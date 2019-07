വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഒരു കോളേജില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്‍ കൗണ്‍സിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. മത്സരിച്ചത് എസ്.എഫ്.ഐക്കും കെ.എസ്.യുവിനും എതിരെയാണ്. അന്നതില്‍ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. കാരണം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിറഞ്ഞുനിന്ന കാമ്പസായിരുന്നു അത്. സമരങ്ങള്‍ ആശയപരമായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ പോലും എസ്.എഫ്.ഐക്കാരോ കെ.എസ്.യുക്കാരോ അടിച്ചോടിക്കാന്‍ വന്നില്ല. ജയിച്ചു കയറിയപ്പോള്‍ കോളേജ് യൂണിയനില്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ മാറ്റിനിര്‍ത്താനോ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല.

തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ ചെറിയ അത്ഭുതമൊക്കെ തോന്നുന്നു. എസ്.എഫ്.ഐ. കൊടികുത്തി വാഴുന്ന എറണാകുളം മഹാരാജാസിലോ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലോ എ.ബി.വി.പിക്കാര്‍ കോട്ടകെട്ടിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം എം.ജി. കോളേജിലോ ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മതസ്രിക്കുക എന്നത് സ്വപ്നം മാത്രമാവുമായിരുന്നു .

ലോകമെമ്പാടും വിപ്ലവത്തിന്റെ വിളനിലങ്ങളായിരുന്നു കലാലയങ്ങള്‍. അറുപതുകളില്‍ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കലാലയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തീജ്വാലകളാണ് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അമേരിക്കയെ നിര്‍ബ്ബന്ധിതമാക്കിയത്. അക്കാലത്ത് ലണ്ടനിലും പാരീസിലും ചിക്കാഗോയിലുമൊക്കെ നടന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകനും പത്രപ്രവര്‍ത്തകനുമായ താരിഖ് അലി ആവേശത്തോടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനില്‍ ഓക്സഫഡ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് - അമേരിക്കന്‍ സാമ്രാജ്യത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടന്ന ചൂടുപിടിച്ച സംവാദങ്ങള്‍ ഭരണകൂടങ്ങളെ വിറളിപിടിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താരിഖ് അലിയുടെ കുറിപ്പുകള്‍ മറക്കാനാവില്ല.

പ്രശ്നം കുത്തകയാണ്. ഒരു പാര്‍ട്ടിയും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും മാത്രം മതിയെന്ന ശാഠ്യത്തിന്റേതാണ്. ഇന്നിപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷം നേരിടുന്ന ധാര്‍മ്മിക അപചയത്തിന്റെ കാരണം തേടിപ്പോകുന്നവര്‍ക്ക് ഈ കുത്തക കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് നിലനില്‍ക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തു ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മള്‍ വീമ്പിളക്കുന്നത്. എതിര്‍ ചിന്തകളെ, ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നവര്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി ഭീരുക്കളാണ്. നേര്‍ക്ക് നേര്‍ നിന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ മുഖത്തുനോക്കി പറയാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അരയില്‍ നിന്നും നമ്മള്‍ കത്തിയൂരുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ കാക്കിക്കാലുറയില്‍ നിന്നും തോക്ക് പുറത്തേക്കെടുത്തതെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിനും എസ്.എഫ്.ഐക്കും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോവുന്നത് എസ്.എഫ്.ഐ. നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നത് ശുഭോദര്‍ക്കമാണ്. എസ്.എഫ്.ഐ. അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി.പി. സാനു കേരള സമൂഹത്തോട് മാപ്പു പറയാന്‍ തയ്യാറായി എന്നതും വലിയ കാര്യമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ്.എഫ്.ഐ. യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കം ശരിയായ ദിശയിലുള്ളതാണ്. ദേശാഭിമാനിയുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് നെഹ്രു കോളേജ് സി.ഇ.ഒ. കൃഷ്ണകുമാറിനെ ക്ഷണിച്ചതിനെതിരെ എസ്.എഫ്.ഐ. ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി തിരുവനന്തുപരത്തെ തെരുവുകളിലേക്കിറങ്ങിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് നമ്മള്‍ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ കുട്ടികളുടെ ജാഗ്രതയും കരുതലും പ്രതികരണവുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോവുന്നത്.

കലാലയങ്ങളില്‍ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. ചിന്തയുടെ നൂറുപൂക്കള്‍ വിരിയട്ടെയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മാവോ ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതികളിലൊരാളായി മാറിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ആത്യന്തികമായി വിപ്ലവം വാക്കുകളിലല്ല, കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ തന്നെയാണ് നിറവേറേണ്ടത്. മാംസമാവാത്ത വചനം ചാപിള്ളയാണ്. ചീഞ്ഞു നാറുംമുമ്പ് അവയെ സംസ്‌കരിക്കുക തന്നെ വേണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഇതര കലാലയങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ശിരസ്സുയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് പറയാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാവണം. അതിനുള്ള പരിസരമാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത്.

വിപ്ലവം അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്നുവെന്ന് വിലപിച്ചത് ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവ കാലത്ത് ഴാക്വെസ് ഡാന്റണാണ്. റോബസ്പിയറും ഡാന്റണും ഉള്‍പ്പെടെ ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശുക്കളെ വിപ്ലവം തന്നെ തീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അത്തരമൊരു ദുരന്തമാവരുത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം.

ഇന്ത്യന്‍ ജനതയും ജനാധിപത്യവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോവുന്ന ദിനങ്ങളാണിത്. ഗൗരി ലങ്കേഷുമാര്‍ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ തോക്കിനിരയായപ്പോള്‍, അഖ്ലാക്കുമാര്‍ മത ഭ്രാന്തരാല്‍ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍ വിലയ്ക്കു വാങ്ങപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നമ്മുടെ യുവാക്കള്‍ എന്തുചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് കാലം തീര്‍ച്ചയായും ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് എന്തുത്തരമാണ് എസ്.എഫ്.ഐക്ക് നല്‍കാനുണ്ടാവുകയെന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിനും നിര്‍ണ്ണായകമാണ്.

