1972-ല്‍ ഡി.എം.കെയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മരുതൂര്‍ ഗോപാലന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ എന്ന എം.ജി. രാമചന്ദ്രന്‍ തകര്‍ന്നുപോയില്ല. താന്‍ കേവലമൊരു സിനിമാ നടന്‍ മാത്രമാണെന്നും ഡി.എം.കെയെ വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ രണ്ടു ജന്മം കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള ഡി.എം.കെ. കുലപതി എം. കരുണാനിധിയുടെ പരിഹാസത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കാന്‍ എം.ജി.ആര്‍. തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ആദ്യം എം.ജി.ആര്‍. മാജിക്ക് കാണിച്ചത്. ഡി.എം.കെ. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അണികള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ അണ്ണാദുരൈ ആയിരുന്നു. അണ്ണാ എന്ന് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം അനുയായികള്‍ വിളിക്കുന്ന അണ്ണാദുരൈയുടെ ശവസംസ്‌കാരത്തിന് ചെന്നൈയിലെ മറീന ബീച്ചില്‍ എത്തിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം ചരിത്രവും റെക്കോഡുമാണ്. ഈ അണ്ണാദുരൈയുടെ പേരിലാണ് എം.ജി.ആര്‍. പാര്‍ട്ടി തുടങ്ങിയത്.

അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം എന്ന പേര് തമിഴകത്തിന്റെ ഹൃദയം പിടിക്കാന്‍ വലിയ താമസമുണ്ടായില്ല. ഇതിനൊപ്പമാണ് പാര്‍ട്ടി പതാകയില്‍ അണ്ണായുടെ ചിത്രം മുദ്രണം ചെയ്യാനും എം.ജി.ആര്‍. നിശ്ചയിച്ചത്. ഈ രണ്ടു തീരുമാനങ്ങളാണ് എ.ഡി.എം.കെയുടെ തലവര കുറിച്ചത്. എം.ജി.ആര്‍. അണ്ണായെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അമ്പരപ്പോടെ കണ്ടുനില്‍ക്കാന്‍ മാത്രമേ കലൈഞ്ജര്‍ കരുണാനിധിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളു.

രാഷ്ട്രീയം ഒരു കലയാണ്. തക്കസമയത്തെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് നേതാക്കളെ നലം തികഞ്ഞ കലാകാരികളും കലാകാരന്മാരുമാക്കുന്നത്. 2004-ല്‍ സോണിയ ഗാന്ധിയെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കാന്‍ കരുണാനിധി എടുത്ത തീരുമാനം അത്തരത്തിലൊന്നായിരുന്നു. പ്രഥമ യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കു വഹിക്കുന്നതിന് ഡി.എം.കെയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് ആ തീരുമാനമായിരുന്നു.

കരുണാനിധിക്ക് പുറമെ അന്ന് സോണിയയ്ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയ മറ്റൊരു നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവായിരുന്നു. ലാലു അന്ന് തന്നോട് കാട്ടിയ മമത സോണിയ ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല. എതിര്‍പ്പുകള്‍ വകവെയ്ക്കാതെ ഫോക്ലന്റ് ദ്വീപുകള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാണ് മാര്‍ഗരറ്റ് താച്ചറുടെ രാഷ്ട്രീയ ജിവിതം മാറ്റിയെഴുതിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളില്‍ മമത ബാനര്‍ജി കാട്ടിയത് ഇതേ മാജിക്കാണ്. വരുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നന്ദിഗ്രാമില്‍നിന്നു മത്സരിക്കുമെന്ന മമതയുടെ പ്രഖ്യാപനം പോലെ ബി.ജെ.പിയെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ടാവില്ല. നന്ദിഗ്രാം ഒരു പ്രതീകമാണ്. 2011-ല്‍ ബംഗാളില്‍ സി.പി.എം. ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച പടയോട്ടത്തില്‍ മമതയുടെയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഊര്‍ജ്ജ ഖനിയായിരുന്നു നന്ദിഗ്രാം.

സിംഗൂരില്‍ ടാറ്റയുടെ നാനൊ കാര്‍ പദ്ധതിക്കായിട്ടാണ് കൃഷിഭൂമി നോട്ടമിട്ടതെങ്കില്‍ നന്ദിഗ്രാമില്‍ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല തീര്‍ക്കാനാണ് കര്‍ഷകരുടെ ഭൂമി വന്‍തോതില്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സി.പി.എം. സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ബംഗാള്‍ പിടിക്കുന്നതിന് മമതയെ സഹായിച്ചത്. അന്ന് നന്ദീഗ്രാമില്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നില്‍ നിന്ന ശുഭേന്ദു അധികാരിയാണ് അടുത്തിടെ മമതയെ വിട്ട് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോയത്. 2016-ല്‍ എണ്‍പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ശുഭേന്ദു വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. ഇവിടെയാണ് ഇക്കുറി താന്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് മമത അതിനാടകീയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശത്രുവിനെ ശത്രുവിന്റെ മടയില്‍ നേരിടുന്ന യുദ്ധതന്ത്രമാണിത്. ശത്രു നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നതിനു മുമ്പ് അങ്ങോട്ടുപോയി പ്രഹരിക്കുന്ന കലാപരിപാടി. മമതയുടെ പാളയത്തില്‍നിന്ന് നേതാക്കളെ അടര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. കൊണ്ടുപിടിച്ചു ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മമതയുടെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമെന്ന് മറക്കാനാവില്ല.

ഇന്ത്യയില്‍ മമതയെപ്പോലെ ബി.ജെ.പി. പേടിക്കുന്ന മറ്റൊരു നേതാവില്ല. നരേന്ദ്ര മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും മുന്നില്‍ മമത തീര്‍ക്കുന്ന പ്രതിരോധം കോണ്‍ഗ്രസും ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളവും തമിഴ്നാടും അസമും പുതുച്ചേരിയുമല്ല ബംഗാളാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖ്യ പോര്‍ക്കളം.

എത്രയോ കാലമായി ബംഗാള്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ സ്വപ്നഭൂമിയാണ് ബംഗാള്‍. ടാഗോറിന്റെയും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെയും വിവകോനന്ദന്റെയും ഈ തട്ടകം ബി.ജെ.പിക്ക് അത്രമേല്‍ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ ആദിരൂപമായ ജനസംഘിന്റെ സ്ഥാപകന്‍ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജിയുടെ ജന്മനാട്.

പാക്കിസ്താനെ രണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ദിര ഗാന്ധി സര്‍ക്കാര്‍ ചരിത്രമെഴുതിയത് 1971-ലാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എക്കാലവും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിന് 50 വര്‍ഷം തികയുമ്പോള്‍ ബംഗാള്‍ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലമര്‍ന്നാല്‍ അത് മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് ബി.ജെ.പിക്ക് ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സമസ്ത വിഭവങ്ങളും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗാളില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ പടപ്പുറപ്പാടിന് അമിത് ഷാ തന്നെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു മുന്നില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് ഒരേയൊരു കടമ്പയേ കടക്കാനുള്ളു. മമത ബാനര്‍ജി എന്ന ദീദി തീര്‍ക്കുന്ന കടമ്പ. അതൊരു ചെറിയ പ്രതിബന്ധമല്ലെന്ന് ബി.ജെ.പിക്ക് കൃത്യമായറിയാം.

2011-നും 2021-നുമിടയില്‍ ബംഗാളില്‍ ബി.ജെ.പി. കൈവരിച്ചത് അസൂയാവഹമായ വളര്‍ച്ചയാണ്. പത്തു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളിലെ 294 സീറ്റുകളില്‍ 289-ല്‍ മത്സരിച്ച ബി.ജെ.പിക്ക് ഒരിടത്തും പച്ചതൊടാനായില്ല. 4.6 ശതമാനം വോട്ടാണ് അന്ന് ബി.ജെ.പിക്ക് കിട്ടിയത്. 2016-ല്‍ വോട്ട് വിഹിതം 10.6 ശതമാനമായെങ്കിലും വിജയിക്കാനായത് വെറും മൂന്നു സീറ്റില്‍ മാത്രമാണ്.

2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പക്ഷേ, ബി.ജെ.പി. അത്ഭുതം കാട്ടി. 40 ശതമാനം വോട്ടും 18 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി. ബംഗാളില്‍ വന്‍മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിയുടെ ഈ നേട്ടത്തിനു മുന്നില്‍ വിള്ളലുകള്‍ വീണത് മമതയുടെ കോട്ടയിലല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. 2011-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ ടി.എം.സിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 38.9 ശതമാനമായിരുന്നു. 2016-ല്‍ തനിച്ചു നിന്നപ്പോള്‍ ടി.എം.സിക്ക് 45.6 ശതമാനം നേടാനായി. ബി.ജെ.പി. വന്‍കുതിപ്പ് നടത്തിയ 2019-ല്‍ ടി.എം.സിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 43.3 ശതമാനമായിരുന്നു. അതായത് 2016-ലെ പത്ത് ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 2019-ലെ 40 ശതമാനത്തിലേക്ക് ബി.ജെ.പി. എത്തിയപ്പോഴും മമതയുടെ വോട്ടുബാങ്കില്‍ കാര്യമായ വിള്ളലുകളൊന്നും തന്നെയുണ്ടായില്ലെന്നര്‍ത്ഥം.

വോട്ട് ചോര്‍ന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഇടതു മുന്നണിയുടെയും കൂടാരങ്ങളില്‍നിന്നാണ്. 2016-ല്‍ 12.4 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കിട്ടിയത് 5.6 ശതമാനം വോട്ടാണ്. സി.പി.എമ്മും സി.പി.ഐയും ഉള്‍പ്പെട്ട ഇടതു മുന്നണിക്ക് 2016-ല്‍ 26. 6 ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത് 7.5 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കോടി വോട്ടെങ്കിലും ഈ ക്യാമ്പുകളില്‍നിന്ന് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മമതയുടെ വീഴ്ചയല്ല, കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഇടതു മുന്നണിയുടെയും തകര്‍ച്ചയാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് വളമായത്.

മമത എന്ന നേതാവു തന്നെയാണ് ബംഗാളില്‍ ബി.ജെ.പി. നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നേതാവാണ് മമത. മുകുല്‍ റോയിയും ശുഭേന്ദുവുമൊക്കെ കളം മാറ്റി ചവിട്ടുമ്പോഴും ടി.എം.സി. കുലുങ്ങാത്തത് ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാമെല്ലാം മമത തന്നെയാണെന്നതുകൊണ്ടാണ്.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോദിക്ക് പകരം ആരെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ദീദിക്ക് പകരം ആരെന്ന് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടി.എം.സി. ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യവും. ബംഗാളികളുടെ ആത്മവീര്യത്തില്‍ പിടിച്ചാണ് മമതയുടെ യുദ്ധം.

ഈ യുദ്ധത്തില്‍ മമതയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന വലിയൊരു ഘടകം ബംഗാളിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പത്തു കോടിയോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയില്‍ 29 ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങള്‍ മമതയ്ക്കും ടി.എം.സിക്കുമൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ബി.ജെ.പിയെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. 125 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിര്‍ണ്ണായക ശക്തിയാവാന്‍ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കഴിയും.

അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസിയുടെ എ.ഐ.എം.ഐ.എം. ഇക്കുറി ബംഗാളില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടി.എം.സിക്ക് അതൊരു ഭീഷണിയാകുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗബലം ബംഗാളില്‍ താരതമ്യേന വളരെക്കുറവാണെന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

മമതയുടെ പോരാട്ടവീര്യമാണ് ബി.ജെ.പിയെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം. നീണ്ട 34 കൊല്ലം ബംഗാള്‍ അടക്കി വാണ സി.പി.എമ്മിനോട് മല്ലടിച്ചാണ് മമത വളര്‍ന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അകംപൊരുള്‍ മമതയ്ക്ക് ഉള്ളംകൈയ്യിലെ രേഖകള്‍ പോലെയാണ്. മമതയില്‍നിന്ന് താനാണ് രാഷ്ട്രീയപാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിദഗ്ദ്ധന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല.

ബംഗാളിന് മാത്രമല്ല ,ഇന്ത്യയ്ക്കൊട്ടാകെ നിര്‍ണ്ണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വവും ബഹുസ്വരതയും മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബംഗാളില്‍ മമത നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന വിലയിരുത്തല്‍ ഉയരുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലാണ്. ഇവിടെ കോണ്‍ഗ്രസും ഇടതുമുന്നണിയും ഒരു മൂന്നാം ശക്തിയാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരെയാവും സഹായിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്.

ബി.ജെ.പിയെ തോല്‍പിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മമതയെയും തോല്‍പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് സി.പി.എം. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി നിലപാടെടുക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ബംഗാളിലെ സവിശേഷ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഇടതു മുന്നണിയും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് മമത സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള വോട്ടുകളിലാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്ന വായനയ്ക്ക് വലിയ അര്‍ത്ഥമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസുമായി കൂട്ടുകൂടാമെങ്കില്‍ എന്തുാകൊണ്ട് ടി.എം.സിയുമായി സഖ്യത്തിനാവുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യം സി.പി.എം. തീര്‍ച്ചയായും നേരിടുന്നുണ്ട്.

ബംഗാളില്‍ നേരം വെളുക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മിനും കോണ്‍ഗ്രസിനും ചിലപ്പോള്‍ ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കും. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിനും താന്‍ തയ്യാറല്ലെന്നു തന്നെയാണ് മമത വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താന്‍ പിന്തുടരാത്ത ഒരു നേതാവാണെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ ഒരുപക്ഷേ, ലെനിന്റെ വാക്കുകളാവാം മമതയെ നയിക്കുന്നത്: ''ശത്രുവുമായി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയേയുള്ളു, അതവരെ തകര്‍ക്കുക എന്നതാണ്.''

നാലാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം എന്നാണ് ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഉളവാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ചെറുതായിരിക്കില്ല.

