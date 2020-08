വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ്. തൃശ്ശൂരിലെ രാമനിലയത്തില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകരും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ചാനലുകളൊന്നും കാര്യമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടില്ല. ആകെയുള്ളത് ഏഷ്യാനെറ്റാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റിന് അന്ന് തൃശ്ശൂരില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടറുണ്ടോ എന്നോര്‍മ്മയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ നോക്കാന്‍ ഓരോ പത്രത്തിനും സ്ഥിരം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരുണ്ടാവും. ഇവരെയെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കരുണാകരന് അടുത്തറിയാം.

അന്ന് സംസാരം തുടങ്ങുംമുമ്പ് കരുണാകരന്‍ ജുബ്ബയുടെ കീശയിലേക്ക് കൈയ്യിട്ട് ഒരു കാര്‍ഡ് പുറത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു മുതിര്‍ന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകനെ പേരു ചൊല്ലി വിളിച്ചു: ''തന്റെ അക്രഡിറ്റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഞാന്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.'' പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കൊടുക്കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡാണിത്. സാധാരണഗതിയില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് അതാതു ജില്ലകളിലെ പബ്ളിക് റിലേഷന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് സംഗതി എത്തുക. മുകളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട സീനിയര്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്റെ കാര്‍ഡ് എന്തുകൊണ്ടോ വരേണ്ട സമയത്ത് വന്നിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം നേരത്തെയെപ്പൊഴോ ഈ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കരുണാകരനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോര്‍മ്മയില്‍ വെച്ച് കരുണാകരന്‍ ആ കാര്‍ഡുമായാണ് അന്ന് തൃശ്ശൂര്‍ക്ക് വന്നത്.

അത് കരുണാകരന്റെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കരുണാകരന്‍ സ്‌റ്റൈല്‍. അത്തരമൊരു രീതി മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ചിലപ്പോള്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക് ഇതുപോലൊരു ശൈലിയുണ്ടാവാം. എ.കെ. ആന്റണിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു രീതിയില്ല. പക്ഷേ, പത്രക്കാരോട് വളരെ സൗമ്യമായും സൗഹൃദപരമായും പെരുമാറുന്ന നേതാവാണദ്ദേഹം. പൊതുവെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പത്രസമ്മേളനങ്ങളില്‍ ചൂടാകാറില്ല. എങ്ങിനെയൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പം പിടിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാവും മറുപടി.

സി.പി.എമ്മിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്‍ നായനാരുടെയും പിണറായി വിജയന്റെയും പത്രസമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിമര്‍ശനാത്മകമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നവരെ പരിഹാസത്തിലൂടെ നേരിടുകയാണ് നായനാരുടെ ശൈലി. ''തന്നെയും തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടവരേയും എനിക്കറിയാം. ഞാനും ഒരു കടലാസിന്റെ പത്രാധിപരാണ്.'' ഇതായിരിക്കും നായനായരുടെ ഒരു പതിവ് പ്രതികരണം. കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനും നേരെ ചൊവ്വെ ഒരു മറുപടി നായനാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി ഓര്‍മ്മയിലില്ല. കരുണാകരനും ആന്റണിയും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുമൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഇതേ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് വിമര്‍ശനാത്മകമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ തന്ത്രപൂര്‍വ്വം മറികടക്കും അല്ലെങ്കില്‍ വഴിതിരിച്ചുവിടും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഈ സ്‌കൂളില്‍ പെട്ടയാളല്ല. ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തുകാട്ടുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിത ഈ സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു. ഉള്ളിലൊന്നുവെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു മറ്റൊന്നു പറയാന്‍ അവര്‍ക്കാവുമായിരുന്നില്ല. കരണ്‍ താപ്പറുമായുള്ള ജയലളിതയുടെ ഇന്റര്‍വ്യു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര്‍ ഒന്നു കാണേണ്ടതാണ്. ചോദ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കുരുക്കില്‍പെടുത്താനുള്ള താപ്പറുടെ ശ്രമം ജയയ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. ഒടുവില്‍ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ താപ്പര്‍ പതിവുപോലെ പറഞ്ഞു. ''മാഡം, താങ്കളുമായുള്ള സംസാരം ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നു.'' അപ്പോള്‍ മനസ്സിലുള്ളത് മറച്ചുവെയ്ക്കാതെ ജയലളിതയുടെ പ്രതികരണം വന്നു: ''എനിക്ക് ഇതൊട്ടും തന്നെ ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നില്ല.''

അതിനു മുമ്പ് അഹമ്മദാബാദില്‍ അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി താപ്പര്‍ നടത്തിയ അഭിമുഖം തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇന്റര്‍വ്യു തുടങ്ങി മൂന്നു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ മോദി സംഗതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് താപ്പര്‍ തുടരെ ചോദിച്ചതാണ് കാരണമായത്. പക്ഷേ, അതു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറോളം മോദി തന്നോട് സംസാരം തുടര്‍ന്നെന്നും ഒന്നിച്ചിരുന്ന ചായ കുടിച്ചെന്നും ഇനി ഡല്‍ഹിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിയെന്നും താപ്പര്‍ പറയുന്നു. പക്ഷേ, പിന്നീടിതുവരെ മോദി താപ്പറെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തിന് മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരാളും ഇപ്പോള്‍ താപ്പറോട് സംസാരിക്കാറില്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പത്രസമ്മേളനം ടിവിയില്‍ കണ്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കുറിപ്പ്. ഇതെഴുതുന്നയാള്‍ പിണറായി വിജയന്റെ ആരാധകനല്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട്. സി.പി.എമ്മിലും ഭരണത്തിലും പിണറായിക്കുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത സ്ഥാനമാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ അദ്ദേഹവും സര്‍ക്കാരും പാര്‍ട്ടിയും നേരിടുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെയും വിവാദങ്ങളുടെയും മൂലകാരണമെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഈ ലേഖകന്‍. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. അത് പിണറായിയുടെ പത്രസമ്മേളനം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്ല്യങ്ങളാണ്.

ജനാധിപത്യത്തില്‍ വിശുദ്ധ പശുക്കളില്ല. രാഷ്ട്രപതിയും സുപ്രീം കോടതിയും വിമര്‍ശത്തിന് അതീതരല്ല. എന്തിന് ഭരണഘടനപോലും വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുകയും ഭേദഗതികള്‍ക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളിലൊന്ന്. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ ജനസേവകരാണ്. അവര്‍ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാന്‍ ബാദ്ധ്യതയുള്ളവരാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഭരണാധികാരികളോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതിന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരാണ് മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍. പണ്ട് നടന്‍ കമലഹാസനോട് താങ്കളുടെ അഭിനിവേശം(Passion) എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ തന്റെ പാഷന്‍ സിനിമയാണെന്നും അതു തന്നെ ജോലിയായത് ഭാഗ്യമാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഏതു ജോലിയിലും അഭിനിവേശമില്ലെങ്കില്‍ അത് വെറും ജോലി മാത്രമായിരിക്കും. പത്രപ്രവര്‍ത്തനം പാഷനല്ലെങ്കില്‍ അതിലാത്മാവുണ്ടാവില്ല.

ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ നിരന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പിണറായി വിജയനായിരിക്കും. ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ ചെയ്യണ്ട കാര്യമാണിത്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇങ്ങനെ മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ മുന്നില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മള്‍ കാണുന്നില്ല. തമിഴ്‌നാട്ടിലോ കര്‍ണ്ണാടകത്തിലോ മഹാരാഷ്ട്രയിലോ മദ്ധ്യപ്രദേശിലോ ഡല്‍ഹിയിലോ എന്തിന് ജനങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്ന ബംഗാള്‍ മുഖമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിപോലും ഇങ്ങനെ മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായി മുഖാമുഖം വരുന്നില്ല.

പിണറായിയെ പേടിക്കുന്നവരാണ് പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടപ്പോള്‍ തോന്നിയില്ല. നിര്‍ഭയമായി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ കെങ്കേമമാണെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇതുതന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നോ അല്ല പറഞ്ഞുവരുന്നത്. പക്ഷേ, പേടി കൂടാതെ ചോദിക്കാന്‍ കഴിയുക എന്നത് പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. വിമര്‍ശനാത്മകമായ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ പത്രസമ്മേളനം വെറും കുശലം ചോദിക്കല്‍ മാത്രമാവും. കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കണമെങ്കില്‍ ശരിക്കും ഹോംവര്‍ക്ക് നടത്തിയിരിക്കണം. ഗൃഹപാഠത്തിന് പകരം വെയ്ക്കാന്‍ ഒരു എളുപ്പ വഴിയും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല.

ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകനോടും പത്രപ്രവര്‍ത്തകയോടും ഇന്നയിന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കണമെന്ന് അവരുടെ മുകളിലുള്ളവര്‍ പറയാറില്ല. അങ്ങിനെയൊരു പതിവ് ഏതെങ്കിലും മാദ്ധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളതായി അറിവില്ല. പത്രസമ്മേളനത്തിന് പോകുന്ന മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവരുടെ അറിവു വെച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. അവര്‍ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ അവര്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മാദ്ധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് ഭരണാധികാരികള്‍ ആരോപിക്കുന്നത് അവര്‍ക്ക് ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന് വേണ്ടിമാത്രമാണ്.

പത്രസമ്മേളനത്തിന് പോകുംമുമ്പ് ഗൃഹപാഠം ചെയ്തിരിക്കണമെന്നത് നിര്‍ബ്ബന്ധമാണ്. കേംബ്രിഡ്ജിലെ പ്രൊഫസറും ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകയുമായ മേരി ബേര്‍ഡ് ഇതിനൊരു ക്ലാസ്സിക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സനുമായി ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പ് മേരി ഒരു സംവാദം നടത്തിയിരുന്നു. ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യം റോമന്‍ സാഹിത്യത്തേക്കാള്‍ മികച്ചതാണെന്നാണ് ജോണ്‍സന്‍ വാദിച്ചത്. അന്ന് ആ സംവാദത്തില്‍ ജോണ്‍സനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഗൃഹപാഠം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് മേരി പറഞ്ഞത്.

സംവാദത്തിന് മുമ്പ് മേരി വലിയ തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തിയത്. ജോണ്‍സന്‍ റോമന്‍ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ എല്ലാം തേടിപ്പിടിച്ച് വായിച്ചു. ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിന്റെ നാലയല്‍പക്കത്ത് റോമന്‍ സാഹിത്യം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോണ്‍സന്‍ കത്തിക്കയറിയപ്പോള്‍ മേരി ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു: ''റോമന്‍ കവി വെര്‍ജിലിന്റെ എനീഡ് ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച കവിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രചന.'' എന്നിട്ട് ജോണ്‍സനോട് മേരി ചോദിച്ചു. ''ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയാണിത്. അതാരാണ് എന്ന് താങ്കള്‍ക്കറിയാമോ?'' മേരിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍ ജോണ്‍സന്‍ ശരിക്കും പതറിപ്പോയി. പതുക്കെ മുഖത്തൊരു ചിരിവരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ജോണ്‍സന്‍ പറഞ്ഞു: ''അത് ഞാന്‍ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.'' ജോണ്‍സന്‍ മുമ്പൊരിക്കല്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അത്. ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന ജോണ്‍സന്റെ മൊത്തം വാദവും അവിടെ തകര്‍ന്നു വീണു.

ഇത്തരം ഗൃഹപാഠങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പത്രസമ്മേളനങ്ങളില്‍ ഞഞ്ഞാപിഞ്ഞാ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുപോവാന്‍ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ, ഇതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളുടെ മാറ്റ് കുറയുന്നില്ല. ജനാധിപത്യ രീതിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ പിന്നെയങ്ങോട്ട് ജനാധിപത്യത്തെ അങ്ങേയറ്റം അവഹേളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. അതില്‍നിന്നു തീര്‍ത്തും വിഭിന്നമാണ് കേരളത്തിലെ കാഴ്ചയെന്നും അതിന് അര്‍ഹിക്കുന്ന ആദരവും ബഹുമതിയും നല്‍കേണ്ടതായുണ്ടെന്നുമാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

പിണറായിയുടെ മറുപടികളില്‍ ധാര്‍ഷ്ട്യമാണ് നിറയുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതില്‍ വലിയ കഥയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്തുകാട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് പിണറായി വിജയനുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സിലാവുക. മധുരം പുരട്ടിയുള്ള വാക്കുകള്‍ പിണറായിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല.

Style is the man എന്നു പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ചു ദാര്‍ശനികനായ ബഫണ്‍ ആണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. ആ ശൈലി അങ്ങിനെയങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റാനാവില്ല. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയോട് പറയാനാവില്ല. പിണറായിയുടെ ശൈലി പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രശ്നമല്ല. പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്നതും ഈ പത്രസമ്മേളനങ്ങളില്‍ നിര്‍ഭയം ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നതുമാണ് നമ്മള്‍ കാണേണ്ടത്.

ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍, അധികാരത്തിന്റെ ആ വലിയ കോട്ടയില്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്നില്ല. അധികാരത്തിലെത്തി ആറു കൊല്ലത്തിനിടയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇതുവരെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു പത്രസമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല. 2019-ല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം പത്രസമ്മേളനത്തിനെത്തിയ മോദി ഒരു ചോദ്യത്തിനു പോലും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.

മതേതര രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങിനെയാണ് മതപരമായ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യ കാര്യകര്‍ത്താവ് ആവുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി ചോദിക്കാന്‍ അവസരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രമാണിത്. എന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഒളിവും മറയുമില്ലാതെ മാദ്ധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് തീര്‍ച്ചയായായും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് പിണറായി വിജയന്‍ കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായ കീഴ്വഴക്കം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടുപോവുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ പേടിച്ചിട്ടില്ല. ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് പിണറായിയും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ബഹുമതി പിണറായിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിണറായിയുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ക്കും അതില്‍ പങ്കെടുത്ത് പേടി കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നമസ്‌കാരം. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം തീര്‍ച്ചയായും ഇവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: അയോദ്ധ്യയില്‍ പുതുതായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തന്നെയാരും വിളിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്നും താനൊട്ട് പോവുകയുമില്ലെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ്.....

