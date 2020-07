രാജസ്ഥാനില്‍ ഇത്‌ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെയോ അശോക് ഗെഹ്ലൊതിന്റെയോ മാത്രം നിമിഷമല്ല. ബി.ജെ.പി. നേതാവ് വസുന്ധര രാജെയ്ക്കു കൂടി അവകാശപ്പെട്ട നിമിഷമാണിത്. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി ബി.ജെ.പി. കളിച്ച കളി വിജയത്തിലേക്കെത്താതെ പോയതിനു പിന്നിലെ നിര്‍ണ്ണായക സാന്നിദ്ധ്യം വസുന്ധരയുടേതാണ്.

''ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദത'' എന്നാണ് വസുന്ധരയുടെ നിലപാട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സച്ചിന്‍ നടത്തിയ അട്ടിമറി നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാതെ, ഇത്രയും വലിയ രാഷ്ട്രീയഭൂകമ്പം ജയ്പൂരിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കുമ്പോഴും ധോല്‍പുരിലെ കൊട്ടാരത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വസുന്ധര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു.

ഒരു പക്ഷേ, രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലൊത് ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ ഒരു നേതാവിനോട് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നന്ദി പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വസുന്ധരയോടായിരിക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും തകര്‍ന്നുപോയതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം വസുന്ധരയുടെ അര്‍ത്ഥഗര്‍ഭമായ മൗനം തന്നെയാണ്.

സച്ചിനെ ബി.ജെ.പി. കൂടാരത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ഷായുടെയും കൂട്ടരുടെയും നീക്കം വസുന്ധര രാജെയ്ക്ക് നിസ്സംഗയായി കണ്ടിരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അശോക് ഗെഹ്ലൊതിനൊപ്പം ഈ നീക്കത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് താന്‍ കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവേകം വസുന്ധരയ്ക്ക് ആരുടെ കൈയ്യില്‍നിന്നും കടമെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ബി.ജെ.പിയില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായും കൊമ്പു കോര്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പുള്ള ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വസുന്ധരയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സച്ചിനിലൂടെ വസുന്ധരയുടെ ചിറകരിയാനുള്ള ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പദ്ധതി അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല. മോദിയുമായും ഷായുമായും വസുന്ധരയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമല്ല ഉള്ളതെന്നത് ഒരു രഹസ്യമേയല്ല.

ബി.ജെ.പിയില്‍ മോദിയേക്കാള്‍ സീനിയറാണ് താനെന്നാണ് വസുന്ധരെ കരുതുന്നത്. 1984-ല്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ നിര്‍വ്വാഹക സമിതിയിലെത്തിയതാണ് വസുന്ധര. മോദിയെ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ആര്‍.എസ്.എസ്. നിയോഗിക്കുന്നത് 1985-ലാണ്. ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മോദിയും വസുന്ധരയും മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തുന്നത്. ബി.ജെ.പിയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ഭാഗധേയം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മോദി പിന്നീട് വളര്‍ന്നു പടര്‍ന്നെങ്കിലും അതിനു മുന്നില്‍ വിനീതവിധേയയാവാന്‍ തന്നെ കിട്ടില്ലെന്ന് വസുന്ധര പല വട്ടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2018-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്തിനെ രാജസ്ഥാന്‍ ബി.ജെ.പി. ഘടകം പ്രസിഡന്റാക്കാനുള്ള മോദി - ഷാ കൂട്ടകെട്ടിന്റെ നീക്കം വസുന്ധര പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിര്‍ത്തതോടെയാണ് മദന്‍ലാല്‍ സൈനിക്ക് നറുക്ക് വീണത്. സൈനി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മരിച്ചപ്പോള്‍ പകരം സതീഷ് പൂണിയയെ കൊണ്ടുവന്നതും വസുന്ധരയ്ക്ക് എതിര്‍പ്പില്ല എന്ന് വ്യക്തമായപ്പോഴാണ്.

2014-ല്‍ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റില്‍ വസുന്ധര പക്ഷത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ് മോദി അവലംബിച്ചത്. 2019-ല്‍ അധികാരം നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോഴും മോദി ഇതേ നിലപാട് തുടര്‍ന്നു. വസുന്ധരയുടെ പ്രഖ്യാപിത എതിരാളികളിലൊരാളായ ഓം ബിര്‍ളയെ ലോക്സഭ സ്പീക്കറാക്കാനുള്ള അമിത് ഷായുടെ നീക്കവും ശൂന്യതയില്‍നിന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല. 2018-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ ഉയര്‍ന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൊന്ന് ''ഞങ്ങള്‍ മോദിക്കെതിരല്ല പക്ഷേ, വസുന്ധരയെ ഞങ്ങള്‍ വെറുതെ വിടില്ല'' എന്നതായിരുന്നു. മോദി പങ്കെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗങ്ങളിലും ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ അതിലെ സന്ദേശം വസുന്ധരയ്ക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു.

രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 72 സീറ്റുമായി പ്രതിപക്ഷത്തായപ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ പാര്‍ട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന വസുന്ധരയുടെ പ്രതീക്ഷ അമിത് ഷാ തകര്‍ത്തു. വസുന്ധരയുടെ എതിര്‍പക്ഷത്തുള്ള ഗുലാബ് ചാന്ദ് കത്താരിയെയാണ് ഷാ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. അന്നു തൊട്ട് വസുന്ധര പൊതുവെ മൗനത്തിലായിരുന്നു. ആ മൗനമാണ് പക്ഷേ, ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പുതിയ ചില മാനങ്ങളിലേക്കെത്തിയത്.

കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് സച്ചിന്‍ 30 എം.എല്‍.എമാരെയയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമെന്നും അതോടെ ഗെഹ്ലൊത് മന്ത്രിസഭ വീഴുമെന്നും തുടക്കത്തില്‍ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് സച്ചിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ഷായുടെ ഗെയിം പ്ലാന്‍. പക്ഷേ, സച്ചിന് അടര്‍ത്തിയെടുക്കാനായത് 17 എം.എല്‍.എമാരെ മാത്രമാണ്. സച്ചിനെ കണ്ട് പനിക്കരുതെന്നും ബി.ജെ.പിയിലെ 72 എം.എല്‍.എമാരില്‍ 45 പേരും തനിക്കൊപ്പമാണെന്നും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നാല്‍ ഇവര്‍ ഗെഹ്ലൊതിനനുകൂലമായി നിലപാടെടുക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരോട് വസുന്ധരയുടെ ക്യാമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് ഇപ്പോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. വസുന്ധര പാലം വലിക്കുമെന്നുറപ്പായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാര്‍ ഗെഹ്ലൊതിനൊപ്പം തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു.

മദ്ധ്യപ്രദേശില്‍ ശിവ്രാജ്സിങ് ചൗഹാനും കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ യെദ്യൂരപ്പയും കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകളെ വീഴ്ത്താന്‍ ഷായ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. രാജസ്ഥാനില്‍ വസുന്ധര ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്നില്ലെന്നതാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ നീക്കത്തിന്റെ മുനയൊടിച്ചത്. വിഖ്യാത അമേരിക്കന്‍ നോവലിസ്റ്റ് മരിയൊ പുസൊയുടെ ' ഗോഡ്ഫാദര്‍ ' എന്ന നോവലില്‍ മഫിയ തലവന്‍ വിറ്റൊ കൊര്‍ലിയോണ്‍ പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട്. ''ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാല്‍ പ്രതികാരത്തിനുള്ള അവസരം കടന്നുവരിക തന്നെ ചെയ്യും.'' വസുന്ധരയുടെ ഇഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഗോഡ്ഫാദറുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ധോല്‍പുര്‍ പാലസില്‍ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിന് പ്രതികാരത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അമിത് ഷാ അതൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാനിടയില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷം കടന്നു. കൊറോണയെ തകര്‍ത്തില്ലെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസിനെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി.

Content Highlights: The silence of Vasundhara Raje and BJP's dilemma in Rajasthan | Vazhipokkan