''ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി കുടികൊള്ളുന്നത് വിമര്‍ശനത്തിലാണെന്നാണ് ഞാന്‍ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. വിമര്‍ശനമില്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ജനാധിപത്യമില്ലെന്നാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണം. എനിക്ക് വളരണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വിമര്‍ശനം വരട്ടെയെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.''

വോള്‍ട്ടയറോ എബ്രഹാം ലിങ്കണോ ഗാന്ധിജിയോ പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല ഇത്. 2013-ല്‍ റോയിട്ടേഴ്സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞതാണിത്. ഏഴു കൊല്ലത്തിനിപ്പുറം ടൈം മാസിക തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുണ്ട്. പക്ഷേ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ച വിമര്‍ശനത്തിനെതിരെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ടൈം മാസിക ഇപ്പോള്‍ മോദിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പില്‍ ടൈം മാസികയുടെ ലേഖകന്‍ കാള്‍ വിക്ക് എഴുതുന്നു: ''ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള താക്കോല്‍, വാസ്തവത്തില്‍ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളല്ല. ആര്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ വോട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് മാത്രമാണ് അവ പറയുന്നത്. കൂടുതല്‍ പ്രധാനം ജേതാവിന് വോട്ടു ചെയ്യാത്തവരുടെ അവകാശങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. 130 കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ജനതയില്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും സിഖുകാരും ബുദ്ധരും ജൈനരും മറ്റ് മത വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യയില്‍ അഭയാര്‍ത്ഥിയായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ദലൈലാമ ഇന്ത്യയെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത് ലയത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും ഉദാഹരണമെന്നാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സംശയത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിിട്ടുള്ളവര്‍ എല്ലാം തന്നെ ജനസംഖ്യയില്‍ 80 ശതമാനം വരുന്ന ഹിന്ദു മതത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും മറ്റാരും പ്രസക്തരല്ലെന്ന മട്ടില്‍ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് മോദി മാത്രമാണ്. എതിര്‍പ്പുകളെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള മറയായി മഹാമാരിയുടെ തീച്ചൂള മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സചേതനമായ ജനാധിപത്യം നിഴലിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തിയിരിക്കുന്നു. ''

നമുക്കിനി ബില്‍ക്കിസിലേക്ക് വരാം. ടൈമിന്റെ പട്ടികയില്‍ ബില്‍ക്കിസുമുണ്ട്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടുമുയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മൂര്‍ത്തരൂപമായിരുന്നു ബില്‍ക്കിസ് എന്ന 82-കാരി. ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹിന്‍ബാഗില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിയോജിപ്പിന്റെയും എതിര്‍പ്പിന്റെയും കടുത്ത സ്വരമായി ബില്‍ക്കിസ് നടന്നുകയറിയത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശാലവും പ്രകാശഭരിതവുമായ ആകാശങ്ങളിലേക്കാണ്. റാണ അയൂബ് എന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകയാണ് ടൈമില്‍ ബില്‍ക്കിസിനെക്കുറിച്ചെഴുതുന്നത്.

റാണയുടെ വാക്കുകള്‍: ''ഞാന്‍ ബില്‍ക്കിസിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോള്‍ അവര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലായിരുന്നു. വിപ്ലവത്തിന്റെ വരികളുള്ള പ്ലക്കാര്‍ഡുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവതികളായിരുന്നു അവര്‍ക്ക് ചുറ്റും. ഒരു കൈയ്യില്‍ ജപമാലയും മറു കൈയ്യില്‍ ദേശീയ പതാകയുമായി ബില്‍ക്കിസ് ഇന്ത്യയിലെ പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു: ''ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും മക്കള്‍ക്ക് നീതിയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും വായു ശ്വസിക്കാനാവുന്നതിന് എന്റെ സിരകളില്‍ രക്തപ്രവാഹം നിലയ്ക്കുന്നതു വരെ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കും.'' ജനാധിപത്യത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അമൃതിന് സമാനമായ വാക്കുകള്‍.

പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ടൈം മാസികയെന്ന് ഇതെഴുതുന്നയാള്‍ കരുതുന്നില്ല. ലോകത്തുള്ള പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ബൈബിളുമല്ല ടൈം. പക്ഷേ, ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. അവര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ സവിശേഷതകളുള്ളവരായിരിക്കുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഇക്കുറി അഞ്ചു പേരാണ് ഈ മാസികയുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. നടന്‍ ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാനയും എയ്ഡ്സിന് പ്രതിവിധി തേടിയുള്ള ഗവേഷണത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ച ക്ലിനിക്കല്‍ മൈക്രൊ ബയോളജിസ്റ്റ് രവീന്ദ്ര ഗുപ്തയും ഗൂഗിള്‍ സി.ഇ.ഒ. സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയും ഇതില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ബില്‍ക്കിസും നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അര്‍ഹിക്കുന്നു. എ സ്റ്റഡി ഇന്‍ കൊണ്‍ട്രാസ്റ്റ്(വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലെ പഠനം) എന്ന് പറയാവുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികള്‍. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ഇവര്‍ രണ്ടുപേരും നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.

ബില്‍ക്കിസും മോദിയും രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളാണ്. റാണ അയൂബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ബില്‍ക്കിസ് ഇന്ത്യയിലെ അശരണരുടെ ശബ്ദമാണ്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍ അധികാരത്തിന്റെ ആ വലിയ കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിലിരുന്നാണ് ബില്‍ക്കിസ് സത്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. അധികാരത്തോട് സത്യം പറയുക എന്നത് എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും വിപ്ലവപ്രവര്‍ത്തനമാണ്. ക്യൂബന്‍ വിപ്ലവത്തിന്റെ നാളുകളില്‍ തന്നെ വന്നു കണ്ട ഒരു അമേരിക്കന്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനോട് ചെ ഗുവേര പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്തുപോവുന്നു. ''നമ്മളെല്ലാവരും വലിയൊരു വ്യാളിയുടെ വയറ്റിലാണ്. ഉള്ളില്‍കിടന്ന് വേണമെങ്കില്‍ നമുക്ക് തൊഴിക്കാം. പ്രഹരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ്.''

ബില്‍ക്കിസ് പ്രഹരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. വ്യാളിയുടെ ഉള്ളിലാണെന്നത് ഈ 82-കാരിയെ പേടിപ്പിച്ചില്ല. അവര്‍ പ്രതികരിക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വായു ശ്വസിക്കുന്നതില്‍ ഈ വനിതയോട് തീര്‍ച്ചയായും നമ്മള്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഏഴു കൊല്ലം മുമ്പ് റോയിട്ടേഴ്സ് ലേഖകരോട് (രണ്ട് പത്രപ്രവര്‍ത്തകരാണ് അന്ന് മോദിയുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയത്) പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ, ടൈം മാസികയുടെ വിമര്‍ശം മോദിയെ ഈ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ സഹായിച്ചേക്കും. വിമര്‍ശനത്തില്‍നിന്ന്, വിയോജിപ്പിന്റെ സ്വരങ്ങളില്‍നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നയാളല്ലെന്നും വളരണമെങ്കില്‍ വിമര്‍ശം അനിവാര്യമാണെന്നുമാണ് മോദി അന്നു പറഞ്ഞത്. ആ വാക്കുകള്‍ മോദി തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പലപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട്. ഗുരു നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ. കണ്ണാടിക്ക് മുന്നില്‍ നിന്ന് നമ്മള്‍ നമ്മളെതന്നെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്. ആത്മാന്വേഷണത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥവും പ്രസക്തിയും ഇതുപോലെ വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്ര സംഭവമില്ല. ബില്‍ക്കിസ് ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് മുന്നില്‍ കാലമുയര്‍ത്തുന്ന കണ്ണാടി. ഈ കണ്ണാടിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറ്റുനോക്കണം.

അപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ നെടുകെയുള്ള പരിച്ഛേദം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനാകും. ആ കാഴ്ചയാവും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെട്ടുപാടുകളില്‍നിന്നും മോചിതനാകുന്നതിനുള്ള വഴി അദ്ദേഹത്തിനു മുന്നില്‍ തുറന്നിടുക. പ്രതീക്ഷകളില്ലെങ്കില്‍ ജീവിതം ശൂന്യമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ബില്‍ക്കിസുമായി മോദി മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. കാരണം ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വര്‍ത്തമാനവും ഭാവിയുമുള്ളത്.

Content Highlights: Narendra Modi and Dadi Bilkis; Two humans, Two Worlds | Vazhipokkan