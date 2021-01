പ്രതിസന്ധികള്‍ അവസരങ്ങള്‍ കൂടിയാണെന്നും ഒന്നാഞ്ഞുപിടിച്ചാല്‍ സുവര്‍ണ്ണാവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്നും ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലുണ്ടെന്നാണ് ആസ്ഥാന ദാര്‍ശനികന്മാരും പണ്ഡിത വരേണ്യരും പറയുന്നത്. ഈ ചിന്താധാരയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോള്‍ വെളിപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയില്‍നിന്നു ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി രാജ്യം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു. മഹാമാരി കാരണം ജനങ്ങള്‍ക്കനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ വിവരിക്കവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠമിടറി, കണ്ണുകള്‍ നനഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ചില കോണുകളില്‍ നിന്നുയരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ നോക്കുക: ''എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വാക്സിന്‍ എടുത്ത് മാതൃക കാട്ടുന്നില്ല?''

ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്രമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കാത്ത എ.കെ. ആന്റണി, വി.എം. സുധീരന്‍ തുടങ്ങിയവരെപ്പോലും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍. ഇതിനൊക്കെ ഒരറുതി വരുത്തണമെങ്കില്‍ അടിയന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ചില വാക്സിനുകളുണ്ട്. കോവിഷീല്‍ഡിനും കൊവാക്സിനും ഒപ്പം ഈ വാക്സിനുകള്‍ കൂടി നല്‍കാന്‍ ഏര്‍പ്പാടുണ്ടാക്കിയാല്‍ ഫലം അച്ചട്ടായിരിക്കും.

ദേശസ്നേഹ വാക്സിന്‍: ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ കുറവാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ശാപം. ദേശസ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് കര്‍ഷകരെന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ താടിക്കാര്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ തമ്പടിച്ച് ഇമ്മാതിരി പേക്കൂത്തുകള്‍ നടത്തുമായിരുന്നില്ല. കയ്യിലുള്ള കാശെന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വലയുകയായിരുന്ന അദാനിജിക്കും അംബാനിജിക്കും ഒരു വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ തലയില്‍ ആള്‍താമസമുള്ള ഒരു കര്‍ഷകനും എതിര്‍ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാല്‍ അവര്‍ തന്നെ പുറംകാലുകൊണ്ട് തൊഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, ജമ്മു കാശ്മീര്‍ ജനതയെ സഹായിക്കാന്‍ കൊണ്ടുവന്ന ജമ്മു കാശ്മീര്‍ പുനഃസംഘടന നിയമം, സംസ്ഥാനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കൊണ്ടുവന്ന ജി.എസ്.ടി. എന്നിങ്ങനെ ഏതു നിയമമെടുത്താലും അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ തന്നെ മുഖം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം.

രാജ്യദ്രോഹം വളര്‍ത്തുന്ന ചില പ്രത്യേക ഇനം വൈറസുകളാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍. ഇസ്ലാമാബാദ്, ബീജിങ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ വൈറസുകളുടെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രമെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ മറുമരുന്നേയുള്ളു. അതാണ് രാജ്യസ്നേഹ വാക്സിന്‍. ഈ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചാല്‍ ആ നിമിഷം രാജ്യദ്രോഹികള്‍ രാജ്യസ്നേഹികളായി മാറും. രണ്ട് ഡോസ് അടുപ്പിച്ചെടുത്താല്‍ രാജ്യത്തിനായി രക്തസാക്ഷികളാവാനും ഇവര്‍ക്ക് മടിയുണ്ടാവില്ല.

ഈ വാക്സിന്‍ കുത്തിവെച്ചവരാണ് അടുത്തിടെ വാഷിംഗ്ടണില്‍ ക്യാപിറ്റോള്‍ കൈയ്യേറിയതെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിനും നേതാവിനുമായി എന്തിനുമേതിനും ഇക്കൂട്ടര്‍ തയ്യാറായിരിക്കും. ഒരൊറ്റ ഡോസില്‍ എം.എന്‍. നമ്പ്യാര്‍ എം.ജി.ആറായി മാറുന്ന മാജിക്. വസ്ത്രം കണ്ടാല്‍ രാജ്യസ്നേഹിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആ നിമഷം പറയാനാവും എന്നതാണ് ഈ വാക്സിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത.

ചോദ്യ പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍: അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളാണ് രാജ്യം ഇന്നു നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ശല്യം. ഇതൊരു ചില്ലറ പ്രശ്‌നമല്ല. ജനാധിപത്യമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഏത് അലവലാതി ഷാജിക്കും (ഒറിജിനല്‍ ഷാജിയദ്യേം മാപ്പാക്കണം) എന്തും ചോദിക്കാമെന്നൊയിട്ടുണ്ട്. നാലു കാശിനു ഗുണമില്ലാത്ത ഗുജറാത്തി കവിതകള്‍ എന്‍.എം. അയച്ചുതന്നുവെന്ന് വാട്സാപ്പില്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി എഴുതുമ്പോള്‍ ആരാണ് ഈ എന്‍.എം. എന്ന് ചോദിക്കുക, പി.എം. കെയേഴ്സ് ഫണ്ടില്‍ ആരൊക്കെ കാശു തന്നെന്നു ചോദിക്കുക, ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ഏതു കമ്പനിക്കാരാണെന്ന് ചോദിക്കുക, എന്തിന് രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് കഴിക്കുന്ന കൂണിന്റെ വില ചോദിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ലെവന്മാര് ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല.

പണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ പാലച്ചോട്ടില്‍ ഗോവിന്ദ ഗണകനെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഏറി വന്നാല്‍ കരിങ്കോഴിയുടെ തലപ്പൂവില്‍ ഒരു പ്രയോഗം, അറ്റകൈക്ക് കാഞ്ഞിരത്തില്‍ ഒരാണിയടി. കണിയാര് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞതോടെ ഇനിയിപ്പോള്‍ ഇതിനൊക്കെ ഒരൊറ്റ വഴിയേയുള്ളൂ. അതാണ് ചോപ്ര എന്ന ചുരുക്കപ്പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ചോദ്യപ്രതിരോധ വാക്സിന്‍.

ദേശസ്നേഹം പോലെ ഇത് രണ്ട് ഡോസൊന്നും വേണ്ട. ഒരൊറ്റ ഡോസ് കൊടുത്താല്‍ സകല ചോദ്യവും അതോടെ തീരും. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയിലാണ് ആദ്യമിത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. മരുന്നിന് പകരം പ്ലാസിബൊ കൊടുത്തതു കൊണ്ടാണ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സംഗതി ചീറ്റിപ്പോയത്. ഖുഷ്ബു സുന്ദര്‍, ശുഭേന്ദു അധികാരി, ജേക്കബ്ബ് തോമസ് തുടങ്ങിയവരാണ് അടുത്തിടെ ഓരോ ഡോസെടുത്ത പ്രമുഖര്‍.

എന്റയര്‍ സയന്‍സ് വാക്സിന്‍: അറിവില്ലായ്മയാണ് സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം. ഭാരതീയരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കാമെന്നല്ലാതെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ ഒരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ലാത്തവരാണ് നാട്ടിലേറെയും. ശാസ്ത്രമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഉടനെ ഓക്സ്്ഫഡ്, കേംബ്രിജ്, മസാച്ചുസെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളമുണ്ടാക്കും. ഈ ഭാരതത്തിലില്ലാത്ത എന്തു ശാസ്ത്രമാണ് ലോകത്തുള്ളത്?

ജെറ്റ് സഹോദരന്മാര്‍ വിമാനം പറത്തും മുമ്പ് നല്ല ഒന്നാന്തരം പുഷ്പകവിമാനം ഒരിന്ധനവുമില്ലാതെ യഥേഷ്ടം പറത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഭാരതീയര്‍. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ മറുകരയില്‍ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന്‍ ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തത്സമയം വിവരിച്ചുകൊടുത്തത്. ചാണകത്തില്‍നിന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവും ഗോമൂത്രത്തില്‍നിന്ന് ഡയമണ്ടും വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന രസായനവിദ്യ എന്റയര്‍ സയന്‍സ് വാക്സിനൊപ്പം സൗജന്യമായിരിക്കും.

എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് ഗംഭീരവിജയമായതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഈ വാക്സിനിലേക്ക് നയിച്ചത്. നാഗ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി എന്റയര്‍ സയന്‍സില്‍ ഒരു സര്‍വ്വകലാശാല തുടങ്ങുകയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിനു കീഴിലുള്ള സകല ശാസ്ത്രവും ഒരു ഡോസില്‍ കിട്ടുമെന്നതാണ് ഈ വാക്സിന്റെ യു.എസ്.പി.

കുത്തിവെയ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അകക്കണ്ണ് തുറക്കാന്‍ തുടങ്ങും. അതോടെ മിഥ്യയേത് സത്യമേത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാവും. മയിലിന്റെ കണ്ണീരും മയിലിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും വെറുതെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും. മാറാല മാറുന്നതോടെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍നിന്ന് നോക്കുന്നതും പാത്രം കൊട്ടുന്നതും എത്രമാത്രം അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളതാണെന്ന ബോധോദയമുണ്ടാവും. ഒരോ മനുഷ്യനും ബുദ്ധനാവുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടി. സകലമാന നൊബേല്‍ സമ്മാനങ്ങളുമായി സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഇവിടെ ഈ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍ വന്ന് കാത്തു നില്‍ക്കും.

ഭക്തോത്തമ വാക്സിന്‍: മുകളില്‍ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാക്സിനുകള്‍ കൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ വാക്സിന്‍ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. വാക്സിനുകളുടെ വാക്സിന്‍ എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഇതുപോലെ അര്‍ഹതയുള്ള മറ്റൊരു വാക്സിനുമില്ല. വാക്സിനെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ്.

ഭക്തിയുടെ കുറവാണ് രാജ്യമിന്ന് നേരിടുന്ന മുഖ്യ പ്രതിസന്ധി. ഭക്തിയില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒരു രാജ്യം, ഒരു നേതാവ്, ഒരു ഭാഷ എന്നതിന്റെ പൊരുള്‍ പിടികിട്ടണമെങ്കില്‍ ഭക്തി കൂടിയേ തീരൂ. ഒരു മാതിരി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരൊറ്റ ഡോസ് മതിയാവും. നേതാവ് നില്‍ക്കാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നില്‍ക്കും, ഇഴയാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഇഴയും. പാതിരാത്രി വിളിച്ചെഴുന്നേല്‍പിച്ച് സൂര്യനുദിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ആ നിമിഷം പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് സൂര്യഗായത്രി ചൊല്ലും. ഗുജറാത്തിലെ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ മനസ്സില്‍ തെളിയുന്നത് ഡല്‍ഹിയിലെ സിഖുകാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയായിരിക്കും. ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന്റെ കോളറിനു കുത്തിപ്പിടിക്കും.

ഭക്തരില്‍ ഭക്തരായവരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ രക്തത്തില്‍നിന്ന് സംസ്‌കരിച്ചെടുത്ത വൈറസാണ് ഈ പ്രതിവിഷത്തിലുള്ളത്. കഴുത്തിനിട്ടു ചവിട്ടിയാല്‍ ആദരവോടെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് അവിടുന്ന് ചവിട്ടിയതോടെ ആ ഉളുക്കങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി എന്നു പറയുന്ന സാക്ഷാല്‍ ഭക്തരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വാട്സാപ്പ് സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊരെണ്ണം കൊടുത്താല്‍ വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ എപ്പോള്‍ ഒറിജിനലായെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ മതി. തൂണിലും തുരുമ്പിലും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ആ പരമോന്നത ശക്തിയുണ്ടല്ലോ, ആ ശക്തിയുടെ നിറവില്‍ നവീന ആര്‍ഷഭാരത സൃഷ്ടിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ തുടക്കമാവുന്നു.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ''ഇനി നമ്മളെ പിടിച്ചാല്‍ കിട്ടില്ല.'' 40 ജവാന്മാരുടെ ജീവനെടുത്ത പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി വാട്സാപ്പില്‍ നടത്തിയ കമന്റ്. രാജ്യസ്നേഹം ഊറ്റിക്കുടിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ദാ.. ഇതാണ് സംഗതി.

