മരണം ആരെയും വിശുദ്ധരാക്കുന്നില്ലെന്ന് എഴുതിയത് ഖുഷ്‌വന്ത്‌ സിങാണ്. മരണം ഒരാളെ വിശുദ്ധനാക്കുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഹിറ്റ്ലറും മുസ്സോളിനിയും സ്റ്റാലിനും വിശുദ്ധരാവുമായിരുന്നു. സ്വന്തം കല്ലറയ്ക്ക് മേല്‍ എഴുതാനുള്ള കുറിപ്പ് ഖുഷ്‌വന്ത്‌ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ''ഇതാ ഇവിടെ ഒരാള്‍ കിടക്കുന്നു , ദൈവത്തേയും മനുഷ്യനേയും വെറുതെ വിടാതിരുന്നയാള്‍. ഇയാള്‍ മരിച്ചതില്‍ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക!''

മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ദാര്‍ജിയുടെ വാക്കുകള്‍ മനസ്സിലേക്കോടിയെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? 2004-ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോള്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് നേരിട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധി മന്ത്രിസഭയില്‍ പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു. ആദ്യ യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരില്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രണബ്. ഇതേ പ്രണബ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് 1982-ല്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണ്ണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതുവരെ സാര്‍ എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന പ്രണബിനെ അങ്ങിനെ തുടര്‍ന്നു വിളിക്കാനാവാതെ വരുന്നത് മന്‍മോഹനെ വിഷമിപ്പിച്ചു. ഒടുവില്‍ പ്രണബ് തന്നെയാണ് മന്‍മോഹനോട് തന്നെ ഇനി സാര്‍ എന്നു വിളിക്കരുതെന്നും താന്‍ മന്‍മോഹന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗമാണെന്നും ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചതെന്ന് കേള്‍വിയുണ്ട്.

പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ മിടുക്കില്‍ സോണിയയ്ക്കെന്നല്ല, നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പോലും ഒരിക്കലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2014-ല്‍ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ അധികാര സോപാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വഴികാട്ടിയായത് പ്രണബ്ദാ ആണെന്ന് തുറന്നു പറയാന്‍ മോദി സങ്കോചം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയോട് തനിക്കുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ഒളിച്ചുവെയ്ക്കേണ്ടതായി പ്രണബും കരുതിയിട്ടില്ല. 2004-ല്‍ പക്ഷേ, പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണ്ടെന്നു വെച്ചപ്പോള്‍ സോണിയ തിരിഞ്ഞത് പ്രണബിന് നേര്‍ക്കല്ല, മന്‍മോഹന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. കഴിവുകൊണ്ടും വിശ്വസ്തത കൊണ്ടും സോണിയയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രിയങ്കരനായത് മന്‍മോഹനായിരുന്നു. പ്രണബിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയാല്‍ മറ്റൊരു നരസിംഹ റാവു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് സോണിയ ഭയന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇനിയുമൊരു നരസിംഹ റാവുവിനെ പേറാനുള്ള സമയവും സാവകാശവും ഇനിയങ്ങോട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു സോണിയയുടെ നിഗമനം.

1984-ല്‍ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്്ഥാനം പ്രണബിനെ തേടിയെത്തിയിരുന്നെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ കുറവല്ല. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ സുരക്ഷാ സൈനികര്‍ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമ്പോള്‍ മകന്‍ രാജീവ് ബംഗാളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടനാ സംബന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലായിരുന്നു. കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍നിന്ന് നൂറു കിലോ മീറ്ററോളം അകലെ കാന്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു യോഗത്തില്‍ രാജിവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന പ്രണബിനാണ് ഇന്ദിരയ്ക്ക് വെടിയേറ്റതായുള്ള സന്ദേശം ആദ്യമെത്തിയത്.

പ്രണബും രാജിവും ഒന്നിച്ചാണ് കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍നിന്നു ഡെല്‍ഹിക്ക് മടങ്ങിയത്. നെഹ്‌റുവും ശാസ്ത്രിയും മരിച്ചപ്പോള്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ സീനിയര്‍ മോസ്റ്റ് അംഗമെന്ന നിലയില്‍ ഗുല്‍സാരിലാല്‍ നന്ദയാണ് താത്ക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. ഇന്ദിരയുടെ മന്ത്രിസഭയില്‍ രണ്ടാമനായിരുന്ന പ്രണബ് തത്ക്കാലത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാവട്ടെയെന്നാണ് അന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണറാവു സാഹിബ് പറഞ്ഞത്.

പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസിലെ മിക്കവാറും നേതാക്കള്‍ രാജിവ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവണമെന്ന നിലപാടുകാരായിരുന്നു. പ്രണബ് കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേര്‍ന്ന് രാജിവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാജിവ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവണെമെന്നതായിരുന്നു തന്റെയും നിലപാടെന്ന് ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളില്‍ പ്രണബ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1984 ഒക്ടോബര്‍ 31-ന് വൈകീട്ട് നിലവില്‍ വന്ന പുതിയ ക്യാബിനറ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടാതെയുണ്ടായിരുന്ന നാലു പേരില്‍ ഒരാള്‍ പ്രണബായിരുന്നു. നരസിംഹറാവുവും ശിവശങ്കറും ഭൂട്ടാസിങുമായിരുന്നു മറ്റ് മൂന്നു പേര്‍. പക്ഷേ, 1984-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഐതിഹാസിക വിജയം നേടിയ ശേഷം രാജിവ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കിയപ്പോള്‍ അതില്‍ പ്രണബുണ്ടായിരുന്നില്ല.

രാജീവ് പിന്നീട് പ്രണബിനെ പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റായി ബംഗാളിലേക്ക് അയച്ചു. രാജിവിനോട് പിണങ്ങി പ്രണബ് രാഷ്ട്രീയ സമാജ്വാദി കോണ്‍ഗ്രസിന് രൂപം നല്‍കി. 1987-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളില്‍ പോരിനിറങ്ങിയ പ്രണബിന്റെ പാര്‍ട്ടി തകര്‍ന്നു തരിപ്പണമായി. 1989-ലാണ് പ്രണബ് കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. 91-ല്‍ റാവു പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോള്‍ പ്രണബ് ആദ്യം ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ ഉപാദ്ധ്യക്ഷനായി. പിന്നിട് റാവു മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗവും.

2012-ല്‍ പ്രതിഭ പട്ടീല്‍ രാഷ്ട്രപതി സ്്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോള്‍ സോണിയ മന്‍മോഹനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് പ്രണബ് മോഹിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി എന്ന ഔപചാരിക തലവന്റെ പദവിയല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധികാരമാണ് എന്നും പ്രണബിനെ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ, അവിടെയും സോണിയയുടെ തീരുമാനം പ്രണബിന്റെ മോഹങ്ങള്‍ക്ക് വിലങ്ങു തടിയായി.

പക്ഷേ, പ്രണബ് എന്ന തന്ത്രജ്ഞനെ അങ്ങിനെയങ്ങ് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് സോണിയയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഡി.എം.കെ. നേതാവ് കരുണാനിധിയും ഇടതുപക്ഷവും പ്രണബിനനുകൂലമായി രംഗത്തു വന്നതും സോണിയ കാണാതിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെയാണ് പ്രണബ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കെത്തുന്നത്. സെവന്‍ റെയ്സ്‌കോഴ്സ് റോഡിലെ (ഇപ്പോള്‍ ലോക് കല്ല്യാണ്‍ മാര്‍ഗ്) പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട് എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര കേന്ദ്രത്തിലക്കേുള്ള പ്രണബിന്റെ യാത്ര അതോടെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു.

ധനമന്ത്രാലയവും വിദേശ മന്ത്രാലയവും ഒരു പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പ്രണബിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓര്‍മ്മയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രണബ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പാര്‍ലമെന്റിന്റെയുമൊക്കെ ചരിത്രം പ്രണബിന് ഉള്ളം കൈയ്യിലെ നെല്ലിക്കയായിരുന്നു. കഴിവിന്റെയും പ്രാഗത്ഭ്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ പ്രണബിന് പകരം നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ സമകാലിക ഇന്ത്യയില്‍ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. എന്നിട്ടുമെന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണബ് ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പല നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോയത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്.

പ്രണബ് ഒരിക്കലും ഒരു മാസ് ലീഡറായിരുന്നില്ല. ബംഗാളിലെ ഉപരിവര്‍ഗ്ഗ ബുദ്ധിജീവികള്‍ വരുന്ന ഭദ്രലോകിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു പ്രണബ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ പ്രണബിന് വലിയ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രപതി എന്ന നിലയില്‍ പ്രണബിന്റെ ജീവിതം ചലനരഹിതമായിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അരുണാചലിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും സര്‍ക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോള്‍ ഭരണഘടന ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ പ്രണബിനായില്ല. ഈ രണ്ട് നീക്കങ്ങളും കോടതി റദ്ദാക്കിയപ്പോള്‍ പ്രണബിന്റെ നിലപാടുകള്‍ കൂടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

പക്ഷേ, ഈ നടപടികളൊന്നുമല്ല, മന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയുമെന്നെ നിലയിലുള്ള പ്രണബിന്റെ ജീവിതമല്ല രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തുനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം 2018-ല്‍ നടത്തിയ ഒരു സന്ദര്‍ശനമാണ് പ്രണബിനെ ആത്യന്തികമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 2018 ജൂണ്‍ ഏഴിനാണ് പ്രണബ് നാഗ്പൂരിലെ ആര്‍.എസ്.എസ്. ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്ന സകലതിനും എതിരായാണ് ആര്‍.എസ്.എസ്. നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണബ് ആ സാഹസത്തിന് മുതിര്‍ന്നതെന്ന് ഒരു ലേഖനത്തില്‍ എ.ജി. നൂറാനി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ആര്‍.എസ്.എസുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള സംവാദത്തിനും പ്രണബ് നാഗ്പൂരില്‍ മുതിര്‍ന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേഷ്ഠ സന്താനങ്ങളില്‍ ഒരാളായ ഹെഡ്ഗെവാറിന് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ എന്നാണ് ആര്‍.എസ്.എസ്. സ്ഥാപകനെക്കുറിച്ച് പ്രണബ് എഴുതിയത്. ആര്‍.എസ്.എസ്. ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ ഒരിടത്തും ആര്‍.എസ്.എസിനെ പ്രണബ് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. നെഹ്‌റുവും പട്ടേലുമൊക്കെ ആര്‍.എസ്.എസിനെതിരെ നടത്തിയ നിശിത വിമര്‍ശങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കല്‍ പോലും പ്രണബ് വിരല്‍ ചൂണ്ടിയില്ല.

ആര്‍.എസ്.എസ്. മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ചരിത്രവീക്ഷണം ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു ബദല്‍ സംവാദവും പ്രണബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലെന്ന് മനിനി ചാറ്റര്‍ജിയെ ഉദ്ധരിച്ച് നൂറാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബംഗാളില്‍ നടക്കാനിരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ പൊതുസ്വീകാര്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടയാവാം പ്രണബിനെ ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതൃത്വം നാഗ്പൂരിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നാണ് നൂറാനി വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. നെഹ്‌റുവിനെയും അംബദ്കറിനെയും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് മതേതര ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നാഗ്പൂരില്‍ ഒരു നിലപാടെടുക്കാന്‍ പ്രണബ് തുനിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് വെറുതെ മോഹിക്കാന്‍ മാത്രമേ നമുക്കാവുകയുള്ളു.

പ്രണബിനെത്തേടി രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നമെത്തുന്നത് നമ്മള്‍ പിന്നീട് കണ്ടു. സൗജന്യ ശാപ്പാട് എന്നൊരു സംഗതിയില്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയാറുണ്ട്. നാഗ്പൂരില്‍ പ്രണബ് നടത്തിയത് സൗജന്യ സന്ദര്‍ശനമായിരുന്നില്ല. അതിനു പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം സുവ്യക്തമായിരുന്നു. അധികാരം എന്ന ആ വലിയ പ്രലോഭനത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള യാത്രയില്‍ പ്രണബിന് മുന്നില്‍ സോണിയ ഗാന്ധി തീര്‍ത്ത കടമ്പകള്‍ ചെറുതായിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് പ്രണബ് നാഗ്പൂരില്‍ നല്‍കിയത്.

തന്നെ താനാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകളത്രയും അവിടെ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ അള്‍ത്താരയില്‍ പ്രണബ് ബലി കൊടുത്തു. പ്രണബിന്റെ മകള്‍ ശര്‍മിഷ്ഠ ഈ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ച വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. ''ആര്‍.എസ്.എസ്. പോലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല താങ്കള്‍ അവരുടെ വീക്ഷണം താങ്കളുടെ പ്രസംഗത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ, താങ്കളുടെ പ്രസംഗം വളരെ വേഗം വിസ്മരിക്കപ്പെടും. താങ്കളുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യും.''

പ്രണബിന്റെ നാഗ്പൂര്‍ യാത്ര ഒരിക്കലും യാദൃശ്ചികമായിരുന്നില്ല. സമകാലിക ഇന്ത്യയുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത്. പ്രായോഗികതയുടെ മറുകര കണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ യാത്ര. എന്നാല്‍ അതായിരുന്നില്ല പ്രണബില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഒരു ദശാസന്ധിയില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. കാലവും ചരിത്രവും പ്രണബിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഈ യാത്രയുടെ അനുരണനങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും വളരെ വലുതായിരിക്കും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: അമുല്‍ ഡയറി ബോര്‍ഡിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് വന്‍ ജയം. ഇതിലിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്ക് ആഹ്ളാദിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള കളികളിലാണ് അടുത്തിടെയായി ബി.ജെ.പിക്ക് കമ്പം.

Content Highlights: Politival India can't forget the visit of Pranab Mukherjee | Vazhipokkan