ഓരോ സമൃദ്ധിക്കു പിന്നിലും ഒരു കുറ്റകൃത്യമുണ്ട് എന്നെഴുതിയത് ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനായ ബല്‍സാക്ക് ആണ്. വലിയ ധനസമ്പാദ്യങ്ങള്‍ യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും ഒരു ക്രിമിനല്‍ മനസ്സിന്റെ ഇടപെടല്‍ അതിനു പിന്നില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ബല്‍സാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കലാപങ്ങളും ഇതു പോലെയാണ്. ശൂന്യതയില്‍നിന്ന് ഒരു കലാപവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല.

ഷേക്സ്പിയറെക്കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ചാല്‍ ഈ ഭ്രാന്തിനു പിന്നില്‍ ഒരു രീതിയുണ്ട്. 1984-ലെ ഡെല്‍ഹി കലാപവും 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപവും ദാ ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ നടക്കുന്ന ഡെല്‍ഹി കലാപവും ഭ്രാന്താണ്. പക്ഷേ, ഈ ഭ്രാന്തിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്, പദ്ധതിയുണ്ട്, ആത്യന്തികമായി ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. ഭരണകൂടം അറിയാതെ, അല്ലെങ്കില്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൗനാനുവാദമില്ലാതെ ഒരു കലാപവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന നിരീക്ഷണത്തില്‍ തീര്‍ച്ചയായും കാമ്പുണ്ട്.

1991-ല്‍ തമിഴകത്തെ കരുണാനിധി സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ അന്നു കേന്ദ്രത്തില്‍ ഭരണം കൈയ്യാളിയിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തു. കരുണാനിധി സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടാല്‍ തമിഴകം കത്തുമെന്നായിരുന്നു ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അന്ന് ചന്ദ്രശേഖര്‍ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍ സ്വാമി നേരെ ചെന്നൈയിലെത്തി ചിഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി.ജി.പിയെയും കണ്ടു.

എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടസംഭവം ഉണ്ടായാല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം രണ്ടു പേര്‍ക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. കരുണാനിധി സര്‍ക്കാരിനെ കേന്ദ്രം പിരിച്ചുവിട്ടു. തമിഴകത്ത് ഒരു കലാപവുമുണ്ടായില്ല. 2001-ല്‍ ജയലളിത സര്‍ക്കാര്‍ കരുണാനിധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും തമിഴകം കത്തിയില്ല. കാരണം കലാപമുണ്ടാവരുതെന്നു ഭരണകൂടം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഡെല്‍ഹിയിലെ കലാപം നമ്മളെ 36 വര്‍ഷം പിന്നിലേക്ക് ഒരിക്കല്‍ കൂടി കൊണ്ടുപോവുന്നുണ്ട്. 1984 ഒക്ടോബര്‍ 31-നാണു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്നു മൂന്നു നാള്‍ ഡെല്‍ഹിയില്‍ കൂട്ടക്കുരുതിയായിരുന്നു. ഡെല്‍ഹിയിലെ തെരുവുകളില്‍ സിഖ് വംശജര്‍ നി്ഷ്ഠൂരമായി വേട്ടയാടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന പി.വി. നരസിംഹ റാവു മൗനിയായിരുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 31-ന് രാവിലെ ഒമ്പതേ കാലോടെയാണ് ഇന്ദിരയ്ക്കു വെടിയേറ്റത്. അന്നു വൈകീട്ട് ഏഴു മണിയോടെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇതിനിടയിലുള്ള സമയമത്രയും നരസിംഹ റാവുവായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനെന്ന നിലയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നത്. കലാപം നേരിടാന്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ത്ഥന റാവു ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഐ.കെ. ഗുജ്റാള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

1984 നവംബര്‍ ഒന്നിന് മുന്‍ എയര്‍ മാര്‍ഷല്‍ അര്‍ജന്‍ സിങ്, ബംഗ്ളാദേശ് യുദ്ധനായകന്‍ ലഫ്റ്റ്നന്റ് ജനറല്‍ ജഗ്ജിത്സിങ് അറോറ എന്നിവരടക്കം അഞ്ചു പ്രമുഖ സിഖ് വംശജര്‍ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി സെയില്‍ സിങ്ങിനെ കാണാന്‍ പോയതിനെക്കുറിച്ചു പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അജാസ് അഷ്റഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി തീന്‍മൂര്‍ത്തി ഭവനില്‍ അമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിന് അടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് സെയില്‍സിങ് തന്റെ സെക്രട്ടറിയോട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റാവുവിനെ വിളിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു.

റാവു മീറ്റിങ്ങിലാണെന്ന മറുപടിയാണു രാഷ്ട്രപതിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നീട് അറോറയും ഗുജ്റാളും നേരെ റാവുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി. ഡെല്‍ഹിയിലെ കൂട്ടക്കുരുതി തടയാന്‍ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് റാവു പറഞ്ഞത് അന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ പട്ടാളം ഇറങ്ങുമെന്നാണ്. 30 മണിക്കൂര്‍ വൈകിയാണു പട്ടാളത്തെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറോറ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ റാവു അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നു.

ഡെല്‍ഹി കലാപത്തിന്റെ കുറ്റം രാജീവ് ഗാന്ധിയില്‍ ചാര്‍ത്താനാണ് റാവുവിന്റെ അനുയായികള്‍ ശ്രമിച്ചത്. വന്‍മരങ്ങള്‍ വീഴുമ്പോള്‍ ഭൂമി കുലുങ്ങുമെന്ന പരാമര്‍ശം നടത്തിയ രാജിവിന് ഈ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവുകയില്ല. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് കൂട്ടക്കരുതിയുടെ കറയില്‍നിന്ന് റാവുവിനും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്ന് റാവുവിന്റെ ജീവചരിത്രകാരന്‍ വിനയ് സിതാപതി എഴതുന്നുണ്ട്. ''റാവുവിനു രാജീവിന്റെ പിണിയാളുകളെ ധിക്കരിക്കാമായിരുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 31-നു തന്നെ ഡെല്‍ഹിയില്‍ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കാമായിരുന്നു. അതോടെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചിലപ്പോള്‍ റാവുവിന്റെ ഭാവി അവസാനിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ, നിരപരാധികളുടെ ചോരയ്ക്ക് റാവു ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല.''

ഭൗതികനേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി റാവു ആത്മാവു വിറ്റുവെന്നാണ് ഇതെക്കുറിച്ചു പിന്നീടു നിരീക്ഷണമുണ്ടായത്. 1991-ല്‍ റാവുവിന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടി. പക്ഷേ, 1984-ലെയും 1992-ലെയും വീഴ്ചകള്‍ക്കു ചരിത്രം റാവുവിന് ഒരിക്കലും മാപ്പു നല്‍കാന്‍ പോവുന്നില്ല.

1984-ലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദമായി എഴുതാന്‍ കാരണം ഇപ്പോള്‍ ഡെല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന കലാപം തന്നെയാണ്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പ് ഡെല്‍ഹിയിലുള്ള സമയത്താണു കലാപം മൂര്‍ച്ഛിക്കുന്നത്. ലോകമാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ ഡെല്‍ഹിയെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമയത്ത്. എന്നിട്ടും കലാപം ആളിപ്പടര്‍ന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കീഴിലാണ് ഡെല്‍ഹി പോലീസ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഓണം കേറാമൂലയിലല്ല കലാപമുണ്ടായത്. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ മൂക്കിനു കീഴിലാണു നിരപരാധികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതും. പട്ടാളത്തെ ഇറക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇറക്കാതെ ഭരണകൂടം ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിനു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തീര്‍ച്ചയായും രാഷ്ട്രത്തോട് ഉത്തരം പറയണം.

ഡെല്‍ഹി കത്തുമ്പോള്‍ വീണ വായിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന ആക്ഷേപവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും മുഖാമുഖം നില്‍ക്കേണ്ടി വരും. 62 എം.എല്‍.എമാരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാളും ചരിത്രത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലുണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ തെരുവില്‍ കൊലചെയ്പ്പെട്ടപ്പോള്‍, തെരുവുകളില്‍ മനുഷ്യരക്തം ഒഴുകിയപ്പോള്‍, വീടുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തീവെയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എന്താണു നേടിയതെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരംകൂടിയാണ് ഡെല്‍ഹി. 73 കൊല്ലം മുമ്പ് ബംഗാളിലെ നൗഖലിയില്‍ വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‍ അതിനെ നേരിട്ട ചരിത്രം നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. മോഹന്‍ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന ആ മനുഷ്യന്‍ ഗുജറാത്തുകാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ മനുഷ്യന്‍ ആഗോള പൗരനായിരുന്നു. വര്‍ഗ്ഗീയതയല്ല സ്‌നേഹവും സഹാനുഭൂതിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. ഈ ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളില്‍ നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ ഓര്‍ക്കാതെ വയ്യ.

Content Highlights: We must remember Mahatma Gandhi in the background of Delhi riots