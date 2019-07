പേടി തട്ടിയാല്‍ മനുഷ്യര്‍ എന്താണു ചെയ്യുകയെന്ന് പറയാനാവില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ ഈ അവസ്ഥയിലാണ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോണ്‍ഗ്രസിനെ ശരിക്കും പേടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചടി കോണ്‍ഗ്രസിനുണ്ടാവുമെന്ന് സാക്ഷാല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് ഏതാനു ദിവസം മുമ്പ് അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിനു പോലും മറുപടി പറയാതിരുന്ന മോദിയെ മറക്കാനാവില്ല. ജനറല്‍ ഷായ്ക്ക് മുന്നില്‍ വിനീത വിധേയനായി ഒരു സാദാ സോള്‍ജിയറായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച മോദി വാനപ്രസ്ഥത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന പ്രതീതിയാണുയര്‍ന്നത്. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ ഞെട്ടിച്ചതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.

അത്ഭുതം പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസ് ഇനിയും ആ ഞെട്ടലില്‍നിന്ന് പുറത്തു കടന്നിട്ടില്ല എന്നതിലാണ്. രാജ്യം അതീവ നിര്‍ണ്ണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക മേഖല മൊത്തത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബജാജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുലപതി 81 കാരനായ രാഹുല്‍ ബജാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച എവിടെയാണെന്നാണ് രാഹുല്‍ ബജാജ് രോഷാകുലനായി ചോദിച്ചത്. സര്‍ക്കാരിന് ഇക്കാര്യം പറയാന്‍ ഇഷ്ടമുണ്ടായേക്കില്ല, പക്ഷേ, യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ഇതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥയെ നേരിടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും ഇല്ലാത്ത തീര്‍ത്തും ഭാവനാശൂന്യമായ ബജറ്റാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപവും കാണാതിരിക്കാനാിവല്ല. ബ്രീഫ്കെയ്സിനു പകരം തുണിക്കെട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നാല്‍ ബജറ്റ് വന്‍സംഭവമാവുമെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ കൈയ്യില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക മേഖല എന്താവുമെന്ന കാര്യം കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടി വരും.

ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയ നിയമങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടുകയാണ്. പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ബിരുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തേടിയതിനു പിന്നാലെ വിവരാവകാശ നിയമം തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ എന്‍.ഐ.എക്ക് പ്രത്യേക കോടതികള്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള നിയമം വരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീറെഴുതുന്ന നിയമവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവാന്‍ പോവുകയാണ്.

ഉന്നാവോയിലെ പെണ്‍കുട്ടി നേരിടുന്ന ദുരവസ്ഥ ഭീകരമാണ്. ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്ഥലത്തെ ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടില്‍. പരാതി പറയാന്‍ പോയ പിതാവിനെ പോലീസുകാര്‍ മര്‍ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. അമ്മയ്ക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്പര്‍ മായിച്ചുകളഞ്ഞ ഒരു ട്രക്ക് വന്നിടിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. പെണ്‍കുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. വെള്ളരിക്കാപട്ടണങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണിത്. രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. ലോക്സഭയില്‍ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. രാജ്യസഭയില്‍ ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ് മുന്‍തൂക്കം. പക്ഷേ, അവിടെയും ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ സുശക്തമായൊരു ചെറുത്തുനില്‍പുണ്ടാവുന്നില്ല.

എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും എത്തി നില്‍ക്കുക കോണ്‍ഗ്രസിലാണ്. രാജ്യം കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ടുലയുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നങ്കൂരമില്ലാത്ത കപ്പല്‍ പോലെ അലയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലമായി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിക്ഷേപം മുഴുവന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയിലായിരുന്നു. 2004-ലാണ് രാഹുല്‍ ആദ്യമായി പാര്‍ലമെന്റിലെത്തിയത്. അന്ന് മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അജണ്ടകള്‍ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. അതില്‍ തെറ്റു പറയാനാവില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാണ് രാഹുലിലുണ്ടായത്.

നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേരിടാന്‍ പാകതയും ശേഷിയുമുള്ള ഒരു നേതാവ് ഇതാ എന്ന തോന്നല്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ രാഹുലിനായി എന്നത് നിസ്സാരമല്ല. പക്ഷേ, 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി രാഹുലിനെ വല്ലാതെ ഉലച്ചുകളഞ്ഞു. ഒരു ജനറലിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നു രാഹുല്‍ പൊടുന്നനെ സാദാ പട്ടാളക്കാരനായി മാറി. ഹോചിമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രാഹുലായിരുന്നെങ്കില്‍ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം എങ്ങിനെ പരിണമിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്.

രാഹുല്‍ ഹോചിമിനല്ല, വാജ്പേയിയോ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയോ അല്ല. കപാട്യമില്ലാത്ത, നന്മയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് രാഹുല്‍. പക്ഷേ, യുദ്ധമുഖത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കാന്‍ ഇത്തരം നന്മമരങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയില്ല. പ്രായോഗികതയുടെ വിളനിലങ്ങളില്‍ പാകപ്പെടുന്ന വിത്തുകള്‍ക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചടികള്‍ക്കും പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കും മുന്നില്‍ തളരാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലത്തെ നിക്ഷേപത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇപ്പോള്‍ പലിശ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മുതലും കൈവിട്ടുപോവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 2004-ല്‍ രാഹുലിന് പകരം പ്രിയങ്കയെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആലോചിച്ചുപോവുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലാണ്.

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദര്‍സിങും തിരുവനന്തപുരം എം.പി. ശശി തരൂരും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെയല്ല. ബുദ്ധികൊണ്ടും കാര്യഗൗരവം കൊണ്ടും അമരിന്ദറും തരൂരും ആര്‍ക്കും പിന്നിലല്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് തകര്‍ന്നാല്‍ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഏറെയുള്ളവരാണ് ഇരുവരും. രണ്ടു പേരെയും കിട്ടാന്‍ എന്തുവില വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാന്‍ അമിത് ഷായ്ക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിലവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുതലെന്നു പറയാവുന്നത് ഇവരെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളാണ്.

കോണ്‍ഗ്രസിനോടുള്ള അമരിന്ദറിന്റെ കൂറ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ്. ഇതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ധുവിനെ പ്പോലൊരു കോമാളിക്ക് വേണ്ടി സോണിയ ഗാന്ധി ക്യാപ്റ്റനെ തള്ളിപ്പറയാത്തത്. കേരളത്തിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടൊരു കളി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും. തന്നെപ്പോലൊരു ബുദ്ധിജീവിക്ക് പറ്റിയ പാര്‍ട്ടിയല്ല ബി.ജെ.പി. എന്ന തിരിച്ചറിവും തരൂരിനില്ലാതെ പോവില്ല.

ബോധവും ബുദ്ധിയുമുണ്ടെങ്കില്‍ അമരിന്ദറും തരൂരും പറയുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് കേള്‍ക്കണം. ഇനിയിപ്പോള്‍ വലിയ കളികള്‍ക്കൊന്നും നില്‍ക്കാതെ പ്രിയങ്ക ഗന്ധിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മുന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്ന നട്വര്‍സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക അദ്ധ്യക്ഷയാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശിഥിലമാവുമെന്നാണ് നട്വര്‍ പറഞ്ഞത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു റിസ്‌കെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആവില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.

അപ്പുറത്ത് നേതാവ് കൂടുതല്‍ ശക്തനും അധികാര സ്വരൂപവുമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേതാവിന്റെ സാഹസിക യാത്രകള്‍ ഡിസ്‌കവറി ചാനല്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. വന്യതകളിലൂടെയുള്ള നേതാവിന്റെ യാത്ര ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫിബ്രവരി 14-നായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം ടെലിഗ്രാഫ് പത്രം വീണ്ടുമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിബ്രവരി 14നാണ് പുല്‍വാമയില്‍ ഭീകരര്‍ 40 സി.ആര്‍.പി.എഫ്. പടയാളികളെ കൊന്നത്. അന്ന് ജിംകോര്‍ബെറ്റ് പാര്‍ക്കിലെ ഫോട്ടോഷൂട്ടില്‍ നേതാവുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ടെലിഗ്രാഫ് പത്രത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഡിസ്‌കവറി ചാനല്‍ ഇതുവരെ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോള്‍ ആ ചോദ്യത്തിന് എന്നെങ്കിലും മറുപടി കിട്ടുമോയെന്നും അറിയില്ല.

ചോദ്യങ്ങള്‍ തന്നെ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. 1949 നവംബര്‍ 24-ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ അവസാന യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ ബി.ആര്‍. അംബദ്കര്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്തുപോവുകയാണ്. ''മതത്തില്‍ ഭക്തി ആവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഭക്തിയുണ്ടായാല്‍ അത് അപചയത്തിനും ആത്യന്തികമായി ഏകാധിപത്യത്തിനും വഴിയൊരുക്കും.'' ഇന്ത്യന്‍ റിപ്പബ്‌ളിക്കിന് ഏകാധിപതികളെ താങ്ങാനാവില്ല. ഇന്ദിര ഗാന്ധി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യമാണിത്. പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഇന്ത്യ എന്ന അപചയത്തിലേക്ക് രാജ്യം വീഴരുതെന്ന് നിര്‍ബ്ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമരിന്ദറും തരൂരും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് നെഹ്രു കുടുംബത്തെ അങ്ങിനെയൊന്നും മാറ്റിനിര്‍ത്താനാവില്ല. മാറി നില്‍ക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും രാഹുലിന്റെ വാക്കുകള്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അന്തിമം. അതുകൊണ്ട് നാട്യങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശിഥിലമാവുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചയല്ല. പാര്‍ട്ടിയെ ഒന്നിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവിനെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനാവശ്യം.

അമരിന്ദറും തരൂരും വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് പ്രിയങ്കയിലേക്കാണ്. അതു കാണാതെ രണ്ടു പേരുടെയും വിരലുകള്‍ മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം കാണുന്നതെങ്കില്‍ പടച്ച തമ്പുരാനു പോലും ഈ പാര്‍ട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. വിരലുകള്‍ ചന്ദ്രനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോള്‍ വിഡ്ഢി കാണുന്നത് വിരലുകള്‍ മാത്രമാണെന്നൊരു ചൈനീസ് പഴമൊഴിയുണ്ട്.

