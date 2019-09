വകതിരിവ് അഥവാ കോമണ്‍സെന്‍സ് കാശു കൊടുത്തു വാങ്ങാന്‍ കിട്ടുന്ന സംഗതിയല്ല. മിടുമിടുക്കന്മാരായ അല്ലെങ്കില്‍ മിടുമിടുക്കികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കും ജഡ്ജിമാര്‍ക്കുമൊന്നും ഒരു ക്ഷാമവുമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ, വകതിരിവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രം അത്രകണ്ട് സമൃദ്ധമാണെന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ല.

മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ ഒരു സിനിമയില്‍ ശങ്കരാടിയുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് - 'സകലകലാ വല്ലഭന്‍. വകതിരിവ് പക്ഷേ, വട്ടപ്പൂജ്യം. ''

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മിര്‍സാപുരില്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടപ്പോള്‍ ശങ്കരാടിയുടെ ഡയലോഗ് ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാനായില്ല. മിര്‍സാപുരിലെ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം ഉപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മ ലോകത്തെ അറിയിച്ച പവന്‍ ജെയ്സ്വാള്‍ എന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകനോട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ ചോദിച്ചതിതാണ്.

'' നിങ്ങള്‍ പത്രത്തിന് വേണ്ടി ജോലിചെയ്യുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടറല്ലേ ? അപ്പോള്‍ പിന്നെ നിങ്ങള്‍ എന്തിനാണ് സ്‌കൂളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തിയത് ? പത്രത്തില്‍ കൊടുക്കാനാണെങ്കില്‍ ഫോട്ടോ മാത്രം എടുത്താല്‍ പോരേ? ''

ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു പകരം വീഡിയോ എടുത്തത് സംഗതി ഗൂഡാലോചനയാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമാനം. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉണക്ക ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം ഉപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന തോന്നിവാസമല്ല അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് പ്രശ്നം. ഭരണകൂടത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഡാലോചനക്കുറ്റമാണ് പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ പവന്‍ നേരിടുന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്ലാത്ത അച്ചടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ ഇക്കാലത്ത് അപൂര്‍വ്വമായിരിക്കും. പ്രിന്റ്, ടിവി , ഡിജിറ്റല്‍ എന്നിങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സമന്വയമാണ് പുതിയ കാലത്തെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനം.

പവന്‍ എടുത്ത വീഡിയോ മിര്‍സാപുരിലെ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തിന്റെയും അതിക്രമത്തിന്റെയും നേര്‍സാക്ഷ്യമാണ്. പാവം കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തില്‍ പോലും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരെ സമൂഹമദ്ധ്യത്തില്‍ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഈ വീഡിയോ ഏത് തലത്തിലും ശക്തമായ പത്രവ്രപവര്‍ത്തനമാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വളച്ചുകെട്ടുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങള്‍ നേരെ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ് പവന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുക എന്നത് ക്രിമനല്‍ കുറ്റമാണ്. പാവപ്പെട്ട സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഈ അതിക്രമത്തിന്റെ ഇരകളെന്നത് കുറ്റത്തിന്റെ കാഠിന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കുറ്റവാളികളല്ല കുറ്റകൃത്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പത്രപ്രവര്‍ത്തകനാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍.

ഇതൊരു വല്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കടയ്ക്കല്‍ കത്തിവെയ്ക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതികള്‍ക്കെതിരെയാണ് പൗരസമൂഹം കോടതികളിലേക്കെത്തുന്നത്. പക്ഷേ, മിര്‍സാപുരിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യം നീതിക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നവരെ ഒരു തരത്തിലും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെയല്ലേ ഈ മിര്‍സാപുര്‍ എന്ന് ലേശം വകതിരിവുള്ള ആരും ചോദിച്ചുപോവും. ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന നോവല്‍ എന്തിനാണ് വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി ചോദിച്ചിട്ട് അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല.

ബംഗാള്‍ ക്ഷാമം പോലുള്ള മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത തിന്മകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷവും മാദ്ധ്യമങ്ങളുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് അമര്‍ത്യാ സെന്നാണ്. സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരിപോഷണത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് അടുത്തിടെയാണ് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. റഫേല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടണ രേഖകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചിഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് അദ്ധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം സംശയാതീതമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കീഴ്ക്കോടതികള്‍ പലപ്പോഴും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകള്‍ മറന്നുപോവുന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത് : പ്രമുഖ ചരിത്രകാരി റൊമീള ഥാപ്പര്‍ അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കണമെന്ന് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു സര്‍വ്വകലാശാല. എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ബിരുദമെടുക്കാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് എങ്ങിനെയാണ് പ്രൊഫസര്‍ എമറിറ്റസ് പദവി നല്‍കാനാവുക എന്നായിരിക്കും സര്‍വ്വകാലാശാല അധികൃതര്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്.

content highlights: Vazhipokkan analysis on Case Against Journalist for giving news of Roti With Salt, Reaction of Court