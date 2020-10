സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഭരണകൂടത്തിന് ഏല്‍ക്കേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രഹരം ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹന്‍ ലാല്‍ സിന്‍ഹയുടെ വിധിയായിരുന്നു. 1975 ജൂണ്‍ 12-ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പതനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. 1971-ല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലി ലോിക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ദിര ജനപ്രാതിനിധ്യനിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന കുറ്റത്തിന് ആറു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹ ഇന്ദിരയെ അയോഗ്യയാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഇന്ദിര നല്‍കിയ അപ്പീലിന്‍മേല്‍ വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസ് വി.ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യരാണ്. ഇന്ദിരയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാമെന്നും എന്നാല്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യരുടെ വിധി. അടുത്ത ദിവസം ജൂണ്‍ 25-ന് രാത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധി സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇതിപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണയ്ക്കും ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജിതേന്ദ്രകുമാര്‍ മഹേശ്വരി, ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.വി. ശേഷസായ്, എം. സത്യനാരായണമൂര്‍ത്തി, ഡി.വി.എസ്.എസ്. സോമയാജുലു, ജസ്റ്റിസ് ഡി. രമേഷ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ്. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തന്റെ സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഈ ജഡ്ജിമാര്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ജഗ്മോഹന്റെ ആരോപണം.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഇതുപോലെ ഉന്നത കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാര്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നിട്ടില്ല. 1975-ല്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി തുലാസില്‍ നിര്‍ത്തിയ ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹനെതിരെയോ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യര്‍ക്കെതിരെയോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തില്ല. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസില്‍ 2014-ല്‍ തന്നെ ശിക്ഷിച്ച പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ. കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെയോ അതിനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് താന്‍സി ഭൂമി ഇടപാടുകേസില്‍ തന്നെ ശിക്ഷിച്ച കീഴ്ക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെിതരെയോ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയും ഇതുപോലുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.

ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണ ഒരു സാധാരണ ജഡ്ജിയല്ല. നിലവിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അടുത്ത വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ വിരമിക്കുമ്പോള്‍ ആ പദവിയിലേക്കെത്തുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജഡ്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് രമണ. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാല്‍ 2022 ഓഗസ്റ്റ് വരെ ജസ്റ്റിസ് രമണ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്തുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയുടെ തലപ്പത്തേക്കെത്താന്‍ പോകുന്ന ജഡ്ജിക്കെതിരെയാണ് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെന്നത് പൗരസമൂഹത്തിനെ തീര്‍ച്ചയായും പേടിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ ആറിന് ജഗന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയേയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായേയും കണ്ടിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് രമണയ്ക്കും ഇതര ജഡ്ജിമാര്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെയ്ക്കെഴുതിയ കത്തിലാണ് ജഗന്‍ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആന്ധ്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് രമണയും ഇതര ജഡ്ജിമാരും തന്റെ സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നതാണ് കത്തിലെ മുഖ്യ ആരോപണം.

മോദിയേയും അമിത് ഷായേയും ജഗന്‍ കണ്ട ഒക്ടോബര്‍ ആറാണ് കത്തിലെ തിയ്യതി. കത്തിനെക്കുറിച്ച് മോദിയോടോ ഷായോടോ ജഗന്‍ പഞ്ഞതായി നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ, അതിനുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറെയാണ്. ഇത്തരമാെരു സാഹസത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടും മുമ്പ് മോദിയോടും ഷായോടും കാര്യങ്ങള്‍ പറയാനുള്ള വിവേകം ജഗനുണ്ടാവില്ലെന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുപോലും പറയാന്‍ വഴിയില്ല.

ഒരു കത്ത് സാധാരണഗതിയില്‍ നമ്മള്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും എഴുതിയാല്‍ അതിനുള്ള മറുപടി അറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ, ഇവിടെ ജഗന്‍ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തുനിന്നില്ല. നാലു ദിവസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറത്ത് ഒക്ടോബര്‍ പത്തിന് ശനിയാഴ്ച ജഗന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവും മുന്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ അജേയ് കല്ലം പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് കത്ത് പുറത്തുവിട്ടു.

എന്തുകൊണ്ട് ജഗന്‍ ചീഫ്ജസ്റ്റിസിന്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തു നിന്നില്ല എന്നത് വലിയോരു ചോദ്യമാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്റെ കത്തിന് മറുപടി തരാന്‍ പോകുന്നില്ല എന്ന് ജഗന് വിവരം ലഭിച്ചോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കറിയാവുന്നത് കത്ത് ജഗന്‍ പരസ്യമാക്കി എന്നു മാത്രമാണ്.

ഇതിപ്പോള്‍ രണ്ട് സാധാരണ വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടായിരുന്നെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ സാദാ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വേവലാതിയും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഇവിടെ കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. കത്തിന്റെ സ്വീകര്‍ത്താവ് ഇന്ത്യന്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും. കത്തിലെ ഉള്ളടക്കമാണെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നതും.

ജഗനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കൈവിട്ട കളിയാണ്. ഒരു കളിയിലും ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. കളത്തിനു പുറത്തുള്ള ഈ കളിക്ക് ജഗനെപ്പോലോരാള്‍ തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ജഗനെതിരെ 31 കേസുകള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്നാണറിയുന്നത്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് ഇവയിലേറെയും. ഈ കേസുകളില്‍ പതിനൊന്നെണ്ണത്തില്‍ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളില്‍ തീര്‍പ്പ് അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവരുതെന്ന് അടുത്തിടെ ജസ്റ്റിസ് രമണ നേതൃത്വം നല്‍കിയ സുപ്രീം കോടതി ബഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളില്‍ ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനിരിക്കെയാണ് ജഗന്‍ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി വിധി എതിരായാന്‍ ജഗന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് ജഗന്‍ രണ്ടും കല്‍പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ജഗന്റെ എതിരാളികള്‍ പറയുന്നത്.

പക്ഷേ, ഇതൊരു ബ്രഹ്‌മാസ്ത്രമാണ്. ബ്രഹ്‌മാസ്ത്രം തൊടുത്തുവിട്ടാല്‍ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊള്ളാതെ തിരിച്ചെത്തില്ലെന്നാണ് പുരാണങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ജഗന്റെ ബ്രഹ്‌മാസ്ത്രം ലക്ഷ്യം കാണുമോ അതോ ജഗന്റെ നേര്‍ക്ക് തന്നെ തിരിയുമോയെന്നത് കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടിവരും.

ജഗന്‍ മോഹന്‍ പുണ്യവാളാനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്ത അനുയായികള്‍ പോലും പറയാനിടയില്ല. പിതാവ് രാജശേഖര്‍ റെഡ്ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ജഗന്റെ സമ്പാദ്യത്തില്‍ അസൂയാര്‍ഹമായ വളര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. ഈ വളര്‍ച്ചയത്രയും നേരായ വഴിയിലൂടെയായിരുന്നില്ലെന്നാണ് സി.ബി.ഐ. കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത്. ഒന്നരക്കൊല്ലത്തോളം ജഗന്‍ ഇതിനിടയില്‍ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നു.

ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയാണ് 2014-ലും 19-ലും ജഗന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ വീഴ്ത്തി ജഗന്‍ ആന്ധ്രയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് അധികംപേരൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ജഗന്‍ പക്ഷേ, വന്‍ വിജയമാണ് നേടിയത്. ഈ വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയില്‍നിന്ന് വന്ന വേഗത്തില്‍ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വരുമോ എന്ന പേടിയുമായാണ് ജഗനിപ്പോള്‍ മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്നത്.

തന്റെ കസേര തെറിക്കാതിരിക്കാന്‍ ജഡ്ജിമാര്‍ക്കെതിരെ ഒരു ഭരണാധികാരി രംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ അതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ കളിയാവില്ല എന്നുറപ്പാണ്. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയോ ജയലളിതയോ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കത്തിനൊരുങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു അറ്റകൈ പ്രയോഗത്തിന് ജഗന്‍ തയ്യാറാവണമെങ്കില്‍ ജഗന്റെ പ്രതിരോധം തീര്‍ച്ചയായും ദുര്‍ബ്ബലമായിരിക്കില്ല.

നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ ഈ ജഡ്ജിമാര്‍ നിഷ്‌കളങ്കരല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തെളിവുകള്‍ കൈയ്യിലില്ലാതെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരമൊരു യുദ്ധത്തിനിറങ്ങില്ലെന്ന നിരീക്ഷണം ഉയരുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലാണ്. ആന്ധ്രയുടെ തലസ്ഥാനമായി അമരാവതി കെട്ടിപ്പൊക്കാന്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കര്‍ കൃഷി ഭൂമിയാണ് ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. അമരാവതിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സഞ്ചരിച്ചപ്പോള്‍ ഈ പരിശ്രമം നേരിട്ടു കണ്ടിരുന്നു. നായിഡുവും നായിഡുവുമായി ബന്ധമുള്ള റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ലോബിയും ഈ മേഖലയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പല കര്‍ഷകരും ഇതെഴുതുന്നയാളോട് ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ മക്കളുമുണ്ടെന്നാണ് ജഗന്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായുള്ള ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ അവിഹിത ബന്ധമാണ് ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്നു തന്റെ സര്‍ക്കാരിനെതിെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല വിധികള്‍ക്കും പിന്നിലെന്നും ജഗന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അമരാവതി എന്ന ഒറ്റ തലസ്ഥാനത്തിനു പകരം വിജയവാഡ, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തലസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ജഗന്റെ പദ്ധതി.

ഈ തീരുമാനവും ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ മക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി ഇടപാട് കേസിലെ നടപടികള്‍ തടഞ്ഞതുമുള്‍പ്പെടെ നൂറോളം കേസുകളില്‍ ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി വിധികള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ ഇടപെടലാണെന്ന് ജഗന്‍ പറയുന്നു.

സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിനു പുറത്തിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം തകര്‍ക്കപ്പെടുന്നതില്‍ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതിനാണ് അഭിഭാഷകനായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ ജസ്റ്റിസ് രമണയ്ക്കും ഇതര ജഡ്ജിമാര്‍ക്കുമെതിരെ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചതിന് ജഗനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികള്‍ ഇനിയും ഉണ്ടാവാത്തതെന്തു കൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല.

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയില്‍ കോടതികളാണ് പൗരസമൂഹത്തിന്റെ അവസാന അഭയം. നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭകളും ഭരണകൂടവും ജനാധിപത്യ നിഷേധത്തില്‍ പങ്കാളികളാവുമ്പോള്‍ അത് തടയേണ്ട ചുമതല ജുഡീഷ്യറിക്കാണ്. സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ പരമോന്നത കാവലാള്‍. സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഓരോ ആരോപണവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ദുര്‍ബ്ബലപ്പെടുത്തുക.

2018 ജനവരിയില്‍ നാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം മറക്കാനാവില്ല. സുപ്രധാന കേസുകള്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയെ ഏല്‍പിക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അനാവശ്യ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ ചെലമേശ്വറും രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയും മദന്‍ലോക്കുറും കുര്യന്‍ ജോസഫും വിമര്‍ശിച്ചത്.

ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ രാജ്യസഭയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം നടന്നതും ഓര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒഡിഷയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വക ഭൂമി കിട്ടുന്നതിന് തന്റെ സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നൊരു ആരോപണം ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ശേഷമാണ് ഈ ഭൂമി ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചു നല്‍കിയത്. ലക്നൊവിലെ പ്രസാദ് എഡുക്കേഷന്‍ ട്രസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള കേസില്‍ ജസ്റ്റിസ് ദിപക് മിശ്രയുടെ ഇടപെടലിനെതിരെയും ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് ദിപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയുടെ അതേ നയം തുടര്‍ന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. താനുള്‍പ്പെട്ട ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ് കേള്‍ക്കാനുള്ള ബെഞ്ചില്‍ ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നത് വലിയ വിവാദമായി. ഈ കേസില്‍ വാദിയായ യുവതിയെ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് റദ്ദാക്കിയപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്ന സുപ്രധാന ചോദ്യം ഈ കേസില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ എന്തു നടപടിയാണുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു.

സി.ബി.ഐ. കേസിലും റഫാല്‍ കേസിലും ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് ഉള്‍പ്പെട്ട ബഞ്ച് മുദ്ര വെച്ച കവറില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍നിന്നു വിശദീകരണങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ടത്. വിരമിച്ച് നാലു മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വെച്ചു നീട്ടിയ രാജ്യസഭാ എം.പി. സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ പ്രതിയായതോടെ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ഭരണകൂടവുമായി സന്ധിയിലേര്‍പ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു. പല കേസുകളിലും ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നിന്നുണ്ടായപ്പോള്‍ ഈ സംശയത്തിന്റെ കുന്തമുന ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിലേക്ക് നീളുകയും ചെയ്തു.

ഇതിപ്പോള്‍ ആരോപണങ്ങളുടെ കനത്ത കരിനിഴലാണ് ജസ്റ്റിസ് രമണയ്ക്ക് മേലുള്ളത്. ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെ ജസ്റ്റിസ് രമണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്തേയ്ക്കെത്തുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ, മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനപാരമ്പര്യം വെച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവര്‍ വിഡ്ഡികളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല.

എന്തായാലും ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ജഗന്‍മോഹനും ജഡ്ജിമാരും തമ്മിലുള്ള പോരെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. ഈ കളങ്കത്തില്‍നിന്നു കുറ്റാരോപിതരായ ജഡ്ജിമാര്‍ പുറത്തുവരേണ്ടത് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിധി പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ദിവസം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാത്തുര്‍ തന്റെ വീട്ടില്‍ ഭാര്യാസമേതം വന്നതിനെക്കെുറിച്ച് പിന്നീടൊരിക്കല്‍ ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹ അഭിഭാഷകനായ ശാന്തിഭൂഷണോട് പറയുകയുണ്ടായി.

ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹയെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി തനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് മാത്തുര്‍ ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹയോട് പറഞ്ഞത്. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് മാത്തുര്‍ തന്നോട് പറയുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹയ്ക്ക് ഊഹിക്കാനേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളു. പക്ഷേ, പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹയെ ഒരു പ്രലോഭനത്തിനും തടയാനാവുമായിരുന്നില്ല.

1982-ല്‍ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്നു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത്. ജനതാ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ശാന്തിഭൂഷണായിരുന്നു നിയമമന്ത്രി. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹയെ മറ്റൊരു ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റാന്‍ ജനതാ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്നും ശാന്തിഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹ അത് നിരസിച്ചു. ജനതാ സര്‍ക്കാരല്ല ഭരണഘടനയും മനഃസാക്ഷിയുമാണ് തന്നെ നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹ പറഞ്ഞത്.

1982-ല്‍ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്നു വിരമിച്ചപ്പോള്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ''നമ്മള്‍, ഈ കോടതിയിലെ ബാറിലെയും ബെഞ്ചിലെയും അംഗങ്ങള്‍ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ഈ കോടതിയുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ബഹുമാനവും എന്തുവില കൊടുത്തും നിലിര്‍ത്തണം. കാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്. ''

ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ ജസ്റ്റിസ് സിന്‍ഹയുടെ വാക്കുകളാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കു മുന്നില്‍ വെളിച്ചമാകേണ്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാര്‍ ആരോപണങ്ങളുടെ കരിനിഴലില്‍ നില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇരുട്ടിലാഴുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം തന്നെയായിരിക്കും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ശ്രീനാരായണ ഓപ്പണ്‍ സര്‍വ്വ കലാശാല വി.സി. നിയമനത്തില്‍ അവഗണനയെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍. ഈ അവഗണന കണ്ട് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആത്മാവ് ആനന്ദാശ്രു പൊഴിക്കുന്നുണ്ടാവണം. പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ അഞ്ച് നല്ല നടപടികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതിലൊന്ന് തീര്‍ച്ചയായും ഈ അവഗണനയായിരിക്കും.

