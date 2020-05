ലോക്ക്ഡൗണ്‍ രണ്ടാഴ്ചകൂടി നീട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചെന്തു പറയുന്നു?

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ഉപദേശം നല്‍കാന്‍ വിദഗ്ദ്ധ സമിതികളുണ്ട്. വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് ഇത്തവണ അറിയിച്ചത്. ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍?

ദുഃഖഭരിതമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിനോട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിമുഖത വന്നിരിക്കാം. തീര്‍ത്തും മാനുഷികമായ അവസ്ഥ മാത്രമാണിത്. സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിസംബോധനകള്‍ ഹിന്ദിയിലാണെന്നതിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്താണഭിപ്രായം?

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മിസോറാം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരക്ഷരം പിടികിട്ടിയില്ലെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ യോഗത്തില്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പഴനിസാമിക്ക് എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ എന്നറിയില്ല. ഇന്ത്യയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പൊതുഭാഷ ഇംഗ്ളീഷാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ളീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നന്നായി ഇംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാത്രമേയുള്ളോ, സാമ്പത്തിക പക്കേജ് എവിടെയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നത്?

ചോദ്യത്തില്‍ കാര്യമില്ലാതില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മുന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ രഘുറാം രാജന്‍ പറഞ്ഞത് 65,000 കോടി രൂപയെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി ഉടനെ മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്നാണ്. 200 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനമെന്നും(ജി.ഡി.പി.) കൊവിഡ് 19-നെതിരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 1.7 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ പാക്കേജ് ജി.ഡി.പിയുടെ ഒരു ശതമാനം പോലും വരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്‍ധാന്യശേഖരം ഇന്ത്യയുടെ കൈയ്യിലുണ്ട്. വിദേശ നാണ്യ നിക്ഷേപം അര ട്രില്യണ്‍ വരും. എന്നിട്ടും ഈ ദുരിതഘട്ടത്തില്‍ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നാണ് രഘുറാം രാജന്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ 13 കോടി ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രതിമാസം ഏഴായിരം രൂപയെങ്കിലും നല്‍കണമെന്നാണ് മുന്‍ ധനമന്ത്രി ചിദംബരം പറഞ്ഞത്. ഇവരോടൊക്കെ വിയോജിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാവും ഈ മടി?

അഭിജിത് ബാനര്‍ജി, പ്രഭാത് പട്നായിക്, ജീന്‍ ഡ്രെസ് തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് ധനക്കമ്മി കൂടിയേക്കുമെന്ന പേടിയാണ് സര്‍ക്കാരിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നതെന്നാണ്. ധനക്കമ്മി കൂടിയാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിങ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികള്‍ കുറയ്ക്കും. അങ്ങിനെ വന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മുടക്കിയിട്ടുള്ള വിദേശ മൂലധനം പിന്‍വലിക്കപ്പെടാം. പക്ഷേ, ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു പേടിക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വന്‍തോതില്‍ മൂലധനം പിന്‍വലിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ കൊണ്ടുവരാവുന്നതേയുള്ളുവെന്നും ഈ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രഗത്ഭരായ സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്ലെന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് നിരീക്ഷണമുണ്ട്. അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി, സുഷമ സ്വരാജ്, മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ എന്നിവരുടെ അകാലമരണം മോദിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. രഘുറാം രാജനെപ്പോലൊരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണറായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ചിലപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ദീര്‍ഘവീക്ഷണവും അനുഭവസമ്പത്തുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരാളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപകടകരമാണ്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാന്‍ തീവണ്ടി സര്‍വ്വീസുകള്‍ തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച്?

വല്ലാതെ വൈകിപ്പോയ നടപടി എന്നേ പറയാനാവൂ. മാര്‍ച്ച് 22-നാണ് ജനത കര്‍ഫ്യു നടത്തിയത്. ജനത കര്‍ഫ്യു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ജനങ്ങള്‍ സ്വയം നടപ്പാക്കുന്ന കര്‍ഫ്യു എന്നാണര്‍ത്ഥം. നമുക്ക് വേണമെങ്കില്‍ പങ്കെടുക്കാം വേണ്ടെങ്കില്‍ വേണ്ട. സ്വാഭാവികമായും ദീര്‍ഘദൂര തീവണ്ടികളൊക്കെ അന്നേ ദിവസം ഓടുമെന്ന ധാരണയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നു മാത്രം മാര്‍ച്ച് 21-ന് തീവണ്ടി പിടിച്ച് ചെന്നൈയിലെത്തി.

പക്ഷേ, റെയില്‍വെ ജനതാ കര്‍ഫ്യു സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. ഒരു ദീര്‍ഘദൂര തീവണ്ടിയും മാര്‍ച്ച് 22-ന് ഒരിടത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ടില്ല. ഫലമോ ചെന്നൈയിലെത്തിയ പാവങ്ങള്‍ അവിടെ കുടുങ്ങി. ഇക്കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസമായി ഇവരെല്ലാം കെണിയില്‍പെട്ടതുപോലെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇതു ചെന്നൈയിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് കുടുങ്ങിപ്പോയത്. പരമോന്നത നേതാവ് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ അത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിജയമായിരിക്കും എന്നുറപ്പു വരുത്താനായിരിക്കാം റെയില്‍വെ ഇത്തരമൊരു നടപടിക്കൊരുങ്ങിയത്. ഫലമോ ആയിരങ്ങള്‍ കാല്‍നടയായി വീടുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരായി. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നു സൈക്കിളില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വീടുകളിലേക്ക് പോയ മൂന്നു പേര്‍ വഴിയില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ച വാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വന്നത്.

ജനത കര്‍ഫ്യുവിനു ശേഷം മാര്‍ച്ച് 24-ന് വെറും നാലു മണിക്കൂര്‍ മാത്രം മുന്‍കൂര്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളോടുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സമീപനം നിര്‍ദ്ദയവും നിഷ്ഠൂരവുമായിരുന്നു. നടന്‍ കമലഹാസന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാല്‍ക്കണിക്കാരെ മാത്രം മനസ്സില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പക്ഷേ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനപ്രീതി വര്‍ദ്ധിച്ചതായാണ് സര്‍വ്വെകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

ദുരിതകാലങ്ങളില്‍ പൊതുവെ ജനങ്ങള്‍ ശക്തനായ നേതാവിനു പിന്നില്‍ അണി നിരക്കുമെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്താണ് ഹിറ്റ്ലര്‍, മുസ്സോളിനി, റൂസ്വെല്‍റ്റ്, ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്‍, വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ എന്നിവര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തരായത്. എന്തിന് ബംഗ്ളാദേശ് യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ പ്രശംസിക്കാന്‍ മുന്‍ നിരയിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാജ്പേയിയാണ്. നമ്മള്‍ ഇന്ത്യക്കാരില്‍ ഒരു തരം ഹനുമാന്‍ കോംപ്ലക്സ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് ഒ.വി. വിജയന്‍ നിരീക്ഷിച്ചത് വെറുതെയല്ല.

ഒ.വി. വിജയനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങള്‍ മാത്രം എടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എടുക്കുക?

താരാശങ്കര്‍ ബാനര്‍ജിയുടെ ആരോഗ്യ നികേതനം, കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാല, കസന്‍ദ്സാക്കിസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ടു ഗ്രെക്കൊ, ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ ഇവാന്‍ ഇലിയച്ചിന്റെ മരണം, എഡ്വേഡ് സ്നോഡന്റെ നിതാന്ത രേഖ.

മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കളോട് സംസാരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ആരെയാവും വിളിക്കുക?

സംസാരിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ള മൂന്നു പേരും പരലോകത്താണ്. അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനാവുമെങ്കില്‍ സംശയമെന്ത് ഗാന്ധിജി, നെഹ്രു, അംബദ്കര്‍.

നിങ്ങളുടെ കോളത്തിനടിയില്‍ വായനക്കാര്‍ എഴുതുന്ന കമന്റുകള്‍ വായിക്കാറുണ്ടോ?

തീര്‍ച്ചയായും. അസാധാരണ നര്‍മ്മബോധമുള്ളവരാണ് വായനക്കാരിലേറെയും. സ്ഥിരം കമന്റു ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. വിമര്‍ശകരാണ് കൂടുതലും. ജനാധിപത്യ ബോധം കൂടുന്നുവെന്നതാണ് ഇതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണം.

Content Highlights: Powerful leaders will get more support in bad times | Vazhipokkan