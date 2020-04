അധികാരം സ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതിയുന്നത് എട്ടുകാലി വല നെയ്യുന്നതുപോലെയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ മിഷേല്‍ ഫുക്കൊ ആണ്. അധികാരം പല രൂപങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ഗ്രസിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരമായിരിക്കും. അധികാരം അതിന്റെ കരാള രൂപം ഇന്ത്യയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ഒരു ഘട്ടം അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു. അന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദിര ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈപ്പിടിയില്‍ ഒതുങ്ങി. എട്ടുകാലി വല നെയ്യുന്നതുപോലെ ഇന്ദിരയുടെ കങ്കാണികള്‍ കോടതികള്‍ ഉള്‍പ്പൈടെയുള്ള ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ പടര്‍ന്നു കയറി. രാഷ്ട്രം പക്ഷേ, ആ വിപത്തിനെ അതിജീവിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ നേട്ടമായാണ് 1980-ലെ ജനതാപാര്‍ട്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ വരവിനെ കാണുന്നത്.

അടിയന്തരാവസ്ഥ പക്ഷേ, ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ വിരുന്നു വരികയായിരുന്നില്ല. അധികാരത്തിന്റെ മേച്ചില്‍പുറങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇന്ദിരയുടെ സഞ്ചാരം അതിനും എത്രയോ മുമ്പേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ദിര കൈയ്യാളിയിരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കാന്‍ നാഗര്‍വാല കേസ് പോലെ മറ്റൊന്നുണ്ടാവില്ല. 1971 മെയ് 24-നാണ് ഈ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ(എസ്.ബി.ഐ.) ഓഫിസിലേക്ക് ഒരു ഫോണ്‍വിളി വരുന്നു. ചീഫ് കാഷ്യര്‍ വേദ് പ്രകാശ് മല്‍ഹോത്രയാണ് ഫോണെടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് വിളിച്ചയാള്‍ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദിരയുടെ മുഖ്യ ഉപദേശകനും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പി.എന്‍. ഹക്സര്‍ വിളിക്കുകയാണെന്നാണ് താന്‍ കരുതിയതെന്ന് മല്‍ഹോത്ര പിന്നീട് പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ളാദേശ് ദൗത്യത്തിനായി 60 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തരമായി വേണമെന്നും ഫോണ്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുകയാണെന്നും വിളിച്ചയാള്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ദിരയാണ് സംസാരിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ മല്‍ഹോത്ര എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. രണ്ടു നിമിഷത്തെ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു ശേഷം മറുതലയ്ക്കല്‍ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം വന്നു.

പണത്തിനായി ഒരാള്‍ വരുമെന്നും അയാള്‍ ''ബം്ഗളാദേശ് കാ ബാബു'' എന്ന കോഡ് പറയുമെന്നും അപ്പോള്‍ മല്‍ഹോത്ര ''ബാര്‍ അറ്റ് ലാ'' എന്ന മറുകോഡ് പറഞ്ഞശേഷം 60 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറണമെന്നും സ്ത്രീശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു. ''മാതാജി, അവിടുന്നു പറയുന്നതുപോലെ'' എന്ന് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞശേഷം മല്‍ഹോത്ര ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് കാഷ്യര്‍ രാംപ്രകാശ് ബത്രയോട് പണം പെട്ടിയിലാക്കാന്‍ പറഞ്ഞു.

ബത്രയും സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എച്ച്.ആര്‍. ഖന്നയും ചേര്‍ന്ന് പണം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി പെട്ടിയിലാക്കി. വൗച്ചര്‍ ആരുടെ പേരിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഡപ്യൂട്ടി ഹെഡ് കാഷ്യര്‍ റാവല്‍ സിങ് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മല്‍ഹോത്ര ഒപ്പിടുമെന്ന് ബത്ര പറഞ്ഞു. രണ്ട് ചുമുട്ടു തൊഴിലാളികള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് പണമടങ്ങിയ പെട്ടി മല്‍ഹോത്രയുടെ കാറിലേക്ക് എടുത്തുവെച്ചത്.

ബാങ്കില്‍നിന്നു കുറച്ചകലെയായി മല്‍ഹോത്ര കാര്‍ നിര്‍ത്തി. അപ്പോള്‍ നല്ല പൊക്കവും തടിയുമുള്ള ഒരാള്‍ കാറിനടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ''ബംഗ്ളാദേശ് കാ ബാബു'' എന്ന് പറഞ്ഞു. മല്‍ഹോത്ര മറുകോഡ് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വന്നയാള്‍ കാറില്‍ കയറി. സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ റോഡിലെ ടാക്സി സ്റ്റാന്റിലെത്തിയപ്പോള്‍ അപരിചിതന്‍ മല്‍ഹോത്രയോട് വണ്ടി നിര്‍ത്താന്‍ പറഞ്ഞു. പെട്ടിയിലെ പണം താന്‍ കൊണ്ടുവന്ന കൂറ്റന്‍ സ്യൂട്ടകെയ്സിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അപരിചിതന്‍ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. മല്‍ഹോത്രയോട് കാറുമായി നേരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി വൗച്ചര്‍ വാങ്ങിക്കോളാനും അപരിചിതന്‍ പറഞ്ഞു.

മല്‍ഹോത്ര പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനായില്ല. ഒടുവില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എന്‍. ഹക്സറിനെ കണ്ടു. മല്‍ഹോത്ര പറഞ്ഞകാര്യം ഹക്സര്‍ നിഷേധിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍നിന്ന് പോയിട്ടില്ലെന്ന് ഹക്സര്‍ പറഞ്ഞു. ഹക്സര്‍ പറഞ്ഞതു പ്രകാരം മല്‍ഹോത്ര സംഗതി പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.

അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകം പോലീസ് നാഗര്‍വാലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പണം മൊത്തമായി തന്നെ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റോക്കറ്റ് വേഗത്തിലായിരുന്നു. പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് കോടതി വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയിക്കിയത്. നാഗര്‍വാല ഒരു മുന്‍ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. സൈന്യത്തില്‍നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം കുറച്ചു നാള്‍ ജപ്പാനില്‍ ജോലി നോക്കി. ബംഗ്ളാദേശ് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാന്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണെന്നാണ് നാഗര്‍വാല പറഞ്ഞത്. കോടതി നാഗര്‍വാലയെ നാലു കൊല്ലത്തെ കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.

പക്ഷേ, കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നാഗര്‍വാല വീണ്ടും വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോടതി ഇത് തള്ളി. ഇതിനടയില്‍ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കാശ്യപ് വാഹനാപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കറന്റ് മാസികയുടെ പത്രാധിപര്‍ ഡി.എഫ്. കര്‍ക്കയ്ക്ക് നാഗര്‍വാലയുടെ കത്ത് കിട്ടി. കര്‍ക്കയ്ക്ക് താന്‍ വിശദമായ ഒരു അഭിമുഖം തരാമെന്നായിരുന്നു നാഗര്‍വാലയുടെ ഓഫര്‍.

സുഖമില്ലാത്തതിനാല്‍ കര്‍ക്ക തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ രണ്ടുപേരെ ജയിലിലേക്ക് വിട്ടു. പക്ഷേ, കര്‍ക്ക തന്നെ വരണമെന്ന് നാഗര്‍വാല ശഠിച്ചു. 1972 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നാഗര്‍വാലയെ ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം തിഹാര്‍ ജയിലിലെ ആസ്പത്രിയിലാക്കി. അവിടെനിന്ന് ജി.ബി. പന്ത് ആസ്പത്രിയിലേക്കും. 1972 മാര്‍ച്ച് രണ്ടിന് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞയുടനെ നാഗര്‍വാല കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു.

ശരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഈ ഇടപാടിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്നത് ഇപ്പോഴും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ദുരൂഹതയാണ്. 1980-ല്‍ അധികാരമേറ്റ ജനത സര്‍ക്കാര്‍ ഇതേക്കുറിച്ചന്വേഷിക്കാന്‍ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. പക്ഷേ, കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് കണ്ണികള്‍ ഇതിലുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തില്‍ മാത്രമേ കമ്മീഷന് എത്തിച്ചേരാനായുള്ളു. ഓരോ ഭരണകൂടവും പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി രഹസ്യ ഫണ്ടുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എസ്.ബി.ഐയില്‍ ഇത്തരം ഫണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് മല്‍ഹോത്രയായിരുന്നുവെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. 60 ലക്ഷം 1971-ല്‍ വലിയ തുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ തുക മല്‍ഹോത്ര ഇത്രയും അനവധാനതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്തു കൊണ്ടാണെന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല.

നാഗര്‍വാല കേസ് ഇവിടെ പറയാന്‍ കാരണം അധികാരം എത്ര എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലുമാണ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അധികാരം വിശ്വരൂപമെടുക്കുമ്പോള്‍ ചോദിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങള്‍ പോലും ചോദിക്കപ്പെടാതെ പോവുന്നു. സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ അടിമത്തവും വിധേയത്വവുമാണ് അധികാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരും അധികാരത്തിനു മുന്നില്‍ ഉത്തരവാദിത്തവും കടമകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകുന്നു. കയ്യടിക്കാന്‍ പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ കയ്യടിക്കുന്നു, പണം കൈമാറാന്‍ പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ പണം കൈമാറുന്നു, മുട്ടുകുത്താന്‍ പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ തറയിലിഴയുന്നു.

പാര്‍ലമെന്റംഗങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് റദ്ദാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം അധികാരം അതിന്റെ വല നെയ്യുന്നത് എത്ര വിദഗ്ധമായാണെന്നതിനുള്ള ക്ലാസ്സിക്കല്‍ ഉദാഹരണമാണ്. എം.പിമാരുടെ ശമ്പളം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 30 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ നീക്കത്തോട് എം.പിമാര്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ ഇതുപോലും എം.പിമാര്‍ സ്വമേധയാ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത്.

പക്ഷേ, ഭരണകൂടം ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരുന്നു, തീരുമാനം അടിച്ചേല്‍പിക്കുന്നു. ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതു പോലെയല്ല പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് റദ്ദാക്കുന്നത്. തന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ ആവശ്യമായ വികസനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എം.പിമമാര്‍ക്കുള്ള ഉപകരണമാണിത്. ഒരു കൊല്ലം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഒരു എം.പിക്ക് ഈയിനത്തില്‍ ലഭിക്കുക.

ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് ശശി തരൂര്‍ തന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ കോവിഡ് 19 പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കിയത്. പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡല്‍ഹിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കല്ല അതാത് ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കാണറിയുക. ഇതിനുള്ള പരിസരം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോള്‍ അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ തന്നെയാണ് തകര്‍ക്കുന്നത്.

314 കോവിഡ് രോഗികളുള്ള കേരളത്തിന് 157 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ 122 രോഗികളുള്ള ഗുജറാത്തിന് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് 662 കോടി രൂപയാണെന്നും ഇത്തരം അസന്തുലിത നടപടികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ മാത്രമേ എം.പി. ഫണ്ട് റദ്ദാക്കല്‍ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു എന്നും തരൂര്‍ പറയുന്നതില്‍ കാര്യമുണ്ട്. ആരുടെ ഉപദേശമാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുപ്പിച്ചതെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ തീരുമാനം പിന്‍വലിക്കാനുള്ള വിവേകം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനുണ്ടാവണം. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഡല്‍ഹിയില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാവില്ല. പ്രാദേശികതലത്തിലാണ് ഈ പോരാട്ടം ആത്യന്തികമായി നടക്കേണ്ടത്. ഇതിനുള്ള പരിസരമാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കേണ്ടത്.

ഇസ്രായലിലും ഹംഗറിയിലുമൊക്കെ കൊറോണയുടെ മറവില്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അധികാരം കവര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇസ്രായേലില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു പാര്‍ലമെന്റിന്റെയും കോടതികളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം തന്നെ തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ നെതന്യാഹുവിനെതിരെയുള്ള അഴിമതിക്കേസിന്റെ വിചാരണയും മാറ്റിവെയ്ക്കപ്പെട്ടു.

ഹംഗറിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടര്‍ ഒര്‍ബന്‍ സ്വയം ഇറക്കുന്ന ഉത്തരവുകളിലൂടെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ലോകം ഒരു വൈറസിനെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ ചില ഭരണകൂടങ്ങള്‍ അത് ചില താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മറയായി കാണുന്നുവെന്നത് ഖേദകരമാണെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്കായുള്ള യു എന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ മിഷെല്‍ ബാഷെലെ പറഞ്ഞത്. ബാഷലെയുടെ വാക്കുകള്‍ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്ത മുന്നറിയിപ്പ്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: മമത ബാനര്‍ജി നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് അഭിജിത് ബാനര്‍ജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ആഗോള ഉപദേശക ബോര്‍ഡിന് രൂപം നല്‍കുന്നു. ഈ അഭിജിത് ബാനര്‍ജിക്ക് നോബേല്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി പിയുഷ് ഗോയല്‍ പറഞ്ഞതോര്‍ക്കുന്നില്ലേ: ''ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആശയങ്ങളാണ് അങ്ങേരുടേത്.''

