വാര്‍ത്താസമ്മേളനം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഇതായിരിക്കണം വാര്‍ത്താസമ്മേളനം. The Mother Of All Pressmeets (വി.കെ.എന്‍. ശൈലിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ പെറ്റമ്മ സഹിക്കുകേല എന്നര്‍ത്ഥം) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഗംഭീര സംഭവം. അഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇന്ത്യന്‍ ജനത കാത്തിരുന്ന നിമിഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടുണ്ടായത്. 2014 മെയ് 26-നാണ് മോദിജി അധികാരമേറ്റത്. അന്നുതൊട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു.

ഒടുവില്‍ 2019 മെയ് 17-ന് ആ ദിവ്യമുഹൂര്‍ത്തമുണ്ടായി. അനന്തരം പാനപാത്രമെടുത്ത് ശിഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ട് അവന്‍ അരുള്‍ ചെയ്തു: ''വേണ്ട, വേണ്ട, ചോദ്യമൊന്നും വേണ്ട. അടിയന്‍ ഒരു സാദാ സോള്‍ജിയറാവുന്നു. അടിയന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ(ഷാജിയണ്ണന്റെ നേര്‍ക്ക് ആദരപൂര്‍വ്വം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു) തിരുവുള്ളം നിറവേറട്ടെ.'' ഇത്രയും വിനീതവിധേയനായി മോദിജിയെ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. 52 മിനിറ്റും 48 സെക്കന്റും നീണ്ടുനിന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നിശ്ശബ്ദ സിനിമയെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍ നിന്നിറങ്ങുന്ന ടെലിഗ്രാഫ് പത്രം എഴുതിയത്.

നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് മോദിജിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം ജി. അരവിന്ദന്റെ കാഞ്ചനസീത പോലുള്ള സിനിമകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന രാമനായിരുന്നു അരവിന്ദന്റെ കഥാനായകന്‍. കോട്ടയത്ത് ഒരു തിയേറ്ററില്‍ കാഞ്ചനസീത കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അച്ചായന്‍ ഏറെ നേരത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നായകന്‍ ചുണ്ടനക്കിയപ്പോള്‍ ''അപ്പോ മിണ്ടാനൊക്കെ അറിയാമല്ലേ'' എന്ന് ചോദിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

തീര്‍ച്ചയായും വ്യത്യസ്തനായ മോദിജിയെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ലോകം കണ്ടത്. പുരുഷാരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വാക്കുകള്‍കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ആ വലിയ നേതാവിന് എന്തു പറ്റിയെന്നറിയാന്‍ ദേശത്തെ ഭക്തര്‍ പാഴൂര്‍ പടിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പുലര്‍കാലെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

നാല്‍പ്പത്തൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ആദ്യചോദ്യം മോദിജിക്ക് നേരെ വന്നത്. പ്രജ്ഞ സിങ് താക്കൂര്‍ ഗോഡ്സെയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ദേശസ്‌നേഹി പരാമര്‍ത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോഴാണ് മോദിജി സാദാ പട്ടാളക്കാരനായത്. ജനറല്‍ ഷായുള്ളപ്പോള്‍ ഒരു സാദാ പട്ടാളക്കാരന്‍ മറുപടി പറയുന്ന പ്രശ്നമേയില്ലെന്നാണ് മോദിജി വിനയപൂര്‍വ്വം പറഞ്ഞത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദിജി ചൗക്കിദാറാണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചൗക്കിദാറും സാദാ സോള്‍ജിയറും ഒന്നാണെന്ന കാര്യംപോലും ഈ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്നു വന്നാല്‍ കഷ്ടമെന്നു മാത്രമേ പറയാനാവൂ. നാലു മിനിറ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു. അപ്പോള്‍ മോദിജി കാഞ്ചനസീതയിലെ രാമനായി. സംസാരമില്ല, ആംഗ്യം മാത്രം. എല്ലാം ജനറല്‍ ഷാ പറയുമെന്ന ആംഗ്യം.

അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ഭരണം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനിയാവുന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്തായിരിക്കും? എല്ലാം പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് പറയുമെന്ന ഒരേയൊരു ഉത്തരമാണ് മോദിജിക്ക് പറയാനുള്ളതെങ്കില്‍ അത് നല്‍കുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്?

മൗനം അര്‍ത്ഥഗര്‍ഭമാണെന്നൊരു സിദ്ധാന്തം ഭാരതീയ ദാര്‍ശനികര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൗനമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ധ്യാനമാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് മോക്ഷമുണ്ടാവുന്നതും അകക്കണ്ണു തുറക്കുന്നതും. പൊരുളുകളറിഞ്ഞവന്റെ മൗനമായിരുന്നു മോദിജിയുടേതെന്നാണ് നാഗ്പൂരിലെ ആശ്രമത്തില്‍ തപസ്സില്‍ നിന്നുണര്‍ന്ന ഒരു ഋഷിവര്യന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്തു പൊരുളായിരിക്കാം മോദിജിയുടെ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചത്. എക്സിറ്റ് പോളുകള്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറൊ ചോര്‍ത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കാം എന്നാണോ ഋഷിജി ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നറിയില്ല.

മെയ് 23-ന് വരാനിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വിധിയുടെ സാരംശം അറിഞ്ഞതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണോ കഥാപുരുഷന്‍ യോഗനിദ്രയിലാണ്ടെതെന്ന് കുത്തിക്കുത്തി ചോദിച്ചെങ്കിലും നാഗ്പൂരിലെ ആ മുനിശ്രേഷ്ഠന്‍ വീണ്ടും ധ്യാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാല്‍ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് സ്വലേ ഖേദപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നത്.

മോദിജിയുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ആ 56 ഇഞ്ച് പ്രതിച്ഛായക്ക് ഇന്നലത്തെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം തിളക്കം കൂട്ടിയെന്ന് കടുത്ത ഭക്തര്‍ പോലും പറയാനിടയില്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹസത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങിയത്. അതൊരു ഹംസഗാനമായിരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ബി.ജെ.പി. ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ ഷോയുടെ നായകന്‍ അമിത്ജിയായിരുന്നുവെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. ആരാണ് ജനറല്‍ ആരാണ് സോള്‍ജിയര്‍ എന്ന് സാക്ഷാല്‍ മോദിജി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അപ്പോള്‍ വരാനിരിക്കുന്നവന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനമാണോ നമ്മള്‍ കണ്ടത്. വരും കാലത്തിന്റെ രക്ഷകനെ കാണൂ എന്നാണോ മോദിജി പറയാതെ പറഞ്ഞത്. റിലേയുടെ അവസാന ലാപ്പില്‍ ബാറ്റണ്‍ കൈമാറുന്ന ദൃശ്യത്തിനാണോ നമ്മള്‍ സാക്ഷികളായത്. അവസാന ലാപ്പില്‍ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഓട്ടക്കാരനെയല്ല പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ കണ്ടത്. മുഖം ക്ഷീണിതമായിരുന്നു, വാക്കുകളില്‍നിന്ന് ആ ഐതിഹാസികതുല്യമായ ആവേശം ചോര്‍ന്നു പോയിരുന്നു. മനസ്സിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കാന്‍ ആ മുഖത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

''ചലിയേ ധന്യവാദ്, സബ്കാ ബഹുത് ബഹുത് ധന്യവാദ്'' വാര്‍ത്താസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമിത്ജി പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകള്‍ വാസ്തവത്തില്‍ മോദജിയോടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അത്ഭുതങ്ങള്‍ക്കും അതിശയങ്ങള്‍ക്കും പഞ്ഞമില്ലാത്ത ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അച്ചേ ദിന്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരായിരിക്കും? മഴക്കാറുകളില്ലാത്ത ആ തെളിഞ്ഞ ദിനത്തില്‍ മോദിജിയുടെ റഡാറുകള്‍ എങ്ങിനെയാവും രാഹുല്‍ജിയുടെ വിമാനങ്ങളെ നേരിടുക? മെയ് 23-ന് തിരശ്ശീല വീണ്ടുമുയരും വരെ കാത്തിരിക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

Content Highlights: The Great Indian War 2019, General Election 2019, Narendra Modi Press Conference, Amit Shah