ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രം എന്നാണ് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ, വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ(ഇന്ത്യന്‍ സമയം) വാഷിങ്ടണിലെ കാപ്പിറ്റോളില്‍ നടന്ന കലാപത്തിനു മുന്നില്‍ ഈ വിശേഷണം ദുര്‍ബ്ബലവും പരിഹാസ്യവുമായി. അധികാരം നിലനിര്‍ത്താന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് നടത്തുന്ന അവസാനവട്ട നീക്കം എന്നാണ് ദ ഗാര്‍ഡിയന്‍ ദിനപത്രത്തിന്റെ കോളമിസ്റ്റ് റെബേക്ക സൊള്‍നിറ്റ് ഈ ലഹളയെ വിലയിരുത്തിയത്. ''ഇതൊരു അട്ടിമറി ശ്രമമാണ്, ഇതിനെ അങ്ങിനെ തന്നെ വിളിക്കണം.'' റെബേക്ക പറയുന്നു. ഈ കലാപം ജനാധിപത്യ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ ചില പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

കലാപം നേരിടുന്നതില്‍ അമേരിക്കയിലെ നിയമ സംരക്ഷണ സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ടു പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതില്‍ മുഖ്യം. വളരെക്കുറച്ചു പോലീസുകാര്‍ മാത്രമാണു കലാപം നടക്കുമ്പോള്‍ ക്യാപിറ്റോളിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. കലാപകാരികള്‍ ഇടിച്ചുകയറിയതോടെ ഈ പോലീസുകാര്‍ നിസ്സഹായരായി. കലാപത്തോടു പ്രതികരിക്കാന്‍ മറ്റ് ഫെഡറല്‍ ലോ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജന്‍സികള്‍ വൈകുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനു രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടാവാമന്നൊണു മുന്‍ എഫ്.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഡേവിഡ് ഗോമസ് വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേര്‍ണലിനോടു പറഞ്ഞത്. നിയമവാഴ്ച്ച ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഫെഡറല്‍ ലോ ഏജന്‍സികള്‍ ഒന്നുകില്‍ കണ്ണടച്ചു. അല്ലെങ്കില്‍, ഇത്തരം കലാപങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനുള്ള പരിചയക്കുറവ് അവരെ പൊടുന്നനെ കര്‍മ്മനിരതരാകുന്നതില്‍നിന്നു തടഞ്ഞു.

ഒരു രഹസ്യവും രഹസ്യമല്ലെന്നാണു ഈ ഡിജിറ്റല്‍ കാലത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. അമേരിക്ക പോലെ പൗരസമൂഹം സദാസമയം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്തരമൊരു കലാപം മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ നിയമസംവിധാനത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അസ്വാഭാവികതയുണ്ട്. ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യപ്പോലിസ് സംവിധാനത്തിന് എന്താണു പറ്റിയത്?

ബിന്‍ ലാദനെ അബൊട്ടബാദില്‍ കണ്ടെത്തി ഇല്ലാതാക്കാനായ ഒരു രഹസ്യനിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിനു സ്വന്തം തിരുമുറ്റത്തു നടന്ന ഒരു അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചു സൂചനകള്‍ കിട്ടാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം കലാപത്തിനു നേര്‍ക്കു കണ്ണടയ്ക്കുകയായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. അധികാരത്തിന്റെ ലഹരി ഒരിക്കല്‍ നുണഞ്ഞാല്‍ അതു വിട്ടുകൊടുക്കുക പ്രയാസകരമാണ്. ഏതു വിധേനയും അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുക എന്നതാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യം. അതിന് എന്തും ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറാവും എന്നതിനു ചരിത്രത്തില്‍ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്.

1975 ജൂണ്‍ 12-ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ജഗന്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍ സിന്‍ഹ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം റദ്ദാക്കിയ ഈ വിധിയെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ദിര സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിച്ചത്. അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുക എന്ന ഏക അജണ്ടയായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു പിന്നില്‍. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നീക്കത്തിന് മുന്നില്‍ സുപ്രീം കോടതി നിസ്സഹായമായതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ജനത ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു.

വാഷിംഗ്ടണില്‍ നടന്ന കലാപം പക്ഷേ, വിജയിച്ചില്ല. ബൈഡന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ കലാപത്തിനു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് അത്യധികം ഗൗരവപൂര്‍ണ്ണമായ സംഗതിയാണ്.

ഒരു കലാപവും ശൂന്യതയില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാവാറില്ല. 1984-ലെ സിഖ് കലാപമായാലും 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപമായാലും 2020-ലെ ഡല്‍ഹി കലാപമായാലും ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇവയെല്ലാം അരങ്ങേറിയതെന്നു ചരിത്രമാണ്. 1992-ല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അയോദ്ധ്യയില്‍ ബാബ്റി പള്ളി പൊളിക്കപ്പെട്ടതും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയോടയായിരുന്നുവെന്നതു നിഷേധിക്കാനാവില്ല.

അമേരിക്കയിലെ ക്യാപിറ്റോളില്‍ കലാപകാരികള്‍ ഇടിച്ചുകയറുന്ന ചിത്രം 1992-ലെ അയോദ്ധ്യയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ജനതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതു പറയുന്നത് ഓര്‍മ്മകള്‍ മരിക്കുന്നില്ലെന്നു തന്നെയാണ്. ഭരണകൂടം കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കലാപങ്ങളത്രയും സാദ്ധ്യമാവുന്നത്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉന്നതമൂല്യങ്ങള്‍ ട്രംപില്‍നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര്‍ വിഡ്ഢികളായിരിക്കും. എന്നാലും ഈ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു അതിക്രമത്തിന് ട്രംപ് ഒരുമ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നാണംകെട്ട്, പരിഹാസ്യനായി ഇറങ്ങിപ്പോവേണ്ട ഗതികേട് ട്രംപിന് ഒഴിവാക്കാമയിരുന്നു.

കലാപങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ഇന്ത്യയില്‍ പൊതുവെ കുറവാണ്. ഗുജറാത്തിലായാലും ഡല്‍ഹിയിലായാലും, എന്തിന് കേരളത്തിലെ മാറാടില്‍ പോലും കലാപങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെ തലച്ചോറുകള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്ക വ്യത്യസ്തമാവുമെന്നാണു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിരാകരണത്തിനാണ് ക്യാപിറ്റോളില്‍ അക്രമികള്‍ ശ്രമിച്ചത്. അതില്‍ വംശീയതയുടെയും വെറുപ്പിന്റെയും കനലുകളുണ്ട്. അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട്. ഈ കലാപത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവര്‍ നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തപ്പെടുമെന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ജനാധിപത്യലോകം അര്‍ഹിക്കുന്ന നീതിയാണത്. അതു തന്നെയാവണം ബൈഡന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ അജണ്ട.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: അമേരിക്കയില്‍ ജനാധിപത്യം ധ്വംസിക്കപ്പെടരുതെന്നും അധികാരക്കൈമാറ്റം സമാധാനപരമായി നടക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ഇവിടെ കര്‍ണ്ണാടകത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലുമൊക്കെ എത്ര സമാധാനപരമായാണ് അധികാരമാറ്റം നടന്നതെന്നാലോചിക്കുമ്പോള്‍ ദാ ദേഹമാസകലം കുളിരു കോരുന്നു!

