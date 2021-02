കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ. സുധാകരന് ഇനിയും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതും ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായതും ഈ 'മഹാന്‍' ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ണൂരിലെ ആ ചെറിയ കുണ്ടുകിണറ്റിലിരുന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതില്‍ സുധാകരന് ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശാലവും തുറസ്സാര്‍ന്നതുമായ പരിസരങ്ങള്‍ സുധാകരനെപ്പോലുള്ളവരുടെ ലോകത്തില്ല.

പക്ഷേ, സാധാരണ പൗരസമൂഹത്തിന്, ജനാധിപത്യത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സുധാകരന്റെ വായ്നാറ്റം ഓക്കാനമുണ്ടാക്കും. കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ള ഏക വനിത എം.എല്‍.എ. ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിലുള്ള വികാരമാണ്. ജാതിയുടെയും കുലത്തൊഴിലിന്റെയും പേരു പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കുന്നതിനോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാനാവില്ലെന്നും ഈ പരാര്‍മര്‍ശം പിന്‍വലിച്ച് സുധാകരന്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നുമാണ് ഷാനിമോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

വകതിരിവ് എന്നു പറഞ്ഞ സംഗതി നാലയല്‍പക്കത്ത് കൂടിയെങ്കിലും പോയിരുന്നെങ്കില്‍ സുധാകരന്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഷാനിമോളുടെ അഭിപ്രായം പൂര്‍ണ്ണമായും ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതുണ്ടായില്ല. ഷാനിമോള്‍ക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, തന്നെ വിമര്‍ശിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്‌ക്കെതിരെയും സുധാകരന്‍ ഉറഞ്ഞുതുള്ളി.

സുധാകരന്‍ മാത്രമാണോ ഷാനിമോളെ വിരട്ടിയതെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഷാനിമോള്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം പിന്‍വലിച്ചു; സുധാകരനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. തെറ്റ് ചെയ്തയാള്‍ക്ക് പകരം തെറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ചവര്‍ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരുന്ന അതിവിചിത്രമായ കാലത്താണ് നമ്മള്‍ ജിവിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തു നടത്തുന്ന ചിവിട്ടുനാടകം. മാപ്പു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ചെറുതായത് ഷാനിമോളല്ല, കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ്.

രാജ്യം വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപൊയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. സമസ്ത ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും ചവിട്ടി മെതിക്കുകയും കര്‍ഷകരോടു പോലും കാരുണ്യരഹിതമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകഷിയുള്ള രാജ്യത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും കടമയും വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷേ, ഒരു ഛോട്ടാ നേതാവിനു മുന്നില്‍ ആ പാര്‍ട്ടി വിറക്കുന്നതും വിരളുന്നതുമായ കാഴ്ച കാണുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ നമുക്കിനി എന്താണ് ബാക്കി എന്ന് ചോദിക്കാതെ വയ്യ.

ഗതികേടു കൊണ്ടായിരിക്കണം തന്റെ വാക്കുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഷാനിമോള്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതയായത്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം അവശേഷിക്കെ, അരൂരിലെ തന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ തകരുമോ എന്ന പേടി ഷാനിമോള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. 1959-ല്‍ 42-ാം വയസ്സില്‍ ഇന്ദിര ഗാന്ധി എന്ന വനിത പ്രസിഡന്റായ പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇന്ദിര പിറന്നുവീണ 1917-ലും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആനി ബസന്റ് എന്ന വനിതയാണ്. എട്ടു വര്‍ഷത്തിനപ്പുറം 1925-ല്‍ സരോജിനി നായിഡു എന്ന മറ്റൊരു വനിത കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തെത്തി.

ഇതേ വര്‍ഷം സ്ഥാപിതമായ ആര്‍.എസ്.എസിലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വിവിധ രൂപാന്തരങ്ങളിലോ ഇതുവരെ ഒരു വനിതയും അമരത്തെത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും മറക്കാനാവില്ല. 135 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഏറ്റവുമധികം കാലം നയിച്ചതും ഒരു വനിതയാണ്- ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിലുള്ള സോണിയ ഗാന്ധി. ഈ പാര്‍ട്ടിയിലാണ് ഷാനിമോളെപ്പോലൊരു വനിതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നത് തീര്‍ച്ചയായും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്.

നാലു കൊല്ലം മുമ്പ് മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ 'താഴ്ന്ന മനുഷ്യന്‍' (നീച് ആദ്മി) എന്നു വിളിച്ചപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. അയ്യരെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് സസ്പെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അന്നു ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അയ്യര്‍ മാപ്പു പറയണമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഹിന്ദിയിലുള്ള തന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് കുഴപ്പമായതെന്ന അയ്യരുടെ വിശദീകരണം ഒരാളും മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. അതിനും നാലു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇതേ അയ്യര്‍ ഇതേ മോദിയെ ചായ്‌വാല എന്നു വിളിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിനെ കെണിയിലാക്കിയത്. അന്ന് അയ്യരുടെ ആ ഒരു പരാമര്‍ശത്തില്‍ പിടിച്ച് ബി.ജെ.പി. കളിച്ച കളിയിലാണ് രാഹുലും പാര്‍ട്ടിയും അധികാരത്തിന് പുറത്തേക്കു പോയത്.

എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇല്ലാതാവുന്നത്. 1982-ല്‍ അന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു സ്വകാര്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഹൈദരാബാദിലെത്തി. രാജീവിന്റെ വരവ് സ്വകാര്യമാണെന്നോര്‍ക്കാതെ അന്നത്തെ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ടി. അഞ്ജയ്യ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വലിയൊരു സ്വീകരണം ഏര്‍പ്പാടാക്കി.

അമ്മയുടെ നിര്‍ബ്ബന്ധം മൂലം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ രാജീവ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രകടനപരതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. വിമാനത്താവളത്തിലെ ജനക്കൂട്ടം രാജീവിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍ പരുങ്ങിയ അഞ്ജയ്യയെ 'കോമാളി' എന്നു വിളിച്ചാണ് രാജീവ് രോഷം തീര്‍ത്തത്.

രാജീവിന്റെ ഈ വിളി പക്ഷേ, തെലുങ്കരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് മേല്‍ വലിയ മുറിവായി. ഈ മുറിവിലാണ് എന്‍.ടി. രാമറാവു തെലുഗുദേശം എന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ അസ്തിവാരം തീര്‍ത്തത്. പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കി ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ രാമറാവു ആന്ധ്രയില്‍ അധികാരം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. 1984-ല്‍ ഇന്ദിരയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസിന് പിടികൊടുക്കാതെ നിന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ആന്ധ്ര.

പറഞ്ഞു വന്നത് വാക്കുകള്‍ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ്. ഉച്ചരിച്ച വാക്കിന്റെ അടിമയും ഉള്ളിലുള്ള വാക്കിന്റെ ഉടമയുമാണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. കൈവിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയും മനുഷ്യന്‍ ഇന്നുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കാലത്താണെങ്കില്‍ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് കല്ലില്‍ കൊത്തിയതു പോലെയാണ്. ഒരു രാസവസ്തുവിനും അത് മായ്ക്കാനാവില്ല.

വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് സുധാകരന്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഷാനിമോളുടെ മാപ്പ് ആദരപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഒരുളുപ്പുമില്ലാതെ ഈ 'നേതാവ്' കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത്. പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ താനൊരു 'സദാകുരന്‍' മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ മാന്യദേഹം ഇതിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നത്.

മണിശങ്കര്‍ അയ്യരെപ്പോലൊരു നേതാവിനെ നിലയ്ക്ക് നിര്‍ത്താനാവുമെങ്കില്‍ സുധാകരന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസിനാവണം. പകരം സുധാകരന്റേത് നാടന്‍ പ്രയോഗമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വൃത്തികേടിനു മേല്‍ തൈലം പൂശാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ശ്രമം മിതമായ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അശ്ലീലമാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സി.പി.എം. നേതാക്കളായ വി.എസ്. അച്ച്യുതാനന്ദനും വിജയരാഘവനും എം.എം. മണിയുമൊക്കെ പണ്ടു നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി സുധാകരന് കവചമൊരുക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശ്രമം ഒരിടത്തുമെത്തില്ല. ഒരു തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ കുറെക്കൂടി വലിയ തെറ്റു ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന നിലപാട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.

സുധാകരന്റെ ജല്‍പനങ്ങളുടെ ഇരയാവാന്‍ തന്നെ കിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ചെത്തുകാരന്റെ മകനാണെന്നു പറയാന്‍ അഭിമാനമേയുള്ളു എന്ന് പിണറായി പറയുമ്പോള്‍ അതൊരു നിലപാടിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. വാ പോയ വാക്കത്തികള്‍ക്ക് മുറിപ്പെടുത്താനാവാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജ്വലനമാണത്.

സുധാകരന്റെ ചെളിയേറില്‍ ആത്യന്തികമായി ഇരയായിരിക്കുന്നത് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനാണ്. നിരാലംബയും നിരായുധയുമായി ഷാനിമോള്‍ നില്‍ക്കുന്നത് മലയാളിയുടെ ജനാധിപത്യ ബോദ്ധ്യങ്ങളുടെ തിരുമുറ്റത്താണ്. ഷാനിമോള്‍ക്ക് നീതി കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മാത്രമല്ല, ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയുടേയും ബാദ്ധ്യതയാണ്.

മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ നേരിട്ട അതേ അച്ചടക്ക നടപടി സുധാകരനും നേരിടണം. ഷാനിമോളോടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടും മാപ്പു പറയാന്‍ സുധാകരന്‍ തയ്യാറാവണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ സുധാകരന് മുന്നില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ വാതിലുകള്‍ എന്നന്നേയ്ക്കുമായി അടച്ചിടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മടിക്കരുത്. സുധാകരനെപ്പോലുള്ളവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടിക്കു മേലെ അടിക്കുന്ന ആണികളാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: പോപ് ഗായിക റിയാന്നയോട് പ്രതിരിക്കുകയല്ല ഇന്ത്യന്‍ വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജോലിയെന്ന് ശശി തരൂര്‍. ജോലി എന്താണെന്ന് സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നോര്‍മ്മിപ്പിക്കണം, മിസ്റ്റര്‍ തരൂര്‍.

