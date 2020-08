കുറച്ചു നാള്‍ മുമ്പ് കരണ്‍ താപ്പറുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ മുന്‍ ഗവര്‍ണറും പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ രഘുറാം രാജന്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കോവിഡ് 19 തകര്‍ത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് മേഖലയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുനിന്നു പ്രഗത്ഭരെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് രാജന്‍ പറഞ്ഞത്. പച്ചമലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ പണി അറിയാവുന്നവരെ പണി ഏല്‍പിക്കണമെന്നര്‍ത്ഥം.

പി. ചിദംബരത്തേയും യശ്വന്ത് സിന്‍ഹയേയും പോലുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് താപ്പര്‍ എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ വിവേകമതിയായതു കൊണ്ടാവണം രാജന്‍ ഒരാളുടെയും പേര് പറയാന്‍ നിന്നില്ല. ബി.ജെ.പിക്ക് ഉള്ളില്‍നിന്ന് ഒരാളില്ലേ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍ സ്വാമിയുടെ പേര് രാജന്‍ എന്തായാലും പറയില്ലെന്നുറപ്പാണ്. പണി അറിയാവുന്ന കക്ഷിയാണെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് സ്വാമി എപ്പോഴാണ് മുറിക്കുകയെന്ന് ജെയിംസ് ബോണ്ടുമാരുടെ ബോസ് അജിത് ഡോവലിന് പോലുമറിയാനിടയില്ല.

നമുക്ക് അമിത് ഷായില്‍നിന്ന് തുടങ്ങാം. നെഹ്രുവും പട്ടേലും പോലെ, അല്ലെങ്കില്‍ വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയും പോലെയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത്ഷായും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവര്‍ കുറവല്ല. ഈ നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് നെഹ്രുവിനേയും പട്ടേലിനെയും വാജ്പേയിയേയും അദ്വാനിയേയും കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കുമറിയില്ലെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു താരതമ്യത്തിന് മുതിരുകയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയിലെ സി.ഇ.ഒ.(ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫീസര്‍) യും സി.ഒ.ഒ.(ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസര്‍) യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ളതെന്നാണ് പ്രശസ്ത പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ശേഖര്‍ ഗുപ്ത എഴുതിയത്. മോദി മരത്തില്‍ കാണുന്നത് ഷാ മാനത്തു കാണുമെന്നും അതാണ് അവര്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഉചിതമായ ഉപമ കണ്ടെത്താന്‍ കാളിദാസന്‍ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ തുലനം ചെയ്യല്‍ പരിപാടി നമുക്ക് തല്‍ക്കാലം വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കാം.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയില്‍ അമിത് ഷായുടെ മൂന്ന് ഇടപെടലുകളാണ് പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രം കണ്ടത്. മുത്തലാക്ക് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം, ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി ഇല്ലാതാക്കുകയും 370 ാം വകുപ്പ് നിര്‍വ്വീര്യമിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടി, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം. ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത അജണ്ടകളാണ് ഈ മൂന്നു നടപടികളെങ്കിലും ഇവ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നതില്‍ അമിത് ഷാ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

മുത്തലാക്ക് സുപ്രീം കോടതി 2017-ല്‍ നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസുള്‍പ്പെടയുള്ള പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചത്. വിവാഹമോചനം നടത്തുന്ന മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ നടപടി മാത്രം ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കുന്നതിനെയും ഇവര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും 370-ാം വകുപ്പ് നിര്‍വ്വീര്യമാക്കിയതും രാജ്യത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ രാജ്യത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കി നിര്‍ത്തുന്നതിനോ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തതായി അറിവില്ല.

അമിത് ഷായുടെ മൂക്കിനു താഴെയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ കലാപം നടന്നതെന്നതും മറക്കാനാവില്ല. കോവിഡ് 19 രാജ്യത്തെ താറുമാറാക്കിയപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യം ഒരിക്കലല്ല, പലവട്ടം ഉയര്‍ന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പലായനം രാഷ്ട്രം വേദനയോടെ കണ്ടുനിന്നപ്പോഴും അമിത് ഷായുടെ സക്രിയമായ ഇടപെടലുണ്ടായില്ല.

കര്‍ണാടകത്തിലും മദ്ധ്യപ്രദേശിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകളെ വീഴ്ത്താനായെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും രാജസ്ഥാനിലും ഓപ്പറേഷന്‍ കമല വിജയിക്കാതെ പോയത് അഭിനവ ചാണക്യനെന്ന ഷായുടെ പ്രശസ്തിയില്‍ നിഴല്‍ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. മോദിക്കു ശേഷം ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിനെ നയിക്കുക ഷാ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിനങ്ങിനെയങ്ങ് ഒരുറപ്പുമില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. മോദിയുടെ ജനകീയത ഷായ്ക്കിപ്പോഴും അന്യമാണ്. ജനം വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് ബി.ജെ.പിക്കല്ലെന്നും മോദിക്കാണെന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ വാസ്തവത്തില്‍ ഷായെപ്പോലുള്ള രണ്ടാം നിര നേതാക്കള്‍ക്കു നേരെ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശം തന്നെയാണ്.

മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ പൊതുവെ വിവാദങ്ങളില്‍നിന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങാണ്. ആദ്യ മോദി മന്ത്രിസഭയില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന രാജ്നാഥ് മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവില്‍ ഒന്ന് പിന്നാക്കം പോകാനുള്ള കാരണം അമിത് ഷായുടെ വരവാണ്. ഷായ്ക്കും സിങ്ങിനുമിടയില്‍ മോദി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്റെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്തനെയായിരിക്കുമെന്നതില്‍ അത്ഭുതമോ അതിശയമോ ഇല്ല.

2016-ല്‍ നോട്ടു നിരോധനത്തിലൂടെ മോദി ഞെട്ടിച്ചത് രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല, തന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെക്കൂടി ആയിരുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തില്‍ കഴമ്പെത്ര മാത്രമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല. ചൈനയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തിനിടെ ലഡാക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ മോദിക്കൊപ്പം രാജ്നാഥുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും മറക്കാനാവില്ല. ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഇനിയും സംഘര്‍ഷത്തിന് അന്തിമ പരിഹാരമായിട്ടില്ല.

നേട്ടങ്ങള്‍ പങ്കിടാന്‍ മോദിക്ക് ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തകന്റെയും അകമ്പടി ആവശ്യമില്ല. താമരയില പോലെയാണ് മോദിയെന്നാണ് മോദിയുടെ തീവ്രഭക്തര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള കളങ്കവും മോദിയിലേക്കെത്തുന്നില്ല എന്നുറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് സംഘപരിവാറും ബി.ജെ.പിയും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ രാജ്നാഥിനും കാര്യമായെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമാനെക്കുറിച്ച് ശത്രുക്കള്‍ക്കുപോലും അസൂയയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചുവന്ന പട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ആദ്യ ബജറ്റ് രേഖകള്‍ നിര്‍മ്മല കൊണ്ടുവന്നത് വരാനിരുന്ന കാലത്തിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ ചൂണ്ടുപലകയായിരുന്നു. എന്തിനാണ് അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി തന്നോടിങ്ങനെയൊരു പാതകം ചെയ്തതെന്ന് എത്രയാലോചിച്ചിട്ടും നിര്‍മ്മലയ്ക്ക് പിടി കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. നോട്ടു നിരോധനത്തിലൂടെ ഒരു വഴിക്കായ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് മേഖലയെ കോവിഡ് 19 കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോള്‍ ഒരു ബലിക്കാക്കയുടെ റോളാണോ നിര്‍മ്മലയ്ക്ക് ആത്യന്തികമായി കാലം കരുതിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയില്ല.

ആദ്യ മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊരാള്‍ മോദിയെ മറികടന്ന് പത്രങ്ങളുടെ ഒന്നാം പേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് സുഷമ സ്വരാജായിരുന്നു. സുഷമയുടെ അകാലത്തിലുള്ള വിടവാങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പിയെ ശരിക്കും ദരിദ്രമാക്കി. സുഷമയ്ക്ക് പകരം മോദി കണ്ടെത്തിയ കക്ഷിയാണ് മുന്‍ വിദേശ കാര്യ സെക്രട്ടറി ജയശങ്കര്‍. വിദേശ മന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ ജയശങ്കറിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങിനെയുണ്ടെന്ന് ഒരു സീനിയര്‍ നയതന്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: ''നമ്മുടെ ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം ചോദിച്ചിട്ട് ബംഗ്ളാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ അനുകൂല മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.''

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം ഇത്രമാത്രം അവതാളത്തിലായ മറ്റൊരു കാലമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം പറയാന്‍ ജയശങ്കറിന് ഒട്ടും തന്നെ ആയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. വിദേശനയത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി വരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവയെുള്ള നിരീക്ഷണം. ട്രംപിന് വീണ്ടും അവസരം നല്‍കണമെന്ന് അമേരിക്കയില്‍ പോയി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. അമേരിക്കന്‍ ജനത ട്രംപിനെ കൈയ്യാഴിയുകയും ജോ ബൈഡന്‍ പ്രസിഡന്റാവുകയും ചെയ്താല്‍ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ, ജയശങ്കര്‍ കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇമ്മിണി വലുതായിരിക്കും.

കൂട്ടത്തില്‍ ഭേദമെന്നു പറയാന്‍ ഒരാളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയാണ്. മോദിക്ക് പകരക്കാരനെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നേതാവ്. പക്ഷേ, ഗഡ്കരിക്ക് ഇന്നിപ്പോള്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിലുള്ള പ്രസക്തി അറിയണമെങ്കില്‍ കണിയാനെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ്വര്‍ദ്ധന്‍ ആളൊരു പുലിക്കുട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ, മോദിക്കും ഷായ്ക്കും മുന്നില്‍ പുലിക്കുട്ടികളില്ല, പൂച്ചക്കുട്ടികളേയുള്ളു.

പ്രതിഭകളോട് മോദിക്ക് പൊതുവെ താല്‍പര്യമില്ലെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇടം കിട്ടാതെ പോയതെന്ന് പ്രതിഭാധനനെന്ന് പേരുകേട്ട ഒരു സീനിയര്‍ ബി.ജെ.പി. നേതാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനുത്തരവാദി തന്റെ തലച്ചോറാണെന്നാണ്. ജോണ്‍ മത്തായിയും ഷണ്‍മുഖം ചെട്ടിയും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും ചിദംബരവുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ധനവകുപ്പും പട്ടേലും ഇന്ദിരയും മൊറാര്‍ജിയും ചന്ദ്രശേഖറും അദ്വാനിയും ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്തയുമൊക്കെ നേതൃത്വം നല്‍കിയ ആഭ്യന്തരവകുപ്പും ഇപ്പോള്‍ എവിടെയാണെത്തി നില്‍ക്കുന്നതെന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. ഈ വീഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരു വേണമെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ മോദിയെ മറികടക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവും പ്രതിപക്ഷത്തില്ല. നോട്ടു നിരോധനവും ജി.എസ്.ടിയും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ഡല്‍ഹി കലാപവും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കൊടും യാതനകളും മോദിയെ നിഴലിലാക്കുന്നില്ല.

1962-ല്‍ ചൈന ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്രുവിനു പോലും പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല. തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ചങ്ങാതിയെ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോനെ നെഹ്രുവിന് ദേശീയതയുടെ അള്‍ത്താരയില്‍ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയും മോദി നേരിടുന്നില്ല. കടങ്കഥയ്ക്കുള്ളിലെ സമസ്യ പോലെ അല്ലെങ്കില്‍ പദപ്രശ്നത്തിനുള്ളിലെ പ്രഹേളികപോലെയാണ് മോദിയെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ, ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആ്ഗസ്ത് അഞ്ചിന് അയോദ്ധ്യയില്‍ ഇന്ത്യ കണ്ടത്. ബാലനായ രാമന്റെ കൈപിടിച്ച് അയോദ്ധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മോദിയുടെ ചിത്രം സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

രാജാവും ഋഷിയും ഒരാളാവുന്ന പൗരാണികകഥയുടെ ആവിഷ്‌കാരം പോലെയായിരുന്നു അത്. മിത്തും മനുഷ്യനും ഒന്നാവുന്ന മുഹൂര്‍ത്തം. മോദി ഇപ്പോള്‍ വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവു മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ആള്‍ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് മോദിയോട് അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടാവണം. കാരണം അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മോദി കൈയ്യാളുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും തീവ്രവും തീക്ഷണ്വുമായ മിശ്രണമാണിത്. ഈ ചേരുവയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആയുധക്കോപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്തുകയെന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എളുപ്പമല്ല. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ അസിം അലി ദ പ്രിന്റിലെഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇറാന് അലി ഖമീനിയെന്നതു പോലെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോദിയെന്നാണ്. ആത്മീയതയുടെ വലിയൊരു ഗുണം ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും അതിനുത്തരം പറയേണ്ടതില്ലെന്നതാണ്.

മോദിയെന്ന പരമോന്നത നേതാവിനു മുന്നില്‍ പ്രതിഭകള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. അമിത് ഷായോ നിര്‍മ്മല സീതാരമാനോ ജയശങ്കറോ അവിടെ ആരുമല്ല. കളങ്കങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പാവം മനുഷ്യര്‍ മാത്രമാണവര്‍. അവരെ നോക്കിയല്ല ജനം വോട്ടുചെയ്യുന്നത്. ഹിന്ദുത്വയുടെ വിശാല വിഹായസ്സില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരൊറ്റ നേതാവേയുള്ളു. ആ നേതാവ് ചിറകു വിരിച്ചങ്ങിനെ പറക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ ഒരോര്‍മ്മത്തെറ്റു മാത്രമാവുന്നു.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: സ്വദേശി എന്നാല്‍ എല്ലാ വിദേശ ഉത്പന്നങ്ങളും ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്നല്ല അര്‍ത്ഥമെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ്. മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്. പഴയൊരു ഇറ്റാലിയന്‍ ബന്ധം അങ്ങിനെയങ്ങ് മറക്കാനാവുമോ?

