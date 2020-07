രാജസ്ഥാനില്‍ ബി.ജെ.പി. നേരിടുന്ന മുഖ്യ പ്രശ്നം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയാവുക എളുപ്പമല്ലെന്നതാണ്. സംഘപരിവാറിന്റെ പരിസരം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. ജ്യോതിയുടെ മുത്തശ്ശി രാജ്മാതെ ബി.ജെ.പിയുടെ സ്ഥാപകനേതാക്കളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു. അമ്മായിമാര്‍ വസുന്ധര രാജെയും യശോധരയും ബി.ജെ.പിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വം കണ്ടെത്തിയതും വളര്‍ന്നതും. ഹിന്ദുത്വയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കോട്ടകളില്‍ ഗ്വാളിയോര്‍ രാജകുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും അന്യരായിരുന്നില്ല.

സച്ചിന്റെ കാര്യം അതല്ല. നെഹ്രു കുടുംബമാണ് രാജേഷ് പൈലറ്റിനെയും കുടുംബത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയാണ് ആദ്യമായി ഒരു സീറ്റ് നല്‍കി രാജേഷിനെ ലോക്സഭയിലെത്തിച്ചത്. 2000 ജൂണ്‍ പതിനൊന്നിന് രാജേഷ് പൈലറ്റ് രാജസ്ഥാനില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ ഭാര്യ രമയെ ആ വാര്‍ത്ത അറിയിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് രമയേയും കൂട്ടി സോണിയ തന്നെയാണ് പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ ജയ്പൂരിലേക്ക് പോയത്. പിന്നീട് രമയ്ക്കും മകന്‍ സച്ചിനും ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കുമൊക്കെ സീറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ നെഹ്രു കുടുംബം ഒരിക്കലും അമാന്തം കാട്ടിയതുമില്ല.

സച്ചിന്‍ ലോക്സഭയില്‍ ആദ്യമായെത്തുന്നത് 26-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. രണ്ടാം യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരില്‍ സച്ചിനെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതില്‍ സോണിയയാണ് പ്രത്യേക താല്‍പര്യമെടുത്തത്. അപ്പോഴേക്കും സച്ചിന്‍ നെഹ്രു കുടുംബത്തിലെ പുതുതലമുറക്കാരന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തരില്‍ ഒരാളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ നിര്‍ബ്ബന്ധത്തിലാണ് സച്ചിന്‍ 2013-ല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റാവുന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷം സച്ചിന്‍ രാജസ്ഥാനിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്ത് പാര്‍ട്ടിയുടെ അസ്തിവാരം ശക്തിപ്പെടുത്തി. 2018-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 99 സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി താനായിരിക്കുമെന്ന് സ്വാഭാവികമായും സച്ചിന്‍ കരുതി. പക്ഷേ, അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെപ്പോലെ ഒരു ചാണക്യനെ നേരിടാന്‍ സച്ചിന് രാഹുലുമായുള്ള അടുപ്പം മതിയായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും 41-ാം വയസ്സില്‍ ഉപമുഖ്യന്ത്രി സ്ഥാനവും പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ (ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു പദവി എന്ന പ്രമാണം മറികടന്നുകൊണ്ട് ) സച്ചിനായത് നെഹ്രു കുടുംബത്തിന്റെ സവിശേഷ താല്‍പര്യം കൊണ്ടായിരുന്നു.

മദ്ധ്യപ്രദേശില്‍ കമല്‍നാഥിനെ വീഴ്ത്തുന്നതിലുള്ള ഉത്സാഹം രാജസ്ഥാനില്‍ ഗെഹ്ലോട്ടിനെ വീഴ്ത്താന്‍ ബി.ജെ.പി. കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് സംഘപരിവാറിനുള്ളില്‍ മുറുമുറുപ്പുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് വസുന്ധരയോട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും വലിയ മമതയില്ല. വസുന്ധരെയ്ക്ക് പകരം സച്ചിനെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കില്‍ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ ബി.ജെ.പി. പണ്ടേ അട്ടിമറിക്കുമായിരുന്നു. സച്ചിന്റെ ജനിതകങ്ങളിലും ബാന്ധവങ്ങളിലും സംഘപരിവാറിന്റെ രക്തമില്ലെന്നതാണ് ബി.ജെ.പിയെ അലട്ടുന്നത്. തനിക്കായി ബി.ജെ.പി. വിരിച്ച വലകളിലേക്ക് നടന്നുകയറാതിരിക്കാന്‍ സച്ചിന്‍ ഇതുവരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു.

1992-ല്‍ ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ രാജേഷ് പൈലറ്റ് പറഞ്ഞത് എസ്.ബി. ചവാനു പകരം താനായിരുന്നു ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നാണ്. ആത്യന്തികമായി ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹ റാവുവിന്റെ മേലാണുള്ളതെങ്കിലും രാജേഷ് പൈലറ്റിന്റെ അവകാശവാദം അങ്ങിനെയങ്ങ് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. കാരണം പിന്നീട് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കിട്ടിയപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി റാവുവിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ചന്ദ്രസ്വാമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ത്രാണി കാട്ടിയ കക്ഷിയാണ് രാജേഷ് പൈലറ്റ്. ഹിന്ദുത്വയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വഴിയെന്ന് രാജേഷ് പൈലറ്റ് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല.

നാഷനല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ മകള്‍ സാറയാണ് സച്ചിന്റെ ഭാര്യ. പെന്‍സില്‍വാനിയയിലെ വാര്‍ട്ടണ്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയമാണ് ഈ വിവാഹത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. കശ്മീരിലെ യഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലിങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള വിവാഹമായിരുന്നു അത്. അടുത്തിടെ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ തന്റെ സഹോദരന്‍ ഒമറിനും പിതാവ് ഫറൂഖിനും വേണ്ടി സുപ്രിം കോടതിയില്‍ സാറ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത് ജ്യോതിരാദിത്യയെപ്പോലെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സച്ചിനാവില്ലെന്നു തന്നെയാണ്.

അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ബി.ജെ.പിയും രാജസ്ഥാനില്‍ കരുതലോടെ നീങ്ങുന്നത്. സച്ചിനില്‍നിന്ന് ഒരുറപ്പും ഇതുവരെ ബി.ജെ.പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ ചില ആദായനികുതി റെയ്ഡുകള്‍ എന്നതൊഴിച്ചാല്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഒരിടപെടലും ഉണ്ടാവാത്തതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം എന്നാണ് അമിത് ഷാ ബി.ജെ.പി. ഘടകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക.

പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വിഷമവൃത്തമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചര്‍ച്ചയേയില്ലെന്നാണ് സച്ചിനോട് ഹൈക്കമാന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോണിയയും മകള്‍ പ്രിയങ്കയും ഗെഹ്ലോട്ടിനൊപ്പമാണ്. എം.എല്‍.എമാര്‍ ഗെഹ്ലോട്ടിനൊപ്പമാണെന്ന വസ്തുത തള്ളിക്കളയാന്‍ ഹൈക്കമാന്റിനാവില്ല. അടുത്തിടെ നടന്ന രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജസ്ഥാനെ കൂടെ നിര്‍ത്തിയത് ഗെഹ്ലോട്ടാണെന്നതും സോണിയയ്ക്ക് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് സച്ചിന് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരാള്‍ക്കും പറയാനാവില്ല. എന്നിട്ടും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സച്ചിന്‍ പരസ്യമായൊരു കലാപത്തിന് തയ്യാറായത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെപ്പോലും ഞെട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മദ്ധ്യപ്രദേശില്‍ കമല്‍നാഥ് ജ്യോതിരാദിത്യയോട് ചെയ്തതാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ ഗെഹ്ലോട്ട് സച്ചിനോടും ചെയ്തത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് പദവിയുമുണ്ടെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയിലും ഭരണത്തിലും സച്ചിന്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരു ശക്തിയല്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 107 എം.എല്‍.എമാരില്‍ 17 പേര്‍ മാത്രമേ സച്ചിനൊപ്പമുള്ളുവെന്നാണ് വിവരം. സച്ചിനെ എല്ലാ തലത്തിലും ഒതുക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട കളിയാണ് ഗെഹ്ലോട്ട് കളിച്ചത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാറി സോണിയ വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷയായതോടെ ഈ കളിക്ക് ആക്കം കൂടി. തന്റെ സെല്‍ഫ് റെസ്പെകടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ ഈ കളി മുന്നേറിയതോടെ കലാപക്കൊടി ഉയര്‍ത്താന്‍ സച്ചിന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതനായി. പണ്ട് സീതാറാം കേസരിക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനു സോണിയ ഗാന്ധിയെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനും മടി കാട്ടാതിരുന്നയാളാണ് സച്ചിന്റെ പിതാവ് രാജേഷ് പൈലറ്റെന്നതും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നമുക്കോര്‍ക്കാം.

സച്ചിന്റെ മുന്നില്‍ പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ വലിയ സാദ്ധ്യതകളൊന്നുമില്ല. ഏറിയാല്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ധനമന്ത്രിസ്ഥാനം ഹൈക്കമാന്റ് സച്ചിന് ഓഫര്‍ ചെയ്തേക്കാം. അതിനപ്പുറത്ത് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പിണക്കിയുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും ഇപ്പോള്‍ ഹൈക്കമാന്റിനാവില്ല. സോണിയയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പുതിയൊരു പാര്‍ട്ടിക്ക് രൂപം നല്‍കിയ ശരദ് പവാര്‍ ആവാനും സച്ചിന് കഴിയില്ല. രാജസ്ഥാനില്‍ പുതിയൊരു പാര്‍ട്ടിയെന്നത് അറ്റകൈ പ്രയോഗമാണ്. വാസ്തവത്തില്‍ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ കാട്ടുകയാണ് സച്ചിന്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. 2023-നപ്പുറത്തേക്ക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് രാജസ്ഥാന്‍ പതിച്ചുനല്‍കാന്‍ ഹൈക്കമാന്റിനാവില്ല എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സച്ചിന്‍ തിരിയറിയാതെ പോവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

എന്തായാലും ഈ കളിയില്‍ ആത്യന്തികമായി ദുര്‍ബ്ബലമാവുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റാണ്. സച്ചിനെപ്പോലൊരാള്‍ പരസ്യമായി കലാപത്തിന് തയ്യാറായി എന്നത് ഹൈക്കമാന്റിന്റെ തളര്‍ച്ചയും ക്ഷീണവുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹരിയാനയില്‍ ഭൂപിന്ദര്‍ സിങ് ഹൂഡയുടെ ഭീഷണികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഹൈക്കമാന്റിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. മദ്ധ്യപ്രദേശില്‍ ജ്യോതിരാദിത്യയുടെ നീക്കത്തിനു മുന്നില്‍ ഭരണം തന്നെ നഷ്ടമായി. പഞ്ചാബിലും ചത്തിസ്ഗഡിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ പൊട്ടിത്തെറികളുണ്ട്.

ആന്ധ്രയും തെലങ്കാനയും കോണ്‍സ്ര് എഴുതിത്തള്ളിയ മട്ടാണ്. തമിഴകത്താണെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഹൈക്കമാന്റിനു മുന്നിലില്ല. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണെങ്കില്‍ പ്രസ്താവനാ ജീവിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നുമേറ്റെടുക്കാതെ മോദി സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ശിഷ്ടജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാമെന്നായിരിക്കും രാഹുല്‍ കരുതുന്നത്.

ബി.ജെ.പി. വെറുമൊരു പാര്‍ട്ടി മാത്രമല്ലെന്നും അതൊരു രാഷ്ട്രീയ യന്ത്രമായിരിക്കുകയുമാണെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം കോണ്‍ഗ്രസ് കാണുന്നില്ല. അധികാരം - ബിസിനസ്സ് - മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ എന്നീ ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ മാരകമായ സങ്കലനമാണ് ബി.ജെ.പിയെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ഇതിനെ നേരിടുന്നതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എത്ര വലിയ പരാജയമാണെന്നു തന്നെയാണ് സച്ചിന്റെ കലാപവും നമ്മോട് പറയുന്നത്. സച്ചിന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ തുടരുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗധേയം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെന്ന നിലയില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അനുദിനം താഴേക്ക് നിലംപതിക്കുകയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: അഫ്ഘാന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലൂടെയുള്ള റെയില്‍ ലൈന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഇറാന്‍ ഒഴിവാക്കി. എന്ത് ഇറാന്‍, എന്ത് അഫ്ഘാന്‍...? നമുക്കിവിടെ രാജസ്ഥാനിലെ റെയ്ഡുകളിലാണ് കമ്പം.

Content Highlights: Sachin Pilot is not like Jyotiraditya Scindia | Vazhipokkan