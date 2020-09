ടി.എസ്. എലിയറ്റ് 1935-ലാണ് മര്‍ഡര്‍ ഇന്‍ ദ കത്തീഡ്രല്‍ എന്ന നാടകം രചിക്കുന്നത്. തോമസ് ബെക്കറ്റ് എന്ന മെത്രാനെ 1170-ല്‍ ഹെന്‍ട്രി രണ്ടാമന്‍ രാജാവിന്റെ പടയാളികള്‍ കാന്റര്‍ബറി കത്തീഡ്രലില്‍വെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃതിയാണിത്. ആരാധനാലയങ്ങള്‍ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ മനുഷ്യരക്തം വീഴുകയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിലും വലിയ അക്രമമില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്നത്.

ഒരിക്കലും അതിക്രമവും ഹിംസയും നടക്കരുതെന്ന് നമ്മള്‍ കരുതുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ നിയമലംഘനമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ എഴുത്തുകാര്‍ ഏലിയറ്റിന്റെ ഈ നാടകത്തിന്റെ ശീര്‍ഷകം കടമെടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ നടന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൊലയാണെന്ന വിലാപം അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഏലിയറ്റിന്റെ രചനയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുന്നു.

ശൂന്യതയില്‍നിന്ന് ഒന്നും തന്നെയുണ്ടാവുന്നില്ല. ഒരിക്കല്‍ ഒരാള്‍ദൈവത്തെ കാണാന്‍ പോയതിനെക്കുറിച്ച് വിഖ്യാത മാന്ത്രികന്‍ പി.സി. സര്‍ക്കാര്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തെത്തിയപ്പോള്‍ ആള്‍ദൈവം വായുവില്‍നിന്ന് ഒരു ലഡു എടുത്തുകൊടുത്തു. അപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തനിക്കിഷ്ടം രസഗുളയാണെന്നു പറഞ്ഞു. കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍നിന്ന് ഒരുത്തന്‍ തന്നെ കാണാന്‍ വരുമെന്ന് ദിവ്യദൃഷ്്ടിയില്‍ തെളിയാതിരുന്നതിനാല്‍ ആള്‍ദൈവം രസഗുള വരുത്തിച്ചിരുന്നില്ല.

ആള്‍ദൈവത്തിന്റെ ധര്‍മ്മസങ്കടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ വായുവില്‍നിന്ന് ഒരു രസഗുളയെടുത്ത് മുന്നില്‍വെച്ചു. ഇത് താന്‍ കരുതിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന രസഗുളയായിരുന്നുവെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ എഴുതിയത്. സൗജന്യ ശാപ്പാട് എന്നൊരു പരിപാടിയില്ല എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനോട് ചേര്‍ത്തുവെച്ചു വായിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. സൗജന്യമാണെന്നത് ഒരു തോന്നല്‍ മാത്രമാണെന്നും വാസ്തവത്തില്‍ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം ശാപ്പാട് കഴിച്ചവര്‍ നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് സാമ്പത്തിക വിശാരദന്മാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രാജ്യസഭയില്‍ വലിയ കോലാഹലമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായത്. കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ വോട്ടിനിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ ഹരിവംശ് സിങ് അത് നിഷേധിച്ചു. ഒരംഗമെങ്കിലും വോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ അത് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. സഭയ്ക്കുള്ളില്‍ അച്ചടക്കമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് നിഷേധിച്ചതെന്ന് ഹരിവംശ്ജി പറയുന്നു. വോട്ട് നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായതെന്ന് ഹരിവംശ്ജി ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല.

അല്ലെങ്കിലും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് പുതിയ നിര്‍വ്വചനങ്ങളും മാനങ്ങളും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ, ഭരണഘടനയുടെ സുരക്ഷിതമായ മറയില്‍തന്നെ എങ്ങിനെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങള്‍ നടത്താം എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സര്‍ക്കാരാണിത്. ചിലപ്പോള്‍ എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം ഇത്തരം വെളിപാടുകള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്. സസ്പെന്റ് ചെയ്ത എട്ട് എം.പിമാര്‍ക്ക് ചായ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹരിവംശ്ജി ഇക്കാര്യത്തില്‍ മോദിജിയെ കടത്തിവെട്ടുകയും ചെയ്തു. വേട്ടപ്പട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം വേട്ടയാടുമ്പോള്‍ തന്നെ ഇരകള്‍ക്കൊപ്പം ചായ കുടിക്കാനുള്ള ആ സന്മനസുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് കാര്യം!

പറഞ്ഞുവന്നത് ശൂന്യതയില്‍നിന്ന് ഒന്നുമുണ്ടാവുന്നില്ലെന്നാണ്. കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ ഇത്രയും ധൃതി പിടിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നത് എന്തായാലും കര്‍ഷകരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. കള്ളപ്പണക്കാരെ കുത്തുപാളയെടുപ്പിക്കാന്‍ കൊണ്ടുവന്ന നോട്ടുനിരോധനവും സാമ്പത്തികമേഖലയെ പുനരുദ്ധരിക്കാന്‍ കൊടണ്ടുവന്ന ജ.എസ്.ടിയും ആത്യന്തികമായി ഒടിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മദ്ധ്യവര്‍ത്തികളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ കാര്‍ഷികബില്ലുകളെന്ന് മോദിജി പറയുമ്പോള്‍ അത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ കടുത്ത ഭക്തര്‍ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.

കൃഷി വാസ്തവത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയില്‍ വരുന്നതാണ്. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇവിടെയും കേന്ദ്രത്തിന് ഇടപെടാം. പക്ഷേ, ഇടപെടുന്നതിനു മുമ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചറിയുക എന്നത് സാമാന്യ ജനാധിപത്യ മര്യാദയാണ്. കാരണം ഈ നിയമങ്ങള്‍ ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന കര്‍ഷകരെയാണ്. ഇവരുമായി നിത്യേനയെന്നോണം മുഖാമുഖം വരുന്നത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങളാണ്.

നിയമങ്ങള്‍ ആരെയാണോ ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുക എന്നത് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള അജണ്ടയല്ല. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയുന്നതിനുമുമ്പ് അവിടത്തെ ജനങ്ങളുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ കവരണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഈസര്‍ക്കാരിന് ആരെങ്കിലും ട്യൂഷനെടുക്കേണ്ടതായുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഫെഡറിലസം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതെന്താണെന്നാവും മോദിജിയും കൂട്ടരും ചോദിക്കുക.

കര്‍ഷകരെ ഉടലോടെ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാനുള്ള ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാവനാപൂര്‍ണ്ണമായ പദ്ധതിയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറയുന്നത്. ഈ സദുദ്ദേശ്യം കാണാതെപോവുന്നവര്‍ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കാമെന്ന ധ്വനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ബംഗാളിലും ബിഹാറിലും കര്‍ണ്ണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ കര്‍ഷകര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിതെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നത്. കാര്‍ഷിക വിപണിയില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വാങ്ങുന്നത് വന്‍കിട കുത്തക കമ്പനികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന വിമര്‍ശമാണിവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. സംഭരണത്തിനുള്ള തറവില (മിനിമം സപ്പോര്‍ട്ട് പ്രൈസ്) ആത്യന്തികമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമെന്നും അത് രാജ്യത്തെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നും കര്‍ഷകര്‍ ആവലാതിപ്പെടുന്നു.

ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളോട് ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കുള്ള കമ്പം സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാലത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളുമായി ഇന്ത്യയിലെ വന്‍കിട വ്യവസായികള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പം രഹസ്യമല്ല. അംബലാല്‍ സാരാബായിയും ജംനലാല്‍ ബജാജും ജി.ഡി. ബിര്‍ളയുമാണ് ഗാന്ധിജിയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ വ്യവസായികള്‍ എന്ന് വേദ് മേത്ത 'മഹാത്മ ഗാന്ധിയും ശിഷ്യന്മാരും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇവരില്‍ ബിര്‍ളയ്ക്കായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയോട് കൂടുതല്‍ അടുപ്പം. ''മഹാത്മാവിന്റെ നിഴലില്‍'' എന്നാണ് ജി.ഡി. ബിര്‍ളയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്. ഇന്ത്യയില്‍ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ഗാന്ധിജി വഹിച്ച പങ്ക് നിര്‍ണ്ണായകമായിരുന്നുവെന്ന് ആത്മകഥയില്‍ ബിര്‍ള എഴുതുന്നുണ്ട്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നെഹ്‌റുവിനോട് ബിര്‍ളയ്ക്ക് അത്ര കണ്ട് പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇതിനര്‍ത്ഥം നെഹ്‌റു ഈ വ്യവസായികളില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരുന്നുവെന്നല്ല. ജംനലാല്‍ ബജാജിനോടും ജെ.ആര്‍.ഡി. ടാറ്റയോടും നെഹ്‌റുവിന് കാര്യമായ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ജംനലാലിന്റെ പേരക്കിടാവിന് രാഹുല്‍ എന്ന് പേരിട്ടത് നെഹ്‌റുവാണ്. തന്റെ മകനിടാനിരുന്ന പേരായിരുന്നു അതെന്നാണ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി പിന്നീടൊരിക്കല്‍ രാഹുല്‍ ബജാജിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്.

ഗാന്ധിജിയും നെഹ്‌റുവുമൊക്കെ ഈ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കൃത്യമായൊരു ല്ക്ഷ്മണരേഖ വരിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് ബിര്‍ള തന്നിരുന്ന പണത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഗാന്ധിജി അണ പൈ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അയച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. ബാപ്പുജി എന്തിനാണ് കണക്കുകള്‍ അയച്ചു തരുന്നതെന്ന് ബിര്‍ള ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കണക്ക് കണക്ക് തന്നെയാണെന്നും തരുന്ന കാശ് എങ്ങിനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് തരുന്നയാള്‍ അറിയണമെന്നുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മറുപടി. ഈ ഗുജറാത്തുകാരന്‍ വിളക്കുമരമായി മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഗുജറാത്തുകാരന്‍ പി.എം. കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഒളിച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദഹിക്കാതെ പോവുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും വ്യവസായികള്‍ക്കുമിടയില്‍ ല്ക്ഷ്മണരേഖകളില്ല. വിദശേയാത്രകളില്‍ മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ കൂട്ടുന്ന പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും വ്യവസായ പ്രമുഖരെ കൂടെക്കൊണ്ടുപോവുന്നതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിക്കലും പിശുക്ക് കാട്ടാറില്ല. 2014-നും 18-നുമിടയില്‍ മോദി സന്ദര്‍ശിച്ചത് 52 വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഈ സന്ദര്‍ശനവേളകളില്‍ ഒപ്പുവെയ്ക്കപ്പെട്ട ബിസിനസ് കരാറുകളില്‍ 18 എണ്ണം അദാനി - അംബാനി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.

ഈ കോവിഡ് കാലയളവില്‍ പോലും പുതിയ വമ്പന്‍ കരാറുകള്‍ ഈ രണ്ട് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളേയും തേടിയെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാര്‍ മുകേഷ് അംബാനിയുമായി കൈകോര്‍ക്കാന്‍ മത്സരിക്കുകയാണ്. മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളുമൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി അദാനിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര നടത്തിയ വിധികളിലൊന്ന് അദാനി പവര്‍ ലിമിറ്റഡിന് രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നും എണ്ണായിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ളതായിരുന്നു.

അംബാനിമാര്‍ നിയമങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി വളച്ചൊടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എസ്. ഗുരുമൂര്‍ത്തി വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2003-ല്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി റിലയന്‍സിന്റെ പുതിയ മൊബൈല്‍ ടെലിഫോണ്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനെ ഗുരുമൂര്‍ത്തി വിശേഷിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ആദ്യത്തെ അനധികൃത ടെലിഫോണ്‍ കോള്‍ നടത്തിയെന്നായിരുന്നു. ഗുരുമൂര്‍ത്തി ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഉപേദശകരിലൊരാളണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ, അംബാനിമാരുടേയും അദാനിമാരുടേയും വഴികള്‍ സുഗമമായിതന്നെ തുടരുന്നു.

കൃഷിയും വന്‍കിട കുത്തക കമ്പനികളും തമ്മിലെന്ത് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര്‍ ഈ ലോകത്ത് ജിവിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. എവിടെയും എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കവി പാടിയതുപോലെയാണ് എവിടെയും എനിക്കൊരു കച്ചവടമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ പറയുന്നത്. എ.എ.പിയുടെ പഞ്ചാബ് ഘടകം പ്രസിഡന്റ് ഭഗവന്ത് മന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചത് പഞ്ചാബിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ അംബാനി അദാനിമാരെപ്പോലുള്ള വന്‍കിട കമ്പനികളുടെ കൈകളിലെത്തുന്നതിനുള്ള നീക്കമാണ് പുതിയ ബില്ലുകള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ്.

ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കര്‍ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ കരാര്‍ കൃഷിയുടെ മറവില്‍ ഇവരുടേതാകുമെന്നും ആത്യന്തികമായി കര്‍ഷകര്‍ ഈ കമ്പനികളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിനായി കാത്തു നില്‍ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പറയുന്നവരില്‍ ഭഗവന്ത് മന്‍ മാത്രമല്ല കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിലെ നേതാക്കളുമുണ്ടെന്ന് നമ്മള്‍ മറക്കരുത്.

പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടരുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുതിയ താങ്ങുവിലകള്‍ പൊടുന്നനെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതമായത്. ഗോതമ്പും ബാര്‍ലിയുമുള്‍പ്പെടെ ആറ് വിളകള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കര്‍ഷകരുടെ രോഷം അവഗണിക്കാന്‍ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനുമാവില്ല എന്നു തന്നെയാണ് ഈ നടപടി വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന് പൊരുതുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. പാര്‍ലമെന്റില്‍ ജനാധിപത്യം കൊലചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ സമരം പാര്‍ലമെന്റില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്.

''കഴുകന്മാരുടെ വിരുന്ന് : ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂടിവെയ്ക്കപ്പെട്ട കച്ചവടം'' (A Feast of Vultures : The Hidden Business of Democracy in India) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജോസി ജോസഫ് മുംബൈയില്‍ മുകേഷ് അംബാനി പണികഴിപ്പിച്ച 27 നില വീടിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചെഴുതുന്നുണ്ട്. പതിനായിരം കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ട് നിര്‍മ്മിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ വീടിനു മുന്നില്‍ ജോസി ജോസഫ് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ നാല് ചെറുപ്പക്കാര്‍ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയി. ആകാശം തുളച്ചു മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുന്ന ആ വീടു നോക്കി ആ ചെറുപ്പക്കരിലൊരാള്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു: ''ഇതൊന്നു മുഴുവന്‍ കാണാന്‍ പോലും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ!''

പാര്‍ലമെന്റ് മര്യാദകള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തി ജനാധിപത്യത്തെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ബില്ലുകള്‍ കൊണ്ടു വരുമ്പോള്‍ നമ്മളും ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഗതികേടിലാണ്: ''ഇതൊന്ന് മുഴുവനായി കാണാന്‍ പോലുമാവുന്നില്ലല്ലോ!'' ഒരു പക്ഷേ, കാലത്തിനു മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങളുടെ നിഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങള്‍ അനാവരണം ചെയ്യാനാവുകയുള്ളു. ദീര്‍ഘകാലയളവില്‍ കര്‍ഷകരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളാണിവയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറയുമ്പോള്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ഉദ്ധരിച്ച ജോണ്‍ മെയ്നാഡ് കെയ്ന്‍സിനെ ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ''ദീര്‍ഘകാലയളവില്‍ നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കും.''

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: എത്ര കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചെന്നും എത്ര പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷട്മായിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി പടച്ച തമ്പുരാനാണെന്നിരിക്കെ സര്‍ക്കാരിനോട് കണക്കു ചോദിക്കുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം!

