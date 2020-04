അയോദ്ധ്യ ആയിരുന്നു പി.വി. നരസിംഹറാവുവിന്റെ വാട്ടര്‍ലൂ. 1992 ഡിസംബര്‍ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിനൊപ്പം തകര്‍ന്നു വീണത് റാവുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി കൂടിയായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം അതോടെ നെഹ്രു കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപേയി.

ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍നിന്ന് റാവുവിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, റാവുവിന് ആ ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നാണ് റാവുവിന്റെ ജിവചരിത്രകാരന്‍ വിനയ് സിതാപതി പറയുന്നത്. അയോദ്ധ്യ പ്രശ്നകലുഷിതമാണെന്നും ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെടാന്‍ എല്ലാ സാദ്ധ്യതയുമുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മാധവ് ഗോഡ്ബോള്‍ തന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ റാവുവിനോട് വ്യക്താമാക്കിയിരുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 356-ാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു മാധവിന്റെ ആവശ്യം.

റാവു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വട്ടം മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചു. ഒരു യോഗം പോലും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയില്ലെന്ന് രേഖകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് സിതാപതി പറയുന്നു. പള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം റിസീവര്‍ ഭരണത്തിലാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രിം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതിയുടെ നിലപാട് സര്‍ക്കാരിനനുകൂലമായിരുന്നില്ല.

അയോദ്ധ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ പ്രവചനാതീതമാണെന്നായിരുന്നു ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറൊയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം എന്ന നിലാപട് മാധവ് ഗോഡ്ബോള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. പക്ഷേ, റാവു ആ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചു. റാവു ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആര്‍.എസ്.എസ്., ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നുവെന്നാണ് സിതാപതി എഴുതുന്നത്.

1992 നവംബര്‍ 25-ന് വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയും കല്ല്യാണ്‍സിങും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെത്തി റാവുവിനെ കണ്ടു. ബാബറി മസ്ജിദിന് ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അവര്‍ റാവുവിന് ഉറപ്പുകൊടുത്തു. ആര്‍.എസ്.എസ്., വി.എച്ച്.പി. നേതാക്കളുമായും റാവു ചര്‍ച്ച നടത്തി. നാഗ്പൂരില്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റാവുവിന് മറാത്തി നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. പ്രമുഖ ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാക്കളുമായി മറാത്തിയിലാണ് റാവു സംസാരിച്ചത്. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഉദ്ധരിച്ച് റാവു മതസൗഹാര്‍ദ്ദത്തിനായി നിലകൊളളാന്‍ ഈ നേതാക്കളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. പള്ളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ടാവില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും നല്‍കിയത്. റാവു ഈ വാക്കുകള്‍ വിശ്വസിച്ചു.

1992 ഡിസംബര്‍ ആറിന് രണ്ടു മണിയോടെ റാവുവിന്റെ പേഴ്സണല്‍ ഡോക്ടര്‍ ശ്രീനാഥ് റെഡ്ഡി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോള്‍ റാവു ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു. പള്ളിയുടെ മൂന്നാമത്തെ താഴികക്കുടവും നിലംപൊത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

''നിങ്ങള്‍ എന്തിനാണിപ്പോള്‍ വന്നത്?''

റാവുവിന്റെ വാക്കുകളില്‍ ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒരു പോലെയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് റെഡ്ഡി ഓര്‍ക്കുന്നു.

ഹൃദയത്തിന് ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റാവു ഈ സമ്മര്‍ദ്ദം എങ്ങിനെ താങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയാണ് റെഡ്ഡിയെ അവിടെയെത്തിച്ചത്. റെഡ്ഡി റാവുവിനെ പരിശോധിച്ചു. റാവുവിന്റെ ഹൃദയം ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ കുതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാഡമിഡിപ്പ് വല്ലാതെ കൂടുതലായിരുന്നുവെന്നും റെഡ്ഡി പിന്നീട് സിതാപതിയോട് പറഞ്ഞു.

ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെടുമെന്ന് റാവു ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് സിതാപതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ''ശരീരം കളവു പറയില്ല.'' ഇതായിരുന്നു ഡോ. റെഡ്ഡിയുടെ വാക്കുകള്‍.

റാവു പക്ഷേ, ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഓര്‍ക്കണമായിരുന്നുവെന്നാണ് മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ പറഞ്ഞത്. 1977-ല്‍ ജനത പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമാവുമ്പോള്‍ ജനസംഘ് നേതാക്കളായിരുന്ന വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയും ജനസംഘ് ആര്‍.എസ്.എസ്. ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ജെ.പിക്ക് ഉറപ്പുകൊടുത്തിരുന്നു. ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാക്കളും സമാനമായ ഉറപ്പ് ജെ.പിക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവില്‍ ജനത മന്ത്രിസഭയുടെ തകര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്നായി അത് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആര്‍.എസ്.എസ്. തലവന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവതിന്റെയും പ്രസ്താവനകളാണ്. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രം ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുവരും പറഞ്ഞത്. കൊറോണയുടെ മുന്നില്‍ വംശമോ മതമോ നിറമോ ജാതിയോ അതിര്‍ത്തിയോ പ്രശ്നമല്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായം നല്‍കമ്പോള്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ലെന്നാണ് മോഹന്‍ ഭാഗവത് വ്യക്തമാക്കിയ്. കുറച്ചു പേര്‍ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവനായും കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. വളരെ നല്ല വാക്കുകള്‍. മാനവികതയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാക്കുകള്‍ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

പക്ഷേ, ഈ വാക്കുകള്‍ വരുന്നത് വളരെ വൈകിയാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. പഴയ കാലത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. 2019-ല്‍ മോദി രണ്ടാം വട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലക്കാലയളവിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങള്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. മേധാവിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഈ പുതിയ സ്നേഹസന്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസ്യത പകരുന്നവയാണോ എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍ അവരെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല.

ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത്, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്നീ രണ്ടു നടപടികള്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണോ നല്‍കിയതെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി കലാപം ഈ സൗഹാര്‍ദ്ദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല. കലാപകാരികളെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാമെന്ന വാക്കുകള്‍ സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവര്‍ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഷഹീന്‍ബാഗിലെ ഐതിഹാസിക പ്രതിഷേധ സമരം കണ്ണില്‍പെടാതെ പോയതും സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്റെ സുവര്‍ണ്ണസന്ദേശമല്ല ഉയര്‍ത്തിയത്. വാക്കിനും ചെയ്തിക്കുമിടയില്‍ അകലമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ തകര്‍ന്നു വീഴുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ്.

വൈകിയെത്തുന്ന നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന നീതിക്കു തുല്ല്യമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബോധോദയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ്. വല്ലാതെ വൈകിയുണ്ടാവുന്ന തിരിച്ചറിവുകള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റിത്തീര്‍ക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ, ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആര്‍.എസ്.എസ്. മേധാവിക്കും ഈ ബോധോദയം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പരിണമിപ്പിക്കാം.

കൊവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയാണ് വാസ്തവത്തില്‍ ഈ തിരിച്ചറിവിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ജീവിതം എത്രയോ ക്ഷണികമാണെന്നും ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തില്‍ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ്. കൊറോണ ഉയര്‍ത്തിയ പ്രതിസന്ധി വാസ്തവത്തില്‍ ഒരു അവസരമാണ്.

പണ്ട് അലിഗഡ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ എം.ബി.ബി.എസിനുള്ള അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ നമ്പര്‍ പതിമൂന്നായിരുന്നു. അഭിമുഖം നടത്തിയ അദ്ധ്യാപക സമിതിയുടെ തലവന്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയോട് നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടിയത് നിര്‍ഭാഗ്യ നമ്പറാണല്ലോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടു.

അപ്പോള്‍ പൊടുന്നനെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു: ''സര്‍, ഈ നമ്പര്‍ നിര്‍ഭാഗ്യമുള്ളതല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ അങ്ങേയ്ക്ക് കഴിയും.''



ഇതേ അവസരമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ആര്‍.എസ്.എസ്. സര്‍സംഘ്ചാലക് മോഹന്‍ ഭാഗവതും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരൊറ്റ നടപടി മാത്രം മതിയാവും. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സി.എ.എ. പിന്‍വലിക്കണം. ഈ ഒരൊറ്റ നടപടിയിലൂടെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമാവും. കാലവും ചരിത്രവും മോദിയെയും ഭാഗവതിനെയും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: അണുനാശിനി കുത്തിവെച്ചാല്‍ വൈറസ് ചാവുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രം, ചൊവ്വയില്‍ ആദ്യമായി ആളെ ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന രാജ്യം ... മലപ്പുറം കത്തി...

ഒടുവില്‍ പവനായി ശവമായി.

Content Highlights: Time and history are waiting for Modi and Bhagavat | Vazhipokkan