ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു ആയിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിനും രാജേന്ദ്രപ്രസാദിനും മൗലാന ആസാദിനും, എന്തിന് രാജഗോപാലാചാരിക്കും പകരം നെഹ്രുവായിരിക്കണം ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടതെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയാക്കുന്നതില്‍ വഹിച്ച പങ്ക് നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. മതേതതര, ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഇന്ത്യന്‍ ജനത നെഹ്രുവിനോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഭാഗീയതയ്ക്കും വിധ്വംസക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ നെഹ്രുവിന് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നിര്‍ണ്ണയിച്ചത്.

നന്മകള്‍ മാത്രം വിളയുന്ന നെല്‍പ്പാടമോ ആപ്പിള്‍തോട്ടമോ ആയിരുന്നു നെഹ്രുവെന്ന് ഇതിനര്‍ത്ഥമില്ല. 1959-ല്‍ കേരളത്തിലെ ഇ.എം.എസ.് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട നെഹ്രു സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്. ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ട് 1951-ല്‍ (ജനസംഘം നേതാവ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങളും കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗം പോലും ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍പെട്ടതാണെന്ന പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നിരീക്ഷണവും ഈ നടപടിക്ക് കാരാണമായെങ്കിലും ) കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും നെഹ്രുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേല്‍പിച്ചു.

പക്ഷെ, വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന കാര്യത്തില്‍ നെഹ്രുവിന് ഒരു തരിപോലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും നേതാവെന്ന നിലയിലും നെഹ്രുവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഘടകം ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. ലോകത്തെ ഏതൊരു സമുന്നത നേതാവിനുമൊപ്പം ഉന്നത ശീര്‍ഷനായി നിലകൊള്ളാന്‍ നെഹ്രുവിനാവുമായിരുന്നു. അപകര്‍ഷതാബോധം നെഹ്രുവിന്റെ നിഘണ്ടുവില്‍ ഇല്ലാത്ത വാക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതു വിമര്‍ശവും സധൈര്യം നേരിടാന്‍ നെഹ്രുവിന് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെ വെറുതെ വിടരുതെന്ന് കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിനോട് നെഹ്രു പറഞ്ഞത് വീണ്‍വാക്കായിരുന്നില്ല.

അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനും രാമചന്ദ്രഗുഹയും അടക്കം 49 പേര്‍ രാജ്യദ്രോഹക്കേസില്‍ പ്രതിയായ സംഭവമാണ് നെഹ്രുവിനെ ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുന്നത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാവുന്ന ഒരു കാലത്ത് നെഹ്രുവിനെ ഓര്‍ക്കുന്നത് ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ സമരവും പോരാട്ടവുമാണ്.

വാസ്തവത്തില്‍ ബിഹാറിലെ മുസഫര്‍പുര്‍ ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് സൂര്യകാന്ത് തിവാരിയുടെ നടപടിയല്ല ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കേസില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും കോടതിയാണ് കേസെടുക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ബി.ജെ.പി. വക്താക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജിയുടെ അപഭ്രംശമായി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെയും ബി.ജെ.പിയുടെയും മെക്കിട്ട് കയറുന്നതെന്തിനാണെന്നാണ് നിഷ്പക്ഷനെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തക സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത്.

ഈ കേസ് ഒരു ജഡ്ജിക്ക് സംഭവിച്ച കൈപ്പിഴയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തെ എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും സൂര്യകാന്ത് തിവാരിയെപ്പോലെ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാണെന്നും പറയാനാവില്ല. തിവാരിയുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സമാന്യ നീതിബോധത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രത്തിലെഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ മുന്‍ ഡെല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ.പി. ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമം 124 എ പ്രകാരമാണ് ബിഹാര്‍ പോലീസ് അടൂരിനും കൂട്ടര്‍ക്കുമതെിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് എഫ്.ഐ.ആര്‍. രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ രൂപം കൊണ്ട ഈ കരിനിയമം 1870-ലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. 1897-ല്‍ ബാലഗംഗാധര തിലകിനെതിരെ ഈ നിയമം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഷാ ലേഖനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യധികം പ്രതിഷേധാര്‍ഹമായ ഈ നിയമം എത്രവേഗത്തില്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതാണെന്നാണ് നെഹ്രു പാര്‍ലമെന്റില്‍ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, സംഗതി പോയില്ല. ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ കരിനിയമം ഇന്ത്യയില്‍ തുടരുകയാണ്.

നെഹ്രു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം ഒരു നിയമം ഇങ്ങനെയൊരു പരിസരത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് മുതിരുമായിരുന്നോ എന്നത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അടൂരും കൂട്ടരും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റവാളികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നതിന് സമകാലിക ഇന്ത്യയില്‍ സവിശേഷമായ പരിസരമുണ്ട്. ആ പരിസരം തീര്‍ക്കുന്നതില്‍ ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിനും ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്.

കോടതി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതന്നും ഇതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവേദ്കര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു അസംബന്ധമാണെന്നും ഇത്തരം കേസുകള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കടയ്ക്കല്‍ കത്തിവെയ്ക്കലാണെന്നും ജാവേദ്കര്‍ പറയാതിരുന്നത് ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൃത്തികേടിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായും നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഹസനം പ്രഹസനമാണെന്നു പറയാന്‍ ആര്‍ എസ് എസ് സര്‍സംഘചാലക് മോഹന്‍ ഭാഗവത് മടിക്കുന്നത്?

ലിഞ്ചിങ് ഒരു വിദേശ പദമാണെന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ വിജയദശമി ആഘോഷ ദിനത്തില്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞത്. പശുക്കടത്തിന്റെ പേരില്‍ നടക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരവത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുന്നത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമായി മാറുന്നതിനുള്ള പരിസരമൊരുങ്ങുന്നത്.

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരായ 49 ബുദ്ധിജീവികള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കാത്തതാണ് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രതിയോഗികളെ, വിമര്‍ശകരെ കേസില്‍ കുടുക്കി ദ്രോഹിക്കുന്നത് പുതിയ സംഭവമല്ല.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വിജയകാന്തിനെതിരെ തമിഴകത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അപകീര്‍ത്തിക്കേസ് കൊടുത്ത് വശംകെടുത്തിയ ചരിത്രം അന്തരിച്ച എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. നേതാവ് ജയലളിതയ്ക്കുണ്ട്. ഈ കേസുകളിലൊന്നും തന്നെ വിജയകാന്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ജയലളിതയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഓരോ കേസിലും ജില്ലകള്‍ തോറും കോടതികളില്‍ കയറിയിറങ്ങുകയെന്നത് കഠിനമാണ്. ഈ കയറിയിറങ്ങല്‍ തന്നെ വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ്. വിമര്‍ശകരെ നിശ്ശബദ്രാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണിതെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വവും കരുതുന്നുണ്ടാവും.

സാഹിത്യ വാരഫലം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കോളത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ എം. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ എഴുതിയത് ഓര്‍ക്കുകയാണ്. ''പകലെത്തുന്നതു പോലെ രാത്രിയും വന്നു ചേരും. രണ്ടിനോടും വരരുത് എന്ന് പറയാന്‍ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. രാത്രി എത്തുമ്പോള്‍ ഇരുട്ടത്തിരിക്കാന്‍ പേടിയുണ്ടെങ്കില്‍ വിളക്ക് കത്തിക്കണം. മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ കുമാരനാശാനും വള്ളത്തോളും ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പും ചങ്ങമ്പുഴയും ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്‍പിള്ളയും കാവ്യങ്ങള്‍ രചിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പകലായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ രാത്രിയാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. ഏത് വിളക്കാണ് ഞാന്‍ കത്തിക്കേണ്ടത്?'' സാഹിത്യം എന്നതിന് പകരം രാഷ്ടീയം എന്നാക്കിയാല്‍ കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ വാക്കുകള്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒന്നുകൂടി ജ്വലിച്ചേക്കും.

Content Highlights: Sedition case against Adoor and other signatories of open letter to Prime Minister Narendra Modi