എവിടെ നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍? വ്യാഴാഴ്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിന്റെ ചോദ്യം വെറുതെയായിരുന്നില്ല. സുപ്രധാനമായ യോഗമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഡെല്‍ഹിയില്‍ നടന്നത്. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത യോഗം. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായും യോഗത്തിലുടനീളമുണ്ടായിരുന്നു. വാണിജ്യ - റെയില്‍വെ മന്ത്രി പിയുഷ് ഗോയലും യോഗത്തിനെത്തി.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളില്‍നിന്ന് ആശയങ്ങള്‍ തേടുന്ന യോഗമായിരുന്നുവെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ, ധനമന്ത്രി യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എവിടെ നിര്‍മ്മല എന്ന ചോദ്യം അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ മാത്രമല്ല ചോദിച്ചത്. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പല കോണുകളില്‍നിന്നും ഈ ചോദ്യമുയര്‍ന്നു.

നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ വിവിധ തട്ടിലുള്ള നേതാക്കളുമായി ഇതേസമയം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍നിന്ന് മറുപടി വന്നത്. ഇതൊരു മറുപടിയാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. മന്ത്രിയുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിനുള്ള ദുര്‍ബ്ബലമായ ന്യായീകരണം മാത്രമാണത്.

2017-ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നിര്‍മ്മലയുടെ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ''പ്രപഞ്ച കാരുണ്യം(cosmic grace)'' എന്നാണ് നിര്‍മ്മല പ്രതികരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണോ അതോ സാക്ഷാല്‍ വിശ്വവിധാതാവ് തന്നെയാണോ നിര്‍മ്മലയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ്.

2006-ലാണ് നിര്‍മ്മല ബി.ജെ.പിയിലെത്തുന്നത്. 13 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രിയാവാന്‍ നിര്‍മ്മലയ്ക്കായെങ്കില്‍ അതില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയായിരുന്നു നിര്‍മ്മലയുടെ വഴികാട്ടിയും ഗുരുസ്ഥാനീയനും. 2010-നും 14-നുമിടയില്‍ പാര്‍ട്ടി വക്താവ് എന്ന നിലയില്‍ നിര്‍മ്മലയുടെ പ്രകടനം ജെയ്റ്റ്ലി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 2014-ല്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ സവിശേഷമാര്‍ന്ന മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് നിര്‍മ്മല വാണിജ്യ മന്ത്രിയായത്. ജെയ്റ്റ്ലി കളമൊഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പിയുഷ് ഗോയലിനെപ്പോലും മാറ്റി നിര്‍ത്തി നിര്‍മ്മലയെ മോദിയും ഷായും ധനമന്ത്രിയാക്കിയത് പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സംഘപരിവാറിലൂടെ കടന്നുവന്നയാളല്ല നിര്‍മ്മല. സംഘപരിവാര്‍ ദുര്‍ബ്ബലമായ തമിഴകത്തുനിന്നാണ് നിര്‍മ്മല വരുന്നത്. സംഘപരിവാറിന് കണ്ണെടുത്താല്‍ കണ്ടുകൂടാത്ത ജവഹര്‍ലാല്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നാണ് നിര്‍മ്മല ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എം.ഫിലും നേടിയത്. നിര്‍മ്മല ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ജെ.എന്‍.യുവിലെ 'സ്വതന്ത്ര ചിന്തക'രിലായിരുന്നു നിര്‍മ്മലയുടെ സ്ഥാനം.

മോദിയോടും ബി.ജെ.പിയോടും നിര്‍മ്മലയ്ക്കുള്ള വിധേയത്വവും കൂറും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ, ജെ.എന്‍.യുവിലെ ആ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഒരു തീപ്പൊരി ഇപ്പോഴും നിര്‍മ്മലയുടെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി അഞ്ചിന് ജെ.എന്‍.യുവിലെ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടത്തിനു ശേഷം നിര്‍മ്മല ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. ''പേടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ജെ.എന്‍.യുവില്‍നിന്നും വരുന്നത്. ഞാനറിയുന്ന, ഓര്‍ക്കുന്ന ജെ.എന്‍.യു. തീവ്ര ചര്‍ച്ചകളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും ഇടമാണ്. അക്രമത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഞാനിതിനെ അസന്നിഗ്ദ്ധമായി അപലപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചകളില്‍ പറഞ്ഞതെന്തൊക്കെയായാലും സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളാവണമെന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട്.''

നിര്‍മ്മലയുടെ ഈ പ്രസ്താവന സംഘപരിവാറും ബി.ജെ.പിയുടെ അത്യുന്നത നേതൃത്വവും എങ്ങിനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ജെ.എന്‍.യുവിലെ അതിക്രമങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇതുവരെ അപലപിച്ചിട്ടില്ല. സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങിനെയൊരു നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല.

അതിരുകളില്ലാത്ത വിധേയത്വമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നതും രഹസ്യമല്ല. വാജ്പേയിയുടെ സര്‍ക്കാരിനെയല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മന്ത്രിസഭയെയാണ് നിലവില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്. വാജ്പേയിക്ക് മോദിയുടെ അപ്രമാദിത്വമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്വാനിയും ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിസഭ ബഹുസ്വരമാവുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പക്ഷെ, 16 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറത്ത് മോദിയുടെ സര്‍ക്കാരിന് ഒരു സ്വരവും ഒരു മുഖവുമാണ്. അതില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വരം വേറിട്ടുകേട്ടാല്‍(വിദേശ മന്ത്രി ജയശങ്കറും ജെ.എന്‍.യുവിലെ അതിക്രമത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. അതു പക്ഷേ, ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞതയുടെ ഭാഗമായി പൊറുക്കപ്പെടാവുന്നതേയുള്ളു.) അത് ഭരണകൂടത്തിലെ അത്യുന്നതര്‍ക്ക് രസിക്കണമെന്നില്ല. സുഷമ സ്വരാജും അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രിസഭയില്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വരത്തിനും വിദൂര സാദ്ധ്യത പോലുമില്ല.

വ്യാഴാഴ്ചയിലെ സുപ്രധാന യോഗത്തില്‍ ധനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നത് നിസ്സാരവത്കരിക്കാനാവില്ല. അതിലൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്കെ് എത്തുകയാണെന്നാണ് സൂചനകള്‍. 2008-നു ശേഷം ഇതുവരെ ഇത്രയും തിരിച്ചടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ജെ.എന്‍.യു. വിഷയത്തില്‍ നിര്‍മ്മലയുടെ പ്രതികരണം സത്യസന്ധമായിരുന്നു. വളരെ സ്വാഭാവികമായി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ വികാരമാണ് അവര്‍ പങ്കുവെച്ചത്. മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയം പക്ഷേ, അസാധാരണമാണ്. കേവലയുക്തികള്‍ക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല.

നിര്‍മ്മലയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നല്ല ഇതിന്റെയര്‍ത്ഥം. സന്ദേശം പക്ഷേ, വ്യക്തമാണ്. നിര്‍മ്മലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭയിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇതിനകം അത് തീര്‍ച്ചയായും പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: കഴിഞ്ഞ തവണ ചുവന്ന പട്ടിലായിരുന്നു ബജറ്റിന്റെ വരവ്. തെക്കോട്ടേക്കെടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ഇത്രയും പ്രതീകാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ചതാരായാലും വീരാളിപ്പട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം.

