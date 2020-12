അധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ സമരം മറവിക്കെതിരെയുള്ള ഓര്‍മ്മയുടെ സമരമാണെന്ന് എഴുതിയത് മിലാന്‍ കുന്ദേരയാണ്. 1979-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ''ചിരിയുടെയും മറവിയുടെയും പുസ്തകം'' എന്ന നോവലിലാണ് കുന്ദേര ഈ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയാര്‍ന്ന നിരീക്ഷണം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സര്‍ സംഘ് ചാലക് മാധവ് സദാശിവ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ മരിച്ചിട്ട് അപ്പോള്‍ ആറു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ തലപ്പത്ത് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുജി എന്നാണ് സ്വയം സേവകര്‍ ഗോള്‍വാള്‍ക്കറെ വിളിക്കുക. 1906-ല്‍ നാഗ്പൂരിനടുത്ത് റാംടെക്കിലെ ബ്രാഹ്‌മണ കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ ബനാറസ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍നിന്ന് ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. മറൈന്‍ ബയോളജിയില്‍ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിതാവ് മരിച്ചതുകാരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായില്ല.

നാഗ്പൂരില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ഗോള്‍വാള്‍ക്കറെ നേരത്തെ തന്നെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ആര്‍.എസ്.എസ്. സ്ഥാപകന്‍ കെ.ബി. ഹെഗ്ഡെവാര്‍ കൂടെ നിര്‍ത്തി. ഹെഡ്ഗെവാറിന്റെ മരണത്തെതുടര്‍ന്ന് 1940-ലാണ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ സംഘത്തിന്റെ തലപ്പത്തേക്കെത്തിയത്.

ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതില്‍ ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. ജി.ഡി. സവര്‍ക്കറുടെ 'രാഷ്ട്ര മിമാംസ' എന്ന മറാത്തി ഗ്രന്ഥം 'We Or Our Nationhood' എന്ന പേരില്‍ 1939-ല്‍ ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിലാണ് ഏറെക്കാലം ഇതറിയപ്പെട്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂലം സവര്‍ക്കറുടെ(വി.ഡി. സവര്‍ക്കറുടെ സഹോദരനാണ് ജി.ഡി. സവര്‍ക്കര്‍) കൃതിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1966-ല്‍ അതായത് ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കിയ 'വിചാരധാര' (Bunch of Thoughts) ആണ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ പ്രകൃഷ്ട കൃതി. ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ ബൈബിള്‍ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഗോള്‍വാള്‍ക്കറെ ഓര്‍ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനെ ഓര്‍ക്കുക എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ബയോടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ കാമ്പസിന് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ പേരിടാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ അത് ആര്‍.എസ്.എസിനുള്ള അംഗീകാരവും ആദരവുമാകുന്നു.

ചരിത്രം അഴിച്ചുപണിയുക എന്നത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തില്‍ ചരിത്രം പുതുക്കി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വഴി പുതിയ ഓര്‍മ്മകളുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഓര്‍മ്മ മറവിയുടെ വിപരീതമല്ലെന്നും ചില കാര്യങ്ങള്‍ മറവിയിലേക്കാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓര്‍മ്മകള്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്നതും ഓര്‍മ്മകളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്.

നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുന്ദേരയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം. ചിരിയുടെയും മറവിയുടെയും പുസ്തകത്തില്‍ കുന്ദേര എഴുതുന്നു: ''ഒരു ജനതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആദ്യ നടപടി അവരുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇല്ലാതാക്കലാണ്. അവരുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍, സംസ്‌കാരം, ചരിത്രം എന്നിവ നശിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് പുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ എഴുതുക, പുതിയ ചരിത്രം തീര്‍ക്കുക, പുതിയ സംസ്‌കാരം കണ്ടെത്തുക. അധികം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് തങ്ങള്‍ ആരായിരുന്നുവെന്നും ആരാണെന്നും രാഷ്ട്രം മറക്കാന്‍ തുടങ്ങും.അവര്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം അവരേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മറക്കും.''

കുന്ദേരയുടെ നോവല്‍ തുടങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ചരിത്ര നിര്‍മ്മിതിയുടെ ആഖ്യാനവുമായിട്ടാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ക്ലെമന്റ് ഗൊട്ട്വാള്‍ഡ് പ്രാഗില്‍ ബാല്‍ക്കണിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ചങ്ങാതിയായ സഖാവ് വ്ളാദിമിര്‍ ക്ലമന്റിസുമുണ്ട്. തണുത്ത കാറ്റു വീശുന്ന കാലാവസ്ഥയില്‍ തലയില്‍ തൊപ്പിയില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഗൊട്ട്വാള്‍ഡിന് ക്ലമന്റിസ് തന്റെ തൊപ്പി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ആ നിമിഷം ക്യാമറകള്‍ പകര്‍ത്തുന്നു. സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വലിയൊരു മുഹൂര്‍ത്തമായി ആ ഫോട്ടോ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു.

പക്ഷേ, നാലു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ക്ലമന്റിസ് പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധനാവുന്നു. അയാള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു. പൊടുന്നനെ ആ ഫോട്ടാഗ്രാഫില്‍നിന്ന് ക്ലമന്റിസ് അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നു. ഫോട്ടോയില്‍ സഖാവ് ഗൊട്ട്വാള്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ തനിച്ചാണ്. ഗൊട്ട്വാള്‍ഡിന്റെ ഈ തനിച്ചാകല്‍ പുതിയൊരു ചരിത്രമാണെന്ന് കുന്ദേര പറയുന്നു. സര്‍വ്വാധിപത്യത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം പുതിയ ഓര്‍മ്മകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രണ്ടു പേരുള്ള ആ പഴയ ഫോട്ടോയെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഒരു സമരത്തിലേര്‍പ്പെടുകയാണെന്നും അത് മറവിക്കെതിരെയുള്ള ഓര്‍മ്മയുടെ സമരം മാത്രമല്ലെന്നും അധികാരത്തിനെതിരെ മനുഷ്യന്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണെന്നും കുന്ദേര പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയൊരു സ്്മാരകം തീര്‍ക്കുകയാണ്. ഈ സ്മാരകത്തിലൂടെ ഒരു പാട് ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഭരണകൂടം കരുതുന്നു. 2003-ല്‍ വി.ഡി. സവര്‍ക്കറുടെ ഛായാചിത്രം പാര്‍ലമെന്റില്‍ സ്ഥാപിക്കുക വഴി അന്നത്തെ വാജ്പേയി സര്‍ക്കാര്‍ ഈ വഴിക്കൊരു യാത്ര തുടങ്ങിവെച്ചിരുന്നു. ആ യാത്ര സുപ്രധാനമായൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നത്.

സവര്‍ക്കറുടെ ഛായാചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം അന്നത്തെ ലോക്സഭ സ്പീക്കര്‍ മനോഹര്‍ ജോഷി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സഭയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി നേതാവായിരുന്ന ശിവ്രാജ് പാട്ടില്‍ ചോദിച്ചത് അതിനുള്ള സ്ഥലമെവിടെയാണെന്നായിരുന്നു. പുതിയ സംസ്‌കാരവും പുതിയ ചരിത്രവും പുതിയ ഓര്‍മ്മകളും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ ഇത്രയും നിസ്സാരാമായി കണ്ടതിന് പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസ് കേട്ട പഴിക്ക് കണക്കില്ല.

പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഛായാചിത്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമിതിയില്‍ അംഗങ്ങളായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രണബ് മുക്കര്‍ജിയും സി.പി.ഐ. നേതാവ് ജെ. ചിത്തരഞ്ജനും ഇതേ നിസ്സംഗതയാണ് പുലര്‍ത്തിയത്. എന്തിന് അന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ സി.പി.എം. നേതാവായിരുന്ന സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജിക്കും ഇതില്‍ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല.

പക്ഷേ, ഡല്‍ഹിയല്ല തിരുവനന്തപുരം. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് പുതിയ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞേക്കാം. കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ചരിത്രം വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ തുടച്ചു നീക്കാവുന്ന ഓര്‍മ്മകളല്ല കേരളം കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. സമഭാവനയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ബലിഷ്ഠമായ അടിത്തറയിലാണ് കേരളം നിലകൊള്ളുന്നത്.

ശ്രീനാരായണഗുരുവുംഅയ്യങ്കാളിയും സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പനും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടുമൊക്കെ കൊളുത്തി വെച്ച ദീപം പകര്‍ന്ന വെളിച്ചത്തില്‍ എത്രയോ കാലമായി നടക്കുന്ന ജനതയാണ് കേരളത്തിലേത്. ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും അതില്‍ ചില അപഭ്രംശങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ, മാനവികതയുടെ വിളക്കുമരം തകര്‍ക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്കും കേരളത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് കൂട്ടു നില്‍ക്കാനാവില്ല. ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രമുഖ സ്്ഥാപനത്തിന് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ പേരിടുന്നതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലുള്ളത്.

ബഹുസ്വരതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ്. ഈ ബഹുസ്വരതയുടെ നിരാകരണവും നിഷേധവുമാണ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ ചിന്താധാര ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന വിമര്‍ശം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. 1947 സ്പെ്റ്റംബര്‍ 12-ന് ഗാന്ധിജിയും ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ കരങ്ങളില്‍ രക്തമുണ്ടെന്ന് ഗാന്ധിജി ഗോള്‍വാള്‍ക്കറോട് പറഞ്ഞു.(ഗാന്ധിജിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ഹരിജനില്‍ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരണമുണ്ട്.)

വിഭജനത്തെതുടര്‍ന്ന് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പരാമര്‍ശം. ഇത് അസത്യമാണെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലുക സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നും ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പറയണമെന്ന് അപ്പോള്‍ ഗോള്‍വാള്‍ക്കറോട് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാര്‍ത്ഥനാ യോഗത്തില്‍ ഗാന്ധിജിക്ക് തന്റെ വാക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ മറുപടി. കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം നെഹ്രുവിനോട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറെ തനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിട്ടില്ലെന്നാണ് (ഗാന്ധിജിയുടെ പേരക്കിടാവ് രാജ്മോഹന്‍ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.)

ഗോള്‍വാള്‍ക്കറെ കണ്ടതിനു ശേഷം നാലു ദിവസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ഗാന്ധിജി ഡെല്‍ഹിയില്‍ ഒരു ആര്‍.എസ്.എസ്. ശാഖ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് തന്റെ പ്രസംഗം ഗാന്ധിജി അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ വാക്കുകളോടെയാണ്: ''ഹിന്ദുക്കളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയില്‍ സഞ്ചരിക്കാനാണ് താല്‍പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍ അവരെ തടയാന്‍ ആര്‍ക്കുമാവില്ല. പക്ഷേ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്താനും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ''

ധാര്‍മ്മികശക്തിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളെ പ്രോജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോള്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്താന്‍ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ധര്‍മ്മവും സത്യവും തന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് ഉറച്ച ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ പേടിക്കാതിരുന്ന മനുഷ്യന് അനീതിയുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര പേരുണ്ടെന്നത് വിഷയമായിരുന്നില്ല.

രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോ ടെക്നൊളജി കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്താണുള്ളത്. ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ പുതിയൊരു കാമ്പസിന് പേരിടുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിന്റെ താല്‍പര്യം അറിയേണ്ട ബാദ്ധ്യത കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്. ഫെഡറല്‍ സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക മര്യാദയാണത്. അതുണ്ടായില്ല. 370-ാം വകുപ്പ് നിര്‍വ്വീര്യമാക്കിയപ്പോള്‍ ജമ്മു കാശ്മിരിലെ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കാതിരുന്നതുപോലെ, കാര്‍ഷിക നിയമം കൊണ്ടു വന്നപ്പോള്‍ കര്‍ഷകരോടും സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതിരുന്നതപോലെ ഇവിടെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തന്നിഷ്ടം കാട്ടി.

ചര്‍ച്ചകളും കൂടിയാലോചനകളും ഈ ഭരണകൂടത്തിന് അന്യമാവുകയാണ്. ഒരു രാജ്യം, ഒരൊറ്റ സംസ്‌കാരം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ ജനാധിപത്യ മര്യാദകള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തപ്പെടുന്നു. ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച ആശയങ്ങള്‍ മാനവികതയ്ക്കും സാഹോദര്യത്തിനും എതിരാണെന്ന ശക്തമായ വിമര്‍ശം കാണാതിരിക്കാന്‍ ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിനാവില്ല.

ആര്‍.എസ്.എസ്. കേന്ദ്രത്തിനോ ബി.ജെ.പി. ആസ്ഥാനത്തിനോ പേരിടുന്നതു പോലെയല്ല പൊതു ഉടമയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പേരിടുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് സ്മാരകങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുകയല്ല തങ്ങളുടെ ജോലിയെന്ന് ഭരണകൂടം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. വിഭജനമല്ല, കൂട്ടിയിണക്കലും പാരസ്പര്യവുമാണ് ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

2000 ജനുവരി 22-ന് ഡോ. സുബ്രഹമണ്യന്‍ സ്വാമി ഫ്രണ്ട്ലൈനില്‍ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നന്നായിരിക്കും. ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ കര്‍മ്മ പരിപാടികളാണ് 'ദ ആര്‍.എസ്.എസ്. ഗെയിം പ്ലാന്‍ ' എന്ന ഈ ലേഖനത്തില്‍ സ്വാമി വിവരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ രചനയാണ് സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി. എതിരാളികളുടെ വിശ്വാസ്യത തകര്‍ക്കുക, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നീ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സ്വാമി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ലേഖനം സ്വാമി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ''നല്ല വാര്‍ത്ത ഈ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടാമെന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്പ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും ഇന്ത്യയില്‍ വിജയിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം, പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അരാജകത്വമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ സമൂഹത്തെ ഒറ്റവരിയിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടേയുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് പതിനായിരം കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ സംസ്‌കാരം ഇപ്പോഴും തകരാതെ തുടരുന്നത്. ആര്‍.എസ്.എസ്. നമ്മുടെ പ്രതിസംസ്‌കാരമാണ്. ''

ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് സ്വാമി ഈ ലേഖനമെഴുതിയത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ സ്വാമി ഈ ലേഖനം തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല. സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിസംസ്‌കാരമാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സ്വാമിയുടെ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയല്ല ഇന്നുള്ളത്. പ്രതിസംസ്‌കാരം സംസ്‌കാരമാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്ര ശേഷിയും ശേമുഷിയുമുള്ള ഭരണകൂടമാണിന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്‍ത്തുടിപ്പുകള്‍ കൊണ്ടുമാത്രം ഈ നീക്കങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടണമെന്നില്ല.

ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം ചെറുത്തുനില്‍പിന്റെ പുതിയ വ്യകാരണവും ഉള്ളടക്കവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങളാണിത്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചിലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണ് ബംഗാളില്‍ ക്ഷാമത്തിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യര്‍ മരിക്കുന്നതിനുമിടയാക്കിയത്. 1953-ല്‍ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബല്‍ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ചര്‍ച്ചിലിനാണ്. അതും പറഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോളേജിന് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ പേരിട്ടാല്‍ എങ്ങിനെയുണ്ടാവും?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ പേരിടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ജര്‍മ്മന്‍ സ്ഥപാനവും മുന്നോട്ടുവരാത്തത്? അടിമക്കച്ചവടം നടത്തിയവരുടെ പ്രതിമകള്‍ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലുമൊക്കെ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയോ സാമാര്‍ത്ഥ്യമോ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനിടയില്ല. പക്ഷേ, കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അടിച്ചേല്‍പിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ പേരും ഓര്‍മ്മകളുടെ പ്രവാഹത്തിനു മേലുള്ള അണകെട്ടലാണെന്ന് നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ഏതു സ്പോര്‍ട്സില്‍ മികവ് കാട്ടിയതിനാണ് വള്ളംകളി മത്സരത്തിന് നെഹ്രുവിന്റെ പേരിട്ടതെന്ന് വി. മുരളീധരന്‍. അറിവില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റമല്ല. പക്ഷേ, അത് ആയുഷ്‌കാല പാട്ടത്തിനെടുത്താല്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാല്‍ മതി.

Content Highlights: MS Golwalkar and remembrance of the past | Vazhipokkan