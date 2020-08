മഹാഭാരതത്തില്‍ എല്ലാമുണ്ട് എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണ് എന്തിലുമേതിലും ശാഖയുണ്ട് എന്നു പറയുന്നതും. അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എസ്. രാമചന്ദ്രന്‍ പിള്ളയ്ക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുമിടയില്‍ ചില അന്തര്‍ധാരകള്‍ സജീവമാണെന്നും ചികഞ്ഞു ചികഞ്ഞു പോയാല്‍ അന്തര്‍ധാനം ചെയ്തുപോയ സരസ്വതി നദി പോലെ ഒരു ശാഖാപ്രവാഹം അടിത്തട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടെത്താനാവുമെന്നും ചില അഭിനവ കൊളംബസുമാര്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ മറ്റെന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കാനാവുക.

കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ആര്‍.എസ്.എസിന് ഒരു ശാഖയുണ്ടെന്നും ആ ശാഖയുടെ സര്‍ സംഘ് ചാലകാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെന്നുമാണ് കോടിയേരി സഖാവ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള ബദല്‍ വന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നാണ് . സി.പി.എമ്മില്‍ പോളിറ്റ് ബ്യൂറൊ അംഗത്വം ആയുഷ്‌കാല പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടുള്ള സഖാവ് എസ്.ആര്‍.പി. പഴയകാല സംഘ ശിക്ഷകനാണെന്ന ബോംബാണ് പരിവാരം പൊട്ടിച്ചത്. സി.പി.എമ്മില്‍ മാന്യനെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരേയൊരു നേതാവാണ് എസ്.ആര്‍.പിയെന്നും ആ മാന്യതയ്ക്ക് കാരണം പഴയ ശാഖാ വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നുമുള്ള കിടിലന്‍ നിരീക്ഷണവും ഇതിന്റെ കൂടെയുണ്ട്

ചെന്നിത്തലയെ ശാഖയില്‍നിന്നു രക്ഷിച്ചെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കില്ലാത്ത ആവേശവും കരുതലും ജാഗ്രതയുമൊക്കെ പരിവാറുകാര്‍ക്കാണെന്നത് കടങ്കഥയ്ക്കുള്ളിലെ സമസ്യയോ പദപ്രശ്നത്തിനുള്ളിലെ പ്രഹേളികയോ ആവാം. ചില കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചുപോയാല്‍ പണ്ട് രാമന്റെ കയ്യില്‍നിന്നു പോയ മോതിരം തേടി പാതാളത്തിലെത്തിയ ഹനുമാന്റെ ഗതിയാവും. നൂറു കണക്കിന് മോതിരങ്ങളാണ് പാതാള അധിപന്‍ ഹനുമാന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ രാമനുണ്ടെന്നും ആ രാമന്മാരുടെ മോതിരങ്ങളാണിവയെന്നും അറിഞ്ഞ് ഹനുമാന് ബോധോദയമുണ്ടായതുപോലെ, സഖാവ് കോടിയേരിയും എസ്.ആര്‍.പിയും സര്‍വ്വോപരി രമശേ് ചെന്നിത്തലയും എപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധനാവും എന്ന് സമാശ്വസിക്കാന്‍ മാത്രമേ നമ്മള്‍ സാദാ പൗരന്മാര്‍ക്ക് കഴിയൂ.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു മൂപ്പിളമ തര്‍ക്കം നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട്. സി.പി.ഐക്കാര്‍ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിലവില്‍ വന്നത് 1925-ലാണെന്നാണ്. അതായത് ആര്‍.എസ്.എസും സി.പി.ഐയും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരേ വര്‍ഷമാണെന്ന്. എന്നാല്‍ ഒരു കാര്യത്തിലും സി.പി.ഐ. തങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ കയറി നടക്കരുതെന്ന് നിര്‍ബ്ബന്ധമുള്ള സി.പി.എം. പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കാരണവന്മാര്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷം മുമ്പേ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിലും സി.പി.ഐക്കും ആര്‍.എസ്.എസിനും തൊട്ടുകളിക്കാനുള്ളതല്ല സി.പി.എമ്മിന്റെ പാരമ്പര്യം.

പക്ഷേ, അതിനും മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടു മുമ്പേ ജന്മമെടുത്ത പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, ഇക്കഴിഞ്ഞ 95 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആര്‍.എസ്.എസുമായി ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന് നേര്‍ക്കു നേര്‍ ഒരുമ്പെടാത്ത ഒരു പാര്‍ട്ടിയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കോണ്‍ഗ്രസ്സാണ് (1980-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍.എസ്.എസുകാര്‍ ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് കരാറെടുത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വെറുതെ മെക്കിട്ട് കയറാന്‍ വരരുത്). കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഉരുക്കുമനുഷ്യനെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ 1948 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ആര്‍.എസ്.എസ്. ആദ്യമായി നിരോധനത്തിന്റെ കയ്പറിഞ്ഞത്. ഗാന്ധി വധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു നിരോധനം. ഒരു കൊല്ലത്തിനപ്പുറം 1949 ജൂലായില്‍ ഈ നിരോധനം പിന്‍വലിക്കപ്പെട്ടു.

1975-ല്‍ ഇന്ദിര ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരാണ് രണ്ടാം വട്ടം ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിച്ചത്. ഈ നിരോധനം പിന്‍വലിക്കണമെന്നഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ആര്‍.എസ്.എസ്. തലവന്‍ ദേവറസ് ഇന്ദിരയ്ക്കെഴുതിയ കത്തില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്െക്കതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും എഴുതിയിരുന്നില്ലെന്നത് വലിയ വിവാദമാണുണ്ടാക്കിയത്. 1992-ല്‍ ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ത്തപ്പോഴായിരുന്നു മൂന്നാം നിരോധനം. പക്ഷേ, ഇന്നിപ്പോള്‍ നൂറാം വാര്‍ഷികത്തിന് അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ആര്‍.എസ്.എസ.് പഴയ ആര്‍.എസ്.എസ്. ആണെന്ന് സഖാവ് കാരാട്ടു പോലും പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്്രടപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ശാഖയില്‍ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞവരാണ്. ഗവര്‍ണ്ണര്‍മാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരുമായി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ ആര്‍.എസ്.എസില്‍ ശിക്ഷണം കിട്ടിയ നിരവധി പേരുണ്ട്. എവിടെയുമെനിക്കൊരു വീടുണ്ട് എന്ന് പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കവി പാടിയതുപോലെ എവിടെയുമെനിക്കൊരു ഇടമുണ്ടെന്ന് സംഘാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പേടിയും കൂടാതെ പറയാം.

ഇതിന് വാസ്തവത്തില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരാളോടാണ്. ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍ എന്ന ജെ.പിയോട്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനെയും ജനസംഘിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയ ജെ.പിയാണ് ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ നിഴലില്‍നിന്ന് ആര്‍.എസ്.എസിനെ മോചിപ്പിച്ചത്. ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ സുദൃഡമായ സംഘടനാശക്തി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് ജെ.പി. ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് 'ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍: വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആദര്‍ശവാദി' എന്ന ദീര്‍ഘലേഖനത്തില്‍ എം.ജി. ദേവസഹായം എന്ന മുന്‍ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എഴുതുന്നുണ്ട്.

അടിയന്തരവാസ്ഥയില്‍ ചണ്ഡിഗഢിലെ ജയിലിലാണ് ജെ.പിയുണ്ടായിരുന്നത്. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ദേവസഹായമായിരുന്നു അന്ന് ജയിലില്‍ ജെ.പിയെ നോക്കിയിരുന്നത്. ദേവസഹായം തനിക്ക് മകനെപ്പോലെയാണെന്നാണ് പിന്നീട് ചരണ്‍സിങ്ങിനെഴുതിയ കത്തില്‍ ജെ.പി. പറഞ്ഞത്. അടിയന്തരവാസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലും പിന്നീട് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയിലും ജനസംഘത്തെ കൂടെ നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ജെ.പിക്ക് വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയും ദേവറസും നല്‍കിയ ഉറപ്പ് ആര്‍.എസ്.എസുമായുള്ള ബന്ധം ജനസംഘം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നായിരുന്നുവെന്ന് ദേവസഹായം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജനതാ മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗങ്ങളായിരുന്ന വാജ്പേയിയോടും അദ്വാനിയോടും ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് അന്നത്തെ ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രശേഖറിനെയാണ് ജെ.പി. ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ദേവസഹായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഈ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവില്‍ ജനതാ മന്ത്രി സഭ വീഴുകയും കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെയുള്ള ജെ.പിയുടെ പരീക്ഷണം തകരുകയും ചെയ്തു. താന്‍ വീണ്ടും തോറ്റുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറ്റ്നയില്‍ വെച്ച് അവസാനകാലത്ത് തന്നെ വന്നുകണ്ട ദേവസഹായത്തോട് ജെ.പി. പറഞ്ഞത്. താന്‍ വിശ്വസിച്ചവര്‍ തന്നെ വഞ്ചിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് ജെ.പി. സംസാരിച്ചതെന്നും ദേവസഹായം എഴുതുന്നു.

ജെ.പിയുടെ പരീക്ഷണം തകര്‍ന്നെങ്കിലും ആ തകര്‍ച്ചയാണ് 1980-ല്‍ രൂപം കൊണ്ട ബി.ജെ.പിക്ക് തുണയായത്. ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ ചാരക്കൂനയില്‍നിന്നാണ് ബി.ജെ.പി. ഉടലെടുത്തതെന്ന നിരീക്ഷണം വെറുതെയല്ല. ബി.ജെ.പിക്ക് നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം പാടെ ദുര്‍ബ്ബലമായി. ഈ പരിസരത്തിലാണ് ബി.ജെ.പി. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഹിന്ദുത്വയുടെ ചിറകിലേറി ബി.ജെ.പി. നടത്തിയ ഈ യാത്രയുടെ ഫലങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ നരേന്ദ്ര മോദിയും കൂട്ടരും അനുഭവിക്കുന്നത്.

ഇതിനിടയില്‍ ബി.ജെ.പി. സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിനെ ഏറ്റെടുത്തു. ബി.ജെ.പിയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ പ്രതീകം പോലെ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ ഗുജറാത്തിന്റെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ശിരസ്സുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നു. പക്ഷേ, ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് മറ്റൊരു പട്ടേലായില്ല. ജെ.പിയുടെ നൂറാം ജന്മവാര്‍ഷികം 2002-ല്‍ കാര്യമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടാതെ പോയതിനെക്കുറിച്ച് ദേവസഹായം എഴുതുന്നുണ്ട്.

ജെപി ഭീഷ്മപിതാമഹനാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന് തുല്യനാണെന്നുമാണ് 1978-ല്‍ വാജ്പേയി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ജെ.പിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി നനഞ്ഞ പടക്കം മാത്രമായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ജെ.പിയുടെ ജീവിതമെന്നും ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് ജെ.പിക്ക് ഒരു താല്‍പര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ദേവസഹായം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

റുഡ്യാഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേവസഹായം ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് :

''ആരവങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒടുങ്ങുകയായി;

ക്യാപ്റ്റന്മാരും രാജാക്കന്മാരും വിട പറയുന്നു:

പൗരാണികമായ ആ ബലി ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്,

വിനീതമായ, തെറ്റുചെയ്യുന്നതില്‍ വിഷമിക്കുന്ന ഹൃദയം .

അതിഥികളുടെ ദേവാ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാവണമേ,

ഞങ്ങള്‍ മറക്കാതിരിക്കാന്‍, ഞങ്ങള്‍ മറക്കാതിരിക്കാന്‍!''

ചെന്നിത്തലയ്ക്കും എസ്.ആര്‍.പിക്കുമിടയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ പാലങ്ങളല്ല. 1984-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വെറും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് ലോക്സഭയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത് ഒരേയൊരു നിയമസഭാ സീറ്റാണ്. രണ്ടില്‍നിന്ന് 303-ലേക്ക് ലോക്സഭയില്‍ ബി.ജെ.പിയെത്തിയത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല. ജെ.പി. കനിഞ്ഞു നല്‍കിയ അടിത്തറയിലാണ് ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അസ്തിവാരം പടുത്തുയര്‍ത്തപ്പെട്ടത്.

ജെ.പിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ഏതു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ആര്‍. ശങ്കറും എസ്. രാമചന്ദ്രന്‍പിള്ളയും ചെന്നിത്തലയും ഒരേ ചരടില്‍ കോര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന പുരാവൃത്തങ്ങള്‍ ശൂന്യതയില്‍ നിന്നുടലെടുക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തില്‍ പുതിയൊരു ആകാശവും ഭൂമിയും ഈ ചരടിലൂടെ കോര്‍ത്തെടുക്കാനായേക്കുമെന്നത് വെറുമൊരു ദിവാസ്വപ്നമാവണമെന്നില്ല. കാണാന്‍ കണ്ണുള്ളവര്‍ കാണുകയും കേള്‍ക്കാന്‍ ചെവിയുള്ളവര്‍ കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ!

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് സര്‍ സംഘചാലകിനെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍. എസ്.ആര്‍.പിയില്‍ ഇപ്പോഴും ഒരു കണ്ണുണ്ടെന്നാണോ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്!

Content Highlights: RSS in between Ramesh Chennithala and S Ramachandran Pillai | Vazhipokkan