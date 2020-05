1977 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇന്ദിര ഗാന്ധി ഒരു യാത്ര നടത്തി. ബിഹാറിലെ ബെല്‍ച്ചിയിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര ഇന്ദിരയുടെ പില്‍ക്കാല രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുകയും നിര്‍വ്വചിക്കുകയും ചെയ്ത സുപ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം സാദ്ധ്യതകളുടെ കലയെന്നതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചകളുടെയും കലയാണ്. ചില കാഴ്ചകള്‍, ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍ ജനതയുടെ മനസ്സില്‍ കല്ലില്‍ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പോലെ പതിയും. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഭാവനയും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബിംബങ്ങള്‍.

11 ദളിതര്‍ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ബെല്‍ച്ചിയിലേക്ക് ഇന്ദിര എത്തിയത് അതിസാഹസികമായാണ്. തീവണ്ടിയിലും ജീപ്പിലും ട്രാക്റ്ററിലും ഒടുവില്‍ ആനപ്പുറത്തുമായുള്ള യാത്ര. കൊടുംമഴയില്‍ മണ്‍വഴികള്‍ ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞതാണ് ആനയുടെ സഹായം തേടാന്‍ ഇന്ദിരയുടെ കൂടെയുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അറുപതുകാരിയായ ഇന്ദിരയ്ക്ക് ആനപ്പുറത്ത് കയറാനവുമോ എന്ന് സംശയം കൂറിയവരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ ആനയുടെ പുറത്തിരുന്നു.

ബെല്‍ച്ചിയിലെ ദളിത് കുടിലുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ദിരയുടെ യാത്ര ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. നാലു മാസം മുമ്പ് നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഇന്ദിര അധികാരത്തിനു പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടത്. റായ്ബറേലിയില്‍ രാജ്നാരായണനോടുള്ള തോല്‍വി ഇന്ദിര ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതിയ ആ തകര്‍ച്ചയില്‍നിന്നാണ് ഇന്ദിര തിരിച്ചു വന്നത്. അതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ബെല്‍ച്ചി.

ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നേതാക്കളെയും പാര്‍ട്ടികളെയും നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ തുണച്ചത് ഈ പൊക്കിള്‍ക്കൊടി ബന്ധമാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയില്‍ ഇന്ദിരയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ നിര്‍ണ്ണായകബന്ധമായിരുന്നു. ബെല്‍ച്ചിയില്‍ ഇന്ദിര തിരിച്ചുപിടിച്ചത് ഇതാണ്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഇന്ദിരയുടെ യാത്ര മുന്നോട്ടു മാത്രമായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെ സുഖ്ദേവ് വിഹാറില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കാണുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇന്ദിരയെയും ബെല്‍ച്ചിയെയും ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത്.

കൊവിഡ് 19 നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അമ്പതു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ മനസ്സിനെ നീറ്റുന്ന ചിത്രം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ യാതനയാണ്. മാര്‍ച്ച് 29-ന് നടത്തിയ മന്‍ കീ ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ക്ക് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം മാപ്പില്‍ ഒതുങ്ങില്ല എന്നായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള ചിന്ത. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ധന മന്ത്രിയും ചേര്‍ന്നവതരിപ്പിച്ച 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജില്‍ ഈ പാവങ്ങള്‍ എവിടെയാണുള്ളത്?

അടിയന്തര ധനസഹായവും യാത്രാസജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ടത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയത് 7,000 രൂപയങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറണമെന്നാണ് വിവരമുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെല്ലാവരും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ വഴിക്കുള്ള ഒരു നടപടിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല.

ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു 20 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ പാക്കേജിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ അവതരണത്തിനിടയില്‍ നിര്‍മ്മലയെ ക്ഷുഭിതയാക്കിയത് രാഹുലിന്റെ സന്ദര്‍ശനമാണ്. ഇത്തരം നാടകങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇനിയും അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടേ എന്നാണ് നിര്‍മ്മല ചോദിച്ചത്.

പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങള്‍ക്ക് പണം നേരിട്ട് കൈമാറാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള നിര്‍മ്മലയുടെ മറുപടിയും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ''അങ്ങിനെ പല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്.'' എന്തൊരു നിസ്സംഗമായ സമീപനമാണിത് എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവുന്നില്ല. നേരിട്ട് പണം കൈമാറണമെന്നത് വെറുമൊരു നിര്‍ദ്ദേശമായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ അടിയന്തരമായി നിറവേറ്റേണ്ട ഒരു കടമയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രതിപക്ഷവും ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രിക്ക് അത് കേവലമൊരു നിര്‍ദ്ദേശം മാത്രമാവുന്നു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കണ്ടത് നാടകമാണെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍മ്മല സ്വയം തരംതാഴുകയാണ്. മനസ്സില്‍ കരുണയുടെ ഒരു തരിയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനാവില്ല. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ തീവണ്ടി യാത്രക്കൂലിയുടെ 85 ശതമാനവും റെയില്‍വെ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാദം ആവര്‍ത്തിക്കാനും ഞായറാഴ്ച നിര്‍മ്മല മറന്നില്ല.

ഈ കണക്ക് നമുക്കൊന്നു പരിശോധിക്കാം. ആലുവയില്‍നിന്നു പറ്റ്ന വരെയുള്ള സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലാസ് നിരക്ക് 930 രൂപയാണ്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക വണ്ടികളില്‍ അമ്പതു രൂപ കൂടുതലായി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആലുവയില്‍നിന്നു പറ്റ്ന വരെ പോവാന്‍ ഒരു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി 980 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇത് ശരിക്കുള്ള നിരക്കിന്റെ 15 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും ബാക്കി 85 ശതമാനവും റെയില്‍വെയാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നുമാണ് നിര്‍മ്മല പറയുന്നത്.

പറ്റ്നയിലേക്ക് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി പോവുന്ന തീവണ്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് ആളില്ലാതെയാണ്. വീണ്ടും സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാന്‍ തീവണ്ടി അണുവിമുക്തമാക്കണം. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ആെളാന്നിന് 6,534 രൂപയോളം ചെലവു വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ 15 ശതമാനമായ 980 രൂപയാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയില്‍നിന്നു വാങ്ങുന്നതെന്നുമാണ് നിര്‍മ്മല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയത് മനഃപൂര്‍വ്വമാണ്. കാരണം 85 ശതമാനമെന്നും 15 ശതമാനമെന്നും പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഈ കണക്കിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികള്‍ നിര്‍മ്മല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആലുവയില്‍നിന്നു പറ്റ്ന വരെയുള്ള സ്ലീപ്പര്‍ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടിനോക്കിയെന്ന് മാത്രം. പറ്റ്നയില്‍ ഒരാളെ ഇറക്കി തിരിച്ചുവരാന്‍ റെയില്‍വെയ്ക്ക് 6,534 രൂപ ചെലവു വരുന്നുണ്ടോയെന്നത് വിദഗ്ദര്‍ പരിശോധിച്ചാലേ അറിയാനാവുകയുള്ളു.

ഇവിടെ പക്ഷേ, ചോദ്യം 85 ശതമാനം വഹിക്കാമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഈ 15 ശതമാനം കൂടി വഹിക്കാന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്കാവുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെവിടെനിന്നും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലെത്താന്‍ ശരാശരി 500 രൂപയാണ് ആളൊന്നിന് തീവണ്ടി നിരക്കെന്നു കണക്കാക്കിയാല്‍ 20 ലക്ഷം പേരെ കൊണ്ടുപോവാന്‍ 100 കോടി രൂപയാണ് റെയില്‍വെ അധികമായി വഹിക്കേണ്ടി വരിക. 40 ലക്ഷം പേരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നാല്‍ 200 കോടി രൂപ. 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജില്‍ 200 കോടി രൂപ ഈ പാവങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റിവെയ്ക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രീ, അങ്ങയുടെ മാപ്പപേക്ഷയ്ക്ക് എന്തര്‍ത്ഥമാണുള്ളത്?

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കരുണ അന്യമാവുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കാണാനുള്ള കണ്ണുകളും അവരുടെ വിലാപങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനുള്ള കാതുകളും ഈ സര്‍ക്കാരിന് നഷ്ടമാവുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ വീടുകളിലേക്കെത്താനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിലാണ്. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള നൂല്‍പാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര. ഈ സമയത്ത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണവും പ്രതിരോധവും ആണവേര്‍ജ്ജവുമടക്കമുള്ള മേഖലകള്‍ എങ്ങിനെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

മുന്‍ഗണനയാണ് പ്രശ്നം. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള്‍ അത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യനെ എങ്ങിനെയാണ് ബാധിക്കുകയെന്ന ആലോചനയാണ് ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയാണ്. ഒരേ നാട്ടുകാരാണെന്നതിനപ്പുറത്ത് ഗാന്ധിജിയെ അറിയാന്‍ തയ്യാറാവുമ്പോള്‍ മാത്രമേ വെറുമൊരു മാപ്പപേക്ഷയില്‍ തീരുന്നതല്ല കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ യാതനകളെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പിടികിട്ടുകയുള്ളു.

ഇന്ദിരയുടെ ബെല്‍ച്ചി യാത്രയില്‍നിന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഡല്‍ഹിയിലെ സുഖ്ദേവ് വിഹാറില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടത് ബെല്‍ച്ചിയെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ രാഹുലിനെ ഇന്ദിരയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് മെക്കിട്ടു കയറരുത്. രാഹുലിനെയെന്നല്ല മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്‍ നേതാവിനെയും ഇന്ദിരയുമായി തുലനം ചെയ്യാനാവില്ല. ഇന്ദിരയെ നെഹ്രുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നു പറയുന്നതുപോലെ തന്നെയാണത്.

ഓരോ വ്യക്തിയും അതാതു കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഇന്ദിര നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളല്ല രാഹുല്‍ നേരിടുന്നത്. 2019-ലെ തോല്‍വിക്കു മുന്നില്‍ ഇന്ദിര ഒരിക്കലും രാഹുലിനെപ്പോലെ പിന്തിരിഞ്ഞോടുമായിരുന്നില്ല. കോണ്‍സ്ര് അദ്ധ്യക്ഷ സ്്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള രാഹുലിന്റെ പിന്മാറ്റം പുതിയ നേതാക്കള്‍ക്കുള്ള അവസരമാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

പക്ഷേ, ഇന്ദിരയ്ക്കും രാഹുലിനുമിടയില്‍ സഹാനുഭൂതിയുടെ നീര്‍ച്ചാലുകളുടെ ഒരു തുടര്‍ച്ചയുണ്ട്. സൈലന്റ് വാലി എന്ന ഇന്ത്യയിലെ നിത്യഹരിതവനത്തിന്റെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കിയതിനു പിന്നില്‍ സഹജീവികളോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള ഇന്ദിരയുടെ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയില്‍ ആയിരങ്ങള്‍ ജയിലിലായപ്പോള്‍ കൈവിട്ടുപോയ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ബെല്‍ച്ചിയില്‍ ഇന്ദിര തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ സുഖ്ദേവ് വിഹാറില്‍ രാഹുലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിത യാത്രയില്‍ പുതിയൊരു വഴി തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇത്തരം യാത്രകളാണ് ഇന്ത്യയിന്നിപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് സമുച്ചയ പദ്ധതി മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന് മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. ഇതുപോലൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തെഴുതിയതിനാണ് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനടക്കം 50 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസു വന്നത്.

