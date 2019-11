ശാന്തവും സ്വസ്ഥവുമായ ജിവിതമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാത്രി സ്വസ്ഥമായ് ഉറങ്ങാനാവില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും ഫലമുണ്ടാവില്ല. രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച ഉള്ളപ്പോഴാണ് സമാധാനപൂര്‍ണമായ ജീവിതം സാദ്ധ്യമാവുക. അരിയും ഉപ്പും തീപ്പെട്ടിയും വാങ്ങുമ്പോള്‍ വരെ നികുതി കൊടുക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമപാലകര്‍ നീതിക്കുവേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച ദേശീയ തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍നിന്ന് ഉയരുമ്പോള്‍ പൗരസമൂഹം പരിഭ്രാന്തിയില്‍ ആഴുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

അഭിഭാഷകരും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഡെല്‍ഹിയില്‍ പോലീസുകാരുടെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്. 11 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട സമരം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് തീര്‍ന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ പോലീസുകാര്‍ ഒരു പകല്‍ മുഴുവന്‍ തെരുവിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായതിനെ ചെറുതായി കണ്ടാല്‍ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭീകരമായിരിക്കും.

അച്ചടക്കമില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പോലീസ് പോലീസല്ല. ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ വാഹനത്തില്‍ പോലീസ് വാഹനം തട്ടിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയങ്ങോട്ട് അടിയോടടിയായിരുന്നു. നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാവേണ്ട അഭിഭാഷകരും നിയമത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരായ പോലീസും തമ്മിലുള്ള തെരുവുയുദ്ധം. ഡെല്‍ഹി പോലീസ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലാണ്.

സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിനേക്കാള്‍ വലിയ ഉരുക്ക് മനുഷ്യന്‍ എന്ന് അനുയായികള്‍ വാഴ്ത്തുന്ന അമിത് ഷായാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. ഡെല്‍ഹിയിലെ തെരുവില്‍ ഒരു പകല്‍ മുഴുവന്‍ നിയമവാഴ്ച കാറ്റില്‍ പറന്നിട്ടും കണ്ടിട്ടും അമിത് ഷാ ഒരക്ഷരം പോലും വാ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല എന്ന ആക്ഷേപം പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോള്‍ ശക്തമായി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

കലാപങ്ങള്‍ ശൂന്യതയില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അരാജകത്വം മുളയിലെ നുള്ളിയില്ലെങ്കില്‍ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയണം. 2016-ല്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍നിന്നു കനയ്യകുമാര്‍ അടക്കമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കോടതി പരിസരത്ത് അഭിഭാഷകര്‍ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തപ്പോള്‍ നോക്കി നിന്നത് ഡെല്‍ഹിയിലെ പോലീസുകാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കൂടെ വന്ന അദ്ധ്യാപകരെയും അഭിഭാഷകര്‍ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചപ്പോള്‍ ഈ നിയമലംഘനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണ് ഡെല്‍ഹി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഭാരത്മാതാ കീ ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും മര്‍ദ്ദിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ അതേ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തോടെ അഭിഭാഷകര്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതെിരെ തിരിയുമ്പോള്‍ പോലീസുകാരില്‍ ബോധോദയത്തിന്റെ ഉറവ പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവണം.

പോലീസുകാരുടെ സമരം 11 മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ടുനിന്നുവെന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തിളക്കമേറ്റുന്നില്ല. ''ആരാണ് ഞങ്ങളെ കേള്‍ക്കുക? ആരോടാണ് ഞങ്ങള്‍ പറയുക?'' എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാര്‍ഡ് കൈയ്യില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് പിതാവായ പോലീസുകാരന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രം മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ കണ്ടു. പാക്കിസ്താനെതിരെയുള്ള മിന്നല്‍ പ്രഹരങ്ങള്‍ ആധാരമാക്കി എടുത്ത ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയില്‍ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങിനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ഉഷാര്‍ എന്ന് മറുപടി പറയുന്ന രംഗമുണ്ട്. ഈ ഡയലോഗ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇടയ്ക്കിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണയോഗങ്ങളില്‍ തട്ടിവിടാറുണ്ട്.

''എങ്ങിനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍?'' എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ജനക്കൂട്ടം ''ഉഷാര്‍'' എന്നാര്‍ത്തു വിളിക്കും. ഇന്നലെ ഡെല്‍ഹിയില്‍ പ്രകഷോഭത്തിനിറങ്ങിയ പോലീസുകാര്‍ ഇതേ സംഭാഷണം എഴുതിയ പ്ലക്കാര്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങിനെയുണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് പോലീസുകാര്‍ നല്‍കിയ മറുപടി ''വളരെ മോശം'' എന്നായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

കാര്യങ്ങള്‍ മോശമാവുകയാണ്. പശുക്കളെ കടത്തുന്നുവെന്ന പേരില്‍ മനുഷ്യരെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെ അതിന്റെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ തേടിവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നത്. അസഹിഷ്ണുതയുടെയും അതിക്രമത്തിന്റെയും രാഷ്്രടീയമല്ല സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടി. ഈ മറുപടി നല്‍കാന്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോവും. ഡെല്‍ഹിയിലെ പോലീസ് സമരം വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കണ്ണുള്ളവര്‍ കാണട്ടെ, ചെവിയുള്ളവര്‍ കേള്‍ക്കട്ടെ.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ഡെല്‍ഹിയിലെ മലിനികരണം നേരിടാന്‍ ജനം കാരറ്റ് ധാരാളമായാി കഴിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി. നാടന്‍ പശുവിന്റെ പാലില്‍ സ്വര്‍ണ്ണമുണ്ടെന്ന് ബി.ജെ.പി. ബംഗാള്‍ ഘടകം അദ്ധ്യക്ഷന്‍. മാമന് ചേര്‍ന്ന മരുമക്കള്‍ തന്നെ!

