരണമാണ്.

കേരളത്തില്‍ അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്ന് നന്നായറിയാമായിരുന്ന ഒരാള്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ആയിരുന്നിരിക്കണം. ഹൈദരാബാദില്‍ കാണിച്ച ഉത്സാഹം കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഷായ്ക്കില്ലാതെ പോവുന്നത് വെറുതെയല്ല. നിലവിലുള്ള നേതാക്കളെവെച്ച് കേരളത്തില്‍ കളിക്കാവുന്ന കളിയുടെ വ്യാപ്തി ഷായ്ക്ക് ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തേങ്ങയെത്ര അരച്ചാലും താളുവെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന കറിക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ! വെറുതെയല്ലല്ലോ, രാജ്നാഥ് സിങ്ങിനെപ്പോലൊരാളെ മറികടന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പദം ഷാ കൈയ്യാളുന്നതും.

കോണ്‍ഗ്രസ് പക്ഷേ, ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. നിലവിലുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുന്നതെങ്കില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസിന് എളുപ്പമാവില്ല. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അവിടെ സംഘടന സംവിധാനം കൊണ്ടു മാത്രം വിജയിക്കാനാവില്ലെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എപ്പോള്‍ കൈവിട്ട് പോയെന്നു മാത്രം ചോദിച്ചാല്‍ മതി.

ഈ പ്രതിസന്ധി മുന്‍കൂട്ടി കാണേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാള്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു. കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവുമധികം നിര്‍ണ്ണായകമാവുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളിലൊരാള്‍ ചെന്നിത്തലയാണ്. പക്ഷേ, സി.പി.എമ്മിനെപ്പോലൊരു പാര്‍ട്ടിയോട് മുട്ടി നിന്ന് കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ ചെന്നിത്തലയ്ക്കാവുമോയെന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

ഇനിയിപ്പോള്‍ നാലഞ്ചു മാസമേയുള്ളു നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ സംഘടനയുടെ കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ആകപ്പാടെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രൈക്കാണ്. ഈ മിന്നല്‍ പ്രഹരം നടക്കണമെങ്കില്‍ ഹൈക്കമാന്റ് തന്നെ വിചാരിക്കണം. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനു പകരം പുതിയൊരു കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ആദ്യ നടപടി. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയാന്‍ വാ തുറക്കുമെന്നല്ലാതെ ക്രിയാത്മകമായി ഒരു സംഭാവനയും കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയില്‍ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

കെ. മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ കോണ്‍ഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര്‍ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മുരളീധരന്‍ കൊള്ളാവുന്ന നേതാവാണെന്നതില്‍ ആര്‍ക്കും സംശയമുണ്ടാവില്ല. പണ്ട് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റായി പ്രാപ്തി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. പക്ഷേ, ചുരുങ്ങിയൊരു കാലയളവില്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഉണര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ മുരളിക്കാവുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.

നമ്മുടെ ആസ്ഥാന സാഹിത്യ നിരൂപകര്‍ പറയാറുള്ള സംഗതിയില്ലേ. നവീന ഭാവുകത്വം. അതാണിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു വേണ്ടത്. പാര്‍ട്ടിയെ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ പറ്റുന്ന, ഒരു ഫ്രെഷ്നസ് കൊണ്ടു വരാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാള്‍. അങ്ങിനെയൊരാളിപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസിലുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ശശി തരൂരാണ്.

തരൂരിനെ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റാക്കുകയും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ചുമതലയേല്‍പിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു കളി കളിക്കാനാവും. തരൂരിനോട് കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടാവില്ല. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലും തരൂരിനെ പ്രചാരണത്തിന് ഇറക്കിയില്ലെന്നതും കാണാതിരിക്കേണ്ടതില്ല.

പക്ഷേ, കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച് ഒരോളമുണ്ടാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലിപ്പോള്‍ ഒരാളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തരൂരാണ്. തരൂരിനോട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തരൂര്‍ അവരിലുണ്ടാക്കുന്ന അരക്ഷിതബോധമാണ്. ഈ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവാണ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി. തരൂരെന്നല്ല സാക്ഷാല്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയായാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അപകര്‍ഷത ബോധവും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കുണ്ടാവില്ല.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും തരൂരും ചേര്‍ന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുന്നതെങ്കില്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന ചലനം ഒന്നുവേറെ തന്നെയാവും. ജാതി മത ഭേദമന്യെ, പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കതീതമായി കേരളത്തില്‍ ജനങ്ങളെ ഇളക്കിമറിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവിനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനാവശ്യം. അവിടെയാണ് തരൂരിന്റെ പ്രസക്തി.

ഇതിന് പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ഉണരണം. അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് മറഞ്ഞതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദര്‍ സിങ്ങായാലും രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലൊത്തായാലും പട്ടേലിന് ഒരു പോലെയായിരുന്നു. ഇലയെ ഇലകൊണ്ടെടുക്കാനും മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കാനും പട്ടേലു കഴിഞ്ഞിട്ടേ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

പട്ടേല്‍ പോയതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റിന് മീതെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ കാര്‍മേഘങ്ങള്‍ വട്ടമിട്ടു നില്‍ക്കുകയാണ്. തരൂരിനോട് ഹൈക്കമാന്റിന് പണ്ടേ കമ്പമില്ല. പക്ഷേ, കമ്പവും വിധേയതവും നോക്കി നില്‍ക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത്. ഒരു സന്നിഗ്ദ്ധ ഘട്ടത്തില്‍ തരൂരിനെപ്പോലുള്ളവരെ ഇറക്കി കളം പിടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പട്ടേലിന് നന്നായറിയാമായിരുന്നു. പട്ടേലില്ലാത്ത കാലത്ത് ആന്റണിയും വേണുഗോപാലുമൊക്കെയാവും തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് കേരളത്തില്‍ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവര്‍ രണ്ടു പേരും തരൂര്‍ - ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ദ്വയത്തിന്റെ പ്രസക്തി തിരിച്ചറിയണം.

ചെന്നിത്തല അപ്പോഴെന്തു ചെയ്യും എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ്. ചെന്നിത്തല തീര്‍ച്ചയായും വരുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ തന്നെയുണ്ടാവണം. ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി നിര്‍ത്തുകയല്ല, കൂടെ നിര്‍ത്തുകയാണ് തരൂരും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും ചെയ്യേണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ചെന്നിത്തലയെ പരിഗണിക്കുകയും വേണം. മുഖ്യമന്ത്രിയാവാന്‍ ചെന്നിത്തല അയോഗ്യനാണെന്ന് ഒരാള്‍ക്കും പറയാനാവില്ല.

പക്ഷേ, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് വേറൊരു കളിയാണ്. ആദ്യം കളി ജയിക്കട്ടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയാരാവണമെന്നത് അതു കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ്. എം.എം. ഹസ്സനെപ്പോലുള്ളവരെ അടക്കി നിര്‍ത്തുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി, വെല്‍ഫയര്‍ പാര്‍ട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേലിയിലിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകാന്‍ ഹസ്സനെപ്പോലുള്ളവര്‍ക്കുള്ള കഴിവ് ഒന്നുവേറെ തന്നെയാണ്. ഇക്കൂട്ടരെ തളയ്ക്കേണ്ടതുപോലെ തളച്ചില്ലെങ്കില്‍ കരയാന്‍ മാത്രമായിരിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ യോഗം.

ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. കാലവും ചരിത്രവും ഒരാള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തു നില്‍ക്കാറില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റിനോട് കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ടത് എ.കെ. ആന്റണിയാണ്. അതിനുള്ള ത്രാണിയും തന്റേടവും ആന്റണി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ആന്റണിയോട് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: കര്‍ഷകസമരം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എഴുത്തുകാരന്‍ ജി.എന്‍. ഡെവി. ഒരിഞ്ചു ഭൂമി പോലും വിട്ടു നല്‍കില്ലെന്ന് വാശിപിടിച്ച കുരുകുലത്തിന്റെ കാരണവരുടെ വെളുത്തു നീണ്ട താടിയെക്കുറിച്ച് വ്യാസന്‍ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും!

Content Highlights: What Congress should do in the next election | Vazhipokkan